    ജി​ല്ല പ​ബ്ലി​ക് ഹെ​ൽ​ത്ത് ലാ​ബി​ൽ തൈ​റോ​യ്ഡ് ടെ​സ്റ്റ് മു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് ര​ണ്ടാ​ഴ്ച, സ്വ​കാ​ര്യ ലാ​ബി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം

    Listen to this Article

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: താ​ലൂ​ക്ക് ഹെ​ഡ് ക്വാർട്ടേ​ഴ്സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് മു​മ്പി​ലെ ജി​ല്ല പ​ബ്ലി​ക് ഹെ​ൽ​ത്ത് ലാ​ബി​ൽ തൈ​റോ​ഡ് ടെ​സ്റ്റ് മു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് ര​ണ്ടാ​ഴ്ച. ഈ ​ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​വ​രോ​ട് സ്വ​കാ​ര്യ ലാ​ബി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​നാ​ണ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മ​രു​ന്ന് ഇ​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ് കാ​ര​ണ​മാ​യി പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ദാ​രി​ദ്ര്യ രേ​ഖ​ക്ക് താ​ഴെ​യു​ള്ള രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് തൈ​റോ​യ്ഡ് ടെ​സ്റ്റ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ പ​ബ്ലി​ക് ഹെ​ൽ​ത്ത് ലാ​ബി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ നി​ര​ക്കി​ലാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​ൽ ജി​ല്ല പ​ബ്ലി​ക് ഹെ​ൽ​ത്ത് ലാ​ബ് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഏ​റെ ആ​ശ്ര​യ​മാ​കേ​ണ്ട​താ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ജീ​വി​ത​രീ​തി​യി​ൽ തൈ​റോ​ഡ് രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​അ​വ​സ​ര​ത്തി​ൽ മ​റ്റ് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് ഹെ​ൽ​ത്ത് ലാ​ബി​ൽ തൈ​റോ​ഡ് ടെ​സ്റ്റി​ന് എ​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്.

    പ​ബ്ലി​ക് ലാ​ബി​ൽ ടെ​സ്റ്റി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മ​രു​ന്ന് എ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള യാ​തൊ​രു ന​ട​പ​ടി​യും അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം. സ്വ​കാ​ര്യ ലാ​ബി​ൽ തൈ​റോ​യ്ഡ് ടെ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ 350 രൂ​പ​യോ​ളം ചെ​ല​വ് വ​രും. അ​തേ​സ​മ​യം, താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി ലാ​ബി​ൽ തൈ​റോ​ഡ് ടെ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ.​പി ഡോ​ക്ട​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം ടെ​സ്റ്റി​ന് എ​ഴു​ത​ണം. അ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള രോ​ഗി​ക​ൾ ദാ​രി​ദ്ര്യ രേ​ഖ​ക്ക് താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​രാ​ണെ​ങ്കി​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യാ​ൽ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ചെ​യ്തു​കൊ​ടു​ക്കും. മ​റ്റ് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ശീ​ട്ടു​മാ​യി എ​ത്തു​ന്ന ദാ​രി​ദ്ര രേ​ഖ​ക്ക് താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും ഇ​വി​ടെ തൈ​റോ​യ്ഡ് ടെ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ 200 മു​ട​ക്ക​ണം.

    TAGS:HealthMicro Health LabWayanad
