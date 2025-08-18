ഹൗറ പുഴയ്ക്കു മീതെപാതയിൽ ഒഴുകുന്ന മനുഷ്യർ വഴികാട്ടുന്ന ചന്ദ്രൻ നിലാവും വെളിച്ചവും വീണ നദി ഇരമ്പുന്ന മനുഷ്യസമുദ്രത്തിൽ ഒരു തുള്ളിയായി അലിഞ്ഞു പോകുന്നു. ചാരുലതജൊരസങ്കോയുടെ മുറ്റത്ത്പാലമരത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ അദൃശ്യമായൊരൂഞ്ഞാലുണ്ട് നിഷിദ്ധമായൊരു പ്രണയത്തിന്റെ ഒളികൺ നോട്ടങ്ങൾ അതിൽ കനവായി, കവിതയായാടുന്നു വെളിച്ചമേ നീയുള്ളപ്പോൾ രാത്രിയേത് പകലും സന്ധ്യകളുമേത്? കാലത്തേയും അതിന്റെയിരുളിനേയും മായ്ച്ചുകളയുന്നൊരു മഷിത്തണ്ട് പാട്ടായും പദമായും ചിത്രമായും ഉരുക്കിത്തെളിഞ്ഞ നൽ വാക്കായും നീർ തുടിച്ചു നിൽക്കുന്നു അറുനൂറ് മുറികളുടെ ഇരുളിടുക്കുകളിൽപ്പോലും വെളിച്ചം...
*ഘരേ ബായ് രേ –വീട്ടിലും പുറത്തും, ടാഗോറിന്റെ നോവലും സത്യജിത് റായിയുടെ സിനിമയും
**സന്താൾ ഫാമിലി –രാംകിങ്കർ ബെയ്ജിന്റെ ശിൽപം