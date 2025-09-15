Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightLiteraturechevron_rightകവിതchevron_rightപ​ല​ത​രം ...

    പ​ല​ത​രം പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ

    Posted On date_range 15 Sept 2025 8:00 AM IST
    Updated On date_range 15 Sept 2025 8:00 AM IST
    പ​ല​ത​രം പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ
    cancel
    By
    കെ. ​ജ​യ​കു​മാ​ർ
    text_fields
    bookmark_border

    അ​നേ​കം പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ കു​ടി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട് യാ​ത്ര​യ്ക്കി​ട​യി​ൽ. ആ​ദ്യ​മൊ​ക്കെ മ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. ചി​ല രു​ചി​ക​ളി​ൽ മ​നം പു​ര​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. പ​ല​പ്പോ​ഴും മ​ന​സ്സ് കു​ത​റി​യി​രു​ന്നു. പ​ല പ്ര​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്. ക്ഷീ​ണം മാ​റ്റാ​നും, സു​ഖനി​ദ്ര​യ്ക്കും സ​ട​കു​ട​ഞ്ഞെ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കാ​നും വെ​വ്വേ​റെ പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ. ഇ​ണ​ങ്ങാ​നും പി​ണ​ങ്ങാ​നും ച​തി​ക്കാ​നും കൂ​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്നേ​ഹി​ത​നെ ഒ​റ്റു​കൊ​ടു​ക്കാ​നു​മു​ണ്ട്‌ പ്ര​ത്യേ​കം കു​റു​ക്കി​യ പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ. നു​ണ​യാ​ണ് എ​ല്ലാ പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും മു​ഖ്യ മൂ​ല​കം. മ​റ്റു ചേ​രു​വ​ക​ൾ...

    Already subscribed?

    Your Subscription Supports Independent Journalism

    View Plans

    അ​നേ​കം പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ കു​ടി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്

    യാ​ത്ര​യ്ക്കി​ട​യി​ൽ.

    ആ​ദ്യ​മൊ​ക്കെ മ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ചി​ല രു​ചി​ക​ളി​ൽ മ​നം പു​ര​ട്ടി​യി​രു​ന്നു.

    പ​ല​പ്പോ​ഴും മ​ന​സ്സ് കു​ത​റി​യി​രു​ന്നു.

    പ​ല പ്ര​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്.

    ക്ഷീ​ണം മാ​റ്റാ​നും, സു​ഖനി​ദ്ര​യ്ക്കും

    സ​ട​കു​ട​ഞ്ഞെ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കാ​നും

    വെ​വ്വേ​റെ പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ.

    ഇ​ണ​ങ്ങാ​നും പി​ണ​ങ്ങാ​നും ച​തി​ക്കാ​നും

    കൂ​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്നേ​ഹി​ത​നെ ഒ​റ്റു​കൊ​ടു​ക്കാ​നു​മു​ണ്ട്‌

    പ്ര​ത്യേ​കം കു​റു​ക്കി​യ പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ.

    നു​ണ​യാ​ണ് എ​ല്ലാ പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും മു​ഖ്യ മൂ​ല​കം.

    മ​റ്റു ചേ​രു​വ​ക​ൾ യ​ഥോ​ചി​തം.

    ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ൽ സ്വ​പ്നം ക​ണ്ടു​റ​ങ്ങാ​നു​ള്ള

    പാ​നീ​യം കു​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു...

    അ​നേ​കം സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ട​തി​ൽ

    ഒ​ന്നി​പ്പോ​ഴും ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു.

    ഒ​രു സ്ഫ​ടി​ക​മാ​ളി​ക​യു​ടെ മു​റ്റ​ത്ത് കാ​ത്തുനി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തും

    മു​ൻ വാ​തി​ൽ തു​റ​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ

    ഉ​ഗ്ര​സ്ഫോ​ട​ന​ത്തോ​ടെ മാ​ളി​ക തീ ​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തും ക​ണ്ട്

    പ​ക​ച്ചു​ണ​ർ​ന്ന​ത് ഓ​ർ​മയു​ണ്ട്.

    പി​ന്നൊ​രി​ക്ക​ൽ അ​തേ മാ​ളി​ക​യു​ടെ വ​രാ​ന്ത​യി​ൽ

    കൂ​നി​ക്കൂ​ടി​യി​രി​ക്കു​ന്ന എ​ന്നെ​ത്ത​ന്നെ ക​ണ്ടു.

    ഇ​രു​നൂ​റു വ​യ​സ്സെ​ങ്കി​ലും കാ​ണും.

    ധൈ​ര്യം പ​ക​രാ​നും വീ​ര്യം വ​ള​ർ​ത്താ​നു​മു​ള്ള ക​ഷാ​യം

    എ​ന്നെ അ​ഹ​ങ്കാ​രി​യാ​ക്കി.

    കൈ​ക​ൾ അ​തി​ൽപി​ന്നെ ഇ​രു വാ​ളു​ക​ളാ​യി.

    ര​ക്തം ക​ണ്ടാ​ൽ ത​ല ക​റ​ങ്ങു​ന്ന ദു​ശ്ശീലം

    അ​തോ​ടെ മാ​റി​ക്കി​ട്ടി.

    ഒ​രു സ്നേ​ഹി​ത​ൻ ഒ​രി​ക്ക​ൽ

    വി​ശി​ഷ്ട​മാ​യൊ​രു സു​ഖ​പാ​നീ​യം കു​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​തി​നുശേ​ഷം ജീ​വി​തം ഒ​രു ല​ഹ​രി​യാ​യി.

    മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ സ​ങ്ക​ട​ങ്ങ​ളും വ​റു​തി​യും

    നാ​ണ​ക്കേ​ടും യു​ദ്ധ​ദു​രി​ത​ങ്ങ​ളും

    ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യോ ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളാ​യോ പ​തി​യു​ക​യി​ല്ല.

    കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​തൊ​ക്കെ

    നേ​ടി​യ​വ​ന്റെ സു​വി​ശേ​ഷം;

    വി​ജ​യി​യു​ടെ വീ​ര​ച​രി​തം.

    സാ​ഹ​സി​ക​ന്റെ അ​പ​ദാ​നം.

    എ​ല്ലാം പ്ര​ചോ​ദ​ന ഗാ​ഥ​ക​ൾ.

    അ​ഭി​മാ​ന പു​ള​ക​ങ്ങ​ൾ!

    ചി​ല പ്ര​ണ​യ പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളും കു​ടി​ച്ചു.

    ആ​ദ്യ​മൊ​ക്കെ വ​ല്ലാ​ത്തൊ​രു സു​ഖ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    പി​ന്നെ​പ്പി​ന്നെ അ​തൊ​രു നീ​റ്റ​ലാ​യി.

    പി​ന്നെ വ്ര​ണ​മാ​യി; നാ​ണ​ക്കേ​ടാ​യി; ശാ​പ​മാ​യി.

    ഇ​പ്പോ​ൾ ഭ​യ​മാ​ണ് അ​ത് കു​ടി​ക്കാ​ൻ.

    പി​ന്നെ ചി​ല വി​ചി​ത്ര പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ

    ഞാ​ൻ സ്വ​യം ത​യ്യാ​റാ​ക്കി.

    അ​തോ​ടെ ചി​ന്ത​ക​ൾ​ക്ക് ത​ന്നെ വി​ഷ​ബാ​ധ​യാ​യി.

    വീ​ടി​നു ചു​റ്റും ശ​ത്രു​ക്ക​ളാ​ണെ​ന്നും,

    അ​വ​ർ ഉ​റ​ക്ക​മി​ള​ച്ചി​രു​ന്ന് എ​ന്നെ ക​ശാ​പ്പുചെ​യ്യാ​ൻ

    ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ മെ​ന​യു​ക​യാ​ണെ​ന്നും

    അ​വ​ർ ത​രു​ന്ന ആ​ഹാ​ര​ത്തി​ൽ

    വി​ഷം ക​ല​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ബോ​ധ്യ​മാ​യി.

    ഇ​പ്പോ​ൾ എ​ന്ത് പാ​നീ​യം കി​ട്ടി​യാ​ലും

    കു​ടി​ക്കാ​മെ​ന്നാ​യി.

    ചോ​ദി​ക്കു​ക​യോ സം​ശ​യി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്

    ദേ​ശ​സ്നേ​ഹി​ക​ൾ​ക്ക്‌

    ചേ​ർ​ന്ന​ത​ല്ലെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി.

    അ​ച്ച​ട​ക്ക​ത്തി​ന്റെ​യും അ​നു​സ​ര​ണ​യു​ടെ​യും

    ഗ​ണ​ന​യി​ൽ A പ്ല​സ്!


    News Summary - Malayalam poem
    X