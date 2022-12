ഈ അവസ്ഥയിൽ നി​രാ​ശ​യെ​ങ്കി​ലും തോ​ന്നാ​ത്ത​വ​രെ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക -കെ.ഇ.എൻ എഴുതുന്നു

രാ​ജ്യ​ത്തി​െ​ൻ​റ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യും വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​ലും നേ​രി​ടു​ന്ന കാ​ല​മാ​ണി​ത്. രാ​മ​െ​ൻ​റ പേ​രി​ൽ മ​സ്​​ജി​ദ്​ ത​ക​ർ​ത്ത്, അ​തി​ന്​ എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ളി​ല്ലാ​തെ മ​ന്ദി​രം പ​ണി​യു​ന്ന കാ​ല​ത്ത്​ നി​ന്ന്​ ചി​ല ചി​ന്ത​ക​ൾ. മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് ലക്കം 1173 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

cancel camera_alt പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിൻെറ ശിലാന്യാസചടങ്ങിൽ

അ​ത്ര​മേ​ൽ കീ​ഴ്മേ​ൽ മ​റി​ഞ്ഞ ഒ​ര​വ​സ്​​ഥ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് സ​ത്യ​മാ​യും ഇ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജീ​വി​തം നി​ല​വി​ളി​ച്ച് ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം സ്വ​പ്നം ക​ണ്ട​തി​െ​ൻ​റ പേ​രി​ൽ, നി​ർ​ഭ​യ​രാ​യി നീ​തി​ക്കൊ​പ്പം നി​ന്ന​തി​െ​ൻ​റ പേ​രി​ൽ, ത​ട​വ​റ​യി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചെ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലാ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ളെ അ​സാ​ധ്യ​മാ​ക്കും​വി​ധം, വെ​റു​പ്പും അ​ക​ൽ​ച്ച​യു​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലി​ന്ന് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി സ​ർ​വ​ത്ര വി​ത​ര​ണം​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ശ്വാ​സ–​അ​വി​ശ്വാ​സ വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ, പ​വി​ത്രം, പാ​വ​നം എ​ന്നൊ​ക്കെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന, ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​പോ​ലും പ​ക​യും അ​ശ്ലീ​ല​ത​ക​ളു​മാ​ണ് അ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. മ​ഹ​ത്ത്വം മ​ലി​ന​മാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ത്തി​ന് മു​റി​വേ​ൽ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​യു​ക​യും സം​വാ​ദം​ത​ന്നെ അ​സാ​ധ്യ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യും​വി​ധം ജീ​വി​തം ചു​രു​ങ്ങി​വ​രു​ന്ന ഇ​തു​പോ​ലു​ള്ളൊ​രു കാ​ല​ത്ത്, 'മി​നി​മം' നി​രാ​ശ​യെ​ങ്കി​ലും തോ​ന്നാ​ത്ത​വ​രെ നാം ​സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണം. ന​വോ​ത്ഥാ​ന​ത്തി​ന് പ​ക​രം പു​ന​രു​ത്ഥാ​ന​വും രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തി​െ​ൻ​റ സ്​​ഥാ​ന​ത്ത് അ​രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത​യും, പ്ര​ബു​ദ്ധ​ത​ക്ക​പ്പു​റം ഉ​പ​ഭോ​ഗ​പ​ര​ത​യും കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് ബ​ദ​ലാ​യി കാ​ഴ്ച​കൊ​ഴു​പ്പു​ക​ളും സ​ർ​ഗാ​ത്്മ​ക​ത​ക്കു​പ​ക​രം യാ​ന്ത്രി​ക​ത​ക​ളും കൊ​ടി​പ​റ​ത്തു​ന്ന ഒ​ര​വ​സ്​​ഥ​യി​ലെ നി​രാ​ശ​ക്കു​പോ​ലും സ​ക്രി​യ​മാ​വാ​നും സ​മ​രോ​ത്സു​ക​മാ​വാ​നും ക​ഴി​യും. മ​ര​വി​ച്ച ശൂ​ന്യ​ത​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന​ല്ല സ്​​നേ​ഹ​ന​ഷ്​​ട​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്, സ​മ​രോ​ത്സു​ക​മാ​യ നി​രാ​ശ​ക​ൾ പി​റ​ക്കു​ന്ന​ത്. ''സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​മെ​ന്നാ​ൽ സ്​​നേ​ഹി​ക്ക​ലും സ​ഹാ​യി​ക്ക​ലു​മാ​ണ് കൂ​ട്ട​രേ, നി​ർ​ഭ​യ​മാ​യി സ്​​നേ​ഹി​ക്കു​ക, എ​ങ്ങു​മു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​രെ സ്​​നേ​ഹി​ക്കു​ക, അ​താ​ണ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം'' എ​ന്ന് സ​ഫ്ദ​ർ ഹാ​ശ്മി. ''സ്​​നേ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ലും ഇ​ന്ന് നാം ​സ​മ​രം ചെ​യ്യ​ണം'' എ​ന്ന​തി​ന്ന്, സ്​​നേ​ഹം സ്വ​യം സ​മ​ര​മാ​ണെ​ന്നു​കൂ​ടി​യാ​ണ് അ​ർ​ഥം. മ​റ്റെ​ന്ത് ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ടാ​ലും, സ്​​നേ​ഹം ന​ഷ്​​ട​മാ​വാ​ൻ സ​മ്മ​തി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ​യു​ടെ പേ​ര് കൂ​ടി​യാ​ണ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം. ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തി ഇ​രു​പ​ത് ആ​ഗ​സ്​​റ്റ്​ അ​ഞ്ചി​ന് വി​സ്​​മൃ​ത​മാ​യ​ത് അ​ദ്വാ​നി​യു​ടെ മാ​പ്പും ന​ര​സിം​ഹ​റാ​വു​വി​െ​ൻ​റ ഉ​റ​പ്പും മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യു​ടെ മ​ഹ​ത്ത്വ​വു​മാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​ന​ത​യൊ​ന്നാ​കെ ശ്രീ​രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​െ​ൻ​റ കീ​ഴി​ൽ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി അ​ണി​നി​ര​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന വ്യാ​ജ പ്ര​തീ​തി സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സം​ഘ്​​പ​രി​വാ​ർ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​ജ​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ലാ​ണ്, ഇ​ത്ത​വ​ണ ന​മ്മു​ടെ രാ​ഷ്​​ട്ര​ത്തി​െ​ൻ​റ എ​ഴു​പ​ത്തി​നാ​ലാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്. ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത നൃ​ത്തം​വെ​ക്കു​ന്ന, 'ഇ​ന്ത്യ ഒ​രു വി​സ്​​മ​യം' എ​ന്ന മ​ഹ​ത്താ​യ ആ​ശ​യ​ത്തെ ശി​ഥി​ല​മാ​ക്കും​വി​ധം, 'രാ​മ​െ​ൻ​റ മ​ക്ക​ളും', 'ഹ​റാം മ​ക്ക​ളു'​മാ​യി വ്യ​ത്യ​സ്​​ത മ​ത–​മ​ത​ര​ഹി​ത–​രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ചി​ന്താ​ധാ​ര​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​രെ​യാ​കെ നെ​ടു​കെ 'വി​ഭ​ജി​ക്കാ​നു​ള്ള' ശ്ര​മ​മാ​ണ് മു​മ്പെ​ങ്ങു​മി​ല്ലാ​ത്ത​വി​ധം ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മ​കാ​ല ച​രി​ത്രം നി​സ്സം​ശ​യം ഗു​ണ്ടാ​യി​സ​മെ​ന്ന് വി​ളി​ച്ച ബാ​ബ​രി പ​ള്ളി പൊ​ളി​ച്ച സം​ഭ​വം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​മാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച് വാ​ഴ്ത്ത​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​തോ​ടെ അ​ദ്വാ​നി​പോ​ലും മാ​പ്പ് പ​റ​ഞ്ഞ ഒ​രു പൊ​ളി​പ്പ​ൻ​പ​ണി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര​സേ​നാ​നി​ക​ളാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. കൃ​ത്യം ഇ​രു​പ​ത്തി​യെ​ട്ട് കൊ​ല്ലം​കൊ​ണ്ട്, ഒ​ര​ഞ്ഞൂ​റു കൊ​ല്ല​ത്തെ സം​ഭ​വ​ബ​ഹു​ല​മാ​യ ച​രി​ത്ര​ത്തെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫാ​ഷി​സം അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ നു​ണ​പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഒ​ടു​വി​ൽ, ഭ​ര​ണ​കൂ​ട പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ, 1992 ഡി​സം​ബ​ർ ആ​റി​ന്, ത​ക​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത് ഒ​രു വെ​റും പ​ള്ളി​യ​ല്ല, ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യു​ടെ ശ​ക്​​ത​മാ​യൊ​രു പ്ര​തീ​ക​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നു​ള്ള​ത് പ​തു​ക്കെ പ​ല​രും മ​റ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്! പ​ള്ളി​പൊ​ളി​ച്ച പി​റ്റേ​ദി​വ​സം, പൊ​ളി​പ്പ്പ​ണി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ അ​ദ്വാ​നി രാ​ഷ്​​ട്ര​ത്തോ​ട് മാ​പ്പ് പ​റ​ഞ്ഞ​തും പ​ള്ളി പൊ​ളി​ക്ക​ൽ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ 'പൂ​ജ' നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന അ​ന്ന​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​ര​സിം​ഹ​റാ​വു ഞെ​ട്ടി​യു​ണ​ർ​ന്ന്, പ​ള്ളി ത​ൽ​സ്​​ഥാ​ന​ത്ത് ത​ന്നെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കു​മെ​ന്ന് രാ​ഷ്​​ട്ര​ത്തി​ന് ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​തും കാ​ര്യ​മാ​യി ഇ​പ്പോ​ഴാ​രു​മോ​ർ​ക്കാ​റേ​യി​ല്ല! ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തി ഇ​രു​പ​ത് ആ​ഗ​സ്​​റ്റ്​ അ​ഞ്ചി​ന് വി​സ്​​മൃ​ത​മാ​യ​ത് അ​ദ്വാ​നി​യു​ടെ മാ​പ്പും ന​ര​സിം​ഹ​റാ​വു​വി​െ​ൻ​റ ഉ​റ​പ്പും മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യു​ടെ മ​ഹ​ത്ത്വ​വു​മാ​ണ്. സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​വി​രു​ദ്ധ സ​മ​ര​ത്തി​െ​ൻ​റ സ്​​മ​ര​ണ​ക​ൾ ഇ​ര​മ്പു​ന്ന, ആ​ഗ​സ്​​റ്റ്​ പ​തി​ന​ഞ്ചി​നു മു​ക​ളി​ൽ; ഇ​പ്പോ​ൾ സ്​​ഥാ​ന​മു​റ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്, രാ​മ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​െ​ൻ​റ ശി​ലാ​ന്യാ​സം നി​ർ​വ​ഹി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ആ​ഗ​സ്​​റ്റ്​ അ​ഞ്ചാ​ണ്! ആ ​ദി​വ​സ​ത്തെ രാ​മ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ശി​ലാ​ന്യാ​സം ന​ട​ന്ന മ​ഹ​ത്താ​യ സു​ദി​ന​മാ​യാ​ണ്, അ​ഞ്ചു നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​കാ​ല​ത്തെ യാ​ത​നാ​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​ത്തി​െ​ൻ​റ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ത​യു​ടെ ക​ള​ങ്കം ക​ഴു​കി​ക്ക​ള​ഞ്ഞ പു​ണ്യ​പ്ര​വൃ​ത്തി​യാ​യാ​ണ്, സം​ഘ്​​പ​രി​വാ​ർ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി​ത​ന്നെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ​മ​വ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​ന​ത​യെ ''ബാ​ബ​റി​െ​ൻ​റ മ​ക്ക​ളും'', ''രാ​മ​െ​ൻ​റ മ​ക്ക​ളു''​മാ​ക്കി. ര​ണ്ടാ​മ​ത​വ​ർ ''ബാ​ബ​റി​െ​ൻ​റ മ​ക്ക​ളെ'' ''ഹ​റാം മ​ക്ക​ളാ''​ക്കി, പി​ന്നീ​ട​വ​ർ അ​വ​രു​ടെ 'പൗ​ര​ത്വ​ത്തി'​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു. ഒ​ടു​വി​ല​വ​ർ അ​തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ എ​ന്നും അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ ഓ​ർ​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി പ്ര​തി​ഭാ​ശാ​ലി​ക​ളെ​യും പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ക​രെ​യും രാ​ജ്യ​േ​ദ്രാ​ഹി​ക​ളാ​ക്കി മു​ദ്ര​കു​ത്തി ത​ട​വി​ലി​ട്ടു.

ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ത​ല​സ്​​ഥാ​നം സ​ത്യ​മാ​യും ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ​നി​ന്നും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​െ​ൻ​റ ഹെ​ഡ്ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സാ​യ നാ​ഗ​പ്പൂ​രി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന് ലി​ബ​റ​ൽ സെ​ക്കു​ല​റി​സ്​​റ്റു​ക​ളി​ൽ പ​ല​ർ​ക്കും എ​ന്നി​ട്ടും മ​ന​സ്സി​ലാ​വു​ന്നി​ല്ല. ഇ​നി​മു​ത​ൽ '1947 ആ​ഗ​സ്​​റ്റ്​ 15നും' ​മു​ക​ളി​ൽ '2020ലെ ​ആ​ഗ​സ്​​റ്റ്​ 5' ക​യ​റി​നി​ന്നേ​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​നെ അ​വ​ർ കാ​ര്യ​മാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഭീ​മ കൊ​റേ​ഗാ​വ്, ക​ശ്മീ​ർ, മു​ത്ത​ലാ​ഖ്, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​ട്ടി​മ​റി, ച​രി​ത്ര ത​മ​സ്​​ക​ര​ണം, ജ​ന​വി​രു​ദ്ധ സാ​മ്പ​ത്തി​ക രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ന​യം എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം രാ​മ​ക്ഷേ​ത്ര കാ​ര്യ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് കൃ​ത്യ​മ​വ​ർ ക​ണ്ണി​ചേ​ർ​ത്തു ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. ക്ഷ​ത​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ക്ഷേ​ത്ര​മെ​ങ്കി​ൽ, ഇ​വി​ടെ മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​ക്ക് ക്ഷ​ത​മേ​ൽ​ക്കും​വി​ധ​മാ​ണ് പു​തി​യ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ക്ഷേ​ത്ര പ്രോ​ജ​ക്​​ട്​ മു​ന്നേ​റു​ന്ന​ത്. മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യെ​യും ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ​യും മ​ര​വി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​െ​ൻ​റ േസ്രാ​ത​സ്സാ​യി 'രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ഭ​ക്​​തി' മാ​റും. പ്ര​ശ​സ്​​ത സാ​മൂ​ഹി​ക​ശാ​സ്​​ത്ര​ജ്ഞ മീ​ര​ാന​ന്ദ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച​തു​പോ​ലെ, ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ വ​ള​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ന്ന​പോ​ലെ 'സാ​ദാ വി​പ​ണി​യ​ല്ല'; സാ​ക്ഷാ​ൽ ദൈ​വ​വി​പ​ണി​യാ​ണ്(God Market). ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​വും–​ക്ഷേ​ത്ര​വും–​കോ​ർ​പ​റേ​റ്റു​ക​ളും ചേ​ർ​ന്നൊ​രു​ക്കി​യ ഒ​രു സ​മു​ച്ച​യ​മാ​യാ​ണ​ത് ശ​ക്​​തി​യാ​ർ​ജി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. (''State-Temple-Corporate Complex''എ​ന്ന് മീ​രാ​ന​ന്ദ). ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ത​ല​സ്​​ഥാ​നം സ​ത്യ​മാ​യും ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ​നി​ന്നും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​െ​ൻ​റ ഹെ​ഡ്ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സാ​യ നാ​ഗ​പ്പൂ​രി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന് ലി​ബ​റ​ൽ സെ​ക്കു​ല​റി​സ്​​റ്റു​ക​ളി​ൽ പ​ല​ർ​ക്കും എ​ന്നി​ട്ടും മ​ന​സ്സി​ലാ​വു​ന്നി​ല്ല സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ഗോ​ള​മൂ​ല​ധ​ന​ത്തി​െ​ൻ​റ വെ​റും ബി​സി​ന​സ്​ ന​ട​ത്തി​പ്പു​കാ​ർ ആ​വു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് മു​മ്പ് മാ​ർ​ക്സ്​ പ​റ​ഞ്ഞ​തി​നോ​ടൊ​പ്പം; ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, 'ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ​യും' മൂ​ല​ധ​ന താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളും, ഭ​ര​ണ​കൂ​ട നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും വി​ദ്വേ​ഷ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും, 'ഉ​രു​കി ചേ​രു​ന്ന' സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ ഒ​ര​വ​സ്​​ഥ​യാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യും ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​െ​ൻ​റ മ​ർ​ദ​കാ​ധി​കാ​ര–​പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്​​ത്ര ശ​ക്​​തി​ക്കൊ​പ്പം, 'കോ​വി​ഡ് മ​ഹാ​മാ​രി'​കൂ​ടി, ഒ​ന്നി​ച്ച​തോ​ടെ, ജ​ന​കീ​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഏ​റ​ക്കു​റെ ബ​ല​ക്ഷ​യം സം​ഭ​വി​ച്ചൊ​രു പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ്; ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ത​ന്നെ സ്വ​യ​മൊ​രു പു​രോ​ഹി​ത​നാ​യ​ത്! സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി​യ​നു​സ​രി​ച്ച് രാ​മ​ക്ഷേ​ത്രം നി​ർ​മി​ക്കാ​നും അ​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ക്കാ​നും പ്ര​ത്യേ​ക ക്ഷേ​ത്ര​സ​മി​തി ഉ​ണ്ടെ​ന്നി​രി​ക്കെ, രാ​ഷ്​​ട്ര​ത്തി​െ​ൻ​റ​ത​ന്നെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത നേ​താ​വ് ആ ​ദൗ​ത്യം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത് നി​ല​വി​ൽ ആ​ചാ​ര്യ​പു​രോ​ഹി​ത​രു​ടെ അ​ഭാ​വ​ത്തെ​യ​ല്ല, ഒ​രു രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ അ​ജ​ണ്ട​യു​ടെ ശി​ലാ​സ്​​ഥാ​പ​ന​ക​ർ​മ​ത്തെ​യാ​ണ് ദൃ​ഢ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. കൊ​റോ​ണ​യെ തു​ര​ത്താ​നു​ള്ള മു​ഖ്യ​മ​രു​ന്ന് രാ​മ​ക്ഷേ​ത്ര​നി​ർ​മാ​ണ​മാ​ണെ​ന്നു​വ​രെ പ്ര​ചാ​ര​മു​ണ്ടാ​യി. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ യു​ദ്ധ​കാ​ലാ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​തി​വേ​ഗം രാ​മ​ക്ഷേ​ത്ര പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​ൽ മ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു! എ​ന്നാ​ൽ അ​തി​നെ​ക്കാ​ളും കൗ​തു​ക​ക​ര​മാ​യ​ത്, സം​ഘ്​​പ​രി​വാ​ർ നേ​താ​വും ഭോ​പാ​ൽ എം.​പി​യു​മാ​യ സാ​ധ്വി പ്ര​ഗ്യാ​സി​ങ്ങിെ​ൻ​റ ക​ണ്ടു​പി​ടി​ത്ത​മാ​ണ്. അ​വ​ര​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട​ത്, ജൂ​ലൈ 25 മു​ത​ൽ ശി​ലാ​ന്യാ​സം ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ഗ​സ്​​റ്റ്​ അ​ഞ്ചു​വ​രെ ദി​വ​സം അ​ഞ്ച്നേ​രം ഹ​നു​മാ​ൻ​കീ​ർ​ത്ത​നം ചൊ​ല്ലി​യാ​ൽ, മ​ഹാ​മാ​രി​യെ ഓ​ടി​ക്കാം എ​ന്നാ​ണ്! പ​തി​നെ​ട്ട് ദി​വ​സം​കൊ​ണ്ടാ​ണ് മ​ഹാ​ഭാ​ര​ത​യു​ദ്ധം ജ​യി​ച്ച​തെ​ന്ന് കോ​വി​ഡ് പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മോ​ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഭ​ര​ണ​കൂ​ട മാ​ധ്യ​മി​ക​ത​യി​ലൂ​ടെ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന 'അ​ന്ധ​വി​ശ്വാ​സം' സാ​ധാ​ര​ണ അ​ന്ധ​വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളെ​ക്കാ​ൾ ശ​ക്​​ത​മാ​യ ഒ​ര​ധി​കാ​ര​ശ​ക്​​തി​യാ​യി മാ​റും. ഭ​ര​ണ​കൂ​ട മാ​ധ്യ​മി​ക​ത​യി​ലൂ​ടെ​യും അ​ല്ലാ​തെ​യും ദൃ​ഢ​പ്പെ​ടു​ന്ന ജാ​തി​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ അ​ന്ധ​വി​ശ്വാ​സം. മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യു​ടെ അ​നി​വാ​ര്യ​ഭാ​ഗ​മാ​യ ആ​ചാ​ര​പ​ര​മാ​യ നി​ഷ്പ​ക്ഷ​ത പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നും ലി​ബ​റ​ൽ സെ​ക്കു​ല​ർ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ക​ഴി​യാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്, ജാ​തി സ്വ​ന്തം ശീ​ല​മാ​യി മാ​റി​യ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്!

ബാ​ബ​രി മ​സ്​​ജി​ദി​നെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തും പൊ​ളി​ച്ച​ടു​ക്കി​യ​തും, വ്യ​ത്യ​സ്​​ത​ത​രം ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും അ​ന്ധ​വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളും അ​തി​നോ​ടൊ​പ്പം ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ്. നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക​മാ​യ രാ​മ​ഭ​ക്​​തി മു​ത​ലെ​ടു​ത്താ​ണ്, രാ​മ​ഭ​ക്​​തി​ക്ക് ക​ള​ങ്കം ചാ​ർ​ത്തും​വി​ധം, 1949 ഡി​സം​ബ​ർ 22ന് ​രാ​ത്രി ബാ​ബ​രി മ​സ്​​ജി​ദി​ന​ക​ത്ത് ഇ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റി രാ​മ​വി​ഗ്ര​ഹം സ്​​ഥാ​പി​ച്ച​ത്. വി​ഗ്ര​ഹം 'സ്വ​യം​ഭൂ​വാ​യ​താ'​ണെ​ന്ന പ​രി​ഹാ​സ്യ​മാ​യ വാ​ദം ഇ​പ്പോ​ൾ സം​ഘ്​​പ​രി​വാ​ർ​പോ​ലും പ​റ​യാ​റി​ല്ല. 1991ൽ ​ഞാ​നാ​ണ് ആ ​വി​ഗ്ര​ഹം അ​ന്ന​വി​ടെ സ്​​ഥാ​പി​ച്ച​തെ​ന്ന് രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ദാ​സ്​ പ​ര​മ​ഹം​സ്​ തു​റ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ, സ്വ​യം​ഭൂ​വാ​ദ​ത്തി​ൽ ആ​ത്​മാ​ർ​ഥ​മാ​യി വി​ശ്വ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​വ​ർ​പോ​ലും അ​മ്പ​ര​ന്നു​പോ​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​വും! വി​ഗ്ര​ഹം പ​ള്ളി​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ച്ച​ത​റി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ പ​ണ്ഡി​റ്റ് ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു, അ​ത് സ​ര​യൂന​ദി​യി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചെ​റി​യാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യു​ടെ കോ​രി​ത്ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ച​രി​ത്ര​മാ​യി ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ശ​ക്​​തി​ക​ൾ ഇ​ന്നും അ​നു​സ്​​മ​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ അ​ന്നും പി​ന്നീ​ടും 'നെ​ഹ്റു' പൊ​ളി​യു​ക​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. അ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്കു മു​ക​ളി​ൽ, ഫൈ​സാ​ബാ​ദ് ക​ല​ക്ട​റാ​യി​രു​ന്ന കെ.​കെ. നാ​യ​ർ വി​ജ​യി​ച്ചു. വി​ഗ്ര​ഹം എ​ടു​ത്തെ​റി​യു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം കെ.​കെ. നാ​യ​ർ പൂ​ജ​ക്കു​ള്ള ഏ​ർ​പ്പാ​ടൊ​രു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു! മ​സ്​​ജി​ദ് ത​ക​ർ​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തും അ​തി​െ​ൻ​റ അ​വ​ശി​ഷ്​​ട​ങ്ങ​ൾ സ​ര​യൂ​ന​ദി​യി​ൽ എ​റി​യ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തു​മാ​ണ് എ​ന്ന് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ട വി​ന​യ് ക​ത്യാ​റും കൂ​ട്ടു​കാ​രു​മാ​ണ് ര​ണ്ടാം വ​ട്ടം വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. സ​ന്ന്യാ​സി​ക​ളു​ടെ തീ​രു​മാ​നം കോ​ട​തി​ക​ൾ​ക്ക​തീ​ത​മാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച അ​ശോ​ക്സിം​ഗാ​ളാ​ണ് മൂ​ന്നാം​വ​ട്ടം വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. അ​ദ്വാ​നി ആ ​അ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ നാ​ലാം​വ​ട്ട വി​ജ​യി​യാ​ണ്. ഓ​രോ ത​വ​ണ​യും തോ​ൽ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ 'സ്വ​ാത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​െ​ൻ​റ' മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. 1949ഉം 1989​ഉം 1992ഉം ​ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ശ​ക്​​തി​ക​ൾ നി​താ​ന്ത​ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്തു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​റ​വി​യി​ൽ മ​റ​യും. 2020 ആ​ഗ​സ്​​റ്റ്​ 5 മാ​ത്രം ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ തെ​ളി​യും. 1789നെ ​ഞാ​ൻ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ന്മൂ​ല​നം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാേ​ക്രാ​ശി​ച്ച​ത്, 1930ക​ളി​ൽ, നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം ഗീ​ബ​ൽ​സാ​യി​രു​ന്നു. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം, സ​മ​ത്വം, സാ​ഹോ​ദ​ര്യം എ​ന്ന ഫ്ര​ഞ്ച് വി​പ്ല​വ​ത്തി​െ​ൻ​റ മ​ഹ​ത്താ​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഫാ​ഷി​സ്​​റ്റ് ഗീ​ബ​ൽ​സി​നെ പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഫാ​ഷി​സ്​​റ്റു​ക​ൾ ജ​യി​ച്ചാ​ൽ മ​രി​ച്ച​വ​ർ​ക്കു​പോ​ലും ര​ക്ഷ​യു​ണ്ടാ​വു​ക​യി​ല്ലെ​ന്നും, വ​ഴി​ക്ക​ല്ലു​ക​ളു​ടെ കു​റി​പ്പു​ക​ൾ മാ​റ്റി​യെ​ഴു​തു​ന്ന​തു​പോ​ലെ അ​വ​ർ ശ​വ​ക്ക​ല്ല​റ​യു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ​പോ​ലും തി​രു​ത്തി​യെ​ഴു​തു​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ​ത് നാ​സി​ഭീ​ക​ര​ത​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച വാ​ൾ​ട്ട​ർ ബെ​ഞ്ച​മി​നാ​ണ്. സ​ങ്ക​ര​സം​സ്​​കാ​ര​ത്തി​െ​ൻ​റ​യും മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യു​ടെ​യും സ്​​മ​ര​ണ​ക​ളെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫാ​ഷി​സ്​​റ്റു​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​യോ​ധ്യ​യി​ലെ ഒ​രു ഇ​ഖ്ബാ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി​യെ ഭൂ​മി​പൂ​ജ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ച്ചും മു​ഗ​ൾ​വം​ശ പ​ര​മ്പ​ര​യി​ലെ ഒ​രു യാ​ക്കൂ​ബ് ഹ​ബീ​ബു​ദ്ദീ​ൻ​ ടൂ​സി​യി​ൽനി​ന്ന് സ്വ​ർ​ണം സ്വീ​ക​രി​ച്ചും, ഭാ​ര​ത​വ​ത്​​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യാ​ർ​ജി​ച്ചും 'ദേ​ശീ​യ അ​ഭി​മാ​നം' എ​ന്നാ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചും സ്​​മ​ര​ണ​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ്​ അ​വ​ർ ക​രു​തു​ന്ന​ത്. ജ​ർ​മ​നി​യി​ലെ ജൂ​ത​പീ​ഡ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​രോ​ധ​മു​യ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ''മാ​ന്യ​രാ​യ ജൂ​ത​ർ​ക്ക് ഞ​ങ്ങ​ളെ​തി​ര​ല്ലെ''​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ, പ​ഴ​യ ഫാ​ഷി​സ്​​റ്റു​ക​ളെ​യാ​ണ്; ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​വ​ഫാ​ഷി​സ്​​റ്റു​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബാ​ബ​രി പ​ള്ളി പൊ​ളി​ച്ച​ത് മു​ത​ൽ അ​വ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച വി​ധ്വം​സ​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ വി​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ അ​വ​ർ വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് ''ക​പ​ട​മ​തേ​ത​ര വാ​ദി​ക​ൾ'' എ​ന്ന​െ​ത്ര! നെ​ഹ്റു ക​പ​ട മ​തേ​ത​ര​വാ​ദി, കെ.​കെ. നാ​യ​രും അ​ദ്വാ​നി​യും ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യും ക​റ​ക​ള​ഞ്ഞ മ​തേ​ത​ര​വാ​ദി​ക​ളും! മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​ക്കെ​തി​രെ ഒ​രു പ്ര​തി​ലോ​മ​ബ​ദ​ൽ ആ​ഖ്യാ​നം, ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ന​വ​ഫാ​ഷി​സ്​​റ്റു​ക​ൾ ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് ബാ​ബ​രി മ​സ്​​ജി​ദു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ്. ബാ​ബ​ർ വി​പ​രീ​തം രാ​മ​ൻ എ​ന്ന ഒ​ര​ർ​ഥ​ത്തി​ലും പ്ര​സ​ക്​​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു പ​രി​ക​ൽ​പ​ന​യെ​യാ​ണ് അ​വ​ര​തി​നാ​യി ആ​ശ്ര​യി​ച്ച​ത്. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ അ​വ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മൂ​ർ​ത്ത​മാ​യ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തെ കൃ​ത്രി​മ​മാ​യി അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച​ത്. അ​തി​െ​ൻ​റ​കൂ​ടി തു​ട​ർ​ച്ച​യി​ലാ​ണ്, ഡ​ൽ​ഹി​വം​ശ​ഹ​ത്യ​വ​രെ എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന, സ​മ​സ്​​ത വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക​ളും ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ട്ട​ത്. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യാ​ന​ന്ത​രം, 'ബാ​ബ​രി' പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും അ​ഞ്ച് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴു​ള്ള 'പ​ത​ന'​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. ആ​ദ്യ​ത്തേ​ത് മു​മ്പേ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ​പോ​ലെ ഇ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റി പ​ള്ളി​ക്ക​ക​ത്ത് വി​ഗ്ര​ഹം പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ച്ച​താ​ണ്. ര​ണ്ടാ​മ​ത്തേ​ത് രാ​ജീ​വ്ഗാ​ന്ധി പൂ​ജ ന​ട​ത്താ​ൻ പൂ​ട്ട് തു​റ​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​താ​ണ്. മൂ​ന്നാ​മ​ത്തേ​ത് പ​ള്ളി പൊ​ളി​ച്ച​താ​ണ്. നാ​ലാ​മ​ത്തേ​ത് പൊ​ളി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ​ള്ളി​ക്കു മു​ക​ളി​ൽ രാ​മ​ക്ഷേ​ത്രം ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ർ​വ​രും ഏ​റ​ക്കു​റെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ കു​ഴ​പ്പം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ര​മോ​ന്ന​ത കോ​ട​തി​വി​ധി​യാ​ണ്. അ​ഞ്ചാ​മ​ത്തേ​ത്, ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ആ​ധി​പ​ത്യ​കാ​ലം മു​ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി ഇ​പ്പോ​ഴും തു​ട​രു​ന്ന അ​പ​ര​വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മാ ആ​ശ​യ​സം​ഹി​ത​യു​ടെ ശ​ക്​​ത​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ്. ബാ​ബ​രി​പ​ള്ളി​യെ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ മ​താ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഭി​ന്നി​പ്പി​ച്ച് ഭ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​സം​സ്​​കൃ​ത​പ​ദാ​ർ​ഥ​മാ​ക്കി​യ ആ ​ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മാ​ണ്, ഇ​ന്ന് സം​ഘ്​​പ​രി​വാ​ർ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​ത്. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്​​ഥ​ന്മാ​രാ​യ മോ​ണ്ട്ഗോ​മ​റി മാ​ർ​ട്ടി​നും കാ​ർ​ണ​ഗി​ക്കും, 1857ലെ ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​രം പൊ​ളി​ക്കാ​ൻ ബ്രി​ട്ട​നെ സ​ഹാ​യി​ച്ച ഹ​നു​മാ​ൻ​ഗ​ഢി​ലെ ബൈ​രാ​ഗി​ക​ൾ എ​ന്ന പു​രോ​ഹി​ത​ന്മാ​ർ​ക്ക്, അ​വ​രു​ടെ പി​ള​ർ​പ്പ​ൻ പ​ണി​ക്കു​ള്ള പാ​രി​തോ​ഷി​ക​മാ​യി 'ബ്രി​ട്ട​ൻ' സ​ദ​യം ന​ൽ​കി​യ, പ​ള്ളി​ക്കു സ​മീ​പ​ത്തെ 'രാ​മ​ബം​ബൂ​ത്ര'​ക്കും അ​ന്ന് ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​താ​ണ്, ഇ​ന്ന് ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബാ​ബ​റി​നെ​യ​ല്ല, 'ഇ​ന്ത്യ'​യെ​യാ​ണ​വ​ർ തോ​ൽ​പി​ച്ച​ത്. വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​ത്തെ​യ​ല്ല ന​മ്മു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തെ​യാ​ണ്​ അ​വ​ർ ത​ക​ർ​ത്ത​ത്. ആ ​ത​ക​ർ​ച്ച​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തെ ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​തെ, വാ​ൾ​ട്ട​ർ ബെ​ഞ്ച​മി​െ​ൻ​റ വാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ, ആ​പ​ത്തി​ൽ മി​ന്നി​മ​റി​യു​ന്ന സ്​​മ​ര​ണ​ക​ളെ കൈ​യെ​ത്തി​പി​ടി​ക്കാ​തെ ച​രി​ത്ര​ജ്ഞാ​നം അ​സാ​ധ്യ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ അ​ന്ന് പ​ല​കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത് മു​മ്പേ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച അ​ദ്വാ​നി​യു​ടെ രാ​ഷ്​​ട്ര​ത്തോ​ടു​ള്ള ആ 'മാ​പ്പ'​പേ​ക്ഷ​യാ​യി​രു​ന്നു മു​ര​ളി​മ​നോ​ഹ​ർ ജോ​ഷി, മ​സ്​​ജി​ദ് ധ്വം​സ​നം ക്ഷേ​ത്ര​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​െ​ൻ​റ മു​ന്നോ​ടി​യാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തും, പ​ള്ളി ത​ക​ർ​ത്ത​ശേ​ഷം മു​ര​ളി​മ​നോ​ഹ​ർ ജോ​ഷി​യും ഉ​മാ​ഭാ​ര​തി​യും പ​ര​സ്​​പ​രം ആ​ശ്ലേ​ഷി​ച്ച് ആ​ഹ്ലാ​ദം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​തും അ​ന്ന​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന പ​ത്ര​വാ​ർ​ത്ത​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ അ​ന്ന് പ​ല​കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത് മു​മ്പേ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച അ​ദ്വാ​നി​യു​ടെ രാ​ഷ്​​ട്ര​ത്തോ​ടു​ള്ള ആ 'മാ​പ്പ'​പേ​ക്ഷ​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഒ​രാ​ഴ്ച ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ഴേ​ക്ക് ആ '​മാ​പ്പ്' അ​പേ​ക്ഷ, ഏ​തോ വി​ദൂ​ര​ത​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യി. പ​ക​രം പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്, ''മ​സ്​​ജി​ദ് ധ്വം​സ​നം ദൈ​വ​ഹി​തം'' എ​ന്നൊ​രാ​ശ്വാ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു. മാ​സ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ട്ട​പ്പോ​ൾ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​െ​ൻ​റ ഹി​തം മാ​നി​ക്കാ​തി​രു​ന്നാ​ൽ ഇ​തി​ല​പ്പു​റം സം​ഭ​വി​ക്കു​മെ​ന്ന ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി. ഒ​രു വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ മാ​പ്പ് പ​റ​യാ​നി​ട​യാ​ക്കി​യൊ​രു സാം​സ്​​കാ​രി​ക അ​ധഃ​പ​ത​നം, സം​ഘ്​​പ​രി​വാ​റി​നു സ്വ​യം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള 'വി​ജ​യ​ദി​ന'​മാ​യി! കാ​ലം പി​ന്നെ​യും ക​ട​ന്നു​പോ​യ​പ്പോ​ൾ പ​ല പ്ര​സ്​​താ​വ​ന​ക​ൾ വ​ന്നും​പോ​യു​മി​രു​ന്നു. അ​തി​ലേ​റെ നാ​ട​കീ​യ​മാ​യ​ത് പ​ള്ളി​പൊ​ളി​ച്ച സ്​​ഥ​ല​ത്ത് ര​ണ്ട് രാ​മ​ക്ഷേ​ത്രം പ​ണി​യു​മെ​ന്ന സ്വാ​ധ്വി ബാ​ലി​കാ​സ​ര​സ്വ​തി​യു​ടെ അ​രു​ള​പ്പാ​ടാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​ന്ന് അ​യോ​ധ്യ​യി​ലെ രാ​മ​ജ​ന്മ​ഭൂ​മി​യി​ൽ. മ​റ്റൊ​ന്ന് പാ​കി​സ്​​താ​നി​ലും! സ്വാ​ധ്വി ബാ​ലി​കാ സ​ര​സ്വ​തി പാ​കി​സ്​​താ​നി​ലെ ആ ​സ്​​ഥ​ലം കൃ​ത്യം പ​റ​ഞ്ഞ​താ​യി ഓ​ർ​ക്കു​ന്നി​ല്ല!

പ​ക്ഷേ, ആ​ഗ​സ്​​റ്റ്​ അ​ഞ്ചോ​ടെ പാ​കി​സ്​​താ​നി​ൽ എ​വി​ടെ​യാ​യാ​ലും, ഇ​വി​ട​ത്തെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​യി​ക​ഴി​ഞ്ഞു! അ​തോ​ടെ മു​മ്പി​ല്ലാ​ത്ത​വി​ധം ''ഇ​ന്ത്യ രാ​മ​നാ​ണ്, രാ​മ​നാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ'' തു​ട​ങ്ങി​യ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട പ്ര​ചാ​ര​ണ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ര​ങ്ങേ​റ്റ​മാ​ണ് സ​ർ​വ​ത്ര ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് വാ​ല്മീ​കി​യു​ടെ​യോ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ​യോ ക​ബീ​റി​െ​ൻ​റ​യോ നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക​മാ​യ രാ​മ​ഭ​ക്​​തി​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യേ​യ​ല്ല. മ​റി​ച്ച്, മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യെ​യും, ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ബൃ​ഹ​ത് പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ലെ രാ​മ​വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തെ​യു​മാ​ണ് ഒ​റ്റ​യ​ടി​ക്ക് ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യൊ​രു ഹി​ന്ദു​വാ​യി സ്വ​യം അ​നു​ഭൂ​തി​പ്പെ​ട്ട ഗാ​ന്ധി, ചെ​റി​യ ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മാ മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് മു​മ്പി​ൽ, മു​മ്പേ മ​റി​ഞ്ഞു​വീ​ണു​ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. പ​ല​രും ക​രു​തു​ന്ന​തു​പോ​ലെ ഇ​നി ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ''സ്​​നേ​ഹ​മൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ രാ​മ​ന്'', ഇ​ന്ന​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഗോ​ദ്​​സെ​യു​ടെ ആ ​സാ​യു​ധ​രാ​മ​നോ​ട് എ​തി​രി​ടാ​നാ​വു​മെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന​ത് വ്യ​ർ​ഥ​മാ​ണ്. ഒ​രു വി​ഫ​ല​മാ​യ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പ്ര​തി​രോ​ധം എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ന​മു​ക്ക് നി​ത്യ​വും ഗോ​ദ്​​സെ​യു​ടെ രാ​മ​നെ​തി​ർ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ രാ​മ​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് സ്വ​യം സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി പ​റ​യാ​മെ​ന്നു മാ​ത്രം. സ​ങ്കു​ചി​ത രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ രാ​മ​നി​ൽ​നി​ന്ന്, നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക​രാ​യ കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ രാ​മ​ഭ​ക്​​തി​യെ വേ​ർ​തി​രി​ച്ചു കാ​ണു​ന്ന​തേ വ്യ​ർ​ഥ​മാ​ണെ​ന്ന​ല്ല, ഗോ​ദ്​​സെ​യു​ടെ സാ​യു​ധ​രാ​മ​െ​ൻ​റ സൈ​നി​ക​മാ​ർ​ച്ച് നി​സ്സ​ഹാ​യ​മാ​യി നോ​ക്കി​നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മ​ല്ല പ​റ​യു​ന്ന​ത്. മ​റി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ ഒ​രു 'രാ​മ​രാ​ജ്യം' മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന, 'ഒ​റ്റ​ക്ക​ണ്ണ​ൻ' കാ​ഴ്ച​യി​ലും, ബ​ഹു​സ്വ​ര​താ നി​ഷേ​ധി​യാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ലും ഒ​തു​ങ്ങ​രു​തെ​ന്നാ​ണ്. എ​ത്ര​മാ​ത്രം ഇ​ന്ത്യ രാ​മ​രാ​ജ്യ​മാ​ണോ അ​ത്ര​മാ​ത്രം ഇ​ത് രാ​വ​ണ​രാ​ജ്യ​വും ബു​ദ്ധ​രാ​ജ്യ​വും...​പ്ര​ശ​സ്​​ത ക​വി പി.​എ​ൻ. ഗോ​പീ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ഴു​തി​യ​തു​പോ​ലെ ഒ​രു 'ബി​രി​യാ​ണി' അ​ഥ​വാ സ​ക​ല​കു​ലാ​പി രാ​ജ്യ​വു​മാ​ണ്! ബു​ദ്ധ​ൻ, ജ്യോ​തി​ബ​ഫു​ലെ, അം​ബേ​ദ്​​ക​ർ, ഇ.​വി.​ആ​ർ, ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ രാ​മ​പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തു​നി​ന്ന് ബ​ദ​ൽ രാ​ഷ്​​ട്ര​സ​ങ്ക​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​വ​രാ​ണ്. രാ​മ​പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള മ​ത​ങ്ങ​ളും രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച ബ​ദ​ൽ രാ​ഷ്​​ട്ര​ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളും അ​തി​ൽ​പെ​ടാ​ത്ത​വ​രു​ടെ രാ​ഷ്​​ട്ര​സ​ങ്ക​ൽ​പ സം​വാ​ദ​വും എ​ല്ലാം​കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് 'ന​മ്മു​ടെ ഇ​ന്ത്യ'. 1914ൽ ​ഗു​രു പ​റ​ഞ്ഞ​ത്, ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​ർ യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ജ​യി​ക്കാ​ൻ നാം ​പ്രാ​ർ​ഥി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്. എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടെ​ന്നാ​ൽ അ​വ​രാ​ണ് ന​മു​ക്ക് സ​ന്ന്യാ​സം ത​ന്ന​ത്. പ​രി​ഭ്ര​മി​ച്ചു​നി​ന്ന അ​നു​യാ​യി​ക​ളോ​ട്, ശ്രീ​രാ​മ​നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വി​ടെ അ​ധി​കാ​ര​മെ​ങ്കി​ൽ, ആ ​ശം​ബൂ​ക​നു​ണ്ടാ​യ അ​വ​സ്​​ഥ​യ​ല്ലേ ന​മു​ക്കു​ണ്ടാ​വു​ക എ​ന്നാ​ണ​െ​ത്ര ഗു​രു ചോ​ദി​ച്ച​ത്. ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി പ്രാ​ർ​ഥി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ന്ന് ഗു​രു പ​റ​ഞ്ഞ​ത് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞ അ​സം​ഖ്യം പ​രി​ഹാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നെ​ന്ന്, മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ത്ത​വ​രോ​ട് സം​വാ​ദം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് വെ​റു​തെ​യാ​ണ്. ഗു​രു​വി​െ​ൻ​റ ചു​വ​ട്ത​ന്നെ​യാ​ണ് 'ചി​ന്താ​വി​ഷ്​​ട​യാ​യ സീ​ത'​യി​ൽ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​െ​ൻ​റ എ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും മ​ഹാ​ക​വി കു​മാ​ര​നാ​ശാ​നും പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന​ത്. അ​രു​തോ​ർ​ക്കി​ൽ നൃ​പ​ൻ വ​ധി​ച്ചു/ നി​ഷ്ക​രു​ണം ചെ​ന്നൊ​രു ശൂ​ദ്ര​യോ​ഗി​യെ/ നി​രു​പി​ക്കി​ൽ മ​യ​ക്കി​ഭൂ​പ​നെ/​ത​രു​ണീ​പാ​ദ​ജ​ഗ​ർ​ഹി​ണീ ശ്രു​തി എ​ന്നൊ​രൊ​റ്റ ശ്ലോ​ക​ത്തി​ൽ ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു​വി​െ​ൻ​റ രാ​മ​വി​മ​ർ​ശ​നത്തി​െൻറ പൊ​രു​ളാ​ണ് തി​ള​യ്ക്കു​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട് 1928ൽ ​കോ​ട്ട​യ​ത്ത് ന​ട​ന്ന എ​സ്.എ​ൻ.​ഡി.​പി​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലും ഇ​തേ രാ​മ​വി​മ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ് കൊ​ടു​മ്പി​രി​കൊ​ണ്ട​ത്. ഈ​ഴ​വ​ർ രാ​മ​നാ​മം ജ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യാ​നെ​ത്തി​യ ആ​ദ​ര​ണീ​യ​നാ​യ മ​ദ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ മാ​ള​വ്യ​യെ, സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ അ​യ്യ​പ്പ​െ​ൻ​റ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ ​സ​ദ​സ്സ് വി​ചാ​ര​ണ ചെ​യ്ത​ത്, കേ​ര​ള​ത്തി​െ​ൻ​റ രാ​മ–​വി​മ​ർ​ശന പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ലെ ഒ​രു​ജ്വ​ല അ​ധ്യാ​യ​മാ​ണ്. ''അ​ധോ​മു​ഖ​വാ​ദി​യാ​യ മ​ഹാ​ൻ'' എ​ന്ന മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ​യി​ലെ ഒ​ര​പൂ​ർ​വ പ്ര​യോ​ഗം​കൊ​ണ്ടാ​ണ്, മാ​ള​വ്യാ​ജി​യെ 'സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ' പ​ത്രം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ത് മൂ​ന്നും ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ വി​മ​ർ​ശ​ന​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്​​ത​മാ​യി കേ​ശ​വ​ദേ​വ് രോ​ഷാ​കു​ല​നാ​യി രാ​മാ​യ​ണ​വും മ​ഹാ​ഭാ​ര​ത​വും ചു​ട്ടു​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​തു​മു​ണ്ട്. പ​ല​രും ക​രു​തു​ന്ന​തു​പോ​ലെ ക​മ്യൂ​ണി​സ​മ​ല്ല ആ​ര്യ​സ​മാ​ജ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കേ​ശ​വ​ദേ​വി​െ​ൻ​റ പ്ര​കോ​പ​ന​പ്ര​സ്​​താ​വ​ന​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​നം! 1961ൽ, ​മ​റ്റൊ​രു സാം​സ്​​കാ​രി​ക പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള സം​ഭ​വം​കൂ​ടി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. വേ​ദി കേ​ര​ള അ​സം​ബ്ലി. ആ​വി​ഷ്കാ​ര​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നാ​ട​കാ​വ​ത​ര​ണ നി​യ​മം അ​ന്ന​ത്തെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി പി.​ടി. ചാ​ക്കോ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. അ​തി​ലി​ട​പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള മെം​ബ​ർ​മാ​രു​ടെ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ടി.​സി. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ന​മ്പ്യാ​ർ, ആ​ർ. സു​ഗ​ത​ൻ, ആ​ർ. രാ​ഘ​വ​മേ​നോ​ൻ, പി. ​ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര മേ​നോ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​ന്ന​ത്തെ കേ​ര​ളം ശ്രീ​രാ​മ​നെ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് പൊ​തു​വി​ൽ ക​ണ്ട​തെ​ന്ന്, ഡ്ര​മാ​റ്റി​ക് പെ​ർ​ഫോ​മെ​ൻ​സ്​ ബി​ല്ലി​െ​ൻ​റ ആ ​ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും വ്യ​ക്​​ത​മാ​വും. ശ്രീ​രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ മാ​തൃ​കാ​പു​രു​ഷ​നാ​ണെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ണ്ട്. ഒ​രു​കൂ​ട്ടം ആ​ളു​ക​ൾ രാ​വ​ണ​നാ​ണ്​ മാ​തൃ​കാ പു​രു​ഷ​നെ​ന്നു വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു. ആ ​വി​ശ്വാ​സം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ നാ​ട​കം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചാ​ൽ രാ​മ​വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ധാ​ർ​മി​ക​രോ​ഷം വ​ള​രും. മ​ത​വി​ശ്വാ​സം വ്ര​ണ​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നും വ​രാം. അ​പ്പോ​ൾ ച​രി​ത്ര​പു​രു​ഷ​ന്മാ​രെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​യോ വി​മ​ർ​ശ​ന​മോ സാ​ധ്യ​മ​ല്ലാ​താ​കും. ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​െൻറ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് അ​തു വി​ഘാ​ത​മാ​കും (​ടി.​സി. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ന​മ്പ്യാ​ർ). നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് ര​സി​ക്കാ​ത്ത വ​ല്ല രം​ഗ​ങ്ങ​ളും നാ​ട​ക​ത്തി​ലു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​ർ എ​തി​ർ​ത്തു​കൊ​ള്ളും എ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു ആ​ർ. സു​ഗ​ത​ന്. രാ​മാ​യ​ണം ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു ആ​ർ. സു​ഗ​ത​ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െ​ൻ​റ വാ​ദ​ഗ​തി​ക്ക് ആ​ധാ​രം. രാ​മാ​യ​ണ ക​ഥ​ക​ളി​ൽ ബാ​ലി​യെ കൊ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ക​ര​ഞ്ഞ താ​ര​യോ​ട്, നി​ന്നു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വ് ദേ​ഹ​മോ ജീ​വ​നോ ധ​ന്യേ, പ​ര​മാ​ർ​ഥ​മെ​ന്നോ​ട് ചൊ​ല്ലു നീ ​എ​ന്നാ​ണ് രാ​മ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് പ​റ​യു​ന്ന​ത് ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഈ​ശ്വ​ര​ൻ ശ്രീ​രാ​മ​നാ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െ​ൻ​റ ഭാ​ര്യ സീ​താ​ദേ​വി ദേ​ഹ​മോ ജീ​വ​നോ എ​ന്നു സ്വ​യം ചോ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ രാ​വ​ണ​വ​ധം വേ​ണ്ടി​വ​രി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ശ്രീ​രാ​മ​െ​ൻ​റ ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ച്ചും രാ​വ​ണ​െ​ൻ​റ ദു​ഷ്കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ വി​വ​രി​ച്ചും രാ​മാ​യ​ണം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ർ. രാ​ഘ​വ​മേ​നോ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. രാ​മ​െ​ൻ​റ രാ​ജ്യ​ത്ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. രാ​വ​ണ​െ​ൻ​റ ല​ങ്ക​യി​ൽ ഏ​കാ​ധി​പ​ത്യ​വും. ഇ​ത്ര​യും കേ​ട്ട​പ്പോ​ൾ സ്വ​ത​വേ സൗ​മ്യ​നും ശാ​ന്ത​നു​മാ​യി​രു​ന്ന പി. ​ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​മേ​നോ​ന് ഒ​രു സം​ശ​യം. രാ​വ​ണ​നെ​ക്കാ​ൾ ധ​ർ​മി​ഷ്ഠ​നാ​ണോ ശ്രീ​രാ​മ​ൻ? അ​മ്മ​യോ​ടോ അ​മ്മൂ​മ്മ​യോ​ടോ ചോ​ദി​ച്ച​റി​യു​ക. രാ​ഘ​വ​മേ​നോ​െ​ൻ​റ ക്ഷു​ബ്​​ധ​മാ​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണം സ്​​പീ​ക്ക​റു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ​ഭ​യെ ആ​കെ കു​ലു​ക്കി ചി​രി​പ്പി​ക്കു​ക​ത​ന്നെ ചെ​യ്തു. ന​മ്മു​ടെ ശ്രീ​രാ​മ​ച​ർ​ച്ച​ക​ളെ ഇ​ന്നും ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്​ രാ​ഘ​വ​മേനോ​ന്മാ​രാ​ണ്. സ്വ​ന്തം വീ​ടി​നു​ചു​റ്റും വ​ട്ടം ക​റ​ങ്ങാ​ന​ല്ലാ​തെ നാ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന വ്യ​ത്യ​സ്​​ത വി​ശ​ക​ല​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കൊ​ന്നും മി​ഴി​തു​റ​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ​ക്കി​ന്നും ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. അ​വ​രു​ടെ അ​​തോ​റി​റ്റി അ​മ്മ​യും അ​മ്മൂ​മ്മ​മാ​രു​മാ​ണ്. സ​നാ​ത​ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച ആ ​കു​ട്ടി​കൃ​ഷ്ണ​മാ​രാ​രു​ടെ ശ്രീ​രാ​മ​വി​ശ​ക​ല​ന​ങ്ങ​ളോ​ടു​പോ​ലു​മ​വ​ർ​ക്ക് പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല...(​സീ​ത ജ​യ്ശ്രീ​റാം വി​ളി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല..​.കെ.​ഇ.​എ​ൻ). 30 years later, Ram Mandir being constructed at the same location where Babri Masjid was demolished