എല്ലാ ദിവസവും തൈര് സാദം കഴിച്ചാൽ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും?text_fields
പുളിപ്പിച്ച തൈര് സാദം (തൈര് ചോറ്) മൂന്ന് മാസം, എല്ലാ ദിവസവും മൂന്ന് നേരം കഴിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ നല്ലതും മോശവുമായ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി, പ്രായം, ജീവിതശൈലി, തൈരിന്റെ ഗുണനിലവാരം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. പുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ (പഴ കഞ്ഞി/തൈര് ചോറ് പോലെ) അതിലെ പോഷകഗുണങ്ങൾ വർധിക്കുന്നു. പുളിപ്പിച്ച തൈരിൽ ജീവനുള്ള ബാക്ടീരിയകളായ പ്രോബയോട്ടിക്സ് ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ദഹനവ്യവസ്ഥയുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും. ചില പഠനമനുസരിച്ച് പുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ വിറ്റാമിൻ B12 ഉത്പാദനം കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. പുളിപ്പിച്ച ഭക്ഷണം സാധാരണയായി ദഹിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. തൈര് ചോറ് ശരീരത്തിലെ ചൂട് കുറക്കാനും വയറ്റിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ ഒഴിവാക്കാനും സഹായിക്കും.
പഴഞ്ചോറിൽ തൈര്, ഉപ്പ്, മറ്റ് ചേരുവകൾ എന്നിവ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലളിതവും തണുപ്പുള്ളതുമായ ഒരു വിഭവമാണ് തൈര് സാദം. തൈരിൽ ലാക്ടോബാസിലസ് പോലുള്ള നല്ല ബാക്ടീരിയകൾ (പ്രോബയോട്ടിക്സ്) കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ്. ഇത് കുടലിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താനും, ദഹനം എളുപ്പമാക്കാനും, വയറുവേദന, അസിഡിറ്റി, വയറു വീർക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. തൈരിന് സ്വാഭാവികമായ തണുപ്പിക്കൽ ശേഷിയുണ്ട്. ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ ശരീരത്തിന്റെ താപനില നിയന്ത്രിക്കാനും, നിർജ്ജലീകരണം തടയാനും തൈര് സാദം നല്ലതാണ്.
ദിവസവും ഒരുതരം ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുകയും അതിൽ ചോറ് കൂടുതലായി ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ ഇടയുണ്ട്. പ്രധാനമായും ചോറാണ് കഴിക്കുന്നത്, അതിനാൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് (അന്നജം) ശരീരത്തിൽ അമിതമാവുകയും പ്രോട്ടീൻ, കൊഴുപ്പ്, മറ്റ് വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ എന്നിവയുടെ കുറവുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. വിറ്റാമിൻ സി,എ, ഇ കൂടാതെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട അമിനോ ആസിഡുകൾ എന്നിവയുടെ കുറവ് മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും. സ്ഥിരമായി വലിയ അളവിൽ ചോറ് കഴിക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിൽ പെട്ടെന്നുള്ള വർധനവിന് കാരണമാവുകയും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ അമിതവണ്ണത്തിനോ ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹത്തിനോ കാരണമാവുകയും ചെയ്തേക്കാം.
ചില ആളുകൾക്ക് ദിവസവും മൂന്ന് നേരം തൈര് കഴിക്കുന്നത് അസിഡിറ്റി കൂടുന്നതിനോ കഫക്കെട്ടിനോ കാരണമായേക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയിൽ തൈര് കഴിക്കുമ്പോൾ. ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഒരേ ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യകരമല്ല. ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ പോഷകങ്ങളും ലഭിക്കാൻ വിവിധതരം ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തൈര് ചോറ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ദിവസത്തിൽ ഒരു നേരം മാത്രം ഇത് കഴിക്കുക. ഇതിനോടൊപ്പം സാലഡ് രൂപത്തിലോ തോരൻ രൂപത്തിലോ ഉള്ള പച്ചക്കറികൾ, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, മീൻ, മുട്ട അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ എന്നിവ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പോഷകങ്ങളുടെ കുറവ് നികത്തുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഭക്ഷണക്രമം തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് ഒരു ഡോക്ടറുമായോ ഡയറ്റീഷ്യനുമായോ കൂടിയാലോചിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register