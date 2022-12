ഓ​​ഫ്​​​വൈ​​റ്റ്​ ബോ​​ർ​​ഡ​​റി​​ലു​​ള്ള ഗ്രീ​​റ്റി​​ങ്​ കാ​​ർ​​ഡി​​​ന്‍റെ ഒ​​ത്ത ന​​ടു​​വി​​ൽ ചെ​​ഞ്ചോ​​ര​​ച്ചു​​വ​​പ്പു​​ള്ള ഒ​​രു​ റോ​​സാ​പു​​ഷ്​​​പം. അ​​തി​​​ന്‍റെ പ​​ച്ച​​ത്ത​​ണ്ടി​​ന്​ ഇ​​രു​​വ​​ശ​​ത്തു​​മാ​​യി ഫ്ര​​ഞ്ച്​ ഗാ​​യി​​ക ഈ​​ഡി​​ത്ത്​ പി​​യാ​​ഫ്​ അ​​ന​​ശ്വ​​ര​​മാ​​ക്കി​​യ ''La vie en rose'' എ​​ന്ന ഗാ​​ന​​ത്തി​​​ന്‍റെ ഇം​​ഗ്ലീ​​ഷ്​ പ​​രി​​ഭാ​​ഷ മ​​നോ​​ഹ​​ര​​മാ​​യ അ​​ക്ഷ​​ര​​ത്തി​​ൽ പ്രി​​ന്റ്​ ചെ​​യ്​​​തി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. ബാം​​ഗ്ലൂ​​രി​​ലെ കെം​​പെ ഗൗ​​ഡ റോ​​ഡി​​ലു​​ള്ള ഗ്രീ​​റ്റി​​ങ്​​​കാ​​ർ​​ഡ്​​ ഷോ​​പ്പു​​ക​​ളി​​ലൊ​​ന്നി​​ൽ പ​​ര​​തു​​​മ്പോ​​ഴാ​​ണ്​ ഈ ​​കാ​​ർ​​ഡ്​ റ​​ഷീ​​ദി​​​ന്‍റെ ക​​ണ്ണി​​ൽ​പെ​​ടു​​ന്ന​​ത്. പ​​ത്താം വി​​വാ​​ഹ വാ​​ർ​​ഷി​​ക​​ത്തി​​ന്​ പ്രി​​യ​​ത​​മ സൗ​​ദ​​​​ക്ക്​ അ​​യ​​ക്കാ​​നാ​​യി ഒ​​രു കാ​​ർ​​ഡ്​ തേ​​ടി​​യാ​​ണ്​ ഇൗ ​​സ​​ന്ധ്യ​​യി​​ൽ റ​​ഷീ​​ദ്​ ക​​ട​​യി​​ലെ​​ത്തി​​യ​​ത്.



റോ​​സാ പു​​ഷ്​​​പ​​ങ്ങ​​ൾ വ​​ലി​​യ ഇ​​ഷ്​​​ട​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു​ സൗ​​ദ​​ക്ക്. കൊ​​ല്ല​​ത്തെ വീ​​ടി​​​ന്‍റെ പി​​ന്നാ​​മ്പു​​റ​​ത്ത്​ ര​​ണ്ടു റോ​​സ് ചെ​​ടി​​ക​​ളു​​ണ്ട്​ സൗ​​ദ​​​ക്ക്. ഒ​​രു മ​​ഞ്ഞ​​യും ഒ​​രു ചു​​വ​​പ്പും. മ​​ക്ക​​ളെ​​പ്പോ​​ലെ​​യാ​​ണ്​ സൗ​​ദ ഇൗ ​​ചെ​​ടി​​ക​​ളെ പ​​രി​​പാ​​ലി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ഇ​​തി​​ൽ​നി​​ന്ന്​ പ​​റി​​ക്കു​​ന്ന പൂ​​ക്ക​​ളെ മ​​ധു​​വി​​ധു​കാ​​ല​​ത്ത്​ റ​​ഷീ​​ദ്​ സ​​മ്മാ​​നി​​ച്ച സ്​​​ഫ​​ടി​​ക പൂ​​പ്പാ​​ത്ര​​ത്തി​​​ൽ സൗ​​ദ ഒ​​രു​​ക്കി​​വെ​​ക്കും. കാ​​ർ​​ഡും വാ​​ങ്ങി ​ബാം​​ഗ്ലൂ​​രി​ന്റെ രാ​​ത്രി​​ത്തി​​ര​​ക്കി​​ലേ​​ക്ക്​ റ​​ഷീ​​ദ്​ ഇ​​റ​​ങ്ങി. ഈ ​​രാ​​ത്രി ത​​ന്നെ പോ​​സ്​​​റ്റ്​ ചെ​​യ്​​​താ​​ൽ മൂ​​ന്നു​​ദി​​വ​​സ​​ത്തി​​നു​​ശേ​​ഷം വി​​വാ​​ഹ വാ​​ർ​​ഷി​​ക ദി​​ന​​ത്തി​​ന്​ കൊ​​ല്ല​​ത്തെ വീ​​ട്ടി​​ൽ സൗ​​ദ​​​​ക്ക്​ കാ​​ർ​​ഡ്​ കി​​ട്ടും. കാ​​ർ​​ഡി​​നു​​ള്ളി​​ലെ ക​​ട​​ലാ​​സി​​ൽ റ​​ഷീ​​ദ്​ ഒ​​രു​ ക്ഷ​​മാ​​പ​​ണ കു​​റി​​പ്പെ​​ഴു​​തി. വാ​​ർ​​ഷി​​ക​​ത്തി​​ന്​ മു​​മ്പ്​ തി​​രി​​ച്ചെ​​ത്താ​​മെ​​ന്ന്​ പ​​റ​​ഞ്ഞാ​​ണ​​ല്ലോ അ​​ഞ്ചു​ ദി​​വ​​സ​​ത്തി​​നുമു​​മ്പ്​ ​ഐ​​ല​​ൻ​​ഡ്​ എ​​ക്​​​സ്​​​പ്ര​​സി​​ൽ റ​​ഷീ​​ദ്​ ബാം​​ഗ്ലൂ​​രി​​ലേ​​ക്ക്​ വ​​ന്ന​​ത്. ഇ​​നി എ​​ന്താ​​യാ​​ലും വൈ​​കും. വൈ​​കു​​ന്ന​​തി​​​ന്‍റെ കാ​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ വി​​ശ​​ദീ​​ക​​രി​​ച്ച്​ ഉ​​ട​​ൻത​​ന്നെ മ​​ട​​ങ്ങി​​യെ​​ത്താ​​മെ​​ന്ന വാ​​ക്കു​​മാ​​യി തീ​യ​​തി​​യും സ്​​​ഥ​​ല​​വും രേ​​ഖ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി റ​​ഷീ​​ദ്​ കു​​റി​​പ്പ​​വ​​സാ​​നി​​പ്പി​​ച്ചു: ''ആ​​ഗ​​സ്​​​ത്​ 13, 1987. ബാം​​ഗ്ലൂ​​ർ''. ബാം​​ഗ്ലൂ​​ർ അ​​ന്ന്​ ബം​​ഗ​​ളൂ​രു ആ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല.





ഈ ​​ക​​ത്ത്​​ പോ​​സ്​​​റ്റ്​ ചെ​​യ്​​​ത്​ മ​​ണി​​ക്കൂ​​റു​​ക​​ൾ​​ക്കു​​ള്ളി​​ൽ റ​​ഷീ​​ദി​​​ന്‍റെ ജീ​​വി​​തം കീ​​ഴ്​​​മേ​​ൽ മ​​റി​​ഞ്ഞു. പി​​ന്നീ​​ടൊ​​രി​​ക്ക​​ലും അ​​യാ​​ൾ ത​​ന്റെ ഭാ​​ര്യ​​യു​​ടെ ചാ​​ര​​ത്തേ​​ക്ക്​ എ​​ത്തി​​യി​​ല്ല. ത​​ന്റെ മൂ​​ന്നു​ മ​​ക്ക​​ളെ പി​​ന്നീ​​ട്​ ക​​ണ്ടി​​ല്ല. സേ​​ല​​ത്തി​​ന്​ അ​​ടു​​ത്ത്​ ഓ​​മ​​ല്ലൂ​​രി​​ലെ റെ​​യി​​ൽ​​വേ ട്രാ​​ക്കി​​നു താ​​ഴെനി​​ന്ന്​ ക​​ണ്ടെ​​ത്തു​​​മ്പോ​​ൾ റ​​ഷീ​​ദി​​​ന്‍റെ മൃ​​ത​​ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്​ മൂ​​ന്നു​​ദി​​വ​​സ​​ത്തെ പ​​ഴ​​ക്ക​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. ആ ​​മ​​ര​​ണം പി​​ന്നീ​​ട്​ ക​​ർ​​ണാ​​ട​​ക രാ​​ഷ്​​​ട്രീ​​യ​​ത്തെ പി​​ടി​​ച്ചു​​ല​​ച്ചു. ആ​​ഭ്യ​​ന്ത​​ര​മ​​ന്ത്രി​​ക്ക്​ സ്​​​ഥാ​​നം ന​​ഷ്​​​ട​​മാ​​യി. ക​​ർ​​ണാ​​ട​​ക ആ​​ദ്യ​​മാ​​യി സി.​​ബി.​െ​​എ​​ക്ക്​ കൈ​​മാ​​റു​​ന്ന കൊ​​ല​​ക്കേ​​സാ​​യി മാ​​റി റ​​ഷീ​​ദി​​ന്റേ​ത്. പി​​ൽ​​ക്കാ​​ല​​ത്ത്​ രാ​​ജീ​​വ്​ ഗാ​​ന്ധി വ​​ധ​​ക്കേ​​സ്​ ​അ​​ന്വേ​​ഷി​​ച്ച പ്ര​​ഗ​​ല്​​​ഭ സി.​​ബി.​​​​ഐ ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്​​​ഥ​​ൻ കു​​പ്പു​​സ്വാ​​മി ര​​ഘോ​​ത്ത​​മ​​ൻ കേ​​സ്​ ഏ​​റ്റെ​​ടു​​ത്തു. മൂ​​ന്നു​ സം​​സ്​​​ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്ക്​ പ​​ര​​ന്ന അ​​ന്വേ​​ഷ​​ണം. പൊ​​ലീ​​സു​​കാ​​രും രാ​​ഷ്​​​ട്രീ​​യ​​ക്കാ​​രും ഗു​​ണ്ട​​ക​​ളു​​മൊ​​ക്കെ പ്ര​​തി​​ക​​ളാ​​യി. പൊ​​ലീ​​സ്​ സേ​​ന​​യു​െ​​ട ച​​രി​​ത്ര​​ത്തി​​ൽ ആ​​ദ്യ​​മാ​​യി കൊ​​ല​​പാ​​ത​​ക​ കേ​​സി​​ൽ ഒ​​രു ​െഎ.​​പി.​​എ​​സ്​ ഒാ​​ഫി​സ​​ർ പി​​രി​​ച്ചു​​വി​​ട​​പ്പെ​​ട്ടു. പ​​ക്ഷേ, സ​​ങ്കീ​​ർ​​ണ​​മാ​​യ നി​​യ​​മ​വ്യ​​വ​​ഹാ​​ര​​ത്തി​​ന്റെ രാ​​വ​​ണ​​ൻ​​കോ​​ട്ട​​ക്കു​​ള്ളി​​ൽ ന​​ട​​ന്നു​​ല​​ഞ്ഞ്​ ന്യാ​​യ​​ത്തി​​ന്​ വ​​ഴി​​തെ​​റ്റി. കൊ​​ന്ന​​വ​​രൊ​​ക്കെ ലാ​​ഘ​​വ​​ത്തോ​​ടെ പ്ര​​തി​​ക്കൂ​​ട്ടി​​ൽ​നി​​ന്നി​​റ​​ങ്ങി​​പ്പോ​​യി. റ​​ഷീ​​ദ്​ മ​​രി​​ച്ചു​​വെ​​ന്ന​​ത്​ മാ​​ത്രം യാ​​ഥാ​​ർ​​ഥ്യ​​മാ​​യി ശേ​​ഷി​​ച്ചു. 35 വ​​ർ​​ഷ​​ത്തി​​നി​​പ്പു​​റം ഇ​​ര​​യും വേ​​ട്ട​​ക്കാ​​രും അ​​ന്വേ​​ഷ​​ക​​നും അ​​ഭി​​ഭാ​​ഷ​​ക​​നു​​മൊ​​ക്കെ മ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക്​ മ​​റ​​ഞ്ഞു​​ക​​ഴി​​ഞ്ഞു. ശി​​ക്ഷി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടാ​​തെ ആ ​​കു​​റ്റം മാ​​ത്രം നി​​യ​​മ​​വ്യ​​വ​​സ്​​​ഥ​​ക്കു മു​​ന്നി​​ൽ ചോ​​ദ്യ​​ചി​​ഹ്ന​മാ​​യി നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്നു. ആ ​​ക​​ഥ പ​​റ​​യു​​ക​​യാ​​ണ്​ മാ​​ധ്യ​​മ​​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​ൻ വി. ​​സു​​ദ​​ർ​​ശ​​ൻ അ​​ടു​​ത്തി​​ടെ പു​​റ​​ത്തി​​റ​​ക്കി​​യ 'Dead End: The Minister, the CBI and the Murder that Wasn't' എ​​ന്ന പു​​സ്​​​ത​​കം. സി.​​ബി.​െ​​എ ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്​​​ഥ​​നാ​​യ കെ. ​​ര​​ഘോ​​ത്ത​​മ​​നും റ​​ഷീ​​ദ്​ കൊ​​ല​​ക്കേ​​സി​​ലെ ത​​ന്റെ അ​​ന്വേ​​ഷ​​ണ​​ത്തെ കു​​റി​​ച്ച്​ പു​​സ്​​​ത​​കം എ​​ഴു​​തി​​യി​​രു​​ന്നു. ക​​ഴി​​ഞ്ഞ​​വ​​ർ​​ഷം 76ാം വ​​യ​​സ്സി​​ൽ കോ​​വി​​ഡ്​ ബാ​​ധി​​ച്ച്​ മ​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ന്​ തൊ​​ട്ടുമു​​മ്പാ​​ണ്​ 'Rarest of Rare Case: Murder of an Advocate' എ​​ന്ന പേ​​രി​​ലു​​ള്ള പു​​സ്​​​ത​​കം പ്ര​​കാ​​ശ​​നം ചെ​​യ്​​​ത​​ത്.



ബാം​​ഗ്ലൂ​​ർ, ആ​​ഗ​​സ്റ്റ്​ 1987

വ​​ലി​​യ പെ​​രു​​ന്നാ​​ളി​​ന്​ ര​​ണ്ടു​​ദി​​വ​​സം ക​​ഴി​​ഞ്ഞ്​ '87 ആ​​ഗ​​സ്റ്റ്​ എ​​ട്ട്​ ശ​​നി​​യാ​​ഴ്​​​ച​​യാ​​ണ്​ പ​​ത്ത​​നം​​തി​​ട്ട സ്വ​​ദേ​​ശി​​യാ​​യ അ​​ഭി​​ഭാ​​ഷ​​ക​​ൻ എം.​​എ. റ​​ഷീ​​ദും സ​​ഹോ​​ദ​​ര​​ൻ റ​​ഹ്​​​മ​​ത്തു​​ല്ല​​യും​ ​ട്രെ​യി​നി​ൽ കൊ​​ല്ല​​ത്തുനി​​ന്ന്​ ബാം​​ഗ്ലൂ​​രി​​ലേ​​ക്ക്​ പു​​റ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​ത്. പ​​ത്ത​​നം​​തി​​ട്ട​​യി​​ലും എ​​റ​​ണാ​​കു​​ള​​ത്തു​മാ​ണ്​ റ​ഷീ​ദി​ന്​ പ്രാ​​ക്​​​ടി​സ്. സ​​ഹോ​​ദ​​ര​​​ൻ റ​​ഹ്​​​മ​​ത്തു​​ല്ല​​യു​​ടെ എ​​ൻ​​ജി​​നീ​​യ​​റി​​ങ്​ കോ​​ള​​ജ്​ അ​​ഡ്​​​മി​​ഷ​​നുവേ​​ണ്ടി​​യാ​​ണ്​ യാ​​ത്ര. ഒ​​പ്പം ഒ​​രു ബ​​ന്ധു​​വി​​ന്റെ സു​​ഹൃ​​ത്തി​​ന്റെ മ​​ക​​ളാ​​യ അ​​മ്പി​​ളി​​യു​​ടെ ബി.​എ​​ഡ്​ ഫ​​ലം റീ ​​വാ​​ല്വേ​​ഷ​​ന്​ കൊ​​ടു​​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യു​​മോ എ​​ന്നും പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ക്ക​​ണം. ബാം​​ഗ്ലൂ​​രി​​ലെ കോ​​ള​​ജി​​ൽ പ​​ഠി​​ക്കു​​ന്ന അ​​മ്പി​​ളി പ​​രീ​​ക്ഷ​​യി​​ൽ തോ​​റ്റു​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്. ഈ ​​ര​​ണ്ടു​ കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളും നി​​ർ​​വ​​ഹി​​ച്ച്​ 12ന്​ ​മ​​ട​​ങ്ങി​​യെ​​ത്ത​ണം. റ​​ഷീ​​ദി​​ന്റെ​യും സൗ​​ദ​​യു​​ടെ​​യും പ​​ത്താം വി​​വാ​​ഹ​​വാ​​ർ​​ഷി​​കം 16ാം തീ​യ​​തി ആ​​യ​​തി​​നാ​​ൽ അ​​തി​ന്റെ ആ​​ഘോ​​ഷ​​ങ്ങ​​ൾ ആ​​ലോ​​ചി​​ച്ചി​​ട്ടു​​മു​​ണ്ട്. അ​​ടു​​ത്ത ദി​​വ​​സം, ഞാ​​യ​​റാ​​ഴ്​​​ച രാ​​വി​​ലെ ബാം​​ഗ്ലൂ​​രി​​ലെ​​ത്തി​​യ റ​​ഷീ​​ദും റ​​ഹ്​​​മ​​ത്തു​​ല്ല​​യും സു​​ബേ​​ദാ​​ർ ഛത്രം ​​റോ​​ഡി​​ൽ ആ​​ന​​ന്ദ്​ റാ​​വു സ​​ർ​​ക്കി​​ളി​​ന്​ സ​​മീ​​പ​​ത്തെ സ​​ന്ധ്യ ലോ​​ഡ്​​​ജി​​ൽ മു​​റി​​യെ​​ടു​​ത്തു. മു​​മ്പ്​ ബാം​​ഗ്ലൂ​​രി​​ൽ വ​​ന്ന​​പ്പോ​​ഴും ഇ​​വി​​ടെ​​യാ​​ണ്​ താ​​മ​​സി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന​​ത്. മ​​ജ​​സ്​​​റ്റി​​ക്​ മേ​​ഖ​​ല​​ക്കും ബ​​സ്​​​സ്​​​റ്റാ​​ൻ​​ഡി​​നും മാ​​ർ​​ക്ക​​റ്റി​​നും അ​​ടു​​ത്താ​​ണെ​​ന്ന​​താ​​ണ്​ സ​​ന്ധ്യ ലോ​​ഡ്​​​ജി​​ന്റെ ഗു​​ണം.

റ​​ഹ്​​​മ​​ത്തു​​ല്ല​​യു​​ടെ അ​​ഡ്​​​മി​​ഷ​​നാ​​യി പ​​ത്ത​​നം​​തി​​ട്ട​​ക്കാ​​ര​​നാ​​യ വി.​​സി. ജോ​​സ​​ഫി​​നെ​​യാ​​ണ്​ റ​​ഷീ​​ദി​​ന്​ കാ​​ണേ​​ണ്ട​​ത്. മാ​​സ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കുമു​​മ്പ്, ഏ​​പ്രി​​ലി​​ൽ​ ബാം​​ഗ്ലൂ​​രി​​ൽ വ​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ അ​​ഡ്​​​മി​​ഷ​​ന്റെ കാ​​ര്യം ശ​​രി​​യാ​​ക്കാ​​മെ​​ന്ന്​ റ​​ഷീ​​ദി​​ന്​ വി.​​സി. ​േജാ​​സ​​ഫ്​ വാ​​ക്കു​ ന​​ൽ​​കി​​യി​​രു​​ന്നു. ക​​ർ​​ണാ​​ട​​ക​​യി​​ലെ വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ മേ​​ഖ​​ല​​യു​​ടെ അ​​ക​​വും പു​​റ​​വും അ​​റി​​യാ​​വു​​ന്ന​​യാ​​ളാ​​ണ്​ ജോ​​സ​​ഫ്. ​അ​​ദ്ദേ​​ഹം ജോ​​ലി​ചെ​​യ്യു​​ന്ന സ​​ഞ്​​​ജ​​യ്​ ഗാ​​ന്ധി കോ​​ള​​ജ്​ ഒാ​​ഫ്​ എ​​ജു​​ക്കേ​​ഷ​​നി​​ലാ​​ണ്​ ബി.​​എ​​ഡ്​ തോ​​റ്റ അ​​മ്പി​​ളി പ​​ഠി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന​​ത്. റ​​ഹ്​​​മ​​ത്തു​​ല്ല​​യു​​ടെ​​യും അ​​മ്പി​​ളി​​യു​​ടെ​​യും കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ ശ​​രി​​യാ​​ക്കാ​​ൻ ജോ​​സ​​ഫ്​ മാ​​ത്രം മ​​തി​​യാ​​കു​​മെ​​ന്ന്​ റ​​ഷീ​​ദ്​ ക​​ണ​​ക്കു​​കൂ​​ട്ടി.

അ​​ടു​​ത്ത​ദി​​വ​​സം (തി​​ങ്ക​​ളാ​​ഴ്​​​ച, ആ​​ഗ​​സ്റ്റ്​ 10) രാ​​വി​​ലെ റ​​ഷീ​​ദും റ​​ഹ്​​​മ​​ത്തു​​ല്ല​​യും ജോ​​സ​​ഫി​​നെ കാ​​ണാ​​നാ​​യി സ​​ഞ്​​​ജ​​യ്​ ഗാ​​ന്ധി കോ​​ള​​ജി​​ലെ​​ത്തി. അ​​ഡ്​​​മി​​ൻ വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ അ​​ന്വേ​​ഷി​​ച്ച​​പ്പോ​​ഴാ​​ണ്​ നി​​ഗൂ​​ഢ​മാ​​യ ആ ​​യാ​​ഥാ​​ർ​​ഥ്യം റ​​ഷീ​​ദ്​ മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ജോ​​സ​​ഫ്​ ഇ​​പ്പോ​​ൾ അ​​വി​​ടെ ജോ​​ലി ചെ​​യ്യ​ു​​ന്നി​​ല്ല. വേ​​ണ​​മെ​​ങ്കി​​ൽ പ്രി​​ൻ​​സി​​പ്പ​​ൽ ബി.​​എം. ര​​ത്​​​ന​​യെ കാ​​ണാം. സൗ​​ഹാ​​ർ​​ദ​പൂ​​ർ​​വം റ​​ഷീ​​ദി​​നെ സ്വീ​​ക​​രി​​ച്ച പ്രി​​ൻ​​സി​​പ്പ​​ൽ, അ​​മ്പി​​ളി​​യു​​ടെ പ​​രീ​​ക്ഷ പേ​​പ്പ​​ർ റീ ​​വാ​​ല്വേ​​ഷ​​ന്​ ന​​ൽ​​കു​​ന്ന​​തി​​നു​​ള്ള ന​​ട​​പ​​ടി​ എ​​ളു​​പ്പ​​മാ​​ക്കി ന​​ൽ​​കി. തി​​രി​​കെ ലോ​​ഡ്​​​ജി​​ലെ​​ത്തി​​യ റ​​ഷീ​​ദ്, ജോ​​സ​​ഫി​​ന്റെ വീ​​ട്ടി​​ലെ ന​​മ്പ​​റി​​ലേ​​ക്ക്​ ഫോ​​ൺ ചെ​​യ്​​​തു. പ​​ക്ഷേ, ആ​​രും ഫോ​​ൺ എ​​ടു​​ത്തി​​ല്ല. മ​​ണി​​ക്കൂ​​റു​​ക​​ൾ​​ക്കു ശേ​​ഷം വീ​​ണ്ടും ശ്ര​​മി​​ച്ചു. വൈ​​കു​​ന്നേ​​രം മൂ​​ന്നാ​​മ​​തും വി​​ളി​​ച്ച​​പ്പോ​​ൾ ആ​​രോ ഫോ​​ൺ എ​​ടു​​ത്തു. എ​​ന്താ​​ണ്​ ജോ​​സ​​ഫി​​നു​​ള്ള സ​​ന്ദേ​​ശ​​മെ​​ന്ന്​ അ​​ന്വേ​​ഷി​​ച്ച​​യാ​​ൾ ന​​മ്പ​​ർ ത​​ന്നാ​​ൽ മ​​ട​​ക്കി​​വി​​ളി​​ക്കാ​​ൻ പ​​റ​​യാ​​മെ​​ന്ന്​ അ​​റി​​യി​​ച്ചു. വി​​വ​​രം സൂ​​ചി​​പ്പി​​ച്ച റ​​ഷീ​​ദ്​ സ​​ന്ധ്യ ലോ​​ഡ്​​​ജി​​ലെ ന​​മ്പ​​ർ കൈ​​മാ​​റി.

ഏ​​താ​​നും മ​​ണി​​ക്കൂ​​റു​​ക​​ൾ​​ക്കു ശേ​​ഷം ജോ​​സ​​ഫി​​ന്റെ സ​​ന്ദേ​​ശം റ​​ഷീ​​ദി​​ന്​ ല​​ഭി​​ച്ചു. ''സ​​ന്ധ്യ ലോ​​ഡ്​​​ജി​​ൽ റ​​ഷീ​​ദി​​ന്റെ ത​​ന്നെ പേ​​രി​​ൽ മ​​റ്റൊ​​രു സിം​​ഗി​​ൾ റൂം ​​ബു​​ക്​ ചെ​​യ്യു​​ക. ആ ​​മു​​റി​​യി​​ൽ രാ​​ത്രി കാ​​ത്തി​​രി​​ക്കു​​ക.'' ഒ​​രു​​നി​​മി​​ഷം റ​​ഷീ​​ദ്​ സം​​ശ​​യി​​ച്ചു. എ​​ങ്കി​​ലും നി​​ർ​​ദേ​​ശം​പോ​െ​​ല പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ച്ചു. സ​​ഹോ​​ദ​​ര​​നു​െ​​മാ​​ത്ത്​ ആ ​​മു​​റി​​യി​​ൽ കാ​​ത്തി​​രി​​ക്ക​​വെ രാ​​ത്രി വൈ​​കി ​േജാ​​സ​​ഫ്​ ക​​ട​​ന്നു​​വ​​ന്നു. ''എ​​ന്താ​​ണ്​ ഇ​​ത്ര വ​​ലി​​യ ര​​ഹ​​സ്യം?'' - റ​​ഷീ​​ദ്​ ചോ​​ദി​​ച്ചു. എ​​ന്തി​​നാ​​ണ്​ റ​​ഷീ​​ദ്​ ബാം​​ഗ്ലൂ​​രി​​ലേ​​ക്ക് വ​​ന്ന​​തെ​​ന്ന മ​​റു​​ചോ​​ദ്യ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു മ​​റു​​പ​​ടി. സ​​ഹോ​​ദ​​ര​​ന്റെ അ​​ഡ്​​​മി​​ഷ​​ന്റെ കാ​​ര്യം റ​​ഷീ​​ദ്​ ഒാ​​ർ​​മി​​പ്പി​​ച്ചു. റ​​ഹ്​​​മ​​ത്തു​​ല്ല​​യു​​ടെ മാ​​ർ​​ക്ക്​ തി​​ര​​ക്കി​​യ ജോ​​സ​​ഫ്​ ഇൗ ​​മാ​​ർ​​ക്കുകൊ​​ണ്ട്​ ഒ​​രു കോ​​ള​​ജി​​ലും അ​​ഡ്​​​മി​​ഷ​​ൻ കി​​ട്ടി​​ല്ലെ​​ന്ന്​ ക​​ട്ടാ​​യം പ​​റ​​ഞ്ഞു.

മു​​ഖം​​വാ​​ടി നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന സ​​ഹോ​​ദ​​​ര​​ൻ​​മാ​​രോ​​ട്​ ''ഇ​​തി​​നുവേ​​ണ്ടി മാ​​ത്ര​​മാ​​ണോ ബാം​​ഗ്ലൂ​​രി​​ൽ വ​​ന്ന​​ത്'' എ​​ന്ന ജോ​​സ​​ഫി​​ന്റെ ചോ​​ദ്യം പി​​ന്നാ​​ലെ... ''താ​​ങ്ക​​ളെ​​യും ക​​ഴി​​ഞ്ഞ​ത​​വ​​ണ താ​​ങ്ക​​ൾ പ​​രി​​ച​​യ​െ​​പ്പ​​ടു​​ത്തി​​യ കോ​​ള​​ജ്​ ഉ​​ട​​മ സ​​ദാ​​ശി​​വ​​നെ​​യും അ​​വി​​ടെ ക​​ണ്ടി​​ല്ല​​ല്ലോ? എ​​ന്താ, മാ​​നേ​​ജ്​​​മെ​​ന്റ്​ മാ​​റി​​യോ. എ​​ന്താ​​ണ്​ പ്ര​​ശ്​​​നം'' -റ​​ഷീ​​ദ് ചോ​​ദി​​ച്ചു. ''ചേ​​ട്ടാ, അ​​തൊ​​രു വ​​ലി​​യ ക​​ഥ​​യാ​​ണ്. കു​​ഴ​​ഞ്ഞു​​മ​​റി​​ഞ്ഞ​ കേ​​സാ​​ണ്. ഞാ​​നി​​പ്പോ​​ൾ ഒ​​ളി​​വി​​ലാ​​ണ്. നി​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പേ​​രി​​ൽ റൂ​​മെ​​ടു​​ക്കാ​​ൻ പ​​റ​​ഞ്ഞ​​ത്​ ത​​ന്നെ എ​​ന്റെ പേ​​ര്​ ഒ​​രി​​ട​​ത്തും വ​​രാ​​തി​​രി​​ക്കാ​​നാ​​ണ്. ഞാ​​നി​​ന്ന്​ രാ​​ത്രി ഇ​​വി​​ടെ ഉ​​റ​​ങ്ങും. നാ​​ളെ മ​​റ്റെ​​വി​​ടെ​​യെ​​ങ്കി​​ലും'' -ഇ​​പ്പോ​​ൾ കേ​​ൾ​​വി​​ക്കാ​​ര​​ൻ മാ​​ത്ര​​മാ​​യ റ​​ഷീ​​ദി​​ന്റെ ജീ​​വി​​തം മാ​​റി​മ​​റി​​യു​​ന്ന ക​​ഥ​​യു​​ടെ ആ​​മു​​ഖം ജോ​​സ​​ഫ്​ ഇ​​ങ്ങ​​നെ തു​​ട​​ങ്ങി.

കോ​​ളാ​​റി​​ലെ മെ​​ഡി​​ക്ക​​ൽ കോ​​ള​​ജ്​

​ഒ​​രു​ മെ​​ഡി​​ക്ക​​ൽ കോ​​ള​​ജ്​ തു​​ട​​ങ്ങാ​​നു​​ള്ള ജോ​​സ​​ഫി​​​ന്‍റെ ബോ​​സ്​ പി. ​​സ​​ദാ​​ശി​​വ​​ന്റെ നീ​​ക്ക​​ത്തി​​ൽ​നി​​ന്നാ​​ണ്​ സ​​ക​​ല​​തും ആ​​രം​​ഭി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ഏ​​ഴു​​വ​​ർ​​ഷം മു​​മ്പ്​ '80ൽ ​​കൊ​​ല്ല​​ത്ത്​ ട്യൂ​​ട്ടോ​​റി​​യ​​ൽ കോ​​ള​​ജ്​ ന​​ട​​ത്തി​​യി​​രു​​ന്ന സ​​ദാ​​ശി​​വ​​ൻ വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ൾ​​ക്ക്​ ബാം​​ഗ്ലൂ​​രി​​ൽ ഉ​​പ​​രി​​പ​​ഠ​​ന​​ത്തി​​നു​​ള്ള സൗ​​ക​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ ഒ​​രു​​ക്കി​​ന​​ൽ​​കു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. സ്വാ​​ശ്ര​​യ വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ൽ ക​​ർ​​ണാ​​ട​​ക​​യി​​ലെ സാ​​ധ്യ​​ത തി​​രി​​ച്ച​​റി​​ഞ്ഞ അ​​ദ്ദേ​​ഹം അ​​ക്കാ​​ല​​ത്തെ യു​​വ മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി ആ​​ർ. ഗു​​ണ്ടു​​റാ​​വു​​വി​​ന്റെ ആ​​ശീ​​ർ​​വാ​​ദ​​ത്തി​​ൽ ബാം​​ഗ്ലൂ​​രി​​ൽ ജ​​വ​​ഹ​​ർ ഭാ​​ര​​തി എ​​ജു​ക്കേ​​ഷ​​ന​​ൽ ട്ര​​സ്​​​റ്റ്​ ആ​​രം​​ഭി​​ച്ചു. സ​​ദാ​​ശി​​വ​​ൻ ചെ​​യ​​ർ​​മാ​​നാ​​യ ട്ര​​സ്​​​റ്റി​​ൽ ക​​ർ​​ണാ​​ട​​ക​​ക്കാ​​രാ​​യ എ​​സ്.​​വൈ. മാ​​രി​​യ​​പ്പ, കെ.​​ആ​​ർ. ശ്രീ​​നി​​വാ​​സ​​ൻ, ശാ​​ര​​ദാം​​ബാ​​ൾ റാ​​വു എ​​ന്നി​​വ​​രും മ​​ല​​യാ​​ളി​​യാ​​യ ചെ​​റി​​യാ​​നു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു ട്ര​​സ്​​​റ്റി​​ക​​ൾ. ഇൗ ​​ട്ര​​സ്​​​റ്റി​ന്റെ ആ​​ഭി​​മു​​ഖ്യ​​ത്തി​​ലാ​​ണ്​ വ​​സ​​ന്ത്​ ന​​ഗ​​റി​​ൽ സ​​ഞ്​​​ജ​​യ്​ ഗാ​​ന്ധി കോ​​ള​​ജ്​ ഒാ​​ഫ്​ എ​​ജു​​ക്കേ​​ഷ​​ൻ ആ​​രം​​ഭി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. കോ​​ള​​ജ്​ തു​​ട​​ങ്ങി അ​​ധി​​കം ക​​ഴി​​യും മു​േ​​മ്പ ​ട്ര​​സ്​​​റ്റി​​ക​​ൾ ത​​മ്മി​​ൽ ഭി​​ന്ന​​ത​​യാ​​യി. ആ​​ദ്യം കെ.​​ആ​​ർ. ശ്രീ​​നി​​വാ​​സ​​ൻ മാ​​രി​​യ​​പ്പ​​യെ ട്ര​​സ്​​​റ്റി​​ൽ​നി​​ന്ന്​ പു​​റ​​ത്താ​​ക്കി. പി​​ന്നാ​​ലെ ശ്രീ​​നി​​വാ​​സ​​ൻ ത​​ന്നെ​​യും പു​​റ​​ത്തു​​പോ​​യി. ശാ​​ര​​ദാം​​ബാ​​ളും പി​​ന്നീ​​ട്​ ഒ​​ഴി​​വാ​​യ​​തോ​​ടെ സ​​ദാ​​ശി​​വ​​നും ചെ​​റി​​യാ​​നും മാ​​ത്ര​​മാ​​യി ട്ര​​സ്​​​റ്റി​​ൽ. ഒ​​ഴി​​വാ​​യ​​വ​​രും ട്ര​​സ്​​​റ്റി​​ൽ തു​​ട​​ർ​​ന്ന​​വ​​രും ത​​മ്മി​​ൽ ക​​ടു​​ത്ത ശ​​ത്രു​​ത​​യാ​​യി. ട്ര​​സ്​​​റ്റി​​​ന്‍റെ നി​​യ​​ന്ത്ര​​ണ​​ത്തി​​നാ​​യി നി​​യ​​മ​പോ​​രാ​​ട്ട​​വും തു​​ട​​ങ്ങി. വ​​ർ​​ഷ​​ങ്ങ​​ളോ​​ളം ഇൗ ​​സം​​ഘ​​ർ​​ഷാ​​ന്ത​​രീ​​ക്ഷം തു​​ട​​ർ​​ന്നു. ഇൗ ​​കാ​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​​ലെ​​ല്ലാം സ​​ദാ​​ശി​​വ​​ൻ കോ​​ള​​ജ്​ ത​​ട​​സ്സ​ങ്ങ​​ളി​​ല്ലാ​​തെ ന​​ട​​ത്തി​​​ക്കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​തി​​നി​​ട​​ക്കാ​​ണ്​ ക​​ർ​​ണാ​​ട​​ക​​യി​​ൽ ഭ​​ര​​ണ​​മാ​​റ്റം ഉ​​ണ്ടാ​​കു​​ന്ന​​ത്. സ​​ദാ​​ശി​​വ​​ന്‍റെ സു​​ഹൃ​​ത്താ​​യ ഗു​​ണ്ടു​​റാ​​വു​​വി​​​ന്‍റെ നേ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​ലു​​ള്ള കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ്​ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ൽ തോ​​റ്റു. വ​​ലി​​യ ഭൂ​​രി​​പ​​ക്ഷ​​ത്തി​​ൽ ജ​​ന​​താ​ പാ​​ർ​​ട്ടി അ​​ധി​​കാ​​ര​​ത്തി​​ലേ​​റി. രാ​​മ​​കൃ​​ഷ്​​​ണ ഹെ​​ഗ്​​​ഡെ​​ മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രിയാ​​യി.





ആ​​രോ​​ഗ്യ​​രം​​ഗം ദു​​ർ​​ബ​​ല​​മാ​​യ സം​​സ്​​​ഥാ​​ന​​ത്തി​ന്റെ ഗ്രാ​​മീ​​ണ മേ​​ഖ​​ല​​ക​​ളി​​ൽ ര​​ണ്ടു സ്വ​​കാ​​ര്യ മെ​​ഡി​​ക്ക​ൽ കോ​​ള​​ജു​​ക​​ൾ തു​​ട​​ങ്ങ​ു​​ക​​യെ​​ന്ന​​താ​​യി​​രു​​ന്നു ഹെ​​ഗ്​​​ഡെ​​യു​​ടെ ആ​​ദ്യ​​ത്തെ പ്ര​​ധാ​​ന തീ​​രു​​മാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലൊ​​ന്ന്. കോ​​ളാ​​റും മാ​​ണ്ഡ്യ​​യു​​മാ​​ണ്​ ഇ​​തി​​നാ​​യി തി​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ത്ത​​ത്. കോ​​ളാ​​റി​​ലെ മെ​​ഡി​​ക്ക​​ൽ കോ​​ള​​ജി​​നാ​​യി പ​​രി​​ശ്ര​​മി​​ക്കാ​​ൻ സ​​ദാ​​ശി​​വ​​ൻ ആ​​ലോ​​ചി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്​ അ​​ങ്ങ​​നെ​​യാ​​ണ്. ഇ​​തി​​നാ​​യി മൈ​​സൂ​​ർ ദി​​വാ​​നും എ​​ൻ​​ജി​​നീ​​യ​​റു​​മാ​​യ മോ​​ക്ഷ​​ഗു​​ണ്ടം വി​​ശ്വേ​​ശ​​ര​​യ്യ​​യു​​ടെ നാ​​മ​​ധേ​​യ​​ത്തി​​ൽ ഒ​​രു എ​​ജു​​ക്കേ​​ഷ​​ന​​ൽ ട്ര​​സ്​​​റ്റ്​ രൂ​​പ​​വ​​ത്​​​ക​​രി​​ച്ചു. കോ​​ളാ​​റി​​ൽ 22.7 ഏ​​ക്ക​​ർ വാ​​ങ്ങു​​ക​​യും കോ​​ള​​ജ്​ അ​​നു​​മ​​തി​​ക്കു​​ള്ള പ്ര​​ധാ​​ന നി​​ബ​​ന്ധ​​ന​​യാ​​യ 20 ല​​ക്ഷം രൂ​​പ ബാം​​ഗ്ലൂ​​ർ യൂ​​നി​​വേ​​ഴ്​​​സി​​റ്റി​​യി​​ൽ കെ​​ട്ടി​​വെ​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്​​​തു. സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​യു​​ടെ നി​​രീ​​ക്ഷ​​ണ സ​​മി​​തി സ്​​​ഥ​​ല​​പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന​​യി​​ൽ പൂ​​ർ​​ണ ത​ൃ​​പ്​​​തി പ്ര​​ക​​ടി​​പ്പി​​ക്കാ​​ത്ത​​തി​​നെ തു​​ട​​ർ​​ന്ന്​ 30 ല​​ക്ഷം രൂ​​പ കൂ​​ടി കെ​​ട്ടി​​വെ​​ക്കു​​ക​​യും 25,000 ച​​തു​​ര​​ശ്ര​ അ​​ടി കെ​​ട്ടി​​ടം കൂ​​ടി പു​​തു​​താ​​യി ഏ​​റ്റെ​​ടു​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്​​​തു. മ​​റ്റാ​​രും താ​​ൽ​​പ​​ര്യം പ്ര​​ക​​ടി​​പ്പി​​ക്കാ​​ത്ത​​തു​​കൊ​​ണ്ടുത​​ന്നെ മെ​​ഡി​​ക്ക​​ൽ കോ​​ള​​ജി​​നു​​ള്ള അ​​നു​​മ​​തി ത​​നി​​ക്ക്​ ല​​ഭി​​ക്കു​​മെ​​ന്ന്​ സ​​ദാ​​ശി​​വ​​ൻ പ്ര​​തീ​​ക്ഷി​​ച്ചു. '85 ജൂ​​ലൈ 11 ന്​ ​​ചേ​​ർ​​ന്ന മ​​ന്ത്രി​​സ​​ഭ യോ​​ഗം സ​​ർ വി​​ശ്വേശ്വര​​യ്യ ട്ര​​സ്​​​റ്റി​​ന്​ മെ​​ഡി​​ക്ക​​ൽ കോ​​ള​​ജ്​ തു​​ട​​ങ്ങാ​​നു​​ള്ള അ​​നു​​മ​​തി ന​​ൽ​​കി. ര​​ണ്ടു​മാ​​സ​​ത്തി​​ന്​ ശേ​​ഷം സെ​​പ്​​​റ്റം​​ബ​​ർ 23ന്​ ​​മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി ഹെ​​ഗ്​​​ഡെ മ​​ന്ത്രി​​സ​​ഭ തീ​​രു​​മാ​​ന​​ത്തി​​ൽ ഒ​​പ്പു​​വെ​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്​​​തു. ​വി​​ജ്​​​ഞാ​​പ​​നം വ​​രു​​ക​​യും അ​​ടു​​ത്ത അ​​ധ്യ​​യ​​ന വ​​ർ​​ഷം മു​​ത​​ൽ കോ​​ള​​ജ്​ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​നം തു​​ട​​ങ്ങു​​ക​​യും മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ്​ ഇ​​നി ന​​ട​​ക്കാ​​നു​​ള്ള​​ത്. ഒ​​ക്​​​ടോ​​ബ​​ർ ര​​ണ്ടി​​ന്​ ഭൂ​​മി​​പൂ​​ജ​​യോ​​ടെ കോ​​ള​​ജ്​ ഉ​​ദ്​​​ഘാ​​ട​​നം ചെ​​യ്യാ​​മെ​​ന്ന്​ ഹെ​​ഗ്​​​ഡെ സ​​മ്മ​​തി​​ച്ചു. ക്ഷ​​ണ​​ക്ക​​ത്തു​​ക​​ൾ അ​​ച്ച​​ടി​​ച്ചു. കോ​​ളാ​​റി​​ൽ മ​​ഹാ​ത്മാ ഗാ​​ന്ധി മെ​​ഡി​​ക്ക​​ൽ കോ​​ള​​ജി​​ന്​ അ​​ഫി​​ലി​​യേ​​ഷ​​ൻ ല​​ഭി​​ച്ച കാ​​ര്യം മ​​ല​​യാ​​ള പ​​ത്ര​​ത്തി​​ൽ പ​​ര​​സ്യ​​മാ​​യി ന​​ൽ​​കി? പ​​ക്ഷേ, കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ പെ​​െ​ട്ട​​ന്ന്​ ത​​കി​​ടം മ​​റി​​ഞ്ഞു. സ​​ർ വി​​ശ്വേ​​ശ്വര​​യ്യ ​ട്ര​​സ്​​​റ്റി​​ന്​ ന​​ൽ​​കി​​യ അ​​നു​​മ​​തി ഒ​​ക്​​​ടോ​​ബ​​ർ ഏ​​ഴി​​ന്​ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ റ​​ദ്ദാ​​ക്കി. പ​​ക​​രം, പി​​ന്നാ​​ക്ക വി​​ഭാ​​ഗ​​ക്കാ​​രു​​ടെ ​ദേ​​വ​​രാ​​ജ്​ അ​​ർ​​സ്​ ട്ര​​സ്​​​റ്റി​​ന്​ അ​​നു​​മ​​തി ന​​ൽ​​കി. മ​​ന്ത്രി​​സ​​ഭ തീ​​രു​​മാ​​ന​​ത്തി​​ൽ വി​​ശ്വേ​​ശ്വര​​യ്യ ട്ര​​സ്​​​റ്റി​​ന്റെ പേ​​രു​​വ​​ന്ന​​ത്​ 'ടൈ​​പ്പി​​ങ്​ എ​​റ​​ർ' ആ​​ണെ​​ന്ന​് ഒൗ​​ദ്യോ​​ഗി​​ക​​മാ​​യി വി​​ശ​​ദീ​​ക​​രി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടു. വി​​വ​​ര​​മ​​റി​​ഞ്ഞ്​ സ​​ദാ​​ശി​​വ​​ൻ സ്​​​ത​​ബ്​​​ധ​​നാ​​യി. സ​​ഹ​​ക​​ര​​ണ മ​​ന്ത്രി ആ​​ർ. ല​​ക്ഷ്​​​മി​​നാ​​രാ​​യ​​ണ​​പ്പ ജാ​​ല​​പ്പ​​യാ​​ണ്​ ദേ​​വ​​രാ​​ജ്​ അ​​ർ​​സ്​ ട്ര​​സ്​​​റ്റി​​ന്​ പി​​ന്നി​​ലെ​​ന്ന്​ അ​​റി​​ഞ്ഞ​​ത്​ പി​​ന്നീ​​ടാ​​ണ്. രാ​​മ​​കൃ​​ഷ്ണ ഹെ​​ഗ്​​​ഡെ​​യു​​ടെ വ​​ലം​​കൈ ആ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ക്കാ​​ല​​ത്ത്​ ആ​​ർ.​​എ​​ൽ. ജാ​​ല​​പ്പ. സ​​ർ​​ക്കാ​റി​​ലും ഭ​​ര​​ണ​​ത​​ല​​ത്തി​​ലു​​മു​​ള്ള സ്വാ​​ധീ​​നം ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ച്​ പി​​ൻ​​വാ​​തി​​ൽ നീ​​ക്ക​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ​​യാ​​ണ്​ സ​​ദാ​​ശി​​വ​​ന്റെ പ​​ദ്ധ​​തി​​യെ ജാ​​ല​​പ്പ അ​​ട്ടി​​മ​​റി​​ച്ച​​ത്. ഇ​​തി​​നെ​​തി​​രെ സ​​ദാ​​ശി​​വ​​ൻ ഹൈ​​കോ​​ട​​തി​​യെ സ​​മീ​​പി​​ച്ചു. ജാ​​ല​​പ്പ​​യു​​ടെ ട്ര​​സ്​​​റ്റി​​ന്​ മെ​​ഡി​​ക്ക​​ൽ കോ​​ള​​ജ്​ അ​​നു​​മ​​തി ന​​ൽ​​കി​​യ ന​​ട​​പ​​ടി റ​​ദ്ദാ​​ക്കി​​യ ഹൈ​​കോ​​ട​​തി പ​​ക്ഷേ, സ​​ദാ​​ശി​​വ​​ന്​ ന​​ൽ​​കി​​യ ആ​​ദ്യ തീ​​രു​​മാ​​നം പി​​ൻ​​വ​​ലി​​ക്കാ​​നും സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്​ അ​​ധി​​കാ​​ര​​മു​​ണ്ടെ​​ന്ന്​ വി​​ധി​​ച്ചു. ഇ​​തോ​​ടെ, ആ​​രോ​​ഗ്യ​വ​​കു​​പ്പ്​ സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി എ. ​​ഭ​​ര​​ത്​ അ​​ധ്യ​​ക്ഷ​​നാ​​യി പ്ര​​ത്യേ​​ക പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന സ​​മി​​തി​​യെ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ നി​േ​​യാ​​ഗി​​ച്ചു. ട്ര​​സ്​​​റ്റു​​ക​​ളു​​ടെ അ​​പേ​​ക്ഷ​​ക​​ൾ പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ച്ച്​ ശി​​പാ​​ർ​​ശ സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്​ സ​​മി​​തി​​യു​​ടെ ദൗ​​ത്യം. ഒ​​രു​ വ​​ർ​​ഷ​​ത്തി​​നുശേ​​ഷം '86 ആ​​ഗ​​സ്​​​റ്റി​​ൽ സ​​മി​​തി​​യു​​ടെ റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട്​ വ​​ന്നു. ജാ​​ല​​പ്പ​​യു​​ടെ ദേ​​വ​​രാ​​ജ്​ അ​​ർ​​സ്​ ട്ര​​സ്​​​റ്റി​​ന്​ അ​​നു​​മ​​തി ന​​ൽ​​കാം. പി​​ന്നാ​​ലെ സ​​ദാ​​ശി​​വ​​ൻ മെ​​ഡി​​ക്ക​​ൽ കോ​​ള​​ജി​​നാ​​യി വാ​​ങ്ങി​​യ 22.7 ഏ​​ക്ക​​ർ സ്​​​ഥ​​ല​​ത്തി​​ന്റെ ഇ​​ട​​പാ​​ട്​ ഭൂ​​പ​​രി​​ഷ്​​​ക​​ര​​ണ വ​​കു​​പ്പ്​ അ​​സി. ക​​മീ​​ഷ​​ണ​​ർ റ​​ദ്ദാ​​ക്കി. ഇ​​തേ​​സ​​മ​​യം ത​​ന്നെ ജാ​​ല​​പ്പ​​യു​​ടെ ട്ര​​സ്​​​റ്റി​​ന്​ മെ​​ഡി​​ക്ക​​ൽ കോ​​ള​​ജ്​ തു​​ട​​ങ്ങാ​​ൻ ത​​മ​​ക ഗ്രാ​​മ​​ത്തി​​ലെ എ​േ​​ട്ട​​ക്ക​​ർ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ഭൂ​​മി വി​​ട്ടു​​ന​​ൽ​​കി. ഇൗ ​​ര​​ണ്ടു​ ന​​ട​​പ​​ടി​​ക്കു​​മെ​​തി​​രെ ര​​ണ്ട്​ റി​​ട്ട്​ ഹ​​ര​​ജി​​ക​​ളു​​മാ​​യി സ​​ദാ​​ശി​​വ​​ൻ കോ​​ട​​തി​​യി​​ലെ​​ത്തി. സ്​​​ഥ​​ല​​ത്തി​​ന്റെ കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ സ​​ദാ​​ശി​​വ​​ന്​ അ​​നു​​കൂ​​ല​​മാ​​യി വി​​ധി​​ച്ച ഹൈ​േ​​കാ​​ട​​തി മെ​​ഡി​​ക്ക​​ൽ കോ​​ള​​ജി​​ന്റെ കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ ജാ​​ല​​പ്പ​​ക്കെ​​തി​​രാ​​യ ഹ​​ര​​ജി ത​​ള്ളി. ഇ​​തോ​​ടെ സ​​ദാ​​ശി​​വ​​നും ജാ​​ല​​പ്പ​​യ​ും ബ​​ദ്ധ​​വൈ​​രി​​ക​​ളാ​​യി.

'87 ഫെ​​ബ്രു​​വ​​രി​​യി​​ൽ കോ​​ളാ​​റി​​ൽ​നി​​ന്നു​​ള്ള ഏ​​ഴ് എം.​​എ​​ൽ.​​എ​​മാ​​ർ സ​​ദാ​​ശി​​വ​​നെ​​തി​​രെ ആ​​ഭ്യ​​ന്ത​​ര സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി​​ക്കും മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി ഹെ​​ഗ്​​​ഡെ​​ക്കും ക​​ത്തെ​​ഴു​​തി. മെ​​ഡി​​ക്ക​​ൽ കോ​​ള​​ജി​​ന്റെ കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ അ​​നാ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​യി ബു​​ദ്ധി​​മു​​ട്ടു​​ക​​ൾ സൃ​​ഷ്​​​ടി​​ക്കു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന്​ ആ​​​രോ​​പി​​ച്ച അ​​വ​​ർ സ​​ഞ്​​​ജ​​യ്​ ഗാ​​ന്ധി കോ​​ള​​ജി​​ലെ സ​​ദാ​​ശി​​വ​​​ന്‍റെ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലും പ​​രാ​​തി ഉ​​ന്ന​​യി​​ച്ചു. ഈ ​​പ​​രാ​​തി അ​​ന്വേ​​ഷ​​ണ​​ത്തി​​നാ​​യി പൊ​​ലീ​​സി​​​ന്‍റെ കോ​​ർ​​പ്​​​സ്​ ഓ​​ഫ്​ ഡി​​റ്റ​​ക്​​​ടി​വ്​ (സി.​​ഒ.​​ഡി) വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ന്​ കൈ​​മാ​​റ​​പ്പെ​​ട്ടു. സ​​ദാ​​ശി​​വ​​​ന്‍റെ ക​​ഷ്​​​ട​​കാ​​ലം അ​​വി​​ടം കൊ​​ണ്ട​​വ​​സാ​​നി​​ച്ചി​​ല്ല. '87 ഏ​​പ്രി​​ലി​​ൽ ജാ​​ല​​പ്പ ക​​ർ​​ണാ​​ട​​ക​​യു​​ടെ ആ​​ഭ്യ​​ന്ത​​ര​​മ​​​ന്ത്രി​​യാ​​യി. സ​​മ​​യം ഒ​​ട്ടും പാ​​ഴാ​​ക്കാ​​തെ ത​​ന്റെ പു​​തി​​യ അ​​ധി​​കാ​​ര​​ത്തി​​ന്റെ സാ​​ധ്യ​​ത​ വി​​നി​​യോ​​ഗി​​ക്കാ​​ൻ ത​​ന്നെ ജാ​​ല​​പ്പ ഉ​​റ​​ച്ചു. സ​​ദാ​​ശി​​വ​​നെ​​തി​​രാ​​യ കേ​​സ്​ കൈ​​കാ​​ര്യം ചെ​​യ്യു​​ന്ന സി.​​ഒ.​​ഡി​​യി​​ലെ സൂ​​പ്ര​​ണ്ട്​ മ​​ഹാ​​ദേ​​വ​​പ്പ​​യെ​​യും ഇ​​ൻ​​സ്​​​പെ​​ക്​​​ട​​ർ ഹൊ​​ന്നെ ഗൗ​​ഡ​​യെ​​യും വീ​​ട്ടി​​ൽ വി​​ളി​​ച്ചു​​വ​​രു​​ത്തി നി​​ർ​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ൾ ന​​ൽ​​കി. ഹൈ​​ഗ്രൗ​​ണ്ട്​ പൊ​​ലീ​​സ്​ സ്​​​റ്റേ​​ഷ​​ൻ പ​​രി​​ധി​​യി​​ലാ​​ണ്​ സ​​ഞ്​​​ജ​​യ്​ ഗാ​​ന്ധി കോ​​ള​​ജ്​ സ്​​​ഥി​​തി​ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​ത്. വെ​​സ്​​​റ്റ്​ ഡെ​​പ്യൂ​​ട്ടി ക​​മീ​​ഷ​​ണ​​ർ ഒാ​​ഫ്​ പൊ​​ലീ​​സി​​ന്റെ (ഡി.​​സി.​​പി) സൂ​​പ്പ​​ർ​ൈ​​വ​​സ​​റി ക​​ൺ​​ട്രോ​​ളി​​ലാ​​ണ്​ ഇൗ ​​മേ​​ഖ​​ല. ത​​ന്റെ പി​​ണി​​യാ​​ളാ​​യ ​െഎ.​​പി.​​എ​​സ്​ ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്​​​ഥ​​ൻ കെ. ​​നാ​​രാ​​യ​​ണ​​ൻ ​െഎ.​​പി.​​എ​​സി​​നെ വെ​​സ്​​​റ്റ്​ ഡി.​​സി.​​പി​​യാ​​യി ജാ​​ല​​പ്പ നി​​യ​​മി​​ച്ചു. എ​​ല്ലാം സ​​ദാ​​ശി​​വ​​നെ ഉ​​ന്നം​വെ​​ച്ചാ​​യി​​രു​​ന്നു.

ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ട​​വും പൊ​​ലീ​​സും സ​​ദാ​​ശി​​വ​​നെ​​തി​​രെ തി​​രി​​ഞ്ഞ​​തി​​നൊ​​പ്പം പ​​ഴ​​യ ചി​​ല ശ​​ത്രു​​ക്ക​​ൾകൂ​​ടി ത​​ല​​പൊ​​ക്കി. സ​​ഞ്​​​ജ​​യ്​ ഗാ​​ന്ധി കോ​​ള​​ജി​​ന്റെ ന​​ട​​ത്തി​​പ്പു​​കാ​​രാ​​യ ജ​​വ​​ഹ​​ർ ഭാ​​ര​​തി ട്ര​​സ്​​​റ്റി​​ൽനി​​ന്ന്​ വി​​ട്ടു​​പോ​​യ കെ.​​ആ​​ർ. ശ്രീ​​നി​​വാ​​സ​​നും എ​​സ്.​​വൈ. മാ​​രി​​യ​​പ്പ​​യും പൊ​​ടു​​ന്ന​​നെ രം​​ഗ​​ത്തെ​​ത്തി. കോ​​ള​​ജി​​ന്റെ ന​​ട​​ത്തി​​പ്പി​​ൽ അ​​വ​​ർ ഇ​​ട​െ​​പ​​ട്ടു​​ തു​​ട​​ങ്ങി. '87 ജൂ​​ലൈ 14ന്​ ​​കോ​​ള​​ജി​​ലെ​​ത്തി​​യ സ​​ദാ​​ശി​​വ​​ൻ ആ​​ക്​​​ടി​​ങ്​ പ്രി​​ൻ​​സി​​പ്പ​​ലാ​​യ ര​​ത്​​​ന​​യോ​​ട്​ ബാം​​ഗ്ലൂ​​ർ യൂ​​നി​​വേ​​ഴ്​​​സി​​റ്റി​​യി​​ൽ ഫീ​​സ്​ അ​​ട​​ക്കാ​​നു​​ള്ള അ​​വ​​സാ​​ന ദി​​വ​​സം 15ന്​ ​​ആ​​യ​​തി​​നാ​​ൽ ഇ​​ന്ന്​ ത​​ന്നെ അ​​ട​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന്​ നി​​ർ​​ദേ​​ശി​​ച്ചു (പ്രി​​ൻ​​സി​​പ്പ​​ൽ സീ​​താ​​റാം അ​​യ്യ​​ങ്കാ​​ർ അ​​വ​​ധി​​യി​​ലാ​​യ​​തി​​നാ​​ലാ​​ണ്​ ര​​ത്​​​ന പ​​ക​​രം ചു​​മ​​ത​​ല​​യി​​ൽ വ​​ന്ന​​ത്). പി​​ന്നാ​​ലെ തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​​ര​േ​​ത്ത​​ക്കു​​ള്ള വി​​മാ​​ന​​ത്തി​​ൽ സ്വ​​ദേ​​ശ​​മാ​​യ കൊ​​ല്ല​​​ത്തേ​​ക്ക്​ മ​​ട​​ങ്ങി. സ​​ദാ​​ശി​​വ​​ൻ പോ​​യ​​തി​​ന്​ പി​​ന്നാ​​ലെ മാ​​രി​​യ​​പ്പ​​യും ശ്രീ​​നി​​വാ​​സ​​നും ഗു​​ണ്ട​​ക​​ളും കോ​​ള​​ജി​​ൽ അ​​തി​​ക്ര​​മി​​ച്ചു​​ക​​യ​​റി ഒാ​​ഫി​സി​​ൽ സൂ​​ക്ഷി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന ഒ​​ന്ന​​ര​​ല​​ക്ഷ​​ത്തി​​ലേ​​റെ രൂ​​പ​​യും ഫ​​യ​​ലു​​ക​​ളും കൊ​​ള്ള​​യ​​ടി​​ച്ചു. കൊ​​ല്ല​​ത്ത്​ വീ​​ട്ടി​​ലെ​​ത്തി​​യ ഉ​​ട​​ൻ സ​​ദാ​​ശി​​വ​​ൻ വി​​വ​​രം അ​​റി​​ഞ്ഞു. ഹൈ ​​ഗ്രൗ​​ണ്ട്​ സ്​​​റ്റേ​​ഷ​​നി​​ലെ സ​​ബ്​ ഇ​​ൻ​​സ​്​​​പെ​​ക്​​​ട​​ർ ഉ​​ത്ത​​പ്പ​​ക്ക്​ ഉ​​ട​​ന​​ടി പ​​രാ​​തി ന​​ൽ​​കാ​​ൻ ര​​ത്​​​ന​​യോ​​ട്​ സ​​ദാ​​ശി​​വ​​ൻ ഫോ​​ണി​​ൽ നി​​ർ​​ദേ​​ശി​​ച്ചു. പ​​ക്ഷേ, ആ ​​നി​​ർ​​ദേ​​ശം പാ​​ലി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടി​​ല്ല.





അ​​ക്ര​​മ​​ത്തി​​നുശേ​​ഷം മാ​​രി​​യ​​പ്പ​​യ​ും ശ്രീ​​നി​​വാ​​സ​​നും ഹൈ​​ഗ്രൗ​​ണ്ട്​ സ്​​​റ്റേ​​ഷ​​നി​​ലെ​​ത്തി സ​​ദാ​​ശി​​വ​​നെ​​തി​​രെ പ​​രാ​​തി ന​​ൽ​​കി. കോ​​ള​​ജി​​ന്റെ ഫ​​ണ്ട്​ ദു​​രു​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കു​​ന്നു​​വെ​​ന്നും മ​​റ്റു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു പ​​രാ​​തി. വെ​​സ്​​​റ്റ്​ ഡി.​​സി.​​പി നാ​​രാ​​യ​​ണ​​ന്റെ ഒാ​​ഫി​സി​​ലാ​​ണ്​ പ​​രാ​​തി ര​​ജി​​സ്​​​റ്റ​​ർ​ ചെ​​യ്​​​ത​​ത്. ഡി.​​സി.​​പി ച​​ട്ട​​ങ്ങ​​ൾ മ​​റി​​ക​​ട​​ന്ന്​ സ​​ബ്​ ഇ​​ൻ​​സ്​​​പെ​​ക്​​​ട​​ർ ഉ​​ത്ത​​പ്പ​​ക്ക്​ പ​​രാ​​തി കൈ​​മാ​​റി. നി​​യ​​മ​​പ്ര​​കാ​​രം ഡി.​​സി.​​പി അ​​സി. ക​​മീ​​ഷ​​ണ​​ർ​​ക്കും അ​​വി​​ടെ​നി​​ന്ന്​ ഇ​​ൻ​​സ്​​​പെ​​ക്ട​​​ർ​​ക്കും അ​​തു​​വ​​ഴി സ​​ബ്​ ഇ​​ൻ​​സ്​​െ​​പ​​ക്​​​ട​​ർ​​ക്കു​​മാ​​ണ്​ പ​​രാ​​തി കൈ​​മാ​​റേ​​ണ്ട​​ത്. ഉ​​ത്ത​​പ്പ സ​​ട​​കു​​ട​​ഞ്ഞെ​​ഴു​​ന്നേ​​റ്റു. സ​​ദാ​​ശി​​വ​​നെ​​തി​​രെ ക്രി​​മി​​ന​​ൽ കേ​​സ്​ ഫ​​യ​​ൽ ചെ​​യ്​​​തു. അ​​റ​​സ്​​​റ്റി​​നു​​ള്ള നീ​​ക്ക​​വും തു​​ട​​ങ്ങി.



ഹൈ​​ഗ്രൗ​​ണ്ട്​​​സ്​ പൊ​​ലീ​​സ്​ സ്​​​റ്റേ​​ഷ​​ൻ

അ​​പ​​ക​​ടം മ​​ണ​​ത്ത സ​​ദാ​​ശി​​വ​​ൻ മു​​ൻ​​കൂ​​ർ ജാ​​മ്യം നേ​​ടി. ഒ​​പ്പം ശ്രീ​​നി​​വാ​​സ​​നും മാ​​രി​​യ​​പ്പ​​യും കോ​​ള​​ജി​​ൽ പ്ര​​വേ​​ശി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ൽനി​​ന്ന്​ ഇ​​ട​​ക്കാ​​ല നി​​രോ​​ധ​​ന ഉ​​ത്ത​​ര​​വും സ​​മ്പാ​​ദി​​ച്ചു. പ​​ക്ഷേ, ഉ​​ത്ത​​ര​​വ്​ അ​​വ​​ഗ​​ണി​​ച്ച്​ ഇ​​രു​​വ​​രും കോ​​ള​​ജി​​ൽ വി​​ഹ​​രി​​ച്ചു. ഇ​​​രു​​വ​​ർ​​ക്കു​​മെ​​തി​​രാ​​യ കോ​​ട​​തി ഉ​​ത്ത​​ര​​വ്​ അ​​ഭി​​ഭാ​​ഷ​​ക​​ൻ മു​​ഖേ​​ന സ​​ദാ​​ശി​​വ​​ൻ ഹൈ​​ഗ്രൗ​​ണ്ട്സ്​​ പൊ​​ലീ​​സ് ​സ്​​​റ്റേ​​ഷ​​നി​​ൽ എ​​ത്തി​​ച്ചെ​​ങ്കി​​ലും അ​​വ​​ഗ​​ണി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടു. പി​​ന്നാ​​ലെ സ​​ദാ​​ശി​​വ​​നും കോ​​ള​​ജ്​ സ്​​​റ്റാ​​ഫ്​ വി.​​സി. ​ജോ​​സ​​ഫ്, രാ​​ജ​​ൻ എ​​ന്നി​​വ​​ർ​​ക്കു​​മെ​​തി​​രെ കോ​​ള​​ജി​​ൽ അ​​തി​​ക്ര​​മി​​ച്ചു​​ക​​യ​​റി​​യെ​​ന്ന പു​​തി​​യ പ​​രാ​​തി ന​​ൽ​​ക​​പ്പെ​​ട്ടു. ആ​​വേ​​ശ​​പൂ​​ർ​​വം ഉ​​ത്ത​​പ്പ വീ​​ണ്ടും കേ​​സെ​​ടു​​ത്തു. മൂ​​വ​​രും വീ​​ണ്ടും ഒ​​ളി​​വി​​ൽ പോ​​യി. ഇൗ ​​പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ല​​ത്തി​​ലാ​​ണ്​ റ​​ഷീ​​ദ്​ സ​​ഹോ​​ദ​​ര​​​ന്‍റെ അ​​ഡ്​​​മി​​ഷ​​നുവേ​​ണ്ടി ബാം​​ഗ്ലൂ​​രി​​ലെ​​ത്തു​​ക​​യും ജോ​​സ​​ഫി​​നെ അ​​ന്വേ​​ഷി​​ച്ച്​ സ​​ഞ്​​​ജ​​യ്​ ഗാ​​ന്ധി കോ​​ള​​ജി​​ൽ ചെ​​ന്നു​​ക​​യ​​റു​​ക​​യും ചെ​​യ്​​​ത​​ത്.

സ​​ന്ധ്യ ലോ​​ഡ്​​​ജി​​ലെ സിം​​ഗി​​ൾ റൂ​​മി​​ലെ രാ​​ത്രി കൂ​​ടി​​ക്കാ​​ഴ്​​​ച​​ക്ക്​ പി​​ന്നാ​​ലെ അ​​ടു​​ത്ത പ്ര​​ഭാ​​ത​​ത്തി​​ൽ (ചൊ​​വ്വ, ആ​​ഗ​​സ്റ്റ്​ 11) ജോ​​സ​​ഫും റ​​ഷീ​​ദും ക​​ബ്ബ​​ൺ പാ​​ർ​​ക്കി​​ന്​ സ​​മീ​​പ​​ത്തെ എ​​യ​​ർ​​ലൈ​​ൻ​​സ്​ ഹോ​​ട്ട​​ലി​​ലേ​​ക്ക്​ പു​​റ​​പ്പെ​​ട്ടു. അ​​വി​​ടെ​​യാ​​ണ്​ സ​​ദാ​​ശി​​വ​​ൻ ഒ​​ളി​​ച്ചു​​താ​​മ​​സി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. മു​​റി​​യി​​ലേ​​ക്ക്​ നേ​​രെ ക​​യ​​റി​വ​​ര​​രു​​തെ​​ന്ന്​ സ​​ദാ​​ശി​​വ​​ൻ നി​​ർ​​ദേ​​ശി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ജോ​​സ​​ഫ്​ റ​​ഷീ​​ദി​​നെ​​യും​കൊ​​ണ്ട്​ ഒാ​​പ​​ൺ എ​​യ​​ർ റ​​സ്​​​റ്റാ​​റ​​ന്റി​ലേ​​ക്ക്​ പോ​​യി. പ്ര​​ഭാ​​ത​ഭ​​ക്ഷ​​ണം വി​​ള​​മ്പു​​ന്ന​​തി​​ന്റെ തി​​ര​​ക്കാ​​ണ​​വി​​ടെ. ബ​​ട്ട​​ൽ മ​​സാ​​ല​​ദോ​​ശ​​യും മാം​​ഗ്ലൂർ ബ​​ണ്ണും ഒാ​​ർ​​ഡ​​ർ​ ചെ​​യ്​​​തു. റ​​ഷീ​​ദ്​ നേ​​ര​​ത്തേ മാം​​ഗ്ലൂർ ബ​​ൺ ക​​ഴി​​ച്ചി​​ട്ടി​​ല്ല. ഭ​​ക്ഷ​​ണം ക​​ഴി​​ച്ച്, ത​​ങ്ങ​​ളെ ആ​​രും പി​​ന്തു​​ട​​രു​​ന്നി​​ല്ലെ​​ന്ന്​ ഉ​​റ​​പ്പാ​​ക്കി​​യ​ശേ​​ഷം ജോ​​സ​​ഫ്​ റൂം ​​ന​​മ്പ​​ർ 49ലേ​​ക്ക്​ ന​​ട​​ന്നു.

മൂ​​ന്നു​​ത​​വ​​ണ വാ​​തി​​ലി​​ൽ വേ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ മു​​ട്ടി. ശേ​​ഷം, ര​​ണ്ടു​​ത​​വ​​ണ ഇ​​ട​​വി​​ട്ടും. അ​​തൊ​​രു ര​​ഹ​​സ്യ​​കോ​​ഡാ​​ണ്. മെ​​ല്ലെ വാ​​തി​​ൽ തു​​റ​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടു....





തുടരും