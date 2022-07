നീ​തി ചോ​ദിക്കുന്നവരോട് സുപ്രീംകോടതി തന്നെ പകവീട്ടുന്ന കാലം

cancel

നീ​തി ചോ​ദി​ച്ച​തി​ന് പ​ക​പോ​ക്കൽ! ബി.​ജെ.​പി സ​ര്‍ക്കാ​റ​ല്ല, നീ​തി ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​വ​രോ​ട് പ​ക​വീ​ട്ടാ​ന്‍ ആ​ഹ്വാ​നം​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് സാ​ക്ഷാ​ല്‍ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ത​ന്നെ​യാ​ണ്. കോ​ട​തി​ക​ളി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന നീ​തി​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ദീ​ര്‍ഘ​കാ​ല പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങൾ ചി​ല ഗൂ​ഢ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​വേ​ണ്ടി 'വി​ഷ​യം ക​ത്തി​ച്ചു​നി​ർ​ത്താ​ൻ' ന​ട​ത്തു​ന്ന നീ​ച​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​യി വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ. അ​വ​ര്‍ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​വ​രാ​ണെ​ന്നു​കൂ​ടി പ​റഞ്ഞുവെക്കുന്നു. അ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യാ​ന്‍ ധൈ​ര്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രെ ശ​കാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യാ​ണ്. അ​വ​രെ പ്ര​തി​ക്കൂ​ട്ടി​ല്‍ നി​ര്‍ത്താ​നും കോ​ട​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​നു​സ​ര​ണ​ശീ​ലം വേ​ണ്ടു​വോ​ള​മു​ള്ള ഗു​ജ​റാ​ത്ത് പൊ​ലീ​സ് കോ​ട​തി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യം യ​ഥാ​വി​ധി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​. ടീ​സ്റ്റ സെ​റ്റ​ല്‍വാ​ദി​നെ​യും ഗു​ജ​റാ​ത്ത് മു​ന്‍ ഡി.​ജി.​പി ആ​ര്‍.​ബി. ശ്രീ​കു​മാ​റി​നെ​യും അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ല്‍ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. കോ​ട​തി​യു​ടെ ശ​കാ​ര​ത്തി​നൊ​പ്പം​ത​ന്നെ, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ​യും ഗു​ജ​റാ​ത്ത് സ​ര്‍ക്കാ​റി​നെ​യും അ​പ​കീ​ര്‍ത്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ അ​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ചി​ല ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി ആ​രോ​പി​ച്ചും ടീ​സ്റ്റ സെ​റ്റ​ല്‍വാ​ദി​ന്റെ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പേ​രെ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞും കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ന​ല്‍കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്നാ​യി​രു​ന്നു ആ ​അ​റ​സ്റ്റ്. ''മ​റ്റാ​രു​ടെ​യോ നി​ര്‍ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങി​യാ​ണ് സ​കി​യ ജാ​ഫ​രി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചിരു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. പ​ല ക​ലാ​പ​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ​യും സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം ഒ​പ്പി​ട്ട​ത് ആ ​സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണ്. ടീ​സ്റ്റ സെ​റ്റ​ല്‍വാ​ദി​ന്റെ എ​ന്‍.​ജി.​ഒ ആ​ണ​്​ അതിനു പി​ന്നി​ലെ​ന്ന് എ​ല്ലാ​വ​ര്‍ക്കു​മ​റി​യാം. ടീ​സ്റ്റ​യു​ടെ എ​ന്‍.​ജി.​ഒ​യെ കൈ​യ​യ​ച്ച് സ​ഹാ​യി​ച്ച​ത് യു.​പി.​എ സ​ര്‍ക്കാ​റാ​ണെ​ന്ന കാ​ര്യം 'വരേണ്യ ഡ​ല്‍ഹി'ക്കാ​ര്‍ക്കെ​ല്ലാം അ​റി​യാം. മോ​ദി​ജി​യെ താ​റ​ടി​ച്ചു​കാ​ണി​ക്കു​ക എ​ന്ന ഒ​റ്റ ​ല​ക്ഷ്യം ​വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു അ​തെ​ല്ലാം''- അ​മി​ത് ഷാ ​പ​റ​ഞ്ഞു. ആ ​അ​ഭി​മു​ഖ​സം​ഭാ​ഷ​ണ​വും ടീ​സ്റ്റ​യു​ടെ​യും ശ്രീ​കു​മാ​റി​ന്റെ​യും സ​ഞ്ജീ​വ് ഭ​ട്ടി​ന്റെ​യും പേ​രി​ൽ ഗു​ജ​റാ​ത്ത് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​ര്‍ എ​ഴു​ത്തും ഒ​രേ​സ​മ​യം ന​ട​ന്നി​രി​ക്ക​ണം. ഇ​ന്റ​ര്‍വ്യൂ സം​പ്രേ​ഷ​ണം ചെ​യ്ത് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ള്‍ക്കു​ള്ളി​ല്‍ ടീ​സ്റ്റ​യു​ടെ​യും ശ്രീ​കു​മാ​റി​ന്റെ​യും വീ​ടി​ന് മു​ന്നി​ല്‍ പൊ​ലീ​സെ​ത്തി​യ​തി​ന് മ​റ്റെ​ന്ത് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്. സ​കി​യ ജാ​ഫ​രി​യെ ​െകാച്ചാക്കി കാ​ണി​ച്ച​ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​വ​ര്‍ക്ക് സ്വ​ന്ത​മാ​യി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ നീ​ക്കാ​നു​ള്ള ശേ​ഷി​യി​ല്ലെ​ന്നും ടീ​സ്റ്റ​യും മ​റ്റും ഗു​ജ​റാ​ത്ത് മു​ന്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യോ​ട് ക​ണ​ക്കു​തീ​ര്‍ക്കാ​ന്‍ അ​വ​രെ പ​ഠി​പ്പി​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ​ത് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യാ​ണ്. മു​സ്‌​ലിം വി​രു​ദ്ധ വം​ശ​ഹ​ത്യ​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ദി​ന​മാ​യ 2002 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 28ന് ​അ​ഹ്‌​മ​ദാ​ബാ​ദ് ഗു​ല്‍ബ​ര്‍ഗ് സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ലെ ത​ന്റെ വീ​ട്ടി​ല്‍ വെ​ച്ച് ക​ലാ​പ​കാ​രി​കൾ ചു​ട്ടു​കൊന്ന ഇ​ഹ്‌​സാ​ന്‍ ജാ​ഫ​രി​യു​ടെ ഭാ​ര്യ​യാ​ണ് നീ​തി​തേ​ടി കോ​ട​തി ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങു​ന്ന സ​കി​യ . വ​ലി​യ അ​തി​ക്ര​മ​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ക്കി​ടെ ന​ട​ന്ന ആ ​കൊ​ല​പാ​ത​കം ഒ​രു ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യി​ല്ലാ​തെ ന​ട​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന​വ​ര്‍ ത​റ​പ്പി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം 2012ല്‍ ​സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന് ക്ലീ​ന്‍ചി​റ്റ് ന​ല്‍കു​ക​യും സ​കി​യ ജാ​ഫ​രി​യു​ടെ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തെ പു​ച്ഛി​ച്ച് ത​ള്ളു​ക​യും ചെയ്തതാണ്​. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ തൃ​പ്തി​യി​ല്ലെ​ന്ന​റി​യി​ച്ച്, പു​ന​ര​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ​കി​യ ജാ​ഫ​രി വീ​ണ്ടും കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു. ആ ​ഹ​ര​ജി​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ള്‍ കോ​ട​തി ച​വ​റ്റു​കൊ​ട്ട​യി​ല്‍ എ​റി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തു​മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സ​കി​യ​യെ​ക്കൊ​ണ്ട് ഇ​തെ​ല്ലാം ചെ​യ്യി​ച്ച​താ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യു​ക കൂടി ചെയ്തു. 'സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ളം വ്യാ​പി​ച്ച ക​ലാ​പ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ നി​യ​ന്ത്രിക്കാൻ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദ​പ്പെ​ട്ട​വ​ര്‍ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് വേണ്ടത്ര ധാരണയില്ലാതെ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍, അ​ടി​സ്ഥാ​ന യാ​ഥാ​ര്‍ഥ്യ​ങ്ങൾ പ​രാ​മ​ര്‍ശി​ക്കു​ക​പോ​ലും ചെ​യ്യാ​തെ അ​ത്ത​ര​മൊ​രു ഭ​യാ​ന​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ സം​സ്ഥാ​ന ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന് സം​ഭ​വി​ച്ച പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ളെ ത​മ്മി​ല്‍ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ എ​യ​ര്‍ക​ണ്ടീ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സു​ക​ളില്‍ സു​ര​ക്ഷി​തരായി​രി​ക്കു​ന്ന നീ​തി​യു​ടെ പോ​രാ​ളി​ക​ള്‍ വി​ജ​യി​ച്ചി​രി​ക്കാം. അ​വ​രാ​ണ് സ​കി​യ ജാ​ഫ​രി​യെ ഇ​തി​ന് പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്'-വിധിയിൽ പറയുന്നു. 'എ​.സി ഓ​ഫി​സു​ക​ള്‍' എ​ന്ന പ്ര​യോ​ഗം ശ്ര​ദ്ധി​ക്കൂ. ഈ ​വി​ധി​യെ​ഴു​തു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ല്‍ സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത​യും ആ​ത്മാ​ര്‍ഥ​ത​യും കി​ട്ടാ​ന്‍ ജ​ഡ്ജി​മാ​ര്‍ എ.​സി ഓ​ഫ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് ക​രു​ത​ട്ടെ. 2015 ഏ​പ്രി​ലി​ല്‍ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ജ​ഡ്ജി​മാ​രു​മാ​യു​ള്ള ഒ​രു യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ ഒ​രു താ​ക്കീ​താ​ണ് ഈ ​പ്ര​യോ​ഗം കേ​ട്ട​പ്പോ​ള്‍ ഓ​ര്‍മ വ​രു​ന്ന​ത്. 'ഫൈ​വ് സ്റ്റാ​ര്‍ ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​ക​ളെ ക​രു​തി​യി​രി​ക്കു​ക' എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹത്തിന്‍റെ ആഹ്വാനം. 'നി​യ​മ​വും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി വി​ധി​പ്ര​സ്താ​വി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ള​രെ എ​ളു​പ്പ​മാ​ണ്. ധാ​ര​ണ​ക​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി വി​ധി പ​റ​യു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ക​രു​ത​ൽ വേ​ണം... പ​ല​പ്പോ​ഴും ധാ​ര​ണ​ക​ള്‍ ഇ​ട്ടു​ത​രു​ന്ന​ത് ഫൈ​വ് സ്റ്റാ​ര്‍ ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​ക​ളാ​യേ​ക്കാം'. ഇ​ത്ത​രം ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​ക​ളെ ഭ​യ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍, സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി വി​ധി​പ​റ​യാ​ന്‍ ആ​വി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ടീ​സ്റ്റ​യു​ടെ​യും മ​റ്റും അ​റ​സ്റ്റു​കൊ​ണ്ട് പ​ര​മോ​ന്ന​ത നീ​തി​പീ​ഠം ആ​ദ​രി​ച്ച​തോ​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹം സം​പൂ​ജ്യ​നാ​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും ഇ​പ്പോ​ള്‍. കോ​ട​തി​ക​ള്‍ ശ​രി​ക്കും ഭ​യ​ര​ഹി​ത​രാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ല്ലോ. നീ​തി ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​യെ​ല്ലാം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​ന്‍ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള ധൈ​ര്യം അ​വ​ര്‍ സം​ഭ​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. സ​കി​യ ജാ​ഫ​രി​ക്ക് ഈ ​ഉ​ദ്യ​മം ഒ​റ്റ​ക്ക് ന​ട​ത്താ​ന്‍ തീ​ര്‍ച്ച​യാ​യും ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. 2002ല്‍ ​ഹി​ന്ദു​ത്വ ആ​ള്‍ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ആ​ക്ര​മ​ണം ഭ​യ​ന്ന് ഓ​ടു​ന്ന​തി​നി​ടെ കൂ​ട്ട ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ത്തി​നി​ര​യാ​യി 15 വ​ര്‍ഷം നീ​തി​ക്ക് വേ​ണ്ടി പോ​രാ​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്ന ബി​ല്‍കീ​സ് ബാ​നു​വി​നോ​ട് ന്യാ​യാ​ധി​പ​ര്‍ക്ക് ചോ​ദി​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു. ത​ന്റെ വി​ലാ​സം നി​ര​ന്ത​രം മാ​റ്റി ആ ​സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് അ​വ​ര്‍ക്ക് ര​ക്ഷ​തേ​ടി ഓ​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. സ്വ​ന്തം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ഷ്പ​ക്ഷ​മാ​യൊ​രു വി​ധി അ​വ​ര്‍ക്ക് അ​പ്രാ​പ്യ​മാ​യേ​ക്കു​മെ​ന്നു​ ക​ണ്ട് ബി​ല്‍കീ​സ് ബാ​നു​വി​ന്റെ കേ​സ് ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക ​പോ​ലു​മു​ണ്ടാ​യി. എ​ന്താ​ണ് നീ​തി​പീ​ഠം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്? അ​ക്ര​മം സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​ണെ​ന്നും അ​തി​ന് പി​ന്നി​ല്‍ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ഇ​ല്ലെ​ന്നും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന​ത് ന​മ്മ​ള്‍ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചാ​ലും, തെ​റ്റ് ചെ​യ്ത​വ​ര്‍ക്ക് ശി​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍നി​ന്ന് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം വി​മു​ഖ​ത കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ എ​ന്താ​ണ് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. ക​ലാ​പ​ശേ​ഷം അ​ക്ര​മം ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് ത​ന്റെ വോ​ട്ട​ര്‍മാ​രെ മാ​റ്റി​യെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ 'ഗൗ​ര​വ് യാ​ത്ര' എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ അ​ന്ന​ത്തെ സം​സ്ഥാ​ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തെ കോ​ട​തി എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​ത്? ഇ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രും കേ​സി​നു പോ​കു​ന്ന​വ​രും ഗു​ജ​റാ​ത്ത് ജ​ന​ത​യെ അ​വ​മ​തി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ അ​വ​രു​ടെ മേ​ല്‍ അ​ദ്ദേ​ഹം സ​മ്മ​ര്‍ദം​ചെ​ലു​ത്തി​യ​തി​ന്റെ യു​ക്തി​യെ​ന്താ​ണ്? 2004ല്‍ ​ഗു​ജ​റാ​ത്ത് ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ നീ​റോ​യു​മാ​യി തു​ല​നം​ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ക്കാ​ന്‍ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ര്‍ബ​ന്ധി​ത​മാ​യ​ത് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്? ബെ​സ്റ്റ് ബേ​ക്ക​റി കേ​സ് വി​സ്താ​ര​ത്തി​നി​ടെ കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു: 'ബെ​സ്റ്റ് ബേ​ക്ക​റി​യും നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളാ​യ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളും വെ​ന്തെ​രി​യു​മ്പോ​ള്‍ ആ​ധു​നി​ക കാ​ല​ത്തെ നീ​റോ​ക​ള്‍ മ​റ്റെ​വി​ടെ​യോ നോ​ക്കി​ന​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു, കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ എ​ങ്ങ​നെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നി​രി​ക്കാം അ​വ​ര്‍'. ആ ​കൊ​ല​യും കൊ​ള്ളി​വെ​പ്പും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​സ​മ്മ​ത​ത്തോ​ടെ ന​ട​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന സ​ത്യം മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​ന്‍ ഒ​രു കോ​ട​തി​വി​ധി​ക്കും ക​ഴി​യി​ല്ല. ഇ​ഹ്‌​സാ​ന്‍ ജാ​ഫ​രി ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​നാ​യ മു​സ​ല്‍മാ​ന​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ പാ​ര്‍ല​മെ​ന്റ് അം​ഗ​വും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സ​മു​ന്ന​ത​നാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​ര​നു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ക​ലാ​പ​കാ​രി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​തേ​ടി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ല്‍ അ​ഭ​യം​പ്രാ​പി​ക്കാ​ന്‍ ഒ​ട്ടേ​റെ മു​സ്‌​ലിം​ക​ളെ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​തും. ഗു​ല്‍ബ​ര്‍ഗ് സൊ​സൈ​റ്റി മു​ഴു​വ​ന്‍ ക​ലാ​പ​കാ​രി​ക​ള്‍ വ​ള​ഞ്ഞു. അ​ന്നേ​രം അ​ക്ര​മം ത​ട​യാ​ന്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​ന്ന​ത്തെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ​യ​ട​ക്കം സ​ക​ല​രേ​യും ഇ​ഹ്‌​സാ​ന്‍ ജാ​ഫ​രി വി​ളി​ച്ചു​നോ​ക്കി​യെ​ന്ന് സ​കി​യ പ​റ​യു​ന്നു. എ​ന്നി​ട്ടും ആ ​സൊ​സൈ​റ്റി ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു, ക​ത്തി​ച്ചാ​മ്പ​ലാ​ക്കി, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ വ​ലി​ച്ചു​പു​റ​ത്തി​ട്ട് ക്രൂ​ര​മാ​യി കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടും​മു​മ്പ് ഒ​രു മു​തി​ര്‍ന്ന പൊ​ലീ​സു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്‍ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു, ആ ​ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്‍ മ​ട​ങ്ങി​യ​യു​ട​നെ​യാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. ജാ​ഫ​രി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ട​തി വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ ഇ​തെ​ല്ലാം സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​ണെ​ന്നാ​ണോ? ആ ​വി​ധി​യെ ഞ​ങ്ങ​ള്‍ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണോ? നീ​തി​ക്കു​വേ​ണ്ടി പൊ​രു​താ​ന്‍ സ​കി​യ ജാ​ഫ​രി തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ആ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് താ​ന്‍ നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​വ​ര്‍ക്ക് ഉ​റ​ച്ച ബോ​ധ്യ​വു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ലും അ​വ​ര്‍ക്കാ പോ​രാ​ട്ടം ഒ​റ്റ​ക്ക് മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നാ​യി​ല്ല. അ​വി​ടെ​യാ​ണ് ടീ​സ്റ്റ​യെ​പ്പോ​ലു​ള്ള ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ പ​ങ്ക് പ്ര​സ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​ത്. മു​മ്പ് പ​റ​ഞ്ഞ​തു​പോ​ലെ, ബി​ല്‍കീ​സി​നോ​ട് ചോ​ദി​ക്കൂ, ബെ​സ്റ്റ് ബേ​ക്ക​റി​യും ന​രോ​ദ പാ​ട്യ​യു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള എ​ണ്ണ​മ​റ്റ അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ​ര​ക​ളോ​ട് ചോ​ദി​ക്കൂ, അ​വ​രൊ​റ്റ​ക്കാ​യി​രു​ന്നോ എ​ന്ന്. മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നോ എ​ന്ന്. മാ​പ്പ​ര്‍ഹി​ക്കാ​ത്ത പ്ര​വൃ​ത്തി​യാ​ണ് ഇ​പ്പോൾ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ല്‍നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഭ​ര​ണ​കൂ​ട ഭീ​ക​ര​ത​യു​ടെ ഇ​ര​ക​ളെ കോ​ട​തി ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. അ​വ​ര്‍ക്ക് മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രു​ടെ സ​ഹാ​യം​തേ​ടാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​ത്ത​വി​ധം കോ​ട​തി ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, നി​ങ്ങ​ള്‍ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ണി സ്വ​ന്തം ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​ല്‍ ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന് മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രെ കോ​ട​തി താ​ക്കീ​ത് ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്. എ​ല്ലാ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രെ​യും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​യാ​ണി​ത്. കോ​ട​തി​യു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ള്‍ത​ന്നെ ക​ട​മെ​ടു​ത്താ​ല്‍, 'അ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യാ​ന്‍ ധൈ​ര്യം കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ' പ്ര​തി​ക്കൂ​ട്ടി​ല്‍ ക​യ​റ്റാ​നാ​ണ് കോ​ട​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. മും​ബൈ, ഭീ​വ​ണ്ടി, ഭ​ഗ​ല്‍പു​ര്‍, നെ​ല്ലി, ഡ​ല്‍ഹി തു​ട​ങ്ങി ഏ​ത് അ​ക്ര​മ​മെ​ടു​ത്താ​ലും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രു​ടെ​യും സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ല്‍ അ​വി​ട​ത്തെ ഇ​ര​ക​ള്‍ക്ക് പ്ര​തി​കാ​ര​ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തോ​ട് ചെ​റു​ത്തു​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചി​ന്തി​ക്കാ​ന്‍പോ​ലും ക​ഴി​യി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. തെ​റ്റു​ക​ള്‍ക്കും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​മെ​തി​രെ നി​ല​കൊ​ണ്ട​വ​രോ​ട് പ​ക​വീ​ട്ടു​ന്ന​ത് മു​മ്പൊ​ക്കെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​ന്ന​ത് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യാ​ണ്. പു​രോ​ഗ​തി​ത​ന്നെ, പ​റ​യാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. (ഡ​ൽ​ഹി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഹി​ന്ദി​വി​ഭാ​ഗം അ​ധ്യാ​പ​ക​നും സാ​മൂ​ഹി​ക നി​രീ​ക്ഷ​ക​നു​മാ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ) Show More expand_more

News Summary -

The Supreme Court Has Made Progress. It Now Directs ‘Those Seeking Justice’ to Be Put in the Dock