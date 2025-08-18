Begin typing your search above and press return to search.
    ട്രഡ്മില്ലിൽ

    Posted On date_range 18 Aug 2025 8:45 AM IST
    Updated On date_range 18 Aug 2025 8:46 AM IST
    ട്രഡ്മില്ലിൽ
    ഉഷ പുനത്തിൽ
    അവൾ ട്രഡ് മില്ലിൽ ട്രഡ്മില്ലിൽ ഓട്ടം ഓട്ടം ഓട്ടം ഓട്ടം എങ്ങും എത്താ ഓട്ടം ഹായ് ഹായ് ജീവിതം. നെറ്റിയിലാഹാ പൊടിഞ്ഞു മണിമണിമുത്തുമണി മൂക്കിന് താഴെ മുളഞ്ഞൂ വിയർപ്പുതുള്ളി മീശ ട്രഡ്മില്ലിൽ അവൾ ട്രഡ്മില്ലിൽ ട്രഡ്മില്ലിൽ ഓട്ടം ഓട്ടം ഓട്ടം ഓട്ടം യന്ത്രത്തിൻ വേഗം കൂട്ടി വാശിക്ക് കാലുകൾ നീട്ടി അതിചടുലം ഓട്ടം ഓട്ടം ഗതിവേഗം ദ്രുതഗമനം ട്രഡ്മില്ലിൽ ട്രഡ്മില്ലിൽ ‘‘സ്ഥിതാ ക്ഷണം പക്ഷ്‌മസു താടിതാധരേ...’’ സ്വേദത്തിൻ തുള്ളികളോ കൺപീലിയിൽനിന്നും ചുണ്ടിൽ താഴോട്ടു താഴോട്ട്! നിന്നില്ലാ പൊക്കിളിലും താഴോട്ടു താഴോട്ട് സ്ഥിതാ ക്ഷണം പക്ഷ്മസു താടിതാധരേ, ചിരിപൊട്ടീ...

    News Summary - Malayalam Poem
