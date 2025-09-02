എന്റെ മുഖത്തെ ചുളിവുകള് വായിച്ചെടുക്കുക: കഥകളുടെ ഒരു സമാഹാരംപോലെ. പ്രണയങ്ങള്, സൗഹൃദങ്ങള്, കലഹങ്ങള്, പിന്നെ കവിത ഉറവുപൊട്ടുന്ന അന്തഃസംഘര്ഷങ്ങള്. ഓരോന്നായി വായിക്കുക: നെറ്റി, കവിള് താടി, കഴുത്ത്: അങ്ങനെ, വിജനമായ ഒരു കാട്ടില് വളര്ന്നതിന്റെ ഓർമകള് നിറഞ്ഞ മരങ്ങളുടെ വാര്ഷികവലയങ്ങള് പോലെ. മൂന്നു വയസ്സു മുതലുള്ള ആഹ്ലാദങ്ങള്, ദുരന്തങ്ങള്, പുള്ളുവന്പാട്ടുകള് മുതല് കൊയ്ത്തുപാട്ടുകള് വരെ, വിക്രമാദിത്യന് കഥകള്...
