    20 April 2026 11:41 AM IST
    20 April 2026 11:41 AM IST

    വേനലിൽ വില്ലനാകുന്ന വയറിളക്കം; വെള്ളം നന്നായി കുടിച്ചോളൂ, എന്നാൽ സ്വയം ചികിത്സ വേണ്ട

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    വേനൽക്കാലം കടുക്കുന്നതോടെ വയറിളക്കം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദരരോഗങ്ങളും പടരുകയാണ്. ചൂടും ഈർപ്പവും കൂടുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിലും വെള്ളത്തിലും ബാക്ടീരിയകളും വൈറസുകളും അതിവേഗം വളരുന്നതാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. പലരും ഇതിനെ ഒരു സാധാരണ അസ്വസ്ഥതയായി കണ്ട് തള്ളിക്കളയാറുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായ ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് അപകടകരമാകാമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

    എന്തുകൊണ്ട് വേനൽക്കാലത്ത് വയറിളക്കം കൂടുന്നു?

    അമിതമായ ചൂടിൽ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ കേടാകുന്നു. കൂടാതെ, കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകൾ മലിനമാകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. യാത്രകളിലും മറ്റും വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും രോഗസാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു. വിട്ടുമാറാത്ത വയറിളക്കം, വയറുവേദനയും പേശീവലിവ് അനുഭവപ്പെടലും, ഓക്കാനം അല്ലെങ്കിൽ ഛർദി, നിർജ്ജലീകരണം തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ.

    വയറിളക്കം വന്നാലുടൻ ഡോക്ടറുടെ നിർദേശമില്ലാതെ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ കഴിക്കുന്നത് ഇന്ന് പലരിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു തെറ്റായ പ്രവണതയാണെന്ന് ഫോർട്ടിസ് എസ്‌കോർട്ട്‌സ് ഹാർട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഗ്യാസ്‌ട്രോഎൻട്രോളജി വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ഡോ. പങ്കജ് പുരി പറയുന്നു. വേനൽക്കാലത്തെ വയറിളക്കം ഭൂരിഭാഗവും വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്നതാണ്. വൈറൽ രോഗങ്ങളിൽ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ല. അനാവശ്യമായി ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദഹനവ്യവസ്ഥയിലെ ഗുണകരമായ ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കുകയും രോഗമുക്തി വൈകിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് പിന്നീട് ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് പോലുള്ള ഗുരുതരമായ അവസ്ഥകളിലേക്ക് നയിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

    ജലാംശം നിലനിർത്തണം

    മരുന്നുകളേക്കാൾ ഉപരിയായി ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നിലനിർത്താനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത്.

    ഒ.ആർ.എസ്: നഷ്ടപ്പെട്ട ലവണങ്ങളും ജലാംശവും തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗ്ഗമാണിത്.

    പാനീയങ്ങൾ: കഞ്ഞിവെള്ളം, ഇളനീർ, ശുദ്ധമായ വെള്ളം എന്നിവ ധാരാളം കുടിക്കുക.

    ഭക്ഷണം: പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുന്ന ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക. ചോറ്, പഴം, തൈര് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഉദരത്തെ വേഗത്തിൽ സുഖപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും.

    കുട്ടികൾ, പ്രായമായവർ, പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞവർ എന്നിവർക്ക് വയറിളക്കം വന്നാൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവർക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ നിർജ്ജലീകരണം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

    പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ

    • തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക.
    • വഴിയോരങ്ങളിൽ തുറന്നുവെച്ച ഭക്ഷണങ്ങളും ശീതളപാനീയങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക.
    • ആഹാരത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും കൈകൾ വൃത്തിയായി കഴുകുക.
    • പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും നന്നായി കഴുകി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.

    എപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണണം?

    വയറിളക്കം 48 മുതൽ 72 മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ടുനിൽക്കുക, കഠിനമായ പനി, മലത്തിലൂടെ രക്തം പോകുക, മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് കുറയുക, തലകറക്കം എന്നിവ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടണം. ചൂടുകാലത്ത് ഉദരരോഗങ്ങളെ നിസ്സാരമായി കാണാതെ കൃത്യമായ ശുചിത്വ ശീലങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ നമുക്ക് സുരക്ഷിതരായിരിക്കാം.

    TAGS:Summerdrinking waterdiarrheaHealth Alert
    News Summary - How Heat Causes Gut Issues
