ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ താപനില 30°C കടന്നു; ശക്തിപ്രാപിച്ച് എൽ നിനോ

ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ താപനില 30°C കടന്നു; ശക്തിപ്രാപിച്ച് എൽ നിനോtext_fields
അസാധാരണ ശക്തിയോടെ എൽ നിനോ പ്രതിഭാസം ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നതിനിടെ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ താപനില പുതിയ റെക്കോർഡിലെത്തി. എൽ നിനോ നിരീക്ഷിക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പ്രധാനമായും പരിഗണിക്കുന്ന മധ്യരേഖാ പസഫിക്കിലെ സമുദ്രോപരിതല താപനില ഒക്ടോബർ 22ന് ഏകദേശം 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെത്തി. ലഭ്യമായ രേഖകളിൽ ആദ്യമായാണ് ഈ മേഖലയിൽ താപനില 30°C എന്ന പരിധിയിലെത്തുന്നത്.
യു.എസ് നാഷനൽ ഓഷ്യാനിക് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ (NOAA) കണക്കുകളിലാണ് ഈ താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എൽ നിനോ ശക്തമായി തുടരുന്നതിനാൽ ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്കും നീളുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ഒക്ടോബർ-ഡിസംബർ കാലയളവിൽ മധ്യ-കിഴക്കൻ ഉഷ്ണമേഖലാ പസഫിക്കിലെ താപനില റെക്കോർഡ് നിലയിലെത്തുമെന്നാണ് ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടന പറയുന്നത്. ഡിസംബറോടെ എൽ നിനോ അതിന്റെ പരമാവധി ശക്തിയിലെത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്.
മധ്യ-കിഴക്കൻ ഉഷ്ണമേഖലാ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ഉപരിതല ജലം സാധാരണയേക്കാൾ അസാധാരണമായി ചൂടാകുന്ന സ്വാഭാവിക കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസമാണ് എൽ നിനോ. സമുദ്രത്തിലെ ഈ ചൂട് കാറ്റിന്റെ ഗതിയെയും മഴമേഘങ്ങളുടെ സഞ്ചാരത്തെയും ബാധിക്കുകയും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യും.
നിലവിലെ എൽ നിനോ ശക്തമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. നിനോ 3.4 മേഖലയിൽ സമുദ്രോപരിതല താപനിലയിലെ ശരാശരി വ്യതിയാനം ജൂണിൽ സാധാരണയേക്കാൾ 1.6°C കൂടുതലായിരുന്നത് ഓഗസ്റ്റിൽ 2.5°C ആയി ഉയർന്നു. ഒക്ടോബർ-ഡിസംബർ കാലയളവിൽ ഇത് ഏകദേശം 3.7°C അധികം ഉയർന്നേക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം. 2015 നവംബർ മുതൽ 2016 ജനുവരി വരെയുള്ള കാലയളവിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 2.6°C ആയിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള ഉയർന്ന നിരക്ക്.
എൽ നിനോ ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലും ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. മഴയിലും താപനിലയിലും ഇതിന്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടായേക്കാം. 2026ലെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ സാധാരണയേക്കാൾ 13 ശതമാനം കുറവ് മഴയോടെയാണ് അവസാനിച്ചത്.
ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടനയുടെ ഒക്ടോബറിലെ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനമനുസരിച്ച് വരും മാസങ്ങളിൽ ദക്ഷിണേഷ്യയുടെ വലിയൊരു ഭാഗത്ത് സാധാരണയേക്കാൾ ഉയർന്ന താപനില അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒക്ടോബർ-ഡിസംബർ കാലയളവിൽ മധ്യ, തെക്കൻ ഉപദ്വീപീയ ദക്ഷിണേഷ്യയുടെ വലിയ ഭാഗങ്ങളിൽ സാധാരണയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ മഴക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.
എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ കാലാവസ്ഥയെ നിർണയിക്കുന്നത് എൽ നിനോ മാത്രമല്ല. മറ്റ് കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങളും പ്രാദേശിക സാഹചര്യങ്ങളും മഴയെയും താപനിലയെയും സ്വാധീനിക്കും. എങ്കിലും അസാധാരണമായി ചൂടുപിടിച്ച പസഫിക് സമുദ്രം ഉഷ്ണതരംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥക്കും മഴയുടെ സ്വഭാവത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കും സാധ്യത വർധിപ്പിക്കാം.
2027ന്റെ തുടക്കത്തിലും എൽ നിനോ ശക്തമായി തുടരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ, വരും മാസങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ആഗോള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ താപനിലയും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങളും നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.