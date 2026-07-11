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    Interiors
    Posted On
    date_range 11 July 2026 3:46 PM IST
    Updated On
    date_range 11 July 2026 3:46 PM IST

    വീടുകളിലെ പെയിന്റിങ്: നിറങ്ങൾക്കും പറയാനുണ്ട്

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    വീടുകളിലെ പെയിന്റിങ്: നിറങ്ങൾക്കും പറയാനുണ്ട്
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    വീടിന്റെ സൗന്ദര്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ പെയിന്റിങിന് നിർണ്ണായക പങ്കുണ്ട്. ശരിയായ നിറങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വീടിനെ കൂടുതൽ വിശാലവും ആകർഷകവുമാക്കാൻ സഹായിക്കും. വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിറങ്ങൾ എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിർദേശങ്ങൾ.

    നിറങ്ങളുടെ മനഃശാസ്ത്രം

    ഓരോ നിറവും ഓരോ അനുഭവമാണ് നൽകുന്നത്. നിറങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ മുറിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് അനുഭവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുക:

    • വെള്ള, ക്രീം നിറങ്ങൾ: ചെറിയ മുറികൾക്ക് വിശാലമായ പ്രതീതി നൽകാൻ ഇവ മികച്ചതാണ്.
    • നീല, പച്ച: മനസ്സിന് ശാന്തതയും കുളിർമയും നൽകുന്ന നിറങ്ങളാണിവ. കിടപ്പുമുറികൾക്ക് അനുയോജ്യം.
    • മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച്: ഊർജ്ജസ്വലതയും സന്തോഷവും നൽകുന്ന നിറങ്ങളാണിവ. ഡൈനിങ് റൂമുകൾക്കോ ലിവിങ് റൂമുകൾക്കോ അനുയോജ്യം.

    '60-30-10' നിയമം

    ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനർമാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണിത്:

    • 60 % പ്രധാന നിറം: മുറിയുടെ ഭിത്തികളുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഈ നിറത്തിൽ ആയിരിക്കണം.
    • 30 % ദ്വിതീയ നിറം: ഫർണിച്ചറുകൾ, കർട്ടനുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭിത്തി എന്നിവക്ക് ഈ നിറം നൽകാം.
    • 10 % ഹൈലൈറ്റ് നിറം: കുഷ്യനുകൾ, ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമുകൾ, ചെറിയ അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ എന്നിവക്ക് നൽകുന്ന നിറം.

    മുറികൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ക്രമീകരണം

    • ലിവിങ് റൂം: വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നവർ ആദ്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് ഇതാണ്. അതിനാൽ, ശാന്തവും ആഡംബര പൂർണ്ണവുമായ നിറങ്ങൾ (ഗ്രേ, ബീജ്, അല്ലെങ്കിൽ മൃദുവായ നീല) തിരഞ്ഞെടുക്കണം.
    • കിടപ്പുമുറി: വിശ്രമത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതുകൊണ്ട് കടുത്ത നിറങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി പാസ്റ്റൽ ഷേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.
    • അടുക്കള: വെളിച്ചം നന്നായി പ്രതിഫലിക്കുന്ന നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുക്കളയെ വൃത്തിയുള്ളതായി കാണിക്കും.

    ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

    • പ്രകാശം: വീടിന്റെ ജനലുകളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക വെളിച്ചം നിറങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കാം. വെളിച്ചം കുറവുള്ള മുറികളിൽ ഇരുണ്ട നിറങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ലൈറ്റ് ഷേഡുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
    • ഫർണിച്ചറുകൾ: നിങ്ങളുടെ ഫർണിച്ചറുകളുടെ നിറവുമായി യോജിച്ചുപോകുന്ന ഭിത്തികളിലെ നിറം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കോൺട്രാസ്റ്റ് നിറങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നത് മുറിക്ക് ഭംഗി നൽകും.
    • സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ്: മുഴുവൻ മുറിയും പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്ത് നിറം പരീക്ഷിച്ച് എങ്ങനെയിരിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കുക.

    ബെഡ്‌റൂം

    കിടപ്പുമുറി സമാധാനത്തിനും മികച്ച ഉറക്കത്തിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അതിനാൽ കണ്ണിന് കുളിർമയും മനസ്സിന് ശാന്തതയും നൽകുന്ന നിറങ്ങളാണ് ഇവിടെ അനുയോജ്യം.

    • പാസ്റ്റൽ ഷേഡുകൾ: ലൈറ്റ് ബ്ലൂ, പിങ്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ലാവെൻഡർ തുടങ്ങിയ നിറങ്ങൾ ബെഡ്‌റൂമിന് വളരെ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം നൽകും.
    • ന്യൂട്രൽ നിറങ്ങൾ: ഓഫ്-വൈറ്റ്, ക്രീം, അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഗ്രേ നിറങ്ങൾ വളരെ ലളിതവും ആഡംബര പൂർണ്ണവുമായ ലുക്ക് നൽകും.
    • ഏർത്ത് ടോണുകൾ: പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ബീജ്, ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ എന്നിവ ബെഡ്‌റൂമിൽ ഒരു സുരക്ഷിതത്വ ബോധം നൽകും.

    ശ്രദ്ധിക്കുക: ബെഡ്‌റൂമിൽ തെളിച്ചമുള്ള നിറങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, കാരണം ഇവ ഉറക്കത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. ഒരു ഭിത്തി മാത്രം 'ആക്സന്റ് വാൾ' ആയി നൽകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അൽപം ഡാർക്കായ നിറങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

    ഹാൾ

    ലിവിങ് റൂം അല്ലെങ്കിൽ ഹാൾ എന്ന് പറയുന്നത് വീടിന്റെ മുഖമുദ്രയാണ്. എന്നാൽ, ഒരേസമയം എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാൻ തോന്നുന്നതുമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം വേണം.

    • ലളിതവും വിശാലവും: ഹാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വെളുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ക്രീം ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് മുറിക്ക് കൂടുതൽ വലിപ്പം തോന്നിപ്പിക്കും.
    • കോൺട്രാസ്റ്റ് പരീക്ഷണം: പ്രധാന ഭിത്തികൾക്ക് ലൈറ്റ് നിറവും ഒരു വലിയ ഭിത്തിക്ക് അൽപം കടുത്ത നിറമോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്ചർ പെയിന്റോ നൽകാം. ഇത് ഹാളിലെ ഫോക്കൽ പോയന്റായി മാറും.
    • ഇരുണ്ട നിറങ്ങൾ: വലിയ ഹാളാണെങ്കിൽ കടും പച്ച, നേവി ബ്ലൂ, ചാർക്കോൾ ഗ്രേ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുറിക്ക് 'പ്രീമിയം' ലുക്ക് നൽകും. എന്നാൽ, ഇതിനൊപ്പം നല്ല വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ലൈറ്റിങ്ങും ക്രമീകരിക്കണം.
    • ഗോൾഡൻ ടച്ചുകൾ: ഹാളിൽ രാജകീയ പ്രൗഢി വേണമെങ്കിൽ വെളുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ നിറത്തിനൊപ്പം ഗോൾഡൻ നിറത്തിലുള്ള അലങ്കാരങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഭംഗി വർധിപ്പിക്കും.

    വീടിന്റെ നിറങ്ങൾ വ്യക്തിത്വത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും. ട്രെൻഡുകളെക്കാൾ ഉപരിയായി, സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകുന്ന നിറങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. പ്രകൃതിദത്തമായ നിറങ്ങൾക്കും ലൈറ്റ് ഷേഡുകൾക്കും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് വീടിനെ ലളിതവും മനോഹരവുമാക്കും.

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    TAGS:grihamPaintinghouseshomecolors
    News Summary - Painting homes: Colors also have a say
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