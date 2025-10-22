‘ഡയബറ്റിക് ഫൂട്ടിനും’ സാധ്യത; പ്രമേഹത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങളെ അവഗണിക്കരുതേ

‘ഡയബറ്റിക് ഫൂട്ടിനും’ സാധ്യത; പ്രമേഹത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങളെ അവഗണിക്കരുതേtext_fields
പ്രമേഹം പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നല്ല, മറിച്ച് ഒരു നിശബ്ദ ആക്രമണകാരിയാണ്. രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശരീരം പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന സൂക്ഷ്മമായ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വികസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. സഹായം തേടാനുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ഒരു മാർഗമാണ് ശാരീരിക സിഗ്നലുകൾ. പക്ഷേ അവ സാധാരണയായി അവഗണിക്കപ്പെടുകയോ ക്ഷീണമോ സമ്മർദമോ ആയി കണക്കാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. പ്രമേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉയർന്ന രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കാരണം ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. ചില ആളുകൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും കണ്ടില്ലെന്നും വരാം. പ്രത്യേകിച്ചും ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ. ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹ ലക്ഷണങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വരികയും കൂടുതൽ തീവ്രമാവുകയും ചെയ്യാം.
പെട്ടെന്നുള്ള ഭാര മാറ്റങ്ങൾ
വ്യക്തമായ കാരണമില്ലാതെ ശരീരഭാരം കുറയുകയോ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഉയരുകയോ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യ ലക്ഷണമായിരിക്കാം. അമിതമായ ഇൻസുലിൻ അളവ് കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾക്ക് ഇൻസുലിനോട് ശരിയായി പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ പാൻക്രിയാസ് കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഉയർന്ന ഇൻസുലിൻ അളവ് ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് സംഭരിക്കാൻ കാരണമാവുകയും ഇത് വയറിന് ചുറ്റും ഭാരം കൂടുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. കോശങ്ങൾക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ശരീരം ഊർജ്ജത്തിനായി സംഭരിച്ച കൊഴുപ്പും പേശികളും എരിച്ചു കളയാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇത് പെട്ടെന്നുള്ളതും അനാവശ്യവുമായ ഭാരക്കുറവിന് കാരണമാകുന്നു. അമിതമായി മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതു കാരണം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടുകയും നിർജ്ജലീകരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇതും ഭാരനഷ്ടത്തിന് ഒരു കാരണമാണ്.
ചർമത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ
പ്രമേഹം ശരീരത്തിലെ പല അവയവങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നതുപോലെ, ചർമ്മത്തിലും ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. രക്തത്തിലെ ഉയർന്ന പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കാരണം ശരീരം കൂടുതൽ വെള്ളം മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളുന്നു. ഇത് നിർജ്ജലീകരണത്തിന് കാരണമാവുകയും ചർമം വല്ലാതെ വരണ്ട്, ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. സാധാരണയായി കൈകാലുകളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. അകാന്തോസിസ് നൈഗ്രിക്കൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കഴുത്ത്, കക്ഷം, ഞരമ്പ് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ ചർമ്മം ഇരുണ്ടതായി മാറുന്നത്, കട്ടിയുള്ളതും വെൽവെറ്റ് പോലെയുള്ളതുമായ പാടുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ഇത് ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹത്തിന്റെ ശക്തമായ സൂചനയാണ്. പ്രമേഹമുള്ളവരിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറവായതിനാൽ ചർമ്മത്തിൽ അണുബാധകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്.
വീർത്ത പാദങ്ങളും കണങ്കാലുകളും
പാദങ്ങൾക്കോ കണങ്കാലുകൾക്കോ ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗത്ത് തുടർച്ചയായി ചുളിവുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആദ്യം ദൃശ്യമാകണമെന്നില്ല. പക്ഷേ വൈകുന്നേരങ്ങളിലോ ദീർഘനേരം ഇരുന്നതിന് ശേഷമോ പ്രശ്നം സാധാരണയായി കൂടുതൽ വഷളാകും. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ രക്തചംക്രമണത്തെയും വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും ബാധിക്കുന്നു. ഇത് ശരീരത്തിൽ വെള്ളം അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. ദീർഘനേരം പഞ്ചസാര കൂടുതലായി അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് രക്തക്കുഴലുകളെ പോലും തകരാറിലാക്കുകയും അതുവഴി രക്തയോട്ടം മന്ദഗതിയിലാക്കുകയും തൽഫലമായി വീക്കം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ഹൃദയത്തിന് രക്തം പമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി കുറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ദ്രാവകം അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി പാദങ്ങളിലും കാലുകളിലും കടുത്ത വീക്കം ഉണ്ടാകാം.
വർധിച്ച ദാഹവും മൂത്രമൊഴിക്കലും
വർധിച്ച ദാഹവും തുടർച്ചയായ മൂത്രമൊഴിക്കലും പ്രമേഹത്തിന്റെ പ്രധാനവും ആദ്യത്തേതുമായ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഈ രണ്ട് ലക്ഷണങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സാധാരണയായി വൃക്കകൾ രക്തത്തിലെ അധിക പഞ്ചസാരയെ അരിച്ചെടുത്ത് വീണ്ടും രക്തത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ പ്രമേഹമുള്ളവരിൽ രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അമിതമായി ഉയരുമ്പോൾ വൃക്കകൾക്ക് ഈ അധിക ഗ്ലൂക്കോസ് മുഴുവനായും വീണ്ടും ആഗിരണം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.ഉയർന്ന രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് എപ്പോഴും വൃക്കകളിലൂടെ അധിക ഗ്ലൂക്കോസിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇടക്കിടെ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത്. ഇത് തുടർച്ചയായ ദാഹത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
ബഫല്ലോ ഹമ്പ്
കഴുത്തിന് താഴെയായി പുറകുവശത്ത് കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടി കാണപ്പെടുന്ന മുഴ പോലുള്ള അവസ്ഥയാണ് 'ബഫല്ലോ ഹമ്പ്'. ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ശരീരത്തിൽ കോർട്ടിസോളിന്റെ അളവ് അമിതമാകുന്നതാണ്. കോർട്ടിസോളിന്റെ അളവ് കൂടുന്നത് ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് സംഭരണം വർധിപ്പിക്കുകയും, ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധം നേരിട്ട് പ്രമേഹത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
ഇക്കിളിയും മരവിപ്പും
ഉയർന്ന അളവിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് കാലക്രമേണ ഞരമ്പുകളെ നേരിട്ട് നശിപ്പിക്കുന്നു. ഞരമ്പുകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് തകരാർ സംഭവിക്കുന്നതിലൂടെ ഞരമ്പുകളിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടവും പോഷകങ്ങളും കുറയുന്നു. ഇത്തരം ഞരമ്പ് തകരാറുകൾ പ്രധാനമായും കൈകളിലെയും കാലുകളിലെയും പാദങ്ങളിലെയും നീളമുള്ള ഞരമ്പുകളെയാണ് ആദ്യം ബാധിക്കുന്നത്. ഇതാണ് കൈകളിലും കാലുകളിലും ഇക്കിളി, മരവിപ്പ്, കഠിനമായ വേദന, എരിച്ചിൽ എന്നിവയായി അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇത് സാധാരണയായി പാദങ്ങളിൽ തുടങ്ങി പതുക്കെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്ന രീതിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. മരവിപ്പ് കൂടുമ്പോൾ പാദങ്ങളിൽ സ്പർശനശേഷി നഷ്ടപ്പെടുകയും, മുറിവുകളോ അൾസറുകളോ ഉണ്ടായാൽ അറിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഗുരുതരമായ 'ഡയബറ്റിക് ഫൂട്ട്' എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കാം.
