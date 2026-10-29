രണ്ട് രാത്രി മഞ്ഞുമലയിൽ കുടുങ്ങി! പർവതാരോഹകനെ അതിസാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി

രണ്ട് രാത്രി മഞ്ഞുമലയിൽ കുടുങ്ങി! പർവതാരോഹകനെ അതിസാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിtext_fields
കാലിഫോർണിയ: കാലിഫോർണിയയിലെ പ്രശസ്തമായ മൗണ്ട് ഷാസ്തയിൽ രണ്ട് രാത്രികളോളം മഞ്ഞുമലയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന ഫ്ലോറിഡ സ്വദേശിയായ 39കാരനെ അതിസാഹസികമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. കാലിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നിലയിൽ ഹിമാനിയിൽ കുടുങ്ങിയ ഇയാളെ ശക്തമായ കാറ്റും കൊടും തണുപ്പും കാരണം ഹെലികോപ്റ്ററിൽ എത്തി രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമായിരുന്നു.
തുടർന്ന് യുഎസ് ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് ക്ലൈംബിങ് റേഞ്ചർമാരും 30ലധികം സെർച്ച് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് നടത്തിയ ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ട ദൗത്യത്തിനൊടുവിലാണ് ഇയാളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചത്.
അപകടകരമായ പർവതനിരകളിലൂടെ സ്ട്രെച്ചറിൽ ചുമന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ഇയാളെ ഹെലികോപ്റ്ററിന് ഇറങ്ങാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചത്. പിന്നീട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയ ഇയാൾ കാലിനേറ്റ പൊട്ടലിനും കാലിലും പാദത്തിലും ഏറ്റ മഞ്ഞുകടി മൂലമുള്ള ഫ്രോസ്റ്റ്ബൈറ്റിനും ചികിത്സയിലാണ്.
സുരക്ഷിതമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലായതോടെ വൈകുന്നേരം 5 മണിയോടെ ഇയാൾ 911ൽ വിളിച്ച് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. ഇയാൾ കടുത്ത തണുപ്പിനെ നേരിടാൻ ഒട്ടും സജ്ജനായിരുന്നില്ല എന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു. സ്വെറ്റ് പാന്റും സ്വെറ്റ് ഷർട്ടും റണ്ണിങ് ഷൂസും മാത്രമാണ് ധരിച്ചിരുന്നത്.
കയ്യിൽ ട്രെക്കിങ് പോളുകളും വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. രാത്രി മലമുകളിൽ തങ്ങേണ്ടി വന്നാൽ വേണ്ട വസ്ത്രങ്ങളോ ഉപകരണങ്ങളോ ഇയാളുടെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗ്ലേസിയറിൽ താപനില മൈനസ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു, ശക്തമായ കാറ്റും മോശം കാഴ്ചപരിധിയും രാത്രിയാകുന്നതിന് മുൻപ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് ഇയാളുടെ അടുത്തെത്താൻ തടസ്സമായി.
തുറന്ന ഗ്ലേസിയറിൽ നിന്ന് അല്പം സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇയാളെ പിന്നീട് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കാലാവസ്ഥ മോശമായതിനാൽ പരാജയപ്പെട്ടു. ഇതോടെ റേഞ്ചർമാർ രാത്രി മുഴുവൻ ഏകദേശം 12,500 അടി ഉയരത്തിൽ ഇയാൾക്കൊപ്പം തങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
അതിനിടെ സിസ്കിയു കൗണ്ടി ഷെരീഫ് ഓഫീസ് 30ലധികം അധിക സെർച്ച് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചു. കുത്തനെയുള്ള ഭൂപ്രദേശം, ഇളകി വീഴുന്ന പാറകൾ, അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയെ അതിജീവിച്ചാണ് സംഘം താഴേക്കുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ഫ്ലോറിഡ സ്വദേശിയുടെ പേരും സ്വദേശ സ്ഥലവും പരസ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
നോർത്തേൺ കാലിഫോർണിയയിലെ മൗണ്ട് ഷാസ്ത സംസ്ഥാനത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ഉയർന്ന കൊടുമുടിയും കാസ്കേഡ് റേഞ്ചിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന കൊടുമുടിയുമാണ്. അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പരിചയസമ്പന്നരായ ഹൈക്കർമാർക്കും പർവതാരോഹകർക്കും കയറാൻ കഴിയുന്ന ചില റൂട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, ശൈത്യകാലം അടുക്കുന്തോറും പർവതം കൂടുതൽ അപകടകരമാകും.