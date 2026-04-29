Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഅമേരിക്കൻ...
    World
    Posted On
    date_range 29 April 2026 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 29 April 2026 10:19 AM IST

    അമേരിക്കൻ പാസ്‌പോർട്ടിലും ഇനി ട്രംപിന്റെ ചിത്രം; പാരമ്പര്യങ്ങൾ തിരുത്തിക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ പരിഷ്കാരവുമായി സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    ഡോണാൾഡ് ട്രംപ്

    വാഷിങ്ടൺ: ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന കീഴ്‌വഴക്കങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട്, അമേരിക്കയുടെ പ്രത്യേക എഡിഷൻ പാസ്‌പോർട്ടുകളിൽ ഇനി പ്രസിഡന്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തും. യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

    ഈ വരുന്ന ജൂലൈയിൽ അമേരിക്കയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ 250-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പ്രത്യേക പാസ്‌പോർട്ടുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നത്. ഫോക്സ് ന്യൂസ്, ദി ബുൾവാർക്ക് എന്നിവരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, പാസ്‌പോർട്ടിന്റെ ഡിസൈനിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപന രേഖക്ക് മുകളിൽ ട്രംപിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചിത്രവും സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള ഒപ്പും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ അമേരിക്കയുടെ സ്ഥാപക പിതാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രപ്രധാനമായ ചിത്രവും ഇതിലുണ്ട്.

    അമേരിക്കയുടെ 250-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക ഡിസൈനുള്ള പാസ്‌പോർട്ടുകൾ പരിമിതമായ എണ്ണം മാത്രമായിരിക്കും ലഭ്യമാകുകയെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് വക്താവ് ടോമി പിഗോട്ട് പറഞ്ഞു. വാഷിങ്ടണിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഇവ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും ഇതിനായി അപേക്ഷകർ അധിക തുക നൽകേണ്ടതില്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ അപേക്ഷകർക്ക് ഈ പതിപ്പ് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല.

    ആധുനിക ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള ഭരണാധികാരികളുടെ ചിത്രം പാസ്‌പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന രീതി സാധാരണയായി കണ്ടുവരാറില്ല. സാധാരണയായി ചരിത്രപരമോ സാംസ്കാരികമോ ആയ ചിത്രങ്ങളാണ് പാസ്‌പോർട്ടുകളിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. നിലവിലെ യു.എസ് പാസ്‌പോർട്ടുകളിൽ ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയ ദൗത്യവും സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടിയും പോലുള്ള അടയാളങ്ങളാണ് ഉള്ളത്.

    കഴിഞ്ഞ വർഷം വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയത് മുതൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മറ്റും സ്വന്തം പേരും ചിത്രവും പതിപ്പിക്കുന്നത് ട്രംപ് വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഷിങ്ടണിലെ പല സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളിലും ട്രംപിന്റെ ബാനറുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ, യു.എസ് കറൻസിയിൽ ട്രംപിന്റെ ഒപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം ട്രഷറി ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റും അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ പാസ്‌പോർട്ടിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:us state departmentDonald TrumpUS Passport
    News Summary - Donald Trump’s Image To Feature On Limited-Edition US Passports
    X