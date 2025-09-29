Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Fitness
    date_range 29 Sept 2025 10:57 AM IST
    date_range 29 Sept 2025 10:57 AM IST

    ഇന്ത്യയിൽ പ്രമേഹം പോലെ പ്രീ ഡയബറ്റിസിനും ചികിത്സ വേണം; 15% പേർ ‘പ്രീ ഡയബറ്റിസ്’ ബാധിതരാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ

    Prediabetes
    ഒരുകാലത്ത് ലഘുവായ മുന്നറിയിപ്പായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രീ ഡയബറ്റിസ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യ വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യക്കാരിൽ ഏകദേശം 15% പേർ പ്രീ ഡയബറ്റിസ് ബാധിതരാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രമേഹം കണ്ടെത്തിയവരെക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഈ കണക്ക്. പ്രീഡയബറ്റിസ് പലപ്പോഴും അദൃശ്യമാണ്. പ്രമേഹത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇതിന്‍റെ ലക്ഷണങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമാണ്. പതിവ് പരിശോധനയിൽ അസാധാരണമായ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് വരെ മിക്ക വ്യക്തികളും അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരല്ല.

    രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് സാധാരണ നിലയിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. എന്നാൽ പ്രമേഹം നിർണയിക്കാൻ കഴിയുന്നത്ര ഉയർന്ന നിലയിലായിരിക്കുകയുമില്ല. ഇതാണ് ​പ്രീ ഡയബറ്റിസ്. ​പ്രീ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പലപ്പോഴും ഇത് തിരിച്ചറിയാതെ പോവുകയും ചെയ്യും. ഈ അവസ്ഥയിലുള്ളവർക്ക് പിന്നീട് ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹവും ഹൃദ്രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

    പ്രീ ഡയബറ്റിസ് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, ന്യൂറോപ്പതി, റെറ്റിനോപ്പതി എന്നിവക്കുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഗവേഷണങ്ങൾ പറയുന്നു. പ്രമേഹം പൂർണ്ണമായി വികസിക്കുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ സങ്കീർണതകൾ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉൽപാദനക്ഷമത, ജീവിത നിലവാരം, ആയുർദൈർഘ്യം എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന ദീർഘകാല ആരോഗ്യ അപകടങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

    ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെയും നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെയും ജനങ്ങളിൽ പ്രമേഹത്തേക്കാൾ പ്രീ ഡയബറ്റിസിന്‍റെ വ്യാപ്തി കൂടുതലാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാസീനമായ ജീവിതശൈലി, അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം, ആഘാതം, ജനിതക മുൻകരുതൽ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഈ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നു. അമിതവണ്ണമുള്ളവർ, പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം (പി.സി.ഒ.എസ്), ഗർഭകാല പ്രമേഹ ചരിത്രം, പാരമ്പര്യമായി പ്രമേഹമുള്ളവർ എന്നിവർക്ക് പ്രീ ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

    നേരത്തെയുള്ള കണ്ടെത്തലാണ് പ്രധാനം. ഉയർന്ന അപകട സാധ്യതയുള്ളവർ HbA1c പരിശോധനയിലൂടെയോ, ഫാസ്റ്റിങ് ഗ്ലൂക്കോസിലൂടെയോ, ഓറൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റുകളിലൂടെയോ (OGTT) പതിവായി ഗ്ലൂക്കോസ് നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. മെറ്റ്ഫോർമിൻ, ജി.എൽ.പി-1 റിസപ്റ്റർ അഗോണിസ്റ്റുകൾ, എസ്.ജി.എൽ.ടി 2 ഇൻഹിബിറ്ററുകൾ തുടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹത്തിന്‍റെയും അനുബന്ധ സംയുക്തങ്ങളുടെയും ആരംഭം വൈകിപ്പിക്കുന്നു. അമിതവണ്ണം, ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളുടെ ശക്തമായ കുടുംബ ചരിത്രം, അല്ലെങ്കിൽ താരതമ്യേന ഉയർന്ന രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്‍റെ അളവ് എന്നിവയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഈ ചികിത്സ ആവശ്യമാണ്. അവർക്ക് പ്രമേഹത്തിലേക്ക് പുരോഗമിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

    പ്രീ ഡയബറ്റിസ് ഗുരുതരമല്ല എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ പലപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. പ്രമേഹം പോലെ തന്നെ പ്രീ ഡയബറ്റിസും അടിയന്തിരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ പ്രീ ഡയബറ്റിസിനായി വ്യാപകമായി പഠിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റ്ഫോർമിൻ, പ്രമേഹത്തിന്‍റെ ആരംഭം വൈകിപ്പിക്കുകയോ തടയുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫലപ്രദവും സുരക്ഷിതവും താങ്ങാവുന്നതുമാണ്. കൂടാതെ വാസ്കുലർ സംരക്ഷണം പോലുള്ള അധിക ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്. സ്‌ക്രീനിങ്, അവബോധം, സമയബന്ധിതമായ തെറാപ്പി എന്നിവ വഴി പ്രമേഹത്തിലേക്ക് പുരോഗമിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയുന്നു.

