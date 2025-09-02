Begin typing your search above and press return to search.
    ചു​ളി​വുകൾ

    Posted On date_range 2 Sept 2025 7:00 AM IST
    Updated On date_range 2 Sept 2025 7:01 AM IST
    ചു​ളി​വുകൾ
    By
    സച്ചിദാനന്ദൻ
    എ​ന്റെ മു​ഖ​ത്തെ ചു​ളി​വു​ക​ള്‍ വാ​യി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക: ക​ഥ​ക​ളു​ടെ ഒ​രു സ​മാ​ഹാ​രം​പോ​ലെ. പ്ര​ണ​യ​ങ്ങ​ള്‍, സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ള്‍, ക​ല​ഹ​ങ്ങ​ള്‍, പി​ന്നെ ക​വി​ത ഉ​റ​വു​പൊ​ട്ടു​ന്ന അ​ന്തഃ​സം​ഘ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍. ഓ​രോ​ന്നാ​യി വാ​യി​ക്കു​ക: നെ​റ്റി, ക​വി​ള്‍ താ​ടി, ക​ഴു​ത്ത്: അ​ങ്ങ​നെ, വി​ജ​ന​മാ​യ ഒ​രു കാ​ട്ടി​ല്‍ വ​ള​ര്‍ന്ന​തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ള്‍ നി​റ​ഞ്ഞ മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ര്‍ഷി​ക​വ​ല​യ​ങ്ങ​ള്‍ പോ​ലെ. മൂ​ന്നു വ​യ​സ്സു മു​ത​ലു​ള്ള ആ​ഹ്ലാ​ദ​ങ്ങ​ള്‍, ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ള്‍, പു​ള്ളു​വ​ന്‍പാ​ട്ടു​ക​ള്‍ മു​ത​ല്‍ കൊ​യ്ത്തു​പാ​ട്ടു​ക​ള്‍ വ​രെ, വി​ക്ര​മാ​ദി​ത്യ​ന്‍ ക​ഥ​ക​ള്‍...

    എ​ന്റെ മു​ഖ​ത്തെ ചു​ളി​വു​ക​ള്‍

    വാ​യി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക: ക​ഥ​ക​ളു​ടെ

    ഒ​രു സ​മാ​ഹാ​രം​പോ​ലെ.

    പ്ര​ണ​യ​ങ്ങ​ള്‍, സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ള്‍,

    ക​ല​ഹ​ങ്ങ​ള്‍, പി​ന്നെ ക​വി​ത ഉ​റ​വു​പൊ​ട്ടു​ന്ന

    അ​ന്തഃ​സം​ഘ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍.

    ഓ​രോ​ന്നാ​യി വാ​യി​ക്കു​ക: നെ​റ്റി, ക​വി​ള്‍

    താ​ടി, ക​ഴു​ത്ത്: അ​ങ്ങ​നെ,

    വി​ജ​ന​മാ​യ ഒ​രു കാ​ട്ടി​ല്‍

    വ​ള​ര്‍ന്ന​തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ള്‍ നി​റ​ഞ്ഞ

    മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ര്‍ഷി​ക​വ​ല​യ​ങ്ങ​ള്‍ പോ​ലെ.

    മൂ​ന്നു വ​യ​സ്സു മു​ത​ലു​ള്ള

    ആ​ഹ്ലാ​ദ​ങ്ങ​ള്‍, ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ള്‍,

    പു​ള്ളു​വ​ന്‍പാ​ട്ടു​ക​ള്‍ മു​ത​ല്‍

    കൊ​യ്ത്തു​പാ​ട്ടു​ക​ള്‍ വ​രെ,

    വി​ക്ര​മാ​ദി​ത്യ​ന്‍ ക​ഥ​ക​ള്‍ മു​ത​ല്‍

    അ​റ​ബി​ക്ക​ഥ​ക​ള്‍ വ​രെ,

    പ​ട്ടി​ണി​യു​ടെ ഓ​രോ ഉ​ച്ച​യ്ക്കും

    ഓ​രോ ചു​ളി​വ്, നാ​ട്ടി​ലെ തൂ​ര്‍ന്നു​പോ​യ

    ഓ​രോ കു​ള​ത്തി​നും, ഓ​ർ​മ​യി​ലു​ള്ള

    ഓ​രോ അ​ധ്യാ​പ​ക​നും, പ​ഠി​ച്ച

    ഓ​രോ ഭാ​ഷ​യ്ക്കും: ഉ​ട​ലി​ന്റെ, ജ​ല​ത്തി​ന്റെ,

    പ​ക്ഷി​യു​ടെ, മി​ന്ന​ലി​ന്റെ, മ​റ​വി​യു​ടെ.

    ഇ​നി​യും ഉ​ണ്ടാ​കു​മോ ചു​ളി​വു​ക​ള്‍,

    അ​ല അ​ല​യാ​യി കാ​ണു​ന്ന മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ

    മ​ണ​ല്‍ക്കു​ന്നു​ക​ള്‍പോ​ലെ,

    കാ​റ്റി​ന്റെ ഗ​തി​യ​നു​സ​രി​ച്ചു

    വ​ള​ഞ്ഞു പു​ള​ഞ്ഞു പെ​യ്യു​ന്ന മ​ഴ​പോ​ലെ,

    ഭാ​വി​യു​ടെ അ​വ്യ​ക്ത​മാ​യ ലി​പി​ക​ള്‍ പോ​ലെ?

