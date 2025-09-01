തിരക്കഥയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത മൂന്ന് സീനുകൾ

സീൻ 1 -ആശുപത്രി സൈനിക ആശുപത്രിയിലെ ബൾബുകൾ ഇടവേളകളിൽ മാത്രം കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതെന്താ? ഇങ്ങനെ? മറുപടി ഇടതുകൈ ചുമലിൽ തുളഞ്ഞു കയറിയ വേദനസംഹാരി ഇൻജെക്ഷൻ സൂചിക്കൊപ്പം നിസ്സഹായമായി പുറത്തുചാടി ‘‘ബോംബുകൾ വീഴുമ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ വേഗത്തിലാണ് മിസൈലുകൾ വീഴുമ്പോൾ ബൾബുകൾ കെട്ട് പോകുന്നത്’’ ഭയംകൊണ്ട് വിളറിയ കണ്ണുകൾക്ക് മുകളിലായി പെെട്ടന്ന് ബൾബുകൾ കെട്ടുപോയി. ചുരുട്ടിയ കൈപ്പത്തിക്കിടയിൽ കുരുങ്ങിയ സിറിഞ്ചുമായി പുകയ്ക്കിടയിലൂടെ കത്തിപ്പൊരിഞ്ഞ ഒരു കൈത്തണ്ട ദൂരേക്ക് തെറിച്ച് വീണു സീൻ നമ്പർ 2 -വിശപ്പ് ഗ്രില്ലറിൽ ബീഫ് സ്റ്റീക്ക് മൊരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു കുട്ടികൾ...
