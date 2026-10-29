ഏഷ്യയിൽ ഒന്നാമത്, ലോകത്ത് ഒമ്പതാമത്! ലൂവ്രിനെയും മെട്രോപൊളിറ്റനെയും പിന്നിലാക്കി ബിഹാർ മ്യൂസിയം

ഏഷ്യയിൽ ഒന്നാമത്, ലോകത്ത് ഒമ്പതാമത്! ലൂവ്രിനെയും മെട്രോപൊളിറ്റനെയും പിന്നിലാക്കി ബിഹാർ മ്യൂസിയംtext_fields
ന്യൂയോർക്കിലെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മ്യൂസിയത്തെയും പാരീസിലെ ലൂവ്രിനെയും പിന്നിലാക്കി പട്നയിലെ ബിഹാർ മ്യൂസിയം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 100 മ്യൂസിയങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഒമ്പതാം സ്ഥാനം നേടി ബിഹാർ മ്യൂസിയം അഭിമാനമായി. ജർമനി ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്വതന്ത്ര ട്രാവൽ ഗൈഡായ 'വർത്ത് എ ജേർണി' പുറത്തുവിട്ട 2026ലെ ലോകത്തിലെ മികച്ച 100 മ്യൂസിയങ്ങളുടെ പട്ടികയിലാണ് ബിഹാർ മ്യൂസിയം ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്.
ഏഷ്യയിൽ ഒന്നാമതാണ് ഈ മ്യൂസിയം. ന്യൂയോർക്കിലെ പ്രശസ്തമായ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മ്യൂസിയം ഓഫ് ആർട്ട് പത്താം സ്ഥാനത്താണ്. ലോക പ്രശസ്തമായ പാരീസിലെ ലൂവ്ര് മ്യൂസിയം 31-ാം സ്ഥാനത്താണ് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. 13 ഏക്കറിൽ പരന്നുകിടക്കുന്ന ചരിത്രം13 ഏക്കറിൽ പരന്നുകിടക്കുന്ന ഈ അത്യാധുനിക മ്യൂസിയം 2015ലാണ് പട്നയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.
ഇന്ന് പട്നയിലെ പ്രധാന വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ മ്യൂസിയം. ആദ്യകാല നാഗരികതകൾ മുതൽ 1764 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്രപരമായ പുരാവസ്തുക്കളുടെ വലിയ ശേഖരമാണ് മ്യൂസിയത്തിലുള്ളത്. പരമ്പരാഗതവും സമകാലികവുമായ കലാരൂപങ്ങളും ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജാപ്പനീസ് പ്രിത്സ്കർ പുരസ്കാര ജേതാവായ ആർക്കിടെക്റ്റ് ഫുമിഹിക്കോ മാക്കിയും മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒപോളിസ് ആർക്കിടെക്റ്റ്സും ചേർന്നാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്.
പട്നയിൽ നേരത്തെ തന്നെ പട്ന മ്യൂസിയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും കൂടുതൽ പുരാവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലാണ് പുതിയ മ്യൂസിയം നിർമിച്ചത്. ബിഹാറിന്റെ ചരിത്രത്തിന് കൂടുതൽ ഇടം ആവശ്യമായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്കായി പ്രത്യേക ഗാലറിയും മ്യൂസിയത്തിലുണ്ട്. മൃഗങ്ങൾ, നാടോടിക്കലകൾ, സംസ്കാരം, ശാസ്ത്രം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകളും പ്രദർശനങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്.
ബിഹാറിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അതിരുകൾക്കപ്പുറത്തുള്ള സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഡയസ്പോറ ഗാലറി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ബിഹാരി വിഭവങ്ങൾ വിളമ്പുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറന്റും മ്യൂസിയത്തിലുണ്ട്. പ്രധാന ഗാലറികൾ ചൊവ്വ മുതൽ ഞായർ വരെ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെയാണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ അടച്ചിരിക്കും. സുവനീർ ഷോപ്പ്, കഫേ തുടങ്ങിയവ വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് ശേഷവും പ്രവർത്തിക്കും.
ഇന്ത്യൻ മുതിർന്നവർക്ക് 100 രൂപയും കുട്ടികൾക്ക് 50 രൂപയുമാണ് പ്രവേശന ടിക്കറ്റ്. വിദേശ സന്ദർശകർക്ക് മുതിർന്നവർക്ക് 500 രൂപയും കുട്ടികൾക്ക് 250 രൂപയുമാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര പട്ടിക ബിഹാറിലേക്ക് ആഗോള ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും, മ്യൂസിയം ശ്രദ്ധ നേടുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലെ ജർമ്മൻ അംബാസഡർ ഡോ. ഫിലിപ്പ് അക്കർമാൻ ഇതിന്റെ ക്യൂറേഷനെയും വാസ്തുവിദ്യയെയും പൈതൃകത്തെയും പ്രശംസിച്ചിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂരും നടൻ മനോജ് ബാജ്പേയിയും മ്യൂസിയത്തിന്റെ പ്രദർശനങ്ങളെ പ്രശംസിച്ചിരുന്നു.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വേദികളിൽ നിന്നുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു അൽഗോരിതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വർത്ത് എ ജേർണിയുടെ റാങ്കിങ്. തുടർന്ന് നേരിട്ടുള്ള സന്ദർശനങ്ങളിലൂടെ ഇവ പരിശോധിക്കുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റാങ്കിംഗ് ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പട്ടികയിലെ ആദ്യ അഞ്ച് മ്യൂസിയങ്ങൾ യഥാക്രമം മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിലെ മ്യൂസിയോ നാഷണൽ ഡി ആന്ത്രോപോളജിയ, മാഡ്രിഡിലെ മ്യൂസിയോ ഡെൽ പ്രാഡോ, ഡെൻമാർക്കിലെ ഹംലെബക്കിലെ ലൂസിയാന മ്യൂസിയം ഓഫ് മോഡേൺ ആർട്ട്, സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിലെ സ്റ്റേറ്റ് ഹെർമിറ്റേജ് മ്യൂസിയം, വിയന്നയിലെ കുൻസ്റ്റിസ്റ്റോറിഷെസ് മ്യൂസിയം എന്നിവയാണ്.