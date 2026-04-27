    date_range 27 April 2026 12:32 PM IST
    date_range 27 April 2026 12:32 PM IST

    അഫ്ഗാനിസ്താനിലും വടക്കൻ ജപ്പാനിലും ഭൂചലനം; സുനാമി ഭീഷണിയില്ല

    ടോക്കിയോ: ജപ്പാന്റെ വടക്കൻ ദ്വീപായ ഹോക്കൈഡോയിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 6.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഹോക്കൈഡോയിലെ സരബെത്സു നഗരത്തിൽ നിന്ന് 18 കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറ് മാറി ഭൂമിക്കടിയിൽ 81 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമെന്ന് യു.എസ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ (USGS) അറിയിച്ചു. ശക്തമായ ഭൂചലനമായിരുന്നുവെങ്കിലും നിലവിൽ നാശനഷ്ടങ്ങളോ ജീവഹാനിയോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

    ജപ്പാൻ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം സുനാമി മുന്നറിയിപ്പുകളൊന്നും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ജപ്പാനിൽ 7.7 തീവ്രതയുള്ള ഭൂചലനം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് വരാനിരിക്കുന്ന വലിയൊരു ഭൂചലനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദേശം നിലവിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഭൂചലനം ആ പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ലെന്നും ജാഗ്രതാ നിർദേശം നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം തന്നെ അവസാനിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

    അഫ്ഗാനിസ്താനിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഇന്ത്യൻ സമയം 3:24ഓടെ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതായി നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സീസ്മോളജി (NCS) അറിയിച്ചു. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 4.4 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം ഭൂമിക്കടിയിൽ 95 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഉണ്ടായത്. അഫ്ഗാനിസ്താൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹിന്ദുക്കുഷ് മേഖലയും ഇന്ത്യൻ-യൂറേഷ്യൻ ടെക്റ്റോണിക് പ്ലേറ്റുകളുടെ സംഗമസ്ഥാനമായതും ഇവിടെ അടിക്കടി ഭൂചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്നുവെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ദശകങ്ങളായി സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന അഫ്ഗാൻ ജനതക്ക് ഇത്തരം പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്.

    ആഴം കുറഞ്ഞ ഭൂചലനങ്ങൾ (Shallow Earthquakes) അപകടകാരിയാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

    ഭൂചലനങ്ങളുടെ ആഴം അവയുണ്ടാക്കുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് യു.എസ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് (0-70 കിലോമീറ്റർ ആഴം) ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂചലനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അപകടകാരികൾ. പ്രഭവകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള തരംഗങ്ങൾ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് എത്താൻ കുറഞ്ഞ ദൂരം മാത്രം സഞ്ചരിച്ചാൽ മതിയെന്നതിനാൽ പ്രകമ്പനം അതിശക്തമായിരിക്കും.

    ശാസ്ത്രീയമായ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഭൂചലനങ്ങളെ മൂന്നായി തിരിക്കാം

    1. ഷാലോ (Shallow): 0 മുതൽ 70 കിലോമീറ്റർ വരെ ആഴം
    2. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് (Intermediate): 70 മുതൽ 300 കിലോമീറ്റർ വരെ
    3. ഡീപ്പ് (Deep): 300 മുതൽ 700 കിലോമീറ്റർ വരെ ആഴം

    ആഴം കൂടുന്തോറും പ്രകമ്പനത്തിന്റെ തീവ്രത കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് ജപ്പാനിലും അഫ്ഗാനിസ്താനിലും ഉണ്ടായ ഭൂചലനങ്ങൾ താരതമ്യേന ആഴത്തിലുള്ളവ (Deep-focus earthquakes) ആയതിനാൽ ഉപരിതലത്തിൽ വലിയ തകർച്ചകൾ ഒഴിവായതായാണ് വിലയിരുത്തൽ.

    Similar News
    Next Story
