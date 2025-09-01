ചിരുതമ്മയും വവ്വാലുകളും

ഗ്രാമത്തിലെല്ലാരേമറിയുന്ന ചിരുതമ്മയ്ക്ക് ആജീവനാന്ത സമ്പാദ്യമായുള്ളത് എപ്പോഴും മുറുക്കുന്ന ശീലമൊന്നു മാത്രം. ആരൊക്കെയോ ദാനമായ് നീട്ടുന്ന വെറ്റില, പുകയിലക്കൂട്ടിനാൽ രസനകൊണ്ട് വരൾസിരകൾ- ക്കൊട്ടൊരുത്തേജനം മീട്ടുവാനായ് ‘‘മനേ, അടക്കണ്ടോ?’’ന്ന് തൊടിയിൽ കവുങ്ങിൻ മുകളിലേക്ക് നോക്കി അതിരിനപ്പുറത്തുനിന്നവർ അരുമയോടെ വിളിച്ചിടുമ്പോൾ മാതൃവാത്സല്യമധുവൂറുമാ നാട്ടുമൊഴിപ്പൊരുൾ വഴക്കത്തിൽ മകനിലെ ‘ക’ ലോപിച്ച് സാന്ദ്ര-മധുരമായ്ത്തീരുന്ന ഹൃദ്യത. കാളി ഉടപ്പിറന്നവൾ, അയ്യ-ങ്കാളിയെന്നവർ കേട്ടിട്ടേയില്ല. എച്ചിലെറിയുന്ന പുറമ്പോക്കിൽ ഒച്ചയില്ലാതെ...
