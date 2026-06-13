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    Food
    Posted On
    date_range 13 Jun 2026 12:30 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jun 2026 12:30 PM IST

    ആരോഗ്യ സംരക്ഷണമാണോ ലക്ഷ്യം‍? പ്രോട്ടീൻ സമ്പന്നമായ 6 നാടൻ ഗ്രാമീണ വിഭവങ്ങൾ നോക്കാം...

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    food
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    ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ എല്ലായിടത്തും സജീവമാണ്. സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലെ ഷെൽഫുകൾ നോക്കിയാൽ പ്രോട്ടീൻ ബാറുകളും ഷേക്കുകളും ഹെൽത്ത് സപ്ലിമെന്റുകളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാം. എന്നാൽ, ഇത്തരം പരസ്യങ്ങളോ മാർക്കറ്റിങോ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന പണ്ടുകാലത്ത്, നമ്മുടെ ഗ്രാമീണർക്ക് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ മുഴുവൻ അവരുടെ നിത്യേനയുള്ള ലളിതമായ ആഹാരത്തിലൂടെ തന്നെ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് അവന്റെ ശരീരഭാരത്തിന്റെ ഓരോ കിലോഗ്രാമിനും 0.8 ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ പ്രോട്ടീൻ ദിവസവും ആവശ്യമാണ്. പ്രായവും ശാരീരിക അധ്വാനവും അനുസരിച്ച് ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാം. പണ്ടുകാലത്ത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ലഭ്യമായിരുന്ന ചില ലളിതവും ചെലവുകുറഞ്ഞതുമായ വിഭവങ്ങൾ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഈ പോഷകങ്ങൾ കൃത്യമായി നൽകിയിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ മറന്നുതുടങ്ങിയ 6 ഗ്രാമീണ വിഭവങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം.

    1. വറുത്ത കടല

    പണ്ടുകാലത്ത് യാത്രകളിലും മറ്റും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും മികച്ച നാടൻ പലഹാരമായിരുന്നു വറുത്ത കടല. വളരെ വിലകുറഞ്ഞതും എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുനടക്കാവുന്നതുമായ ഒന്നാണിത്. ഗ്രാമങ്ങളിലെ മനുഷ്യർ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് കൂടെക്കരുതുമായിരുന്നു. ജോലിക്കിടയിലെ ചെറിയ ഇടവേളകളിൽ ഇത് കഴിക്കുന്നത് മണിക്കൂറുകളോളം ഊർജ്ജം നിലനിർത്താൻ അവരെ സഹായിച്ചിരുന്നു. പാചകം ചെയ്യാതെ തന്നെ കഴിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സസ്യഭുക്ക് പ്രോട്ടീൻ ലഘുഭക്ഷണമായി ഇന്നും ഇത് തുടരുന്നു.

    2. മുളപ്പിച്ച ചെറുപയർ

    പഴയകാല അടുക്കളകളിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിലും പെട്ടെന്നും തയാറാക്കിയിരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു മുളപ്പിച്ച ചെറുപയർ. ഇത് പച്ചക്കറികൾക്കൊപ്പം സാലഡ് രൂപത്തിലോ, അല്പം മസാലകൾ ചേർത്തോ, അല്ലെങ്കിൽ സവാളയും നാരങ്ങാനീരും ചേർത്ത് ലഘുഭക്ഷണമായോ കഴിക്കാമായിരുന്നു. പോഷകഗുണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മുളപ്പിച്ച ചെറുപയർ ഇന്നും ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണക്രമത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രോട്ടീൻ സ്രോതസ്സുകളിൽ ഒന്നാണ്.

    3. നിലക്കടല

    നിലക്കടല ഒരിക്കലും ഒരു വിലകൂടിയ ഭക്ഷണമായിരുന്നില്ല, എങ്കിലും അത് നൽകിയ ഗുണങ്ങൾ ചെറുതല്ല. വറുത്തോ, പുഴുങ്ങിയോ, ചട്നിയാക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര ചേർത്ത് മിഠായിയാക്കിയോ ഒക്കെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. വിലകൂടിയ പ്രോട്ടീൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ സാധാരണക്കാർ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് നിലക്കടലയെ ആയിരുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴുള്ള ലഘുഭക്ഷണമായും, കർഷകർക്ക് കൃഷിയിടങ്ങളിലെ കൂട്ടായും ഇത് മാറി. വലിയ ആർഭാടങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് പ്രോട്ടീൻ നൽകാൻ നിലക്കടലക്ക് സാധിക്കും.

    4. കട്ടിത്തൈര്

    ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണത്തിലെ ഒരു ശാന്തമായ സാന്നിധ്യമാണ് കട്ടിത്തൈര്. ചോറിനൊപ്പമോ ചപ്പാത്തിക്കൊപ്പമോ ഒരു പാത്രം തൈര് കൂടെക്കരുതുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന് രുചി കൂട്ടുക മാത്രമല്ല, ശരീരത്തിന് വലിയ തോതിൽ പ്രോട്ടീൻ നൽകാനും സഹായിച്ചിരുന്നു. ശരീരത്തിന് ഒട്ടും ഭാരമാകാത്തതും ദഹനത്തിന് നല്ലതുമായ ഒന്നാണിത്. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ഗ്രീക്ക് യോഗർട്ടിന് സമാനമായ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാടൻ കട്ടിത്തൈരിനുള്ളത്.

    5. ചെറുപയർ ദോശ

    ചെറുപയർ കുതിർത്ത് അരച്ച് തവയിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്ന ഈ വിഭവം പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ്. വയറു നിറക്കുന്നതോടൊപ്പം ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീനും ഇത് നൽകുന്നു. ഒരു പരസ്യങ്ങളുടെയും പിന്തുണയില്ലാതെ തന്നെ ഗ്രാമങ്ങളിലെ മനുഷ്യർക്ക് ആരോഗ്യം പകർന്നു നൽകിയ വിഭവമാണിത്.

    6. സത്തു (വറുത്ത കടല പൊടിച്ചത്)

    ഇന്ന് വിപണിയിൽ കാണുന്ന പ്രോട്ടീൻ പൗഡറുകൾ വരുന്നതിനും എത്രയോ മുൻപ് തന്നെ ഇന്ത്യൻ വീടുകളിൽ 'സത്തു' ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രധാനമായും ഉത്തരേന്ത്യയിലാണ് ഈ വിഭവം കണ്ടുവന്നത്. വറുത്ത കടല പൊടിച്ചാണ് ഇത് തയാറാക്കുന്നത്. ഇത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി പാനീയമായോ, പറാത്തകളിൽ നിറച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ അല്പം ഉപ്പും നാരങ്ങാനീരും ചേർത്ത് പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാവുന്ന ഒരു ലളിത ഭക്ഷണമായോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇന്നും ഏറ്റവും മികച്ചതും പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയതുമായ ഒരു പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണമായി സത്തുവിനെ ആരോഗ്യവിദഗ്ദ്ധർ കണക്കാക്കുന്നു.

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    TAGS:proteinFoodshome made foodHealthy Foodhealthy lifestyle
    News Summary - Is health maintenance the goal? Let's look at 6 protein-rich local rural dishes
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