Madhyamam
    Health News
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 8:03 AM IST

    മ​സ്തി​ഷ്കാ​രോ​ഗ്യം നി​ല​നി​ർ​ത്താം

    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    മ​സ്തി​ഷ്ക ആ​രോ​ഗ്യം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും എ​ന്തൊ​ക്കെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ബം​ഗളൂ​രു​വി​ലെ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്‍റ് ന്യൂ​റോ സ​ർ​ജ​ൻ ഡോ. ​ശി​വ​കു​മാ​ർ എ​ച്ച്. ആ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    1. ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ഴു​തി​വെക്കുക. ഇ​തു കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഓ​ർ​ത്തി​രി​ക്കാ​ൻ ത​ല​ച്ചോ​റി​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    2. ആ​റു മു​ത​ൽ എ​ട്ടു മ​ണി​ക്കൂ​ർ വ​രെ രാ​ത്രി ഉ​റ​ങ്ങേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ഇ​ത് ഓ​ർ​മ​ക​ൾ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കാ​നും സം​ഭ​രി​ച്ച് വെക്കാ​നും ത​ല​ച്ചോ​റി​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    3. പ​സി​ലു​ക​ൾ, വാ​യ​ന, പു​തി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ മാ​ന​സി​ക വ്യാ​യാ​മ​ങ്ങ​ൾ നാ​ഡി​ക​ളു​ടെ സം​വേ​ദ​ന ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ജേ​ണ​ലി​ങ്, യോ​ഗ, മെ​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​ത് വൈ​കാ​രി​ക പ്ര​തി​രോ​ധ​വും വ്യ​ക്ത​ത​യും കൊ​ണ്ടു​വ​രും.

    4. കൃ​ത്യ​മാ​യി ശാ​രീ​രി​ക വ്യാ​യാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ത​ല​ച്ചോ​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള ര​ക്ത​യോ​ട്ടം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    5. സ​മ്മ​ർ​ദം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ല​ച്ചോ​റി​ൽ സ്ട്രെ​സ് ഹോ​ർ​മോ​ണു​ക​ളു​ടെ ഉ​ൽപാ​ദ​നം കു​റ​ക്കുന്ന​തി​നാ​ൽ ഓ​ർ​മശ​ക്തി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    6. ആ​ധു​നി​ക ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ല​പ്പോ​ഴും കു​റ​വു​ള്ള ഒ​മേ​ഗ 3 ഫാ​റ്റി ആ​സി​ഡു​ക​ൾ, മ​ഗ്നീ​ഷ്യം, കോ​എ​ൻ​സൈം ക്യു, ​വൈ​റ്റമി​ൻ ഡി ​തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ത​ല​ച്ചോ​റി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പോ​ഷ​ക​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഓ​ർ​മശ​ക്തി​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കുന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പം മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ​യെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സ​മ്മ​ർ​ദം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഈ ​പോ​ഷ​ക​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. ഇ​വ​യു​ടെ അ​ഭാ​വ​മു​ള്ള​വ​രി​ൽ ഉ​ത്ക​ണ്ഠ, ബ്രെ​യി​ൻ ഫോ​ഗ്, മ​റ​വി എ​ന്നി​വ​യ്ക്ക് സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്.

    7. വി​ശ്ര​മം- ജോ​ലി​യു​ടെ​യും സ്വ​കാ​ര്യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ​യും ഒ​രു​പാ​ട് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ന​മ്മു​ടെ ത​ല​ച്ചോ​റാ​ണ്. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ സ്വ​സ്ഥ​മാ​യൊ​ന്ന് വി​ശ്ര​മി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ത​ല​ച്ചോ​റി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ താ​ളം തെ​റ്റും. അ​തി​നാ​ൽ, ഒ​ച്ച​പ്പാ​ടും ബ​ഹ​ള​വും ഒ​ന്നു​മി​ല്ലാ​ത്ത ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​മി​ല്ലാ​ത്ത വി​ശ്ര​മ​വേ​ള​ക​ൾ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

