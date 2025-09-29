Begin typing your search above and press return to search.
    മഴ ചിത്രങ്ങൾ

    Posted On date_range 29 Sept 2025 10:45 AM IST
    Updated On date_range 29 Sept 2025 10:46 AM IST
    മഴ ചിത്രങ്ങൾ
    സ​ന്തോ​ഷ് കോ​ട​നാ​ട്
    1

    ഇ​ല​ക​ൾ തീ​രെ​യി​ല്ലാ​ത്ത

    മ​ര​ങ്ങ​ളെ കാ​ണു​മ്പോ​ൾ

    സ​ങ്ക​ടം തോ​ന്നു​ന്നു.

    അ​വ​ക്കു​ ചു​റ്റും

    മ​ഴ​യേ​റ്റ്

    ത​ഴ​മ്പി​ച്ച പ​ച്ച​ക​ൾ,

    ഉ​ല​ഞ്ഞു​യ​രു​ന്ന നൃ​ത്ത​ച്ചു​വ​ടു​ക​ൾ

    മ​ൺ​ന​ന​വി​നെ

    പൊ​തി​ഞ്ഞു​പി​ടി​ച്ച വേ​രു​ക​ൾ.

    വേ​രു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത

    മ​ഴ​ക്കു​ള്ളി​ൽ

    ഉ​ണ​ങ്ങി​യ മ​ര​ച്ചി​ത്രം.

    ഒ​രു കു​ട്ടി​യെ​പ്പോ​ലെ

    ഞാ​ന​തി​നെ

    വീ​ട്ടി​ലെ​ക്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു.

    ക​രി​പി​ടി​ച്ച ഉ​ട​ലാ​കെ

    പ​ച്ച​യ​ടി​ച്ച്

    ഇ​ല​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ

    വ​സ​ന്തം പു​ര​ട്ടു​ന്നു.

    തി​രി​കെ​വെ​ച്ച് പോ​രാ​ൻ നേ​രം

    ഇ​ര​മ്പി​യെ​ത്തി​യ മ​ഴ

    ചെ​കി​ട​ട​ച്ച കാ​റ്റ്.

    മ​ഴ​യി​ൽ തോ​രാ​നി​ട്ട പൂ​മ​രം

    പ​ല​രും പ​ക​ർ​ത്തു​ന്നു.

    മ​ഴമ​റ​ക്കു​ള്ളി​ലൂ​ടെ

    ഒ​രു ബ​സ്

    മെ​ല്ലെ ചു​ര​മി​റ​ങ്ങു​ന്നു.

    2

    മ​ഴ​യിൽ പൊ​തി​ഞ്ഞ്

    ഒ​ര​മ്മ

    കാ​റ്റി​ലാ​ടി​യാ​ടി പോ​കു​ന്നു.

    അ​വ​രെ​ക്ക​ട​ന്ന്

    ഭ​ക്തി​യു​ടെ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ടം

    തീ​ൻ​മേ​ശ​യി​ലെ ഇ​ര​മ്പം

    വാ​ണി​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ

    പാ​മ്പും ഗോ​വ​ണി​യും ക​ളി

    പി​രി​യും പ​ല​ത​രം വ​ഴി​ക​ൾ

    വ​ഴി​ക്കി​രു​വ​ശ​വും

    ത​ടി​ച്ചു​യ​ർ​ന്ന മ​തി​ലു​ക​ൾ

    അ​ട​ച്ചു​റ​പ്പി​ച്ച

    വീ​ടു​ക​ൾതോ​റും

    മൂ​ക​ത​യു​ടെ താ​ക്കോ​ൽ ചു​ഴ​റ്റി ഇ​ട​റി​വീ​ഴും കാ​റ്റ്.

    മ​ഴ

    മ​ഞ്ഞ്

    മ​ര​ണം...

    മ​ഴ​ചൂ​ടി​ മ​റ​ഞ്ഞ

    ഒ​ര​മ്മ​ക്ക്

    നി​റ​മി​ല്ലാ​ത്തൊ​രു പേ​രി​ട്ടു.

    അ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും,

    എ​ന്തി​ന​ധി​കം ഇ​ല​ക​ൾ

    നി​റ​മി​ല്ലാ​ത്ത പേ​രു​ക​ൾ.


