ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്താൽ സംഭവിക്കുന്നത്...text_fields
ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിലും ജീവിതശൈലിയിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. പകൽ മുഴുവൻ ജോലിത്തിരക്കിലും മറ്റും കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം ഒരുതരം പിരിമുറുക്കത്തിലായിരിക്കും. ധ്യാനിക്കുന്നതോടെ ശരീരം ശാന്തമായ 'റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡൈജസ്റ്റ്' മോഡിലേക്ക് മാറുന്നു. ഇത് പേശികളിലെ മുറുക്കം കുറക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
1. തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുന്നു
പകൽ മുഴുവൻ പല കാര്യങ്ങളിലായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തലച്ചോറിനെ ശാന്തമാക്കാൻ ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റ് സഹായിക്കുന്നു. ഇത് തലച്ചോറിലെ ആൽഫ തരംഗങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുകയും മനസ്സിന് സുഖകരമായ അവസ്ഥ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. രാത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കുന്നതോ നാളത്തെ കാര്യങ്ങളെ ഓർത്ത് ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നതോ സാധാരണമാണ്. അഞ്ച് മിനിറ്റ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും.
2. മാനസിക സമ്മർദം കുറയുന്നു
ശരീരത്തിലെ സ്ട്രെസ് ഹോർമോണായ കോർട്ടിസോളിന്റെ അളവ് കുറക്കാൻ മെഡിറ്റേഷൻ സഹായിക്കും. ഇത് ഉത്കണ്ഠയും അനാവശ്യ ചിന്തകളും ഒഴിവാക്കി മനസ്സിനെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു.
3. മികച്ച ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നു
ഉറക്കത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോണായ മെലറ്റോണിന്റെ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കാൻ മെഡിറ്റേഷൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉറക്കം വരാനും, രാത്രിയിൽ ഇടക്കിടെ ഉണരുന്നത് ഒഴിവാക്കി ആഴത്തിലുള്ള ഉറക്കം ലഭിക്കാനും കാരണമാകുന്നു. വെറുതെ ഉറങ്ങുന്നതും ഗുണമേന്മയുള്ള ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. മെഡിറ്റേഷൻ ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വർധിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറഞ്ഞ സമയം ഉറങ്ങിയാൽ പോലും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നല്ല ഉന്മേഷം അനുഭവപ്പെടും.
4. ഹൃദയാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുന്നു
മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്വസനഗതി സാവധാനത്തിലാവുകയും ഹൃദയമിടിപ്പ് സാധാരണ നിലയിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് രക്തസമ്മർദം കുറക്കാൻ സഹായിക്കും.
എങ്ങനെ തുടങ്ങാം?
- ബഹളങ്ങളില്ലാത്ത ശാന്തമായ ഒരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുക (കിടക്കയിൽ തന്നെയാവാം).
- കണ്ണുകൾ അടച്ച് പതുക്കെ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയും പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുക.
- മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ചിന്തകളെ തടയാതെ അവയെ വെറുതെ നിരീക്ഷിക്കുക.
- പൂർണ്ണമായും ശ്വസനത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
- വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ തുടങ്ങുക, എന്നാൽ ഇത് എല്ലാ ദിവസവും സ്ഥിരമായി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register