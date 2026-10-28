3400 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഫറവോയുടെ ശവകുടീരം 20 വർഷത്തിന് ശേഷം സന്ദർശകർക്കായി തുറന്ന് ഈജിപ്ത്

3400 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഫറവോയുടെ ശവകുടീരം 20 വർഷത്തിന് ശേഷം സന്ദർശകർക്കായി തുറന്ന് ഈജിപ്ത്text_fields
കെയ്റോ: പുരാതന ഈജിപ്തിലെ ഏറ്റവും പ്രൗഢഗംഭീരനായ ഫറവോമാരിൽ ഒരാളായ അമെൻഹോടെപ് മൂന്നാമന്റെ ശവകുടീരം 20 വർഷത്തെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും സന്ദർശകർക്കായി തുറന്നു. ബി.സി 1390 മുതൽ 1350 വരെ ഏകദേശം 38 വർഷം 18-ാം രാജവംശത്തിന്റെ സുവർണകാലത്ത് ഭരിച്ച ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അമെൻഹോടെപ് മൂന്നാമൻ.
കൗമാരപ്രായത്തിൽ സിംഹാസനത്തിലേറിയ അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രങ്ങളും കൊട്ടാരങ്ങളും പ്രതിമകളും കൊണ്ട് ഈജിപ്തിനെ സമ്പന്നമാക്കി. ലക്സറിനടുത്തുള്ള മെംനോണിലെ കൂറ്റൻ പ്രതിമകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോർച്ചറി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാവലാളുകളായി ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്നു.
നെപ്പോളിയന്റെ ഈജിപ്ഷ്യൻ പര്യടനത്തിനിടെ 1799ൽ ഫ്രഞ്ച് എഞ്ചിനീയർമാരാണ് ആദ്യമായി ഈ ശവകുടീരം കണ്ടെത്തിയത്. പിന്നീട് 1915ൽ ബ്രിട്ടീഷ് പുരാവസ്തു ഗവേഷകൻ ഹോവാർഡ് കാർട്ടർ പൂർണമായ ഉത്ഖനനം നടത്തി. എന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് കൊള്ളക്കാർ ശവകുടീരം കൊള്ളയടിച്ചിരുന്നു.
ശവകുടീരം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ കാലിയായിരുന്നു, നേരത്തെ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എങ്കിലും അവശേഷിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ അതിശയകരമാണ്. മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലേക്ക് ഫറവോയെ നയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള 'ബുക്ക് ഓഫ് ദി ഡെഡ്' എന്ന വിശുദ്ധ ഹൈറോഗ്ലിഫ് ലിപികളും, കാലപ്പഴക്കത്താൽ മങ്ങിയെങ്കിലും വർണശബളമായ ചുമർചിത്രങ്ങളും ഇപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സാർക്കോഫാഗസിന്റെ കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ഫ്രെയിം അതിന്റെ മൂടിയോടെ ഇന്നും അവിടെ നിലകൊള്ളുന്നു.
2001 മുതൽ 2024 വരെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി 20 വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട പരിശ്രമമാണ് പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി വേണ്ടിവന്നത്. യുനെസ്കോയുടെ ഏകോപനത്തിൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ, ജാപ്പനീസ്, അന്താരാഷ്ട്ര വിദഗ്ധരുടെ സംയുക്ത സംഘമാണ് ചുമർചിത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കി സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയത്. ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ അമെൻഹോടെപ് മൂന്നാമനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി റാണി തിയേയും ഒരുമിച്ചുള്ള ചിത്രീകരണങ്ങളുണ്ട്.
36 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ഇറക്കം മൂന്ന് പരസ്പരബന്ധിതമായ അറകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഒന്ന് രാജാവിനും, രണ്ട് അറകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്ഞിമാരായ തിയേയ്ക്കും സിതാമുണിനും വേണ്ടി. ചുമരുകളിൽ ദൈവങ്ങൾക്കിടയിൽ നിൽക്കുന്ന അമെൻഹോടെപ് മൂന്നാമനെ കാണാം.
വാലി ഓഫ് ദി കിങ്സിലെ ചില ശവകുടീരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഈ ശവകുടീരം പൂർണമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഫറവോയുടെ മമ്മി ഇപ്പോൾ ഇവിടെയില്ല. സുരക്ഷക്കായി പുരാതന പുരോഹിതന്മാർ വളരെ മുമ്പുതന്നെ അത് മാറ്റിയിരുന്നു. ഇന്ന് അത് കെയ്റോയിലെ നാഷണൽ മ്യൂസിയം ഓഫ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷനിൽ മറ്റ് 16 രാജകീയ മമ്മികൾക്കൊപ്പം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
മ്യൂസിയം, ദിവസേന 20,000 മുതൽ 24,000 വരെ സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുന്നു. 1922 ന് ശേഷം ആദ്യമായി തുതൻഖാമുന്റെ നിധികളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈജിപ്തിന്റെ ടൂറിസം മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ വരവ് പ്രതിവർഷം 20% നിരക്കിൽ വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.