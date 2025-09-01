Begin typing your search above and press return to search.
    ത​ങ്ക​പ്പ​ൻ

    Posted On date_range 1 Sept 2025 8:15 AM IST
    Updated On date_range 1 Sept 2025 8:15 AM IST
    സുധി ഷൺമുഖൻ
    ഒ​രു ​രാ​ത്രി നാ​ട്ടി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ത​റ​വാ​ട്ടു വീ​ട്ടു​വ​ള​പ്പി​ൽ

    അ​നാ​ശാ​സ്യ​ത്തി​ന് പി​ടി​കൂ​ട​പ്പെ​ട്ട ത​ങ്ക​പ്പ​നെ

    കു​റ​ച്ചാ​ളു​ക​ൾ ഒ​രു മ​ര​ത്തി​ൽ കെ​ട്ടി​യി​ട്ടു

    ത​ങ്ക​പ്പ​നെ കൈ​കാ​ര്യംചെ​യ്ത ആ​ദ്യ​ത്തെ​യാ​ൾ

    പ്ര​കൃ​തി​വി​രു​ദ്ധ പീ​ഡന​ക്കേ​സി​ൽ

    പു​റ​ത്തി​റങ്ങി​യി​ട്ട് ര​ണ്ടാ​ഴ്ച തി​ക​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല

    കെ​ട്ടി​യി​ടാ​ൻ ക​യ​റെ​ടു​ത്ത​വ​ൻ

    ഒ​റ്റ​ച്ച​വി​ട്ടി​ന് ഭാ​ര്യ​യെ ആ ​ജീ​വ​നാ​ന്തം

    കി​ട​പ്പു രോ​ഗി​യാ​ക്കി​യ​വ​നാ​ണ് കെ​ട്ടോ

    കെ​ട്ടി​യി​ട്ട​വ​നോ,

    ഇ​ന്ന​ലെ രാ​ത്രി ക്ഷ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തെ

    ഇ​തേ​യി​ട​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള

    വ​ര​വി​നി​ടെ വ​ക്കി​ല്ലാ​ക്കി​ണ​റ്റി​ൽ വീ​ണ്

    രാ​വി​ലെ സൂ​ര്യ​ൻ പൊ​ള്ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    എ​ണീ​റ്റു പോ​യ​വ​ൻ

    ആ ​രാ​ത്രി നീ​ണ്ട് നീ​ണ്ട് പ​ക​ലാ​യി,

    രാ​ത്രി​യാ​യി പി​ന്നെ​യും പ​ക​ലാ​യി​ട്ടും

    വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു നൂ​ൽ​പ്പൊ​ട്ടു​പോ​ലും

    ആ ​മ​ര​ച്ചോ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​രി​ച്ചി​റ​ങ്ങാ​ത്ത​ത്

    എ​ന്തെ​ന്ന് എ​ത്ര ത​ല​യു​രു​കി​യാ​ലോ​ചി​ച്ചി​ട്ടും

    ത​ങ്ക​പ്പ​ന് പി​ടി​കി​ട്ടി​യി​ല്ല.

    അ​വ​സാ​നം

    അ​തി​ന്റെ ഒ​രി​ല പൊ​ഴി​ഞ്ഞു

    ത​ന്റെ മ​ടി​യി​ൽ വീ​ണ​പ്പോ​ഴാ​ണ്

    ത​ന്നെ കെ​ട്ടി​യി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്

    ഒ​രു ‘ജാ​തി’ മ​ര​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന്

    ത​ങ്ക​പ്പ​ന് തി​രി​ച്ച​റി​വു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്.


