Madhyamam
    Literature

    ഉൾക്കാമ്പ് തേടി...

    Posted On date_range 29 Sept 2025 7:30 AM IST
    Updated On date_range 29 Sept 2025 7:30 AM IST
    By
    ജെസ്റ്റിൻ ജെബിൻ
    ഓ ദേവാ... വരൂ, നമ്മൾക്ക്

    ആ കുന്നിൻചെരുവിൽ പോയി,

    അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് പാർക്കുന്ന,

    ആരോരുമില്ലാത്ത, വൃദ്ധയായ

    ഒരമ്മയ്ക്ക് അൽപനേരം കൂട്ടിരുന്നിട്ടു വരാം...

    ആ നേരമത്രയും,

    നമ്മുടെ മധുര മുന്തിരികൾ പഴുക്കട്ടെ...

    ഓ ദേവാ... വരൂ,

    നമ്മൾക്കീ പുഴയുടെ മറുകരയിൽ പോയി,

    അവിടത്തെ അന്തേവാസികളുമായി,

    അൽപസമയത്തെ സ്നേഹ സല്ലാപത്തിൽ മുഴുകാം...

    ആ നേരമത്രയും,

    നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലെ

    മധുര ഓറഞ്ചുകൾ പൂവിട്ടു നിൽക്കട്ടെ...

    ഓ ദേവാ... വരൂ,

    നമ്മൾക്കീ താഴ്വാരത്തേക്കിറങ്ങി,

    അവിടത്തെ ഏറ്റവും ദാരിദ്ര്യമുള്ള കുഞ്ഞിന്,

    ഒരു ചിത്രയുടുപ്പ് സമ്മാനിക്കാം...

    ആ നേരമത്രയും, നുരഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ നമ്മുടെ

    മധുര വീഞ്ഞുകൾ...

    ഓ ദേവാ... വരൂ,

    നമ്മൾക്കീ കുന്നിൻ മുകളിൽ പോയി,

    അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുന്ന, കിടപ്പിലായ ഒരപ്പൂപ്പന്,

    ഒരു നേരത്തെ

    അന്നവും ജലവും നൽകീട്ടു വരാം...

    ആ നേരംകൊണ്ട്,

    നമ്മുടെ ചുംബനങ്ങളെല്ലാം

    മധുരിക്കുന്ന തമർ പഴങ്ങളാകട്ടെ.


