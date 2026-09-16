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    കടുംനിറങ്ങളോട് ബൈ പറഞ്ഞ് മലയാളികൾ; ഇന്റീരിയറിൽ തരംഗമായി എർത്തി ടോണുകൾ

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    കടുംനിറങ്ങളോട് ബൈ പറഞ്ഞ് മലയാളികൾ; ഇന്റീരിയറിൽ തരംഗമായി എർത്തി ടോണുകൾ
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    വീടിന്റെ ചുമരുകളിൽ ഇനി കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന കടുംനിറങ്ങളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു. പകരം കണ്ണിനും മനസിനും കുളിർമ നൽകുന്ന പ്രകൃതിയുടെ നിറങ്ങളാണ് താരമാകുന്നത്. 'എർത്തി ടോണുകൾ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ നിറങ്ങളോട് ഇന്ന് പ്രണയത്തിലാണ് മലയാളികൾ. വീട് വെക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല, പേരുകേട്ട ആർക്കിടെക്റ്റുമാർ പോലും ഇപ്പോൾ ആദ്യം നിർദേശിക്കുന്നത് ഈ നിറങ്ങളാണ്.

    എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നിറങ്ങൾ ഇത്ര പ്രിയങ്കരമാകുന്നത്? മണ്ണിന്റെ, കല്ലിന്റെ, മരങ്ങളുടെ തടിയുടെ, ഉണങ്ങിയ ഇലകളുടെ നിറങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട നിറങ്ങളെയാണ് എർത്തി ടോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ബീജ്, ഇളം തവിട്ട്, ടെറാക്കോട്ട, ഒലീവ് ഗ്രീൻ, ഓഫ്-വൈറ്റ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഈ ഗണത്തിൽ പെടും. പ്രകൃതിയോട് ഏറ്റവും ചേർന്നുനിൽക്കുന്നതിനാൽ സുസ്ഥിര നിർമാണ രീതികളിലും ഇവക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

    മനസിന് സമാധാനം നൽകുന്ന നിറങ്ങൾ

    തിരക്കുപിടിച്ച ആധുനിക ജീവിതത്തിൽ, ഓഫീസിലെ സമ്മർദങ്ങളും നഗരത്തിന്റെ ബഹളങ്ങളും താണ്ടി ഒടുവിൽ നാം അഭയം തേടുന്ന ഒരേയൊരു ഇടം നമ്മുടെ സ്വന്തം വീടാണ്. പുറംലോകത്തെ ആകുലതകളെ വാതിൽക്കൽ ഉപേക്ഷിച്ച് മനസ്സിന് യഥാർത്ഥ വിശ്രമം ലഭിക്കുന്നത് ഈ ചുവരുകൾക്കുള്ളിലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വീടിനുള്ളിൽ ശാന്തവും സന്തോഷകരവുമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുക എന്നത് ഇന്ന് വെറുമൊരു ആഡംബരമല്ല, മറിച്ച് മാനസികാരോഗ്യത്തിന് അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണ്.

    ഇത്തരത്തിൽ സമാധാനപൂർണ്ണമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ എർത്തി ടോണുകളോളം മികച്ച മറ്റൊരു മാർഗ്ഗമില്ല എന്നാണ് ഇന്റീരിയർ വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. കടും ചുവപ്പോ, കടും നീലയോ പോലെ കണ്ണിന് അസ്വസ്ഥതയും മനസ്സിന് അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാക്കുന്ന നിറങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ബീജ്, ഇളം തവിട്ട്, മൺനിറം, ഇളം പച്ച തുടങ്ങിയ എർത്തി നിറങ്ങൾ വളരെ മൃദുവായാണ് മുറികളെ തഴുകുന്നത്.

    ഈ നിറങ്ങൾ കാഴ്ചക്ക് മാത്രമല്ല, അനുഭവത്തിനും ശാന്തത നൽകുന്നു. മുറിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ണുകൾക്ക് ഒരു ആശ്വാസം തോന്നും, മനസ്സിന് പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത ഒരു തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടും. പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രതീതിയാണ് ഇവ നൽകുന്നത്. അതിരാവിലെ മണ്ണിന്റെ മണവും ഇളം വെയിലിന്റെ ചൂടും നൽകുന്ന സുഖം പോലെ, എർത്തി ടോണുകൾ വീടിനുള്ളിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജിയും ആഴത്തിലുള്ള ശാന്തതയും നിറക്കുന്നു.

    പ്രകൃതിയോട് അടുത്ത്

    എർത്തി ടോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച വീടുകളിൽ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രകൃതിയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നതായി തോന്നും. മണ്ണിലോ മരത്തിലോ തൊട്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതി ഈ നിറങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഇതിനൊപ്പം ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകൾ കൂടി വെച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ ലിവിങ് റൂം തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമായി മാറും. തടി ഫർണിച്ചറുകൾ, പ്രകൃതിദത്ത കല്ലുകൾ, മുള, കോട്ടൺ തുണിത്തരങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ഏറ്റവും നന്നായി ഇണങ്ങുന്നത് എർത്തി ടോണുകളാണ്.

    അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രകൃതിദത്ത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് വീട് പണിയുന്നവർ ചുമരുകൾക്ക് മറ്റൊരു നിറത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറേയില്ല. മിനിമലിസം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പെർഫെക്ടാണിത്. ആർഭാടമില്ലാത്ത, ലളിതവും എന്നാൽ വ്യക്തിത്വമുള്ളതുമായ വീടുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം എർത്തി ടോണുകളാണ്. അധികം തലയെടുപ്പില്ലെങ്കിലും, മുറികൾക്ക് ഒരു പ്രൗഢമായ ലുക്ക് നൽകാൻ ഈ ശാന്തമായ നിറങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.

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    News Summary - Earthy Tones Bring Nature Indoors
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