Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightFoodchevron_rightകുട്ടികൾക്ക്...
    Food
    Posted On
    date_range 5 July 2026 9:17 AM IST
    Updated On
    date_range 5 July 2026 9:17 AM IST

    കുട്ടികൾക്ക് മുട്ടയെക്കാൾ മികച്ചത് സോയ എന്ന് ഇസ്കോൺ; തെളിവ് നിരത്തി ഐ.സി.എം.ആർ റിപ്പോർട്ടിന്‍റെ തിരിച്ചടി

    text_fields
    bookmark_border
    food
    cancel

    കൊൽക്കത്ത: മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ സ്കൂളുകളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണ മെനുവിൽ നിന്ന് മുട്ട ഒഴിവാക്കിയതിനെ ന്യായീകരിച്ച് ഇസ്കോൺ രംഗത്തെത്തിയത് വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുട്ടക്ക് പകരമായി നൽകുന്ന സോയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സസ്യാഹാരങ്ങൾ മുട്ടയെക്കാൾ പോഷകഗുണമുള്ളതാണെന്നാണ് ഇസ്കോണിന്റെ വാദം. 100 ഗ്രാം മുട്ടയിൽ 13 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ മാത്രമുള്ളപ്പോൾ, 100 ഗ്രാം സോയയിൽ 52 മുതൽ 54 ഗ്രാം വരെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടെന്ന് ഇസ്കോൺ വക്താവ് രാധാരാമൻ ദാസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണരീതി പിന്തുടരുന്നവർക്കും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നു.

    എന്നാൽ, ഈ വാദങ്ങളെ പൂർണമായും തള്ളിക്കളയുന്നതാണ് ഐ.സി.എം.ആർ-എൻ.ഐ.എൻ പുറത്തുവിട്ട ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് കോമ്പോസിഷൻ പട്ടികയിലെ വിവരങ്ങൾ. ഇസ്കോൺ ഉന്നയിക്കുന്നതുപോലെ സോയയിൽ 54 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ഇല്ലെന്നും, ഈ സംഖ്യ 'ബയോളജിക്കൽ വാല്യൂ' എന്ന അളവുകോലുമായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. സസ്യാഹാരങ്ങളിൽ സോയ പ്രോട്ടീൻ സമ്പന്നമാണെങ്കിലും, മുട്ടയിലെ പ്രോട്ടീന്റെ ഗുണനിലവാരവുമായി ഇതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യാനാവില്ലെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

    ഒരു ഭക്ഷണത്തിലെ പോഷകഗുണം നിർണയിക്കുന്നത് അതിലെ പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് മാത്രമല്ല, ശരീരം അത് എത്രത്തോളം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു എന്നതും പ്രധാനമാണ്. മുട്ടയുടെ ബയോളജിക്കൽ വാല്യൂ 94 ശതമാനമാണെങ്കിൽ സോയയുടേത് 54 ശതമാനം മാത്രമാണ്. അതായത്, മുട്ടയിലെ പ്രോട്ടീൻ ശരീരം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ, വളരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അത്യാവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ബി12, വിറ്റാമിൻ ഡി, കോളിൻ, പ്രീഫോംഡ് വിറ്റാമിൻ എ തുടങ്ങിയ പല പോഷകങ്ങളും മുട്ടയിൽ ധാരാളമായുണ്ട്. ഇവ സസ്യാഹാരങ്ങളിൽ അത്രയും അളവിൽ ലഭ്യമല്ല.

    ചുരുക്കത്തിൽ പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് മാത്രം നോക്കി ഭക്ഷണങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്രീയമല്ല. കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യവും വളർച്ചയും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ മുട്ട നൽകുന്ന പോഷകങ്ങൾ പൂർണമായി പകരം നൽകാൻ സോയ പോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ലെന്നതാണ് ആരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് സമീകൃതാഹാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തതയും ശാസ്ത്രീയ സമീപനവും ആവശ്യമാണെന്ന് ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ അടിവരയിടുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:HealthproteinFoodseggsicmriskconnutrition
    News Summary - ISKCON claims soya beats eggs on protein
    Similar News
    Next Story
    X