തെങ്ങോല മേഞ്ഞ പുരകളിലെ ചെറ്റത്തുളകളെന്ന കലിഡോസ്കോപ്പിലൂടെ സൂര്യൻ എന്ന സംവിധായകന് കരിയും ചാണകവും തേച്ച ഞങ്ങളുടെ നിലപാടുതറകളില് ഓലകളുടെ വെയില്ച്ചിത്രം തീര്ക്കുന്നു മധ്യാഹ്നമയക്കത്തില് ഉറക്കംകിട്ടാതെ ഞങ്ങളുടെ വള്ളിട്രൗസറുകള് ആ ചെറ്റോലസിനിമ കണ്ട് പുളകിതരാവുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കാരണോലകളുടെ തണലും തലോടലുമെന്ന് തെങ്ങുകള് മാര്ച്ചിലെ വെയിലില് കുളിച്ച് തലതുവര്ത്തി ചോദിക്കുന്നു. ഭരണിക്കാവില്നിന്ന് ഇരുപത് പൈസയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വാങ്ങിയ ജയന്റെ ഫിലിം കഷണങ്ങള് മേളിലെ ഓട്ടകളില് തിരുകിവച്ച് കൂട്ടുകാരന് ആണ്ടു...
