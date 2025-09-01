വാക്കേ വാക്കേ QR കോഡെവിടെ?

വാക്കേ വാക്കേ കോഡെവിടെ? അയാളെ പരിചയപ്പെട്ടത് തന്നെ ഒരൂക്കനുടക്കിലൂടെ. ഒരു പള്ളിയാഴ്ച അയാൾ വേലചെയ്യും റെസ്റ്റോറന്റിൽ പ്രാതലിന് പോയതായിരുന്നു. മുന്നിലെത്തിയ വിഭവത്തിലതാ ഒരു നീളൻമുടി. ‘‘നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ‘കഷ്ടമറെ’ക്കൊണ്ടു ഞാൻ തോറ്റു ഒരു ചെറുമുടി കിട്ടിയതിനാണ് ഈ പുകിൽ’’ അയാൾ മുരണ്ടു എത്ര വേഗം പിടുത്തം കിട്ടി അയാൾക്കെന്നെ തീപ്പെടും പെരുവൃദ്ധൻ വാക്കുകൾ അവയുടെ വേരിടത്തുപോയി പണം നൽകി സ്വന്തമാക്കും ആ *യവന സിനിമയിലെ കവിയെപ്പോലെ അയാളുച്ചരിച്ച പുതിയ വാക്കൊന്നിനുള്ള പ്രതിഫലം കണക്കേ മുടിമാറ്റിയിട്ട് ഞാനുണ്ടു. ‘‘ഈ ‘ചുറ്റുവേഷനിൽ’ നാം ‘മൗനു’വാകുന്നതിൽ അർഥമില്ല’’ യുദ്ധസമാനം...
(*പ്രശസ്ത ഗ്രീക് ചലച്ചിത്രകാരൻ തിയോ ആഞ്ജലോ പൗലോയുടെ ‘ഇറ്റേ ണിറ്റി ആൻഡ് എ ഡേ’ എന്ന സിനിമയിലെ ഒരു കഥാപാത്രം)