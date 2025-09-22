പലമതിൽ ദൂരം

ഞങ്ങൾ ഏറെനേരം പരസ്പരം നോക്കിനിന്നു എപ്പോഴത്തെയുംപോലെ അവനപ്പോഴും മതിൽക്കെട്ടിനു പുറത്തായിരുന്നു! ഒന്നല്ല... കാഴ്ചപ്പുറത്തുമല്ലാതെയുമായി അനേകം മതിൽക്കെട്ടുകൾ! എനിക്കവനിലേക്ക് നടക്കുവാനാകുമായിരുന്നില്ല അവനെന്നിലേക്കും! ഉടമസ്ഥനുണ്ടായിട്ടും അത്രമേൽ അനാഥയായ ഞാനും ഉടമസ്ഥനല്ലായ്കയാൽ അനാഥനായ അവനും... എന്റെ പരിസരങ്ങൾ ചപ്പുചവറുകളാൽ നിറഞ്ഞു എന്റെ മേൽക്കൂരകളിൽ എണ്ണമറ്റ പഴുതാരകളും പല്ലികളുമിഴഞ്ഞു ചില അവയവങ്ങൾക്ക് ചിതലുകൾ മതിപ്പുവിലയിട്ടു! അടഞ്ഞ ജനൽപ്പാളികൾക്കുള്ളിൽ അനുക്രമമായുയരുന്ന മർദം എന്റെ ഞരമ്പുകളുടെ താളവ്യവസ്ഥ തെറ്റിച്ചു... എന്റെ സ്തനങ്ങൾ ചുരത്തുവാൻ ത്രസിച്ചു ഒരു...
