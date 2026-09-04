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Madhyamam
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    ബജറ്റിലൊതുങ്ങാം, സ്വപ്ന ഭവനമൊരുക്കാം: വീട് നിർമാണച്ചെലവ് കുറക്കാൻ ചില വഴികൾ

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    ബജറ്റിലൊതുങ്ങാം, സ്വപ്ന ഭവനമൊരുക്കാം: വീട് നിർമാണച്ചെലവ് കുറക്കാൻ ചില വഴികൾ
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    സ്വന്തമായി വീട് എന്നത് ഓരോ മലയാളിയുടെയും ജീവിതത്തിലെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. എന്നാൽ, വർധിച്ചുവരുന്ന നിർമാണച്ചെലവ് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്. കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങും തീരുമാനവും നിർമാണച്ചെലവ് വലിയൊരു പരിധി വരെ കുറക്കാൻ സാധിക്കും. വീടിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തിലും സുരക്ഷയിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ ചെലവ് ചുരുക്കാനുള്ള വഴികൾ താഴെ പറയുന്നു.

    കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങ്, ലളിതമായ ഡിസൈൻ

    ചെലവ് ചുരുക്കലിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുവടുവെപ്പ് വീടിന്റെ പ്ലാൻ തയാറാക്കുമ്പോഴാണ്. അനാവശ്യമായ ഇടനാഴികളും വലിയ പൂമുഖങ്ങളും ഒഴിവാക്കി ഒതുങ്ങിയ ഡിസൈൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. വീടിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം കുറക്കുന്നതിലൂടെ മെറ്റീരിയലുകളുടെയും അധ്വാനത്തിന്റെയും അളവ് കുറക്കാൻ കഴിയും. ഒരേ മുറി ഒന്നിലധികം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന 'ഓപൺ പ്ലാൻ' കൺസെപ്റ്റ് നടപ്പാക്കുന്നത് സ്ഥലം ലാഭിക്കാനും നിർമാണച്ചെലവ് കുറക്കാനും സഹായിക്കും. ആർക്കിടെക്ടുമായി ആലോചിച്ച് സ്ഥലത്തിന്റെ ഘടനക്ക് അനുയോജ്യമായ രൂപരേഖ തയാറാക്കുക.

    പ്രാദേശികമായി ലഭിക്കുന്ന നിർമാണ സാമഗ്രികൾ

    നിർമാണ സാമഗ്രികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വലിയ തുക ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ടൈലുകളും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തടിയും ഒഴിവാക്കി പ്രാദേശികമായി ലഭ്യമായ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുക. തടിക്ക് പകരമായി റബ്ബർ വുഡ്, എം.ഡി.എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെറോകെമന്റ് വാതിലുകളും ജനലുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെലവ് കുറക്കും. മണലിന് പകരമായി എം-സാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ചുമരുകൾക്ക് ചെങ്കല്ലിന് പകരം ഇന്റർലോക്കിങ് കട്ടകൾ അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ബ്ലോക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും പണം ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മികച്ച വഴികളാണ്. ഇവക്ക് പ്ലാസ്റ്ററിങ് ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ സിമന്റും മണലും തൊഴിൽക്കൂലിയും ചുരുക്കാനാക്കും.

    ചെലവ് കുറഞ്ഞ നിർമാണ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ

    ആധുനിക നിർമാണ രംഗത്ത് നിരവധി ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതികൾ ലഭ്യമാണ്. മേൽക്കൂര നിർമിക്കുമ്പോൾ ഫില്ലർ സ്ലാബ് രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺക്രീറ്റിന്റെ അളവ് കുറക്കാനും മുറിക്കുള്ളിലെ ചൂട് കുറക്കാനും സഹായിക്കും. ഇഷ്ടികകൾ ലംബമായി അടുക്കുന്ന 'റാറ്റ് ട്രാപ്പ് ബോണ്ട്' രീതിയിലൂടെ ഇഷ്ടികയുടെ ഉപയോഗം 25 ശതമാനം വരെ കുറക്കാം. അടിത്തറ നിർമാണത്തിൽ സോയിൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ പോലുള്ള രീതികൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഇലക്ട്രിക്കൽ, പ്ലംബിങ് ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണനിലവാരമുള്ളതും മിതമായ നിരക്കിലുള്ളതുമായ സാധനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അനാവശ്യമായ ലൈറ്റിങ്ങ് പോയിന്റുകളും പൈപ്പ് ലൈനുകളും ഒഴിവാക്കുക.

    തൊഴിൽപരമായ മേൽനോട്ടവും കൂട്ടായ്മയും

    നിർമാണ വേളയിലെ മേൽനോട്ടം വളരെ നിർണായകമാണ്. പണികൾ കൃത്യസമയത്ത് തീർക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചെലവ് കുത്തനെ ഉയരും. സാധനങ്ങൾ മൊത്തമായി ഒന്നിച്ച് വാങ്ങുന്നത് വിലക്കിഴിവ് നേടാൻ സഹായിക്കും. സാധനങ്ങൾ പാഴായിപ്പോകുന്നത് തടയുന്നതിൽ എൻജിനീയറുടെയോ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ആളുടെയോ ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരിക്കണം. നിർമാണം തുടങ്ങിയാൽ പ്ലാനിൽ പിന്നീട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് വൻതോതിൽ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കും. അതിനാൽ തുടക്കത്തിൽ എല്ലാം കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്യുക. ലേബർ കോൺട്രാക്റ്റിനേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ മെറ്റീരിയൽ കോൺട്രാക്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് മേൽനോട്ടം നൽകിയോ പണി നടത്തിയാൽ കൂടുതൽ പണം ലാഭിക്കാം.

    സ്വന്തം വീട് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്യം പ്രൗഢിയേക്കാൾ ഉപരി സൗകര്യവും ഈടുനിൽപ്പുമാകണം. അത്യാഡംബരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ലളിതവും മനോഹരവുമായ വീട് നിർമിക്കുന്നതിലൂടെ വലിയ കടബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനും സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പാക്കി സന്തോഷത്തോടെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് മാറാനും സാധിക്കും.

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    News Summary - Build Your Dream Home on a Budget
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