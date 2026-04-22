Madhyamam
    Health News
    Posted On
    22 April 2026 8:00 AM IST
    Updated On
    22 April 2026 8:00 AM IST

    ചൂട് കൂടുന്നു, ഉദരരോഗങ്ങൾ പടരുന്നു: ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ

    ചൂട് കൂടുന്നു, ഉദരരോഗങ്ങൾ പടരുന്നു: ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ചണ്ഡീഗഢ്: ഉഷ്ണതരംഗം കടുക്കുന്നതിനൊപ്പം ചണ്ഡീഗഢിൽ വയറിളക്കം, വയറുവേദന, ഛർദ്ദി, പനി തുടങ്ങിയ ഉദരസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ വർധിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തിനിടെ സെക്ടർ 16ലെ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ മാത്രം നൂറുകണക്കിന് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

    നിർദേശങ്ങൾ

    ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക: ദാഹം തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ പോലും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശീലമാക്കുക. ശരീരം നിർജ്ജലീകരണത്തിലേക്ക് പോകാതെ നോക്കണം.

    ഭക്ഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ: വഴിയോരങ്ങളിൽ മുറിച്ചുവെച്ച പഴങ്ങൾ, സലാഡുകൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക. പാകം ചെയ്ത ചൂടുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

    പാനീയങ്ങൾ: ചായ, കാപ്പി, മദ്യം, അമിതമായി മധുരമുള്ള ശീതളപാനീയങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കണം. ഇവ ശരീരത്തിലെ ജലാംശം വേഗത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാകും.

    ജലശുദ്ധി: തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളമോ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത വെള്ളമോ മാത്രം കുടിക്കുക. പുറത്തുനിന്നുള്ള പാനീയങ്ങളിൽ ഐസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.

    ഭക്ഷണം: പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ പുറത്തുവെക്കരുത്. പഴകിയ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഇറച്ചി, മീൻ തുടങ്ങിയവ വാങ്ങി അന്ന് തന്നെ പാകം ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കണം.

    എന്തുകൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ കൂടുന്നു?

    താപനിലയിലുണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള വ്യതിയാനം മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഫോർട്ടിസ് ആശുപത്രിയിലെ ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ ഡയറക്ടർ ഡോ. വികാസ് ഭൂതാനി പറയുന്നു. മലിനമായ വെള്ളവും ശുചിത്വമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ തയാറാക്കുന്ന ഭക്ഷണവുമാണ് ടൈഫോയ്ഡ്, ഗ്യാസ്‌ട്രോ എൻറൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ പടരാൻ പ്രധാന കാരണം.

    ചൂടും ഈർപ്പവുമുള്ള കാലാവസ്ഥ ബാക്ടീരിയകൾക്കും മറ്റ് സൂക്ഷ്മജീവികൾക്കും വളരാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ്. ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ സാധാരണ ഊഷ്മാവിൽ വെക്കുമ്പോൾ അവയിൽ സാൽമൊണെല്ല, ഇ-കോളി തുടങ്ങിയ ബാക്ടീരിയകൾ അതിവേഗം പെരുകുകയും ഭക്ഷണം വേഗത്തിൽ കേടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. കഠിനമായ ചൂട് ശരീരത്തിലെ ജലാംശം വൻതോതിൽ കുറക്കുന്നു. ഇത് ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക പ്രതിരോധ ശേഷിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തും. പ്രതിരോധശേഷി കുറയുമ്പോൾ വയറിനെ ബാധിക്കുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ പോലുള്ള വൈറസുകൾ ശരീരത്തെ വേഗത്തിൽ കീഴടക്കുന്നു.

    അമിതമായ ചൂടുള്ളപ്പോൾ ശരീരത്തിലെ രക്തയോട്ടം ചർമത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതലായി കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഇത് ദഹനവ്യവസ്ഥയിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം നേരിയ തോതിൽ കുറക്കാൻ കാരണമായേക്കാം. അതിനാൽ കനത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ ദഹിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടാകുകയും വയറിന് അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. കഠിനമായ വെയിൽ നേരിട്ട് ഏൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും കൈകൾ വൃത്തിയായി കഴുകുന്നത് ശീലമാക്കണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഡോ. സുമൻ സിങ് നിർദേശിച്ചു. ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ സ്വയം ചികിത്സ ഒഴിവാക്കി എത്രയും വേഗം ഡോക്ടറെ കാണണമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

    വയറിളക്കമോ ഛർദ്ദിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ORS (Oral Rehydration Salts) കലക്കിയ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ ലവണാംശം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. സ്വയം ചികിത്സ ഒഴിവാക്കി എത്രയും വേഗം ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശം തേടുന്നത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും.

    Girl in a jacket

    TAGS:Stomach AcheheatwaveHealth Alertdehydration
    News Summary - Heatwave triggers stomach infections surge
