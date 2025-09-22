Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    പോസ്റ്റ്മാർട്ടം

    Posted On date_range 22 Sept 2025 10:00 AM IST
    Updated On date_range 22 Sept 2025 10:00 AM IST
    By
    സഫീല പുനത്തിൽ
    എന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടവും

    നീ തന്നെ നടത്തുകയില്ലേ

    നീയതിൽ വിദഗ്ധനുമാണല്ലോ

    ഏതുടലിനും പാകമായ

    ഓട്ടോപ്സി ടേബിളിൽ

    നിന്റെ കൈയിലൂടെ

    കണ്ണിലൂടെ

    ബോധത്തിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുള്ള

    അനേകം പെണ്ണുടലുകളിൽ

    ഒന്നുതന്നെയിതും

    എല്ലാ തലകളുംപോലെ എളുപ്പമിതും

    പിളർന്നുതരില്ലായിരിക്കും

    എല്ലാ നെഞ്ചകവുംപോലെ

    അനായാസം

    വാരി പുറത്തിടാമായിരിക്കും

    എല്ലാ അടിവയറുംപോലെ ഇത്തിരി മിനുപ്പ്

    അപ്പോഴും

    ബാക്കിവെച്ചിരിക്കും

    അരയ്ക്കു താഴെ

    ചില പോക്കുകൊതികൾ

    വില്ലിച്ചു നിൽപ്പുണ്ടാവണം

    എങ്കിലും നിനക്ക്

    ചില അസ്വാഭാവികതകൾ കണ്ടെടുക്കാനാവും

    പാതിമാത്രമടഞ്ഞ കണ്ണുകൾ പതിവുപോലെ

    നിന്റെ കണ്ണുകളുടെ ആഴമളക്കാൻ ഒരുമ്പെടുകയില്ല

    എന്റെ കൈവള്ളികൾ താങ്ങുതേടുംപോലെ

    നിന്റെ കൈത്തണ്ടയിൽ പടർന്നു കേറുകയില്ല

    ചുമടിറക്കുന്നപോലെ

    നിന്റെ തോൾകനത്തിൽ

    തലയിറക്കി വെക്കില്ല എന്തുതന്നെയായാലും

    വിളർത്ത ഹൃദയം തുറക്കുമ്പോൾ

    പഴകിയ അക്ഷരങ്ങളെ

    നീ മറന്നേക്കണം

    മിടിപ്പുകൊണ്ടിത്ര കാലം

    എഴുതിയതൊക്കെയും

    നിന്നോട് പറയാനുള്ളതായിരുന്നു

    വെളുത്ത പ്രതലത്തിൽ

    എളുപ്പമത് വെളിപ്പെട്ടേക്കാം.


