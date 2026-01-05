പഴങ്ങൾ കഴിക്കാൻ കൃത്യമായ സമയമുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത ചില ആരോഗ്യ രഹസ്യങ്ങൾ!text_fields
പഴങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സമയം ഏതാണ്? അങ്ങനെയൊരു സമയം ഉണ്ടോ? പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു നിശ്ചിത സമയം ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. എങ്കിലും പോഷകങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ശരീരത്തിന് ലഭിക്കാനും ദഹനം സുഗമമാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ചില രീതികൾ സഹായിക്കും.
ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം
വെറും വയറ്റിൽ (രാവിലെ): രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ച ശേഷം പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇത് ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങളെ പുറന്തള്ളാനും പെട്ടെന്ന് ഊർജ്ജം ലഭിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
ഭക്ഷണത്തിന് ഇടയിലുള്ള സമയം: പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിനും ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനും ഇടയിലോ (ഏകദേശം 11 മണിക്ക്), ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമോ (വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക്) പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് വിശപ്പ് നിയന്ത്രിക്കാനും അമിതഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കാനും സഹായിക്കും.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം ഒഴിവാക്കുക: ഉച്ചഭക്ഷണത്തോടൊപ്പമോ അതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയോ പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇത് ദഹനം സാവധാനത്തിലാക്കാനും വയറിൽ ഗ്യാസ് നിറയാനും കാരണമായേക്കാം. ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ ശേഷമോ കഴിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം.
രാത്രികാലങ്ങളിൽ: രാത്രി വൈകി, പ്രത്യേകിച്ച് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് മധുരമുള്ള പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഇതിലെ സ്വാഭാവിക പഞ്ചസാര ഊർജ്ജം നൽകുന്നതിനാൽ ഉറക്കത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അസിഡിറ്റി ഇല്ലാത്ത പഴങ്ങൾ ലഘുവായി കഴിക്കാം.
സിട്രസ് പഴങ്ങൾ: ഓറഞ്ച്, നാരങ്ങ തുടങ്ങിയ സിട്രസ് പഴങ്ങൾ വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുന്നത് ചിലരിൽ അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
പ്രമേഹരോഗികൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ
പ്രമേഹമുള്ളവർ മധുരം കൂടിയ പഴങ്ങൾ (മാമ്പഴം, ചക്ക) അമിതമായി കഴിക്കാതെ, ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡക്സ് കുറഞ്ഞ പഴങ്ങൾ (ആപ്പിൾ, പേരക്ക, പപ്പായ) തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.പഴങ്ങൾ ജ്യൂസ് അടിച്ചു കുടിക്കുമ്പോൾ അതിലെ നാരുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും പഞ്ചസാര പെട്ടെന്ന് രക്തത്തിൽ കലരുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ പഴങ്ങൾ കടിച്ചു തിന്നുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്.
