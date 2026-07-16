ആധുനിക ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ രീതിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാലോ...text_fields
ഒരു വീട് എന്നത് സ്വപ്നങ്ങളുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ഒരിടമാണ്. അകത്തളങ്ങൾ ഒരുക്കുമ്പോൾ അലങ്കാരത്തിന് അപ്പുറം സൗകര്യങ്ങൾക്കും ഉപയുക്തതക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ആധുനിക ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ ശൈലികൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വീടിനെ മനോഹരമാക്കാം എന്ന് നോക്കാം.
സ്വീകരണമുറി: വീടിന്റെ മുഖമുദ്ര
വീട്ടിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന അതിഥികൾ ആദ്യം കാണുന്നത് സ്വീകരണമുറിയാണ്. അതിനാൽ ഇത് ആകർഷകവും സൗകര്യപ്രദവും ആയിരിക്കണം. ഇളം നിറങ്ങളിലുള്ള ചുവരുകളും കൃത്യമായി ക്രമീകരിച്ച ഫർണിച്ചറുകളും മുറിയെ വിശാലമായി തോന്നിപ്പിക്കും. സോഫകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ മുറിയുടെ വലിപ്പത്തിന് അനുയോജ്യമായവ വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ. കൂടുതൽ സ്റ്റോറേജ് സൗകര്യം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഫകൾക്കടിയിൽ ഡ്രോയറുകളുള്ള ഡിസൈനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ടിവി യൂണിറ്റുകൾക്ക് ലളിതമായ ഡിസൈനുകൾ നൽകുന്നത് മുറിയുടെ ഭംഗി വർധിപ്പിക്കും.
കിടപ്പുമുറി: സമാധാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രം
കിടപ്പുമുറി എന്നത് പൂർണ്ണമായും വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരിടമാണ്. ഇവിടെ അമിതമായ അലങ്കാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുന്ന ഇളം നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിന് ശാന്തത നൽകും. ബെഡ്റൂമിലെ പ്രധാന ഘടകം വാർഡ്രോബുകളാണ്. ഇടം ലാഭിക്കാൻ സ്ലൈഡിങ് വാർഡ്രോബുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. വെളിച്ചം ക്രമീകരിക്കാൻ ഡബിൾ ലെയർ കർട്ടനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗുണകരമാണ്. ഇത് വെളിച്ചത്തിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
അടുക്കള: പ്രവർത്തനക്ഷമതയുള്ള ഇടം
ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മോഡുലാർ കിച്ചണുകൾക്ക് വലിയ പ്രചാരമുണ്ട്. അടുക്കള ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ 'വർക്ക് ട്രയാങ്കിൾ' എന്ന തത്വം (ഫ്രിഡ്ജ്, സിങ്ക്, സ്റ്റൗ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ദൂരം) ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ജോലി വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കും. ആവശ്യത്തിന് കാബിനറ്റുകൾ നൽകുന്നതിലൂടെ പാത്രങ്ങളും മറ്റും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. അടുക്കളയിൽ നല്ല വെളിച്ചവും വായുസഞ്ചാരവും ഉറപ്പാക്കുന്ന ചിമ്മിനികളും ജനലുകളും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
ഡൈനിങ് ഏരിയ
ഭക്ഷണമേശ ഒരു മുറിയിൽ വേണമെന്നില്ല. സ്വീകരണമുറിയോടു ചേർന്ന് ഡൈനിങ് ഏരിയ ഒരുക്കുന്നത് വീടിന് വിശാലമായ അനുഭവം നൽകും. ലളിതമായ ഡിസൈനിലുള്ള ഡൈനിങ് ടേബിളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ചുവരുകളിൽ ചെറിയ ചിത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അലങ്കാര വസ്തുക്കളോ വെക്കുന്നത് മനോഹരമാക്കും.
വെളിച്ചവും നിറങ്ങളും
വീടിന്റെ അന്തരീക്ഷം തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ വെളിച്ചത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട്. സ്വീകരണമുറിയിലും മറ്റും വാം ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രൗഢി നൽകും. അടുക്കളയിലും സ്റ്റഡി റൂമിലും വെളുത്ത വെളിച്ചം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. അതുപോലെ, ചുവരുകൾക്ക് പെയിന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ മുറിയുടെ വലിപ്പവും പ്രകാശ ലഭ്യതയും പരിഗണിക്കണം. ചെറിയ മുറികൾക്ക് ഇളം നിറങ്ങളും വലിയ മുറികൾക്ക് ഡാർക്ക് നിറങ്ങളും നൽകാം.
ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ എന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിരുചികൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് മാറേണ്ടത്. ട്രെൻഡുകളെ മാത്രം പിന്തുടരാതെ, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ വീട് ഒരുക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. മികച്ച പ്ലാനിങ്ങും ശരിയായ മെറ്റീരിയലുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും കൊണ്ട് ഒരു സാധാരണ വീടിനെ പോലും മനോഹരമായ ഒരു കൊട്ടാരമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ശ്രദ്ധയോടെയുള്ള ആസൂത്രണം, നിങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, വീടിനെ സമാധാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
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