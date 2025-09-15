അനേകം പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കേണ്ടതുണ്ട് യാത്രയ്ക്കിടയിൽ. ആദ്യമൊക്കെ മടിയായിരുന്നു. ചില രുചികളിൽ മനം പുരട്ടിയിരുന്നു. പലപ്പോഴും മനസ്സ് കുതറിയിരുന്നു. പല പ്രയോജനങ്ങളാണ് പാനീയങ്ങൾക്ക്. ക്ഷീണം മാറ്റാനും, സുഖനിദ്രയ്ക്കും സടകുടഞ്ഞെഴുന്നേൽക്കാനും വെവ്വേറെ പാനീയങ്ങൾ. ഇണങ്ങാനും പിണങ്ങാനും ചതിക്കാനും കൂടെ നടക്കുന്ന സ്നേഹിതനെ ഒറ്റുകൊടുക്കാനുമുണ്ട് പ്രത്യേകം കുറുക്കിയ പാനീയങ്ങൾ. നുണയാണ് എല്ലാ പാനീയങ്ങളിലെയും മുഖ്യ മൂലകം. മറ്റു ചേരുവകൾ...
