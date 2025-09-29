മഴ ചിത്രങ്ങൾ

1 ഇലകൾ തീരെയില്ലാത്ത മരങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ സങ്കടം തോന്നുന്നു. അവക്കു ചുറ്റും മഴയേറ്റ് തഴമ്പിച്ച പച്ചകൾ, ഉലഞ്ഞുയരുന്ന നൃത്തച്ചുവടുകൾ മൺനനവിനെ പൊതിഞ്ഞുപിടിച്ച വേരുകൾ. വേരുകളില്ലാത്ത മഴക്കുള്ളിൽ ഉണങ്ങിയ മരച്ചിത്രം. ഒരു കുട്ടിയെപ്പോലെ ഞാനതിനെ വീട്ടിലെക്കെടുക്കുന്നു. കരിപിടിച്ച ഉടലാകെ പച്ചയടിച്ച് ഇലകൾക്കിടയിൽ വസന്തം പുരട്ടുന്നു. തിരികെവെച്ച് പോരാൻ നേരം ഇരമ്പിയെത്തിയ മഴ ചെകിടടച്ച കാറ്റ്. മഴയിൽ തോരാനിട്ട...
