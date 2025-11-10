Begin typing your search above and press return to search.
    രാ​ജ്യ​ത്ത് ഹി​ന്ദു​ത്വ​വാ​ദ​ത്തി​ന്റെ ശ​ക്ത​രാ​യ ര​ണ്ട് ന​ട​ത്തി​പ്പു​കാ​രാ​യി​രു​ന്നു വി​നാ​യ​ക് ഡി. ​സ​വ​ർ​ക്ക​റും നാ​ഥു​റാം ഗോ​ദ്സെ യും. ​ഇ​രു​വ​രും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ടു​പ്പ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് എ​ഴു​തു​ന്നു.

    വി​നാ​യ​ക് ഡി. ​സ​വ​ർ​ക്ക​റും അ​തി​നു​മു​മ്പ് ബ​ർ​മ​യി​ലെ പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട, നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​പ്പെ​ട്ട രാ​ജാ​വാ​യി​രു​ന്ന എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​എ​ച്ച്. തീ​ബാ​വ് മി​ന്നും ത​ട​വി​ലാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ്​​ഥ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു ര​ത്ന​ഗി​രി. ര​ത്‌​ന​ഗി​രി​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന സ​വ​ർ​ക്ക​റി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് നാ​ഥു​റാം കേ​ട്ടി​രു​ന്നു, ഒ​രു​ദി​വ​സം അ​ദ്ദേ​ഹം സ​വ​ർ​ക്ക​റു​ടെ വ​സ​തി​യി​ലെ​ത്തി. നാ​ഥു​റാ​മി​​ന്റെ ജീ​വി​തം പി​ന്നീ​ടൊ​രി​ക്ക​ലും പ​ഴ​യ​തു​പോ​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    താ​മ​സി​യാ​തെ നാ​ഥു​റാം സ​വ​ർ​ക്ക​റി​​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലെ സ്ഥി​രം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​നാ​യി. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സൈ​ദ്ധാ​ന്തീ​ക​ര​ണം അ​ങ്ങ​നെ തു​ട​ങ്ങി. നാ​ഥു​റാം ഒ​ടു​വി​ൽ ഒ​രു വാ​ട​ക പി​താ​വി​നെ, ഒ​രു ഗു​രു​വി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ത​നി​ക്കൊ​രി​ക്ക​ലും ഉ​ണ്ടാ​കാ​തി​രു​ന്ന ഒ​രു പി​താ​വി​നെ അ​ദ്ദേ​ഹം സ​വ​ർ​ക്ക​റി​ൽ ക​ണ്ടു. സ​വ​ർ​ക്ക​റു​ടെ ഹി​ന്ദു പു​ന​രു​ത്ഥാ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ആ​ഗ്ര​ഹ​വും ഹി​ന്ദു​മ​ത​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​കാ​ര​മാ​യ തീ​വ്ര​വാ​ദ പ​തി​പ്പും യു​വാ​വി​നെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു. താ​മ​സി​യാ​തെ അ​ദ്ദേ​ഹം ഒ​രു ഉ​റ​ച്ച ഭ​ക്ത​നാ​യി മാ​റി. ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​രു​മാ​യു​ള്ള ക​രാ​റി​ന്റെ അ​ന​ന്ത​ര​ഫ​ല​മാ​യി, രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടി​ല്ലെ​ന്നും പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ത്ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​ല്ലെ​ന്നും സ​വ​ർ​ക്ക​ർ പ്ര​തി​ജ്ഞ​യെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ​പോ​ലും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ. എ​ന്നാ​ൽ, സ​വ​ർ​ക്ക​ർ ത​ന്റെ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ്വ​കാ​ര്യ​മാ​യി തു​റ​ന്നുപ​റ​ഞ്ഞു; ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ വീ​ടി​ന്റെ നാ​ല് ചു​വ​രു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വു​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് വ​രാ​നും പോ​കാ​നും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സ​വ​ർ​ക്ക​ർ വ​സ​തി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് വി​രു​ദ്ധ​മ​ല്ല, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, ഗാ​ന്ധി, മു​സ്​​ലിം വി​രു​ദ്ധ​ത​യാ​യി​രു​ന്നു. സ്പോ​ഞ്ച് ദ്രാ​വ​ക​ങ്ങ​ളെ ആ​ഗി​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​പോ​ലെ നാ​ഥു​റാം ത​ന്റെ യ​ജ​മാ​ന​ന്റെ വെ​റു​പ്പ്​ ആ​ഗി​ര​ണം​ചെ​യ്തു.

    നാ​ഥു​റാ​മി​ന്റെ കൂ​റി​ൽ ആ​കൃ​ഷ്ട​നാ​യ സ​വ​ർ​ക്ക​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ത​ന്റെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി നി​യ​മി​ച്ചു. സ​വ​ർ​ക്ക​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത് കേ​ട്ട് നാ​ഥു​റാം ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ക​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സം​സാ​ര​ശൈ​ലി അ​നു​ക​രി​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്തു. താ​മ​സി​യാ​തെ അ​ദ്ദേ​ഹം ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് എ​ഴു​തു​ന്ന​തി​ലും സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പ്രാ​വീ​ണ്യം നേ​ടി. 1931ൽ ​വി​നാ​യ​ക് ഗോ​ദ്സെ ത​പാ​ൽ വ​കു​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ചു. തു​ച്ഛ​മാ​യ പെ​ൻ​ഷ​ൻ ത​ന്റെ വ​ലി​യ കു​ടും​ബം പു​ല​ർ​ത്താ​ൻ പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​യ ഒ​രു ചെ​റി​യ പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കു​ടും​ബം മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. തെ​ക്കു പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ സാം​ഗ്ലി എ​ന്ന ചെ​റു​പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ഗോ​ദ്സെ​ക​ൾ താ​മ​സ​മാ​ക്കി​യ​ത്. അ​ച്ഛ​ന്റെ പെ​ൻ​ഷ​ൻ കൂ​ടാ​തെ​യു​ള്ള പ​ണ​ത്തി​നാ​യി, നാ​ഥു​റാം ത​യ്യ​ൽ പ​ഠി​ച്ച് ഒ​രു ക​ട തു​ട​ങ്ങി. അ​തും അ​പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​യ​തി​നാ​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ വ​രു​മാ​നം കൂ​ട്ടാ​ൻ പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി.

    സ​വ​ർ​ക്ക​റു​ടെ ആ​ശ​യ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് ചി​ല ബ്രാ​ഹ്മ​ണ​ർ ഒ​രു ഹി​ന്ദു​സം​ഘ​ട​ന സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ നാ​ഗ്പൂ​രി​ൽ ഒ​ത്തു​കൂ​ടി. ഇ​ത് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ​യും ഹി​ന്ദു മ​ഹാ​സ​ഭ​യു​ടെ​യും മു​ന്നോ​ടി​യാ​ണ്. സം​ഘ​ട​ന ബ്രാ​ഹ്മ​ണ​ർ സ്​​ഥാ​പി​ച്ച, ​ബ്രാ​ഹ്​​മ​ണ​ർ അം​ഗ​മാ​യ, ബ്രാ​ഹ്​​മ​ണ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു. ഹി​ന്ദു ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ മ​റ​വി​ൽ സ​വ​ർ​ണ ഹി​ന്ദു മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു തീ​വ്ര മേ​ൽ​ജാ​തി ഹി​ന്ദു സം​ഘ​ട​ന കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ആ​ശ​യം. എ​ല്ലാ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രെ​യും ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഗാ​ന്ധി​യ​ൻ ന​യം, മു​സ്​​ലിം​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ​ത്വം, ബ്രാ​ഹ്മ​ണ​ർ​ക്ക് തി​ക​ച്ചും വെ​റു​പ്പു​ള​വാ​ക്കു​ന്ന തൊ​ട്ടു​കൂ​ടാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് തു​ല്യ​ത, ഹി​ന്ദു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ മ​റ്റ് സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലെ അ​വ​രെ ഒ​രേ നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നു​ള്ള ന​യം എ​ന്നി​വ​യെ അ​വ​ർ എ​തി​ർ​ത്തു. ഗാ​ന്ധി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ശ​ത്രു. ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ അ​ഹിം​സ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ യ​ജ​മാ​ന​ന്മാ​രു​ടെ സേ​വ​ന​ത്തി​ൽ ആ​യു​ധ​മെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഹി​ന്ദു സ​വ​ർ​ണ ജാ​തി​ക​ളോ​ടു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ ആ​ഹ്വാ​നം. ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര സി​ദ്ധാ​ന്തം–പാ​കി​സ്താ​ൻ വി​ഭാ​വ​നം​ചെ​യ്ത പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്രം​പോ​ലെ സ​വ​ർ​ക്ക​റാ​ണ് അ​ത്ത​ര​മൊ​രു സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ആ​ശ​യം ആ​ദ്യ​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​െ​വ​ച്ച​ത്.

     

    നാ​രാ​യ​ൺ ഡി. ​ആ​പ്‌​തെ​യും നാ​ഥു​റാം ഗോദ്സെയും

    സം​ഘ​ട​ന എ​ന്ന ആ​ശ​യം ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ നാ​ഥു​റാം ര​ത്ന​ഗി​രി​യി​ൽ ത​ന്റെ യ​ജ​മാ​ന​നെ വി​ശ്വ​സ്ത​ത​യോ​ടെ സേ​വി​ച്ചു. തീ​വ്ര​വാ​ദി​യാ​യ ഹി​ന്ദു വ​ല​തു​പ​ക്ഷ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പി​റ​വി​യെ സ​വ​ർ​ക്ക​ർ അ​നു​ഗ്ര​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് അ​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ, സാം​ഗ്ലി​യി​ൽ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഒ​രു ശാ​ഖ ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, നാ​ഥു​റാം ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​തി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു, താ​മ​സി​യാ​തെ അ​തി​ന്റെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി നി​യ​മി​ത​നാ​യി. അ​യാ​ൾ​ക്ക് അ​പ്പോ​ൾ ഇ​രു​പ​ത് വ​യ​സ്സാ​യി​രു​ന്നു, അ​വ​രു​ടെ ജാ​തി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഒ​രു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ നാ​ഥു​റാം വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ക്കാ​ൻ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്ത് ഒ​രു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യാ​യി ജീ​വി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​നാ​യ​തി​ന്റെ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് നാ​ഥു​റാം അ​പ്പോ​ഴും മു​ക്ത​നാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല, അ​തി​നാ​ൽ അ​യാ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യി വി​വാ​ഹം എ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം നി​ര​സി​ച്ചു.

    1937ൽ ​ബോം​ബെ​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ പ്ര​വി​ശ്യാ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​വ​ർ​ക്ക​റെ മോ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ഹി​ന്ദു സം​ഘ​ട​ന​യും മ​റ്റ് സ​വ​ർ​ക്ക​റി​ക​ളും ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ മ​റാ​ത്തി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​നാ​യി കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. വി​വി​ധ പ​ട്ട​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി. അ​ദ്ദേ​ഹം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്ന് സാം​ഗ്ലി ആ​യി​രു​ന്നു. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ലോ​ക്ക​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ നാ​ഥു​റാം, സ​വ​ർ​ക്ക​റു​ടെ താ​മ​സ​ത്തി​നും സാം​ഗ്ലി​യി​ലെ പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള എ​ല്ലാ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ച്ചു. ര​ത്‌​ന​ഗി​രി​യി​ൽ ​െവ​ച്ച് സ​വ​ർ​ക്ക​റു​മാ​യു​ള്ള അ​ടു​ത്ത പ​രി​ച​യം കാ​ര​ണം സ​വ​ർ​ക്ക​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ വി​ശ്വ​സി​ച്ചു. നാ​ഥു​റാം സ​വ​ർ​ക്ക​റു​ടെ പ​രി​വാ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം ചേ​രു​ക​യും പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ ബാ​ക്കി ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​നു​ഗ​മി​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്തു. സാം​ഗ്ലി​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന് നാ​ഥു​റാം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി. ബോം​ബെ​ക്കും സ​വ​ർ​ക്ക​റി​നും സ​മീ​പ​മു​ള്ള കൂ​ടു​ത​ൽ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത​മാ​യ സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് മാ​റേ​ണ്ടി​വ​ന്നു; അ​യാ​ൾ സാം​ഗ്ലി​യി​ലെ ക​ട പൂ​ട്ടി പു​ണെ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റി. അ​വി​ടെ ഒ​രു ത​യ്യ​ൽ​ക്ക​ട തു​ട​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും, ഹി​ന്ദു സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത്.

    നാ​ഥു​റാം അ​പ്പോ​ൾ ഇ​രു​പ​ത്തി​നാ​ല് മ​ണി​ക്കൂ​റും ഹി​ന്ദു മ​ഹാ​സ​ഭ​യു​ടെ അം​ഗ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ര​ത്‌​ന​ഗി​രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച പ​രി​ശീ​ല​നം സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യി. അ​ദ്ദേ​ഹം ഹി​ന്ദു മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ​യു​ടെ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ പ്ര​സം​ഗ​ക​നാ​യി. 1938ൽ ​നൈ​സാം ഭ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് നാ​ട്ടു​രാ​ജ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ഹാ​സ​ഭ മാ​ർ​ച്ച് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. നാ​ഥു​റാ​മി​നെ ആ​ദ്യ ബാ​ച്ചി​ലെ മാ​ർ​ച്ചി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വം ഏ​ൽ​പിച്ചു; നൈ​സാ​മി​ന്റെ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​യു​ട​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യും ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് ജ​യി​ലി​ല​ട​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്തു. മോ​ചി​ത​നാ​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ര​ണ്ടാം ലോ​കയു​ദ്ധം പൊ​ട്ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    മോ​ചി​ത​നാ​യ​ശേ​ഷം നാ​ഥു​റാം പു​ണെ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി. 1940ൽ ​നാ​ഥു​റാം ജീ​വി​ത​കാ​ലം മു​ഴു​വ​ൻ ഒ​രു ബ​ന്ധം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന ഒ​രാ​ളെ ക​ണ്ടു​മു​ട്ടി. നാ​രാ​യ​ൺ ഡി. ​ആ​പ്‌​തെ​യെ. അ​​ദ്ദേ​ഹം മ​ഹാ​സ​ഭ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌​ന​ഗ​റി​ൽ​നി​ന്ന് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​തേ​യു​ള്ളൂ. ര​ണ്ട് ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രും ക​ട​ലും ക​ട​ലാ​ടി​യും​പോ​ലെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​രാ​യി​രു​ന്നു, പ​ക്ഷേ സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ, അ​വ​ർ ത​ൽ​ക്ഷ​ണം ഒ​രു ബ​ന്ധം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​ത് അ​വ​രു​ടെ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കും. 1942ൽ ​സ​വ​ർ​ക്ക​ർ ഒ​രു ഹി​ന്ദു രാ​ഷ്ട്ര ദ​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​ശ​യം മു​ന്നോ​ട്ടു​െ​വ​ച്ചു, അ​തി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഹി​ന്ദു മ​ഹാ​സ​ഭ​യു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ശ​ക്തിസേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി​രി​ക്കും. നാ​ഥു​റാം ഗോ​ദ്സെ​യും നാ​രാ​യ​ൺ ആ​പ്‌​തെ​യും ദ​ളി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മൂ​ർ​ധ​ന്യ​ത്തി​ൽ ദ​ളി​ന് നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​യോ​ധ​ന പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ക​യും അ​സ​ഹി​ഷ്ണു​ത, മ​ത​ഭ്രാ​ന്ത്, അ​ക്ര​മം, കൊ​ല​പാ​ത​കം എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സ​വ​ർ​ക്ക​റു​ടെ ത​ത്ത്വ​ചി​ന്ത​ക​ൾ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്തു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളെ തെ​റി​വി​ളി​ക്കു​ക, ഗാ​ന്ധി​യെ വേ​ട്ട​യാ​ടു​ക എ​ന്നി​വ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ദൃ​ശ്യ​മാ​യ​ത്. നാ​ഥു​റാ​മും ആ​പ്‌​തെ​യും ദ​ളി​ന്റെ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യി​രു​ന്നു.

    1944ൽ, ​സ​വ​ർ​ക്ക​റി​നും ഹി​ന്ദു മ​ഹാ​സ​ഭ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ ദ​ളി​നും​ വേ​ണ്ടി ഒ​രു ആ​നു​കാ​ലി​കം തു​ട​ങ്ങാ​നു​ള്ള ആ​ശ​യം ആ​പ്‌​തെ​യോ​ട് നാ​ഥു​റാം പ​റ​ഞ്ഞു. സ​വ​ർ​ക്ക​ർ അ​വ​രു​ടെ ഉ​ദ്യ​മ​ത്തെ അ​നു​ഗ്ര​ഹി​ച്ച്, 15,000 രൂ​പ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കി. മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഹി​ന്ദു പു​തു​വ​ർ​ഷ​മാ​യ ഗു​ഡി പ​ദ്വ​യി​ലാ​ണ് ‘അ​ഗ്ര​ണി’​യു​ടെ ആ​ദ്യ ല​ക്കം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്. മു​ൻ പേ​ജ്, തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള എ​ല്ലാ ല​ക്ക​ങ്ങ​ളെ​യും​പോ​ലെ, അ​തി​ന്റെ ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ സ​വ​ർ​ക്ക​റു​ടെ ഛായാ​ചി​ത്രം വ​ഹി​ച്ചു. നാ​ഥു​റാം അ​തി​ന്റെ എ​ഡി​റ്റ​റും ആ​പ്‌​തെ പ്ര​സാ​ധ​ക​നു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    നാ​ഥു​റാ​മും ആ​പ്‌​തെ​യും, ഇ​പ്പോ​ൾ വേ​ർ​പി​രി​യാ​നാ​വാ​ത്ത, മ​ത​ഭ്രാ​ന്ത​ന്മാ​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ഥു​റാം കൂ​ടു​ത​ൽ ച​ല​നാ​ത്മ​ക​വും ബ​ഹി​ർ​മു​ഖ​വു​മാ​യ ആ​പ്‌​തെ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​വ​രു​ടെ സം​യു​ക്ത സം​രം​ഭ​മാ​യ ‘അ​ഗ്ര​ണി​’ക്ക് അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും, സ​വ​ർ​ക്ക​ർ, ഇ​ട​ക്കി​ടെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ ന​ൽ​കി അ​വ​രെ നി​ല​നി​ർ​ത്തി. അ​ക്ര​മാ​സ​ക്ത​വും അ​ധി​ക്ഷേ​പ​ക​ര​വു​മാ​യ ഭാ​ഷ​യും വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​ചാ​ര​ണ​വും നി​മി​ത്തം ബോം​ബെ പ്ര​വി​ശ്യാ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​സ് ആ​ക്ടി​ന്റെ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ‘അ​ഗ്ര​ണി’ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി നേ​രി​ട്ടു. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ഈ ​പീ​ഡ​നം നാ​ഥു​റാ​മി​ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നോ​ടും അ​തി​ന്റെ നേ​താ​ക്ക​ളോ​ടും തോ​ന്നി​യ ദേ​ഷ്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​ടു​വി​ൽ, അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ്, അ​ത് നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ, ആ​പ്‌​തെ​യും ഗോ​ദ്സെ​യും അ​വ​രു​ടെ ആ​നു​കാ​ലി​ക​െ​ത്ത​ ‘ഹി​ന്ദു രാ​ഷ്ട്ര’ എ​ന്ന് പു​ന​ർ​നാ​മ​ക​ര​ണം​ചെ​യ്തു.

    ഗാന്ധിജിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങിന് ഒഴുകിയെത്തിയ ജനക്കൂട്ടം

    വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ, നാ​ഥു​റാം ത​ന്റെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന എ​ല്ലാ വി​വാ​ഹാ​ലോ​ച​ന​ക​ളും നി​ര​സി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. ന​ട്ടു​വ​ള​ർ​ത്തി​യ ഒ​രേ​യൊ​രു ശീ​ലം കാ​പ്പി​യോ​ടു​ള്ള അ​ടി​മ​ത്ത​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ​പ്‌​തെ​യും നാ​ഥു​റാ​മും പു​ണെ​യി​ലെ ചാ​യ​ക്ക​ട​ക​ളി​ൽ പ​തി​വാ​യി പോ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു, പു​ണെ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ക​ഫേ/ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​രു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന്. ജീ​വി​ത​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം, നാ​ഥു​റാ​മി​ന് പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​മാ​യി മാ​ത്രം ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു. ച​ല​നാ​ത്മ​ക​വും ബാ​ഹ്യ​വു​മാ​യ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളു​ള്ള പു​രു​ഷ​ന്മാ​രി​ലേ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ൽ​ക്ഷ​ണം ആ​ക​ർ​ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു; അ​ങ്ങ​നെ, അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്റെ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​വ​ർ​ക്ക​റു​മാ​യി ഒ​രു വീ​ര​ൻ-​ശി​ഷ്യ ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ ബ​ന്ധി​ത​നാ​യി, തു​ട​ർ​ന്ന്, യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ത​ന്നേ​ക്കാ​ൾ ഒ​രു വ​യ​സ്സി​ന് ഇ​ള​യ​വ​നാ​യി​രു​ന്ന, അ​തി​ഗം​ഭീ​ര​നും പ്ര​ഗ​ല്ഭ​നു​മാ​യ നാ​രാ​യ​ൺ ആ​പ്‌​തെ​യു​മാ​യി ഒ​രു കീ​ഴ്‌​വ​ഴ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു ബ​ന്ധം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. അ​തേ ​ൈവ​കാ​രി​ക​ത​യോ​ടെ നാ​ഥു​റാം വെ​റു​ത്ത​തും, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ രോ​ഗാ​തു​ര​മാ​യ വെ​റു​പ്പി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​വും മ​റ്റൊ​രു ശ​ക്ത​നും ച​ല​നാ​ത്മ​ക​നു​മാ​യ വ്യക്തിയെ​യാ​യി​രു​ന്നു –മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ് ഗാ​ന്ധി.

    മൊ​ഴി​മാ​റ്റം: ആ​ർ.​കെ. ബി​ജു​രാ​ജ്

    =============================

    കു​റി​പ്പ്: തു​ഷാ​ർ എ. ​ഗാ​ന്ധി ര​ചി​ച്ച ‘ലെ​റ്റ് അ​സ് കി​ൽ ഗാ​ന്ധി’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു ഭാ​ഗം. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ ‘ന​മു​ക്ക് ഗാ​ന്ധി​യെ കൊ​ല്ലാം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ വൈ​കാ​തെ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങും)

