എന്റെ മനസ്സിന്നാഴത്തിൽ അന്ധതയേറും മാളത്തിൽ കൊടിയ വിഷപ്പാമ്പ് ചുരുണ്ടു കിടക്കുന്നു,ഇരയെ വിഴുങ്ങി മയങ്ങുന്നു. നെടുനാൾ നീണ്ട ഉറക്കത്തിൻ കുളിരോലുന്ന സ്വകാര്യതയെ, മന്ത്രിയുണർത്തിയ ചുണ്ടെലിയെ വാലാൽ കുത്തിമലർത്തീ ഞാൻ. ഏതോ വ്രണിത വിഷാദത്താൽ ഊഷരമായൊരു നിമിഷത്തിൽ നിറയും വീര്യമൊതുക്കാനായ് കൊത്തുന്നെന്നുടെ മിത്രത്തെ! വീണു കിടന്നു പിടയ്ക്കുമ്പോൾ വിഷമാ ജീവനൊടുക്കുമ്പോൾ, ഇല്ലെൻ മനസ്സിനു ചാഞ്ചാട്ടം, ഉണ്ടെന്നാകിൽ വിളയാട്ടം. തൊടിയിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെളിയിൽ മണ്ണിര ചികയുമ്പോൾ, ഇലകൾക്കുള്ളിൽ പതുങ്ങിക്കൊണ്ടവയെ വായിലൊതുക്കുമ്പോൾ, എന്റെ മനസ്സിന്നുന്മാദം എന്തൊരു രസികൻ...
