Madhyamam
    Fitness
    Fitness
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 4:48 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 4:48 PM IST

    പെട്ടെന്ന് വേഗത കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ചെയ്യരുത്; ട്രെഡ്മില്ലിൽ നടക്കുന്നവർ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം

    tredmil
    വണ്ണം കുറക്കാനും ഹൃദയമിടിപ്പ് ക്രമേണ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാനും ട്രെഡ്മില്ലിലെ നടത്തം പ്രയോജനകരമാണ്. ട്രെഡ്മില്ലിൽ നടക്കുന്നത് പൊതുവെ നല്ല വ്യായാമമാണെങ്കിലും ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചില ദോഷങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർമാരും ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനർമാരും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. കട്ടിയുള്ള പ്രതലത്തിൽ സ്ഥിരമായി നടക്കുകയോ ഓടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽമുട്ട്, കണങ്കാൽ, ഇടുപ്പ് തുടങ്ങിയ സന്ധികളിൽ ആഘാതം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് നിലത്ത് നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടാം. തുടർച്ചയായി ഒരേ ചലനം ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ കാലുകളിലെ ചില പേശികളിൽ അമിത സമ്മർദം വരും. ഇത് ഷിൻ സ്പ്ലീന്‍റ്സ് (കാലിന്‍റെ മുൻഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വേദന) പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

    ട്രെഡ്മില്ലിൽ നടക്കുമ്പോൾ മുന്നോട്ട് ചുവടുവെക്കുന്നതിന് പകരം, മെഷീന്‍റെ ചലനത്തിനനുരിച്ച് ശരീരം പിന്നോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സ്വാഭാവികമായ നടത്തരീതിയെ നേരിയ തോതിൽ മാറ്റുകയും ചില പേശികളെ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. ട്രെഡ്മില്ലിൽ നടക്കുമ്പോൾ കൈകൊണ്ട് ഹാൻഡിൽ പിടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ ബാലൻസും ശരീരനിലയും തെറ്റിക്കാൻ ഇടയാക്കും. ശ്രദ്ധ തെറ്റിയാലോ വേഗത പെട്ടെന്ന് കൂട്ടുമ്പോഴോ തെന്നി വീഴാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഏറ്റവും സാധാരണമായ പ്രശ്നമാണിത്. പെട്ടെന്ന് വേഗത കൂട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമായ വാം-അപ്പ് ഇല്ലാതെ വ്യായാമം ആരംഭിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഹൃദയത്തിന് അമിത സമ്മർദം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന്, ഒരു മാറ്റവുമില്ലാത്ത കാഴ്ചകൾ കണ്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് പലർക്കും പെട്ടെന്ന് വിരസത ഉണ്ടാക്കുകയും, വ്യായാമം തുടരാനുള്ള പ്രചോദനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം.

    ട്രെഡ്മിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ

    വാം-അപ്പ് ചെയ്യുക: കുറഞ്ഞ വേഗതയിൽ 5 മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ നടന്ന് തുടങ്ങുക. ഇത് പേശികളെ സജ്ജമാക്കാനും പരിക്കുകൾ ഒഴിവാക്കാനും സഹായിക്കും.

    സുരക്ഷാ ക്ലിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക: ട്രെഡ്മില്ലിന് ഒരു മാഗ്നെറ്റിക് സുരക്ഷാ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാകും. ഇതിന്റെ ഒരറ്റം നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾ അബദ്ധവശാൽ വീഴുകയോ പിന്നോട്ട് പോകുകയോ ചെയ്താൽ, ഈ ക്ലിപ്പ് വേർപെടുകയും മെഷീൻ ഉടൻ നിലക്കുകയും ചെയ്യും.

    നേരെ നോക്കി നടക്കുക: താഴേക്കോ കാലുകളിലേക്കോ നോക്കുന്നതിന് പകരം നേരെ നോക്കുക. ശരീരത്തിന്റെ ബാലൻസ് നിലനിർത്താൻ ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്. ബാലൻസ് കിട്ടാനായി ഹാൻഡിൽ മുറുകെ പിടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഇത് സ്വാഭാവികമായ നടത്തരീതിയെയും കലോറി എരിയുന്നതിനെയും ബാധിക്കും. തുടക്കത്തിൽ മാത്രം ബാലൻസ് കിട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കണം.

    കൂൾ-ഡൗൺ ചെയ്യുക: വ്യായാമം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവസാനത്തെ 5-10 മിനിറ്റ് വേഗത കുറച്ച് നടക്കുക. ഇത് ഹൃദയമിടിപ്പ് സാധാരണ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും പേശിവേദന കുറക്കാനും സഹായിക്കും.

    ശരിയായ പാദരക്ഷകൾ: നല്ല പിന്തുണ നൽകുന്നതും ആഘാതം കുറക്കുന്നതുമായ വ്യായാമ ഷൂസുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.

    ഇന്‍റർവെൽ പരിശീലനം: ഇടക്ക് ഉയർന്ന വേഗതയിലും പിന്നീട് കുറഞ്ഞ വേഗതയിലും മാറി മാറി വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ കലോറി എരിച്ചു കളയാനും ഹൃദയത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും.

    ശരീരം ജലാംശമുള്ളതായി നിലനിർത്തുക: വ്യായാമത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുക. ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ട്രെഡ്മിൽ ഉപയോഗം സുരക്ഷിതമാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്‌നസ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നേടാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.

    TAGS:Health TipsfitnessHealth AlertTreadmill Exercise
