    Posted On date_range 15 Sept 2025 9:00 AM IST
    Updated On date_range 15 Sept 2025 9:00 AM IST
    ഇ​ബ്‌​ലീ​സി​ന്‍റെ പ​റു​ദീ​സ
    By
    ആ​മി അ​ലീ​മ
    ഒ​രി​ക്ക​ൽ ഉ​മ്മ​ച്ചി പ​റ​ഞ്ഞു നു​ണ​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ഞ്ഞി​ര​ത്തി​ൻകാ​യ​പോ​ലെ കൈ​പ്പാ​ണെ​ന്ന്. അ​ന്നു​മു​ത​ലാ​ണെ​ന്നു തോ​ന്നു​ന്നു എ​ന്‍റെ നു​ണ​ക​ളി​ൽ കാ​ഞ്ഞി​ര​വ​ള്ളി​ക​ൾ പൂ​ത്ത് കൈപ്പുമ​ണം പ​ര​ത്താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി പ​ള്ളി​ക്കാ​ട്ടി​ന്‍റെ തെ​ക്കേ​മൂ​ല​യി​ൽനി​ന്ന് ഇ​ശാ​ബാ​ങ്കി​നൊ​പ്പം ഭ​യ​ത്തി​ന്‍റെ പാ​റ്റ​ക​ൾ മു​ള​ച്ചു​പൊ​ന്താ​ൻ​ തു​ട​ങ്ങി... ആ​ത്മാ​ക്ക​ൾ എ​ന്നെ തൊ​ട്ട​പ്പോ​ൾ കാ​ഞ്ഞി​ര​ത്തി​ൻ പൂ​ക്ക​ളെ വാ​സ​നി​ച്ച​ത്രേ... നു​ണ​ക​ൾ കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പൂ​ങ്കു​ല​ക​ളാ​യി. ഉ​മ്മ​ച്ചീ​ടെ ക​ല്ലു​വ​ച്ച നു​ണ​ക​ൾ ഉ​പ്പ​യു​ടെ മൂ​ർ​ച്ച​യേ​റി​യ...

    ഒ​രി​ക്ക​ൽ ഉ​മ്മ​ച്ചി പ​റ​ഞ്ഞു

    നു​ണ​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ഞ്ഞി​ര​ത്തി​ൻകാ​യ​പോ​ലെ കൈ​പ്പാ​ണെ​ന്ന്.

    അ​ന്നു​മു​ത​ലാ​ണെ​ന്നു തോ​ന്നു​ന്നു

    എ​ന്‍റെ നു​ണ​ക​ളി​ൽ

    കാ​ഞ്ഞി​ര​വ​ള്ളി​ക​ൾ പൂ​ത്ത്

    കൈപ്പുമ​ണം പ​ര​ത്താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി

    പ​ള്ളി​ക്കാ​ട്ടി​ന്‍റെ തെ​ക്കേ​മൂ​ല​യി​ൽനി​ന്ന്

    ഇ​ശാ​ബാ​ങ്കി​നൊ​പ്പം

    ഭ​യ​ത്തി​ന്‍റെ പാ​റ്റ​ക​ൾ മു​ള​ച്ചു​പൊ​ന്താ​ൻ​ തു​ട​ങ്ങി...

    ആ​ത്മാ​ക്ക​ൾ എ​ന്നെ തൊ​ട്ട​പ്പോ​ൾ

    കാ​ഞ്ഞി​ര​ത്തി​ൻ പൂ​ക്ക​ളെ വാ​സ​നി​ച്ച​ത്രേ...

    നു​ണ​ക​ൾ കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പൂ​ങ്കു​ല​ക​ളാ​യി.

    ഉ​മ്മ​ച്ചീ​ടെ ക​ല്ലു​വ​ച്ച നു​ണ​ക​ൾ

    ഉ​പ്പ​യു​ടെ മൂ​ർ​ച്ച​യേ​റി​യ നു​ണ​ക​ൾ

    ഇ​ക്കാ​യു​ടെ മ​ർ​ക്ക​ട​നു​ണ​ക​ൾ

    ഇ​ത്ത​യു​ടെ നി​സ്സം​ഗ​മാ​യ നു​ണ​ക​ൾ...

    അ​യ​ല​ത്തെ ഉ​മ്മു​ക്കു​ൽ​സു​വി​ന്‍റെ

    പ​തി​നാ​റാ​യി​ര​ത്തി​യെ​ട്ടു പ്ര​ണ​യ

    നു​ണ​ക​ൾ കൂ​ടി പേ​റി ഞാ​ൻ

    ഒ​രു കാ​ഞ്ഞി​ര​ത്തി​ൻ മ​ര​മാ​യ്ത്തീ​ർ​ന്നു

    ഉ​ട​ലി​ൽ കാ​ഞ്ഞി​രവ​ള്ളി​ക​ൾ പൂ​ത്ത്

    കൈപ്പുമ​ണം പ​ര​ന്നൊ​ഴു​കി...

    പ​ള്ളി​ക്കാ​ട്ടി​ലെ ഇ​രു​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ നോ​ക്കി

    മൊ​ല്ലാ​ക്ക

    ഇ​ബി​ലീ​സി​ന്‍റെ വ​ര​വ​റി​യി​ച്ചു...

    ക​ന​ച്ച ഇ​രു​ട്ടി​ൽ പ​റ​ങ്കി​മാ​വി​ൻ തോ​ട്ട​ത്തി​ലെ

    മീ​സാ​ൻ​ക​ല്ലു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലൂ​ടെ ഞാ​ൻ കാ​ഞ്ഞി​രം മ​ണ​ക്കു​ന്ന

    ഇ​ബ് ലീ​സി​നേ​യും തേ​ടി​യി​റ​ങ്ങി...

    ക​ണ്ണു​കാ​ണാ​ത്ത ഇ​രു​ട്ടി​ൽ

    കൈപ്പുമ​ണ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി

    പു​ള്ളി​ത്തട്ട​ത്തി​ലൊ​ളി​പ്പി​ച്ച മു​ടി​ക്കെ​ട്ട​ഴി​ഞ്ഞു​വീ​ണു

    കാ​ഞ്ഞി​ര​വ​ള്ളി​ക​ൾ പ​ട​ർ​ന്നു​ പ​ന്ത​ലി​ച്ച ഉ​ട​ലു​ക​ൾ പൊ​ട്ടി​യ​ട​ർ​ന്നു

    നു​ണ​ക​ളാ​യ നു​ണ​ക​ളൊ​ക്കെ

    പൂ​ക്ക​ളെ പെ​റ്റു​തു​ട​ങ്ങി...

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പൂ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്

    തേ​ൻ​ക​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​റ്റി.


