    നാലാണുങ്ങൾ

    നാലാണുങ്ങൾ

    Posted On date_range 18 Aug 2025 9:00 AM IST
    Updated On date_range 18 Aug 2025 9:00 AM IST
    By
    സാഹിറ കുറ്റിപ്പുറം
    അവ​ന്റെ കൈകളിൽ

    മുറിവുകളുണങ്ങിയ പാടുകളുണ്ടായിരുന്നു

    അവയിലൊക്കെയും പാമ്പ് കണക്കെ

    ഞരമ്പുകൾ പിണഞ്ഞു കിടന്നിരുന്നെങ്കിലെന്ന്

    എനിക്കപ്പോൾ തോന്നി.

    അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മോഹിച്ചു.

    2

    പഴയ കാമുക​ന്റെ മണവും പേറി

    ഒരുത്തൻ ഗോവണി കയറി വന്നു

    ഞാനിരിക്കേണ്ടുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിൽ

    അമർന്നു.

    മുറിമുഴുക്കെ പഴയ കാമുകൻ പടർന്നു.

    3

    സ്നേഹം കിട്ടാതെ വളർന്ന

    വലിയ കുപ്പായമിട്ട ആൺകുട്ടി

    നിസ്സഹായതയുടെ കൈപിടിച്ച്

    വീട്ടുപടിക്കൽ നിൽക്കുന്നു.

    അവനിരിക്കാനോ നിൽക്കാനോ

    ആ പുര തികയുമായിരുന്നില്ല.

    4

    മഞ്ഞ എന്നെഴുതി

    മരിപ്പ് എന്നെഴുതാനാവാതെ

    അവൻ മേശത്തുമ്പിൽ നെറ്റി മുട്ടിക്കുന്നു.

    പിൻതലയിൽ അമ്പിളി വട്ടം

    അതിലൊരു മുയൽ.

    5

    വാതിലു ചാരി വിളക്കണച്ച്

    കിടക്കാനൊരുങ്ങുന്ന അവളുടെ മുറിയിൽ

    മൂന്നാണുങ്ങൾ.

    മൂന്നും മൂന്നുപോലെ

    മുറിയാകെ നിലാവ് പരക്കുന്നു

    അരക്ഷിതാവസ്ഥ വിരിപ്പ് കുടയുന്നു

    പാരിജാതംപോലൊരു മണം

    വാതിൽ കൊളുത്തിടുന്നു.

    6

    കൈ നിറയെ വടുക്കളുള്ളൊരുത്തൻ

    വാതിലിൽ മുട്ടുന്നു.

    ഞരമ്പുകളാകെ പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന

    കൈകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും

    വാതിലിൽ മുട്ടുന്നു.


