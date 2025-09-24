Begin typing your search above and press return to search.
    Fitness
    24 Sept 2025 3:07 PM IST
    24 Sept 2025 3:07 PM IST

    ‘അവൾക്ക് ദിവസവും മൾട്ടിവിറ്റാമിനുകൾ കഴിക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ലായിരുന്നു’; ഷെഫാലിയുടെ മരണശേഷം 'ആന്റി-ഏജിങ് മെഡിസിൻ' അവകാശവാദങ്ങൾ തള്ളി പരാഗ് ത്യാഗി

    ഐ.വി ഡ്രിപ്പുകൾ സാധാരണയായി എന്തിനാണ് നിർദേശിക്കുന്നത്; ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് അവ സുരക്ഷിതമാണോ?
    shefali jerivala
    നടിയും മോഡലുമായ ഷെഫാലി ജരിവാലയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് വഴിതെളിച്ചത്. ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഷെഫാലിയുടെ മരണം വെറും വയറ്റിൽ വാർദ്ധക്യ വിരുദ്ധ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചതാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ഷെഫാലിയുടെ ഭർത്താവ് പരാഗ് ത്യാഗി 'ആന്റി-ഏജിങ് മെഡിസിൻ' അവകാശവാദങ്ങൾ തള്ളിക‍ളയുകയാണ്.

    ‘ഷെഫാലിക്ക് മൾട്ടിവിറ്റാമിനുകൾ ദിവസവും കഴിക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ലായിരുന്നു. അവളത് കഴിക്കാൻ മറക്കും. മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഒരു ഐ.വി ഡ്രിപ്പിലൂടെയാണ് അവൾ അത് കഴിച്ചത്. ഇതിൽ മൾട്ടിവിറ്റാമിനുകൾ, വിറ്റാമിൻ സി, കൊളാജൻ, മികച്ച ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകളിൽ ഒന്നായ ഗ്ലൂട്ടത്തയോൺ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. മരണദിവസം ഷെഫാലി വെറും വയറ്റിൽ വാർദ്ധക്യ വിരുദ്ധ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചുവെന്ന വാദം തെറ്റാണ്. ആ ദിവസം അവൾ ഉപവസിച്ചു. പൂജക്ക് ശേഷം അവൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അതിനുശേഷം അവൾ ഉറങ്ങി. രാത്രി 8.30ന് അവൾക്ക് ഐ.വി ഡ്രിപ്പ് നൽകാൻ വന്നു.

    ഷെഫാലിയുടെ യുവത്വം നിലനിർത്താൻ കാരണം മരുന്നുകളല്ല, മറിച്ച് സ്ഥിരമായ അച്ചടക്കമാണെന്ന് പരാഗ് തന്റെ ജീവിതശൈലി എടുത്തുകാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ആളുകൾ എന്ത് ആന്റി-ഏജിങ് എഫിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? കഠിനാധ്വാനം കാരണം അവൾക്ക് പ്രായമായി തോന്നിയില്ല. അവൾ ഭക്ഷണക്രമം നിയന്ത്രിച്ചു. പക്ഷേ അതിനർത്ഥം അവൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല എന്നല്ല. അവൾ അര കിലോ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ വ്യായാമം ചെയ്യുമായിരുന്നു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും അവൾ ചൈനീസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കഴിക്കുമായിരുന്നു. അവൾ ഒരിക്കലും ഒന്നും സ്വയം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ല.

    മൾട്ടിവിറ്റാമിനുകൾ, വിറ്റാമിൻ സി, കൊളാജൻ, ഗ്ലൂട്ടത്തയോൺ എന്നിവ അടങ്ങിയ ഐ.വി ഡ്രിപ്പുകൾ സാധാരണയായി എന്തിനാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് അവ സുരക്ഷിതമാണോ? മൾട്ടിവിറ്റാമിനുകൾ, വിറ്റാമിൻ സി, കൊളാജൻ, ഗ്ലൂട്ടത്തയോൺ എന്നിവ അടങ്ങിയ ഇൻട്രാവണസ് ഡ്രിപ്പുകൾ ചിലപ്പോൾ പ്രത്യേക പോഷകക്കുറവ്, ആഗിരണ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില വിറ്റാമിനുകളുടെയും ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകളുടെയും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പുനർനിർമാണം ആവശ്യമുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉള്ള രോഗികൾക്ക് മെഡിക്കൽ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര, വെൽനസ് ക്ലിനിക്കുകളിലും ഇവ പലപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

    നിയന്ത്രിത മെഡിക്കൽ പരിതസ്ഥിതിയിലും ഉചിതമായ പരിശോധനക്ക് ശേഷവും നൽകുമ്പോൾ ഈ ഡ്രിപ്പുകൾ പൊതുവെ സുരക്ഷിതമാണ്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും സിര പ്രകോപനം, അണുബാധ അല്ലെങ്കിൽ അലർജി പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലുള്ള അപകടസാധ്യതകൾക്കും കാരണമായേക്കാം. ഒഴിഞ്ഞ വയറ്റിൽ സപ്ലിമെന്റുകൾ കഴിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഓക്കാനം, വയറുവേദന, അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവക്ക് കാരണമാകും. കൂടാതെ ചില വിറ്റാമിനുകൾ ഭക്ഷണമില്ലാതെ ഫലപ്രദമായി ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു വ്യക്തി ഉപവസിക്കുകയോ നിർജ്ജലീകരണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ അത് തലകറക്കം, രക്തസമ്മർദ്ദത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അസന്തുലിതാവസ്ഥ എന്നിവക്കുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും.

    TAGS:vitamins and foodwellnessHealth TipShefali Jariwala
