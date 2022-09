പ​​ഞ്ചാ​​ബി​​ലെ അ​​മൃ​​ത്‌​​സ​​റി​​ല്‍ ജാ​​ലി​​യ​​ൻവാ​​ലാ​​ ബാ​​ഗ് പ്ര​​വേ​​ശ​​ന​​ക​​വാ​​ട​​ത്തോ​​ട്‌ ചേ​​ര്‍ന്നു​​ള്ള ച​​ത്വ​​ര​​ത്തി​​ല്‍ നി​​ര​​വ​​ധി മ​​നു​​ഷ്യ​​മു​​ഖ​​ങ്ങ​​ള്‍ ഒ​​രു ഗോ​​പു​​ര​​മെ​​ന്ന​​പോ​​ലെ അ​​ട​​യാ​​ള​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യ ശി​​ല്‍പം ക​​ണ്ടു​നി​​ല്‍ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​പ്പോ​​ള്‍ ഒ​​രാ​​ള്‍ അ​​ത്‌ ക​​ഴു​​കി​വൃ​​ത്തി​​യാ​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​മൃ​​ത്‌​​സ​​റി​​ലെ കൊ​​ടി​​യ വേ​​ന​​ലി​​ല്‍ പൊ​​ടി​​യും ച​​ളി​​യു​​മ​​ട​ി​ഞ്ഞ്‌ കോ​​ലം​കെ​​ട്ടു​​കൊ​​ണ്ടി​​രു​​ന്ന ശി​​ല്‍പം അ​​യാ​​ളു​​ടെ ഓ​​സ്‌​​പൈ​​പ്പ്‌ ജ​​ല​പ്ര​​യോ​​ഗ​​ത്തി​​ല്‍ വെ​​ണ്‍മ തി​​രി​​ച്ചു​പി​​ടി​​ച്ചു. ശി​​ൽ​പ​​ത്തി​​ന്‍റെ അ​​ടി​​ക്കു​​റി​​പ്പി​​ല്‍ പേ​​രു​​ക​​ളു​​ടെ നീ​​ണ്ട​നി​​ര. ബാ​​ഗൂ​​റാം, ബു​​ധ്‌ സി​ങ്, ചു​​നി​​ലാ​​ല്‍, ച​​ര​​ണ്‍ജി ലാ​​ല്‍, ച​​ര​​ണ്‍ ദാ​​സ്‌, ദ്വാ​​ര​​ക ദാ​​സ്‌, ദ​​ന്‍പ​​ട്ട്‌ റാം, ​​ദൗ​​ല​​ത്ത്‌ റാം, ​​രാ​​ധ റാം, ​​ദി​​വാ​​ന്‍ ച​​ന്ദ്‌, ഹു​​കം സി​ങ്, മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് ബ​​ക്‌​​ഷ്‌, മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് ശാ​​ഫി, ഇ​​സ്‌​​മ​​യി​​ല്‍, ഇ​​ബ്രാ​​ഹീം... ജാ​​ലി​​യ​​ന്‍വാ​​ലാ​ ബാ​​ഗ് കൂ​​ട്ട​​ക്കൊ​​ല​​യി​​ല്‍ ഇ​​ല്ലാ​​താ​​യ മ​​നു​​ഷ്യ​​രു​​ടെ മു​​ഖ​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ് ശി​​ൽ​പ​​ത്തി​​ല്‍ സ്ഥാ​​നം​പി​​ടി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. സ്ത്രീ​​ക​​ളും കു​​ട്ടി​​ക​​ളും പു​​രു​​ഷ​​ന്മാ​​രും ആ ​​മ​​നു​​ഷ്യ​​ഗോ​​പു​​ര​​ത്തി​​ലു​​ണ്ട്‌. 1919ല്‍ ​​അ​​മൃ​​ത്‌​​സ​​റി​​ലു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന എ​​ല്ലാ സ​​മൂ​​ഹ​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ​​യും സ​​മു​​ദാ​​യ​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ​​യും അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളെ മ​​രി​​ച്ച​​വ​​രു​​ടെ പേ​​രു​​ക​​ളി​​ല്‍ കാ​​ണാം. ശി​​ൽ​പ​​ത്തി​​ന്‍റെ മു​​ക​​ളി​​ലെ വി​​ട​​വി​​ല്‍ അ​​ണ​​യാ​​ത്ത ര​​ക്ത​​സാ​​ക്ഷി ജ്വാ​​ല​​യു​​ണ്ട്‌. ദി​​വ​​സ​​ത്തി​​ല്‍ മൂ​​ന്നു​നേ​​ര​​വും ശി​​ൽ​പം ക​​ഴു​​കി വൃ​​ത്തി​​യാ​​ക്കി​​യി​​ടും. ര​​ക്ത​​സാ​​ക്ഷി​​ക​​ളു​​ടെ ഓ​​ർ​മ​ക​​ള്‍ക്ക്‌ മ​​ങ്ങ​​ലോ പോ​​റ​​ലോ ഏ​​ല്‍ക്കാ​​തി​​രി​​ക്കാ​​ന്‍ ഞ​​ങ്ങ​​ള്‍ അ​​തി​ജാ​​ഗ്ര​​ത കാ​​ണി​​ക്കു​​ന്നു -ആ ​​ച​​ത്വ​​ര​​ത്തി​​ന്‍റെ ശു​​ചീ​​ക​​ര​​ണ​ജോ​​ലി​​ക​​ള്‍ക്ക്‌ നേ​​തൃ​​ത്വം ന​​ല്‍കു​​ന്ന സു​​പാ​​ര്‍ സി​ങ് പ​​റ​​ഞ്ഞു. അ​​ടു​​ത്ത​കാ​​ല​​ത്താ​​ണ് മ​​നു​​ഷ്യ​​മു​​ഖ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ഈ ​​ശി​​ൽ​പ​​ഗോ​​പു​​രം പ​​ണി​​ത​​ത്.

ജാ​​ലി​​യ​​ന്‍വാ​​ലാ ബാ​​ഗി​​ലേ​​ക്ക്‌ പ്ര​​വേ​​ശി​​ച്ച​​യു​​ട​​നെ കാ​​ണാ​​നാ​​വു​​ക ഉ​ധം​ സി​ങ്ങി​​ന്‍റെ ശി​​ൽ​പ​മാ​​ണ്. കൂ​​ട്ട​​ക്കൊ​​ല​​യു​​ടെ മു​​ഖ്യ​​സൂ​​ത്ര​​ധാ​​ര​​ന്‍ മൈ​​ക്കി​​ള്‍ ഒ. ​​ഡ​​യ​​റെ സം​​ഭ​​വ​​ത്തി​​ന് 21 വ​​ര്‍ഷ​​ത്തി​​നു​ശേ​​ഷം 1940ല്‍ ​​ല​​ണ്ട​​നി​​ല്‍വെ​​ച്ച്‌ കൊ​​ല​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യ ഉ​ധം​ സി​ങ്ങി​​ന്‍റെ ചി​​താ​​ഭ​​സ്മ​​വും ഇ​​വി​​ടെ മ്യൂ​​സി​​യ​​ത്തി​​ലു​​ണ്ട്‌ (വെ​​ടി​​വെ​​പ്പി​​ന് നേ​​തൃ​​ത്വം ന​​ല്‍കി​​യ കേ​​ണ​​ല്‍ ഡ​​യ​​ര്‍ 1927ല്‍ ​​മ​​രി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു). 1940ല്‍ ​​മൈ​​ക്കി​​ള്‍ ഒ. ​​ഡ​​യ​​ര്‍ വ​​ധ​​ത്തി​​ല്‍ തൂ​​ക്കി​​ക്കൊ​​ല്ല​​പ്പെ​​ട്ട ഉ​ധം ​സി​ങ്ങി​​ന്‍റെ ചി​​താ​​ഭ​​സ്മം 1974 ജൂ​​ലൈ 19നാ​​ണ് ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ലെ​​ത്തു​​ന്ന​​ത്. സ​​മീ​​പ​​കാ​​ല​​ത്ത്‌ വ​​ന്ന 'സ​​ര്‍ദാ​​ര്‍ ഉ​ധം' എ​​ന്ന സി​​നി​​മ അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള ഓ​​ർ​മ​​ക​​ള്‍ കൂ​​ടു​​ത​​ല്‍ ദീ​​പ്‌​​ത​​മാ​​ക്കി. സ​​ന്ദ​​ര്‍ശ​​ക​​രി​​ലെ പു​​തു​​ത​​ല​​മു​​റ​​ക്കാ​​രോ​​ട്‌ സം​​സാ​​രി​​ച്ച​​പ്പോ​​ഴെ​​ല്ലാം അ​​വ​​രെ ജാ​​ലി​​യ​​ന്‍വാ​​ലാ ബാ​​ഗി​​ല്‍ എ​​ത്തി​​ച്ച​​തി​​ല്‍ ആ ​​സി​​നി​​മ​​ക്കു​ള്ള പ​​ങ്ക്‌ വ്യ​​ക്ത​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ച​​രി​​ത്രം ആ​​ദ്യം സി​​നി​​മ​​യു​​ണ്ടാ​​ക്കു​​ന്നു, പി​​ന്നീ​​ട് സി​​നി​​മ ച​​രി​​ത്ര​​മാ​​യി മാ​​റു​​ന്നു എ​​ന്നു​പ​​റ​​യാ​​ന്‍ തോ​​ന്നി​​ക്കും​വി​​ധ​​മു​ള്ള ചി​​ല പ്ര​​തി​​ക​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ള്‍കൂ​​ടി അ​​വ​​രി​​ല്‍നി​​ന്ന് കേ​​ള്‍ക്കാ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഉ​ധം​ സി​ങ്ങി​ന്റെ ശി​​ൽ​പ​​വും സി​​നി​​മ​​യി​​ല്‍ അ​​ഭി​​ന​​യി​​ച്ച ന​​ട​​നും ത​​മ്മി​​ലു​​ള്ള സാ​​മ്യ​​ത​​ക്കു​​റ​​വാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​വ​​രു​​ടെ ച​​ര്‍ച്ച​​ക​​ളി​​ല്‍ പ്ര​​ധാ​​ന​​മാ​​യും. ചി​​താ​​ഭ​​സ്‌​​മ​​ത്തി​​ന​​രി​​കെ​​യു​​ള്ള അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്‍റെ ഛായാ​​ചി​​ത്ര​​വും സി​​നി​​മ​​യി​​ലെ നാ​​യ​​ക​​നെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള താ​​ര​​ത​​മ്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്കു​ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് അ​​വ​​രെ കൂ​​ട്ടി​​ക്കൊ​​ണ്ടു​പോ​​കു​​ന്ന​​ത്‌.

ജാലിയൻവാലാ ബാ​​ഗി​​ലെ ര​​ക്ത​​സാ​​ക്ഷി സ്തൂ​​പം

മ്യൂ​​സി​​യ​​ത്തി​​ല്‍ കൂ​​ട്ട​​ക്കൊ​​ല​​ക്ക്‌ ദൃ​​ക്‌​​സാ​​ക്ഷി​​ക​​ളാ​​യ​​വ​​രു​​ടെ മൊ​​ഴി​​ക​​ള്‍ രേ​​ഖ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​വെ​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്‌. അ​​തി​​ലൊ​​ന്ന്‌ ഇ​​ങ്ങ​നെ: ഏ​​പ്രി​​ല്‍ 13ന് ​​സൈ​​ന്യം ജാ​​ലി​​യ​​ന്‍വാ​​ലാ​ ബാ​​ഗി​​ലേ​​ക്ക്‌ പോ​​കു​​മ്പോ​​ള്‍ ഞാ​​ന്‍ എ​​ന്‍റെ ക​​ട 'സ​​ബീ​​ലി'​ല്‍നി​​ന്ന്‌ ആ​​ളു​​ക​​ള്‍ക്ക്‌ കു​​ടി​​വെ​​ള്ളം കൊ​​ടു​​ത്തു​നി​​ല്‍ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​പ്പോ​​ള്‍ അ​​തുവ​​ഴി ഒ​​രു​ സം​​ഘം മൊ​​ഹ​​മ്മ​​ദ​​ന്‍ പ​​ട്ടാ​​ള​​ക്കാ​​ര്‍ ബാ​​ഗി​​ലെ സു​​ല്‍ത്താ​​ന്‍ വി​​ന്‍ഡ്‌ ഗേ​​റ്റ്‌ ല​​ക്ഷ്യ​​മാ​​ക്കി ക​​ട​​ന്നു​പോ​​യി. കാ​​ല്‍മ​​ണി​​ക്കൂ​​ര്‍ ക​​ഴി​​ഞ്ഞു​കാ​​ണും, കോ​​ട്ട് വാ​​ള്‍ മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് അ​​ഷ്റ​​ഫ്‌ ഖാ​​ന്‍, സ​​ബ്‌ ഇ​​ന്‍സ്‌​​പെ​​ക്ട​​ര്‍ സി​ങ് എ​​ന്നി​​വ​​ര്‍ ഒ​​രു കു​​തി​​ര​​പ്പു​​റ​​ത്ത്‌ വ​​ന്നു. അ​​വ​​രെ കോ​​ണ്‍സ്റ്റ​​ബി​​ള്‍ ഭ​​ഗ് വാ​​ന്‍ സി​ങ് കാ​​ല്‍ന​​ട​​യാ​​യി പി​​ന്തു​​ട​​ര്‍ന്നു. മൂ​​വ​​രും ബാ​​ഗി​​ന​​ക​​ത്തേ​​ക്കു​പോ​​യി. അ​​ഞ്ചു മി​​നി​റ്റ് ക​​ഴി​​ഞ്ഞ​​പ്പോ​​ള്‍ തി​​രി​​ച്ചു​വ​​ന്നു. അ​​പ്പോ​​ള്‍ 20 ഗൂ​​ര്‍ഖ​​ക​​ളെ ന​​യി​​ച്ച്‌ ഒ​​രു വെ​​ള്ള​​ക്കാ​​ര​​ന്‍ സൈ​​നി​​ക​​ന്‍ കു​​തി​​ര​​പ്പു​​റ​​ത്ത്‌ സ്ഥ​​ല​​ത്തെ​​ത്തി. ആ ​​വെ​​ള്ള​​ക്കാ​​ര​​ന്‍ എ​​ന്തോ പ​​റ​​ഞ്ഞു. ഗൂ​​ര്‍ഖ​​ക​​ള്‍ തോ​​ക്കു​​ക​​ള്‍ ത​​റ​​നി​​ര​​പ്പി​​ലേ​​ക്കു​ താ​​ഴ്ത്തി. അ​​യാ​​ള്‍ ബാ​​ഗി​​നു​​ള്ളി​​ലേ​​ക്കു​പോ​​യി. ഉ​​ട​​നെ തി​​രി​​ച്ചു​വ​​ന്നു. ഗൂ​​ര്‍ഖ​​ക​​ള്‍ ആ​​ദ്യം ബാ​​ഗി​​ന്‍റെ ക​​വാ​​ട​​ത്തി​​ന​​രി​​കെ​ നി​​ന്നു. നാ​​ലോ അ​​ഞ്ചോ ബ്രി​​ട്ടീ​​ഷ് പ​​ട്ടാ​​ള​​ക്കാ​​ര്‍ അ​​വി​​ടെ ക​​വ​​ചി​​ത​കാ​​റി​​ല്‍ എ​​ത്തി. തു​​ട​​ര്‍ന്ന്‌ അ​​വ​​രെ​​ല്ലാം അ​​ക​​ത്തേ​​ക്കു​പോ​​യി. എ​​ന്താ​​ണ് സം​​ഭ​​വി​​ക്കു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന​​റി​​യാ​​ന്‍ ഞാ​​ന്‍ എ​​നി​​ക്കെ​​തി​​ര്‍വ​​ശ​​ത്തു​​ള്ള ക​​ട​​യു​​ടെ മേ​​ല്‍ക്കൂ​​ര​​യി​​ല്‍ ക​​യ​​റി​നി​​ന്നു​ നോ​​ക്കി. ജ​​ന​​ക്കൂ​​ട്ട​​ത്തോ​​ട്‌ പി​​രി​​ഞ്ഞു​പോ​​കാ​​ന്‍ ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ടു​​ക​​പോ​​ലും ചെ​​യ്യാ​​തെ പ​​ട്ടാ​​ളം വെ​​ടി​​യു​​തി​​ര്‍ക്കാ​​ന്‍ തു​​ട​​ങ്ങി. ആ​​ദ്യം പ​​ട്ടാ​​ള​​ക്കാ​​ര്‍ മു​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്കാ​​ണ് വെ​​ടി​​വെ​​ച്ച​​ത്‌. എ​​ന്നാ​​ല്‍, സാ​​ഹി​​ബ് അ​​വ​​രോ​​ട്‌ ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ നേ​​രെ തോ​​ക്കു​​ക​​ള്‍ താ​​ഴ്ത്തി വെ​​ടി​​വെ​​ക്കാ​​ന്‍ ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ടു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. ആ​​ദ്യ​ റൗ​​ണ്ട്‌ വെ​​ടി​​വെ​​പ്പ്‌ ക​​ഴി​​ഞ്ഞ​​പ്പോ​​ള്‍ വ​​ള​​രെ​ ചെ​​റി​​യ ഒ​​രി​​ട​​വേ​​ള​​യു​​ണ്ടാ​​യി. പി​​ന്നീ​​ട് ര​​ണ്ടു​മൂ​​ന്ന്‌ റൗ​​ണ്ടു​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്ക്‌ വെ​​ടി​​വെ​​പ്പ്‌ ക​​ട​​ന്നു. ആ ​​സ​​മ​​യ​​ത്ത് ജാ​ലി​യ​ൻ​വാ​ലാ ബാ​​ഗി​​ല്‍ 20-25,000 പേ​​രു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. സൈ​​ന്യം ബാ​​ഗ്‌ വി​​ട്ടു​​പോ​​യ​​പ്പോ​​ള്‍ ഞാ​​ന​​വി​​ടേ​​ക്ക്‌ പോ​​യി. മ​​രി​​ച്ചും പ​​രി​​ക്കേ​​റ്റും കി​​ട​​ക്കു​​ന്ന ഏ​​താ​​ണ്ട്‌ 1500-1600 പേ​​രെ​​യാ​​ണ് ഞാ​​ന​​വി​​ടെ ക​​ണ്ട​​ത്‌. ബൈ​​ശാ​​ഖി ആ​​ഘോ​​ഷ​​ത്തി​​ല്‍ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ക്കാ​​ന്‍ ഗ്രാ​​മ​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍നി​​ന്ന് നി​​ര​​വ​​ധി​പേ​​ര്‍ ജാ​​ലി​​യ​​ന്‍വാ​​ലാ​ ബാ​​ഗി​​ലെ​​ത്തി​​യി​​രു​​ന്നു. മ​​രി​​ച്ച​​വ​​രും പ​​രി​​ക്കേ​​റ്റ​​വ​​രും ഏ​​റ്റ​​വും കൂ​​ടു​​ത​​ലാ​​യു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന​​ത് പു​​റ​​ത്തേ​​ക്കു​​ള്ള വ​​ഴി​​യി​​ല്‍, കി​​ണ​​റി​​ന​​ടു​​ത്താ​​യി​​രു​​ന്നു. ഞാ​​ന്‍ എ​​ന്‍റെ മു​​നീ​​ബി​​നെ (സ​​ഹാ​​യി​​യെ) തി​​ര​​ഞ്ഞ്‌ ബാ​​ഗി​​ന​​ക​​ത്തേ​​ക്ക്‌ പോ​​യി. അ​​യാ​​ള്‍ അ​​വി​​ടെ​​യു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. മ​​രി​​ച്ച​​വ​​രും പ​​രി​​ക്കേ​​റ്റ​​വ​​രും മൂ​​ന്നോ നാ​​ലോ അ​​ട്ടി​​ക​​ളാ​​യാ​​ണ് കി​​ട​​ന്നി​​രു​​ന്ന​​ത്. യോ​​ഗ​​ങ്ങ​​ള്‍ നി​​രോ​​ധി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടു​​ള്ള ഉ​​ത്ത​​ര​​വി​​നെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് ഞാ​​ന്‍ എ​​വി​​ടെ​​യും കേ​​ട്ടി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. ഇ​​ക്കാ​​ര്യം പ​​റ​​യു​​ന്ന നോ​​ട്ടീ​​സു​​ക​​ള്‍ എ​​വി​​ടെ​​യെ​​ങ്കി​​ലും പ​​തി​​ച്ച​​തും ഞാ​​ന്‍ ക​​ണ്ടി​​രു​​ന്നി​​ല്ല.



സ​​ര്‍ദാ​​ര്‍ അ​​ര്‍ജു​​ന്‍ സി​ങ്,

സ​​ര്‍ദാ​​ര്‍ ഹ​​ക്കീം സി​ങ്ങി​​ന്‍റെ മ​​ക​​ന്‍

അ​​ഹു​​ല്‍വാ​​ലി​​യ, 31 വ​​യ​​സ്സ്‌, ക​​ട ന​​ട​​ത്തി​​പ്പു​​കാ​​ര​​ന്‍

പു​​രാ​​ന ക​​ന​​ക് മ​​ണ്ഡി, അ​​മൃ​​ത്‌സ​ര്‍:

മ​​റ്റൊ​​രാ​​ളു​​ടെ മൊ​​ഴി ഇ​​ങ്ങ​നെ: 1919 ഏ​​പ്രി​​ല്‍ 13ന്‌ ​​ഞാ​​ന്‍ ജാ​​ലി​​യ​​ന്‍വാ​​ലാ ​ബാ​​ഗി​​ലെ ഹ​​ന്‍സി​​ല്‍ കോ​​ര്‍ണ​​റി​​ന​​ടു​​ത്തു​​ള്ള കാ​​ശി റാം ​​ബ​​നി​​യ​​യോ​​ടു​ ചേ​​ര്‍ന്നു​​ള്ള ഒ​​രു വീ​​ടി​​ന്‍റെ മു​​ക​​ള്‍ത്ത​​ട്ടി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഉ​​ച്ച​​യോ​​ടെ ഒ​​രു സം​​ഘം മൊ​​ഹ​​മ്മ​​ദ​​ന്‍ (ബ​​ലൂ​​ചി) പ​​ട്ടാ​​ള​​ക്കാ​​ര്‍ വ​​ന്നു. വൈ​​കീ​ട്ട് നാ​​ലു​ക​​ഴി​​ഞ്ഞ് അ​​വ​​ര്‍ ലാ​​ല ദോ​​ല​​ന്‍ ദാ​​സി​​ന്‍റെ വീ​​ടി​​ന് മു​​ന്നി​​ലു​​ള്ള റോ​​ഡി​​ല്‍ വ​​ന്നു​നി​​ന്നു. മ​​റ്റൊ​​രു ബ​​ലൂ​​ചി സം​​ഘം എ​​തി​​ര്‍വ​​ശ​​ത്ത്, ല​​ക്കാ​​ര്‍ മ​​ണ്ഡി​​ക്ക​​രി​​കെ നി​​ല​​യു​​റ​​പ്പി​​ച്ചു. കോ​​ട്ട് വാ​​ള്‍ മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് അ​​ഷ്റ​​ഫ് ഖാ​​ന്‍, സ​​ബ്‌​ ഇ​​ന്‍സ്പെ​​ക്ട​​ര്‍ മി​​ര്‍ സി​ങ്, ഭ​​ഗ് വാ​​ന്‍ സി​ങ് എ​​ന്നി​​വ​​ര്‍ വ​​രു​ക​​യും അ​​വ​​ര്‍ ബാ​​ഗി​​ലേ​​ക്ക് പ്ര​​വേ​​ശി​​ക്കു​​ക​​യും ഉ​​ട​​നെ​ത്ത​​ന്നെ പു​​റ​​ത്തേ​​ക്കു​പോ​​വു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. ഗൂ​​ര്‍ഖ​​ക​​ള്‍ പു​​റ​​ത്തു​ത​​ന്നെ നി​​ന്നു. കോ​​ട്ട് വാ​​ളും പൊ​ലീ​​സ് ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​രും പു​​റ​​ത്തു​വ​​ന്ന​​തോ​​ടെ സൈ​​നി​​ക ഓ​​ഫി​സ​​ര്‍ അ​​ക​​ത്തേ​​ക്കു​ ക​​ട​​ന്നു. അ​​ക​​മ്പ​​ടി​​യാ​​യി ഗൂ​​ര്‍ഖ​​ക​​ളും ഒ​​പ്പ​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​പ്പോ​​ള്‍ ഞാ​​ന്‍ വെ​​ടി​​യൊ​​ച്ച​​ക​​ള്‍ കേ​​ള്‍ക്കാ​​ന്‍തു​​ട​​ങ്ങി. പ​​ട്ടാ​​ള​​ക്കാ​​ര്‍ സ്ഥ​​ലം​വി​​ട്ട​​തി​​നു​ശേ​​ഷം ഞാ​​ന്‍ ബാ​​ഗി​​നു​​ള്ളി​​ലേ​​ക്ക് പോ​​യി. ബാ​​ഗി​​ന്‍റെ അ​​തി​​ര്‍ത്തി​​മ​​തി​​ലു​​ക​​ളോ​​ട് ചേ​​ര്‍ന്ന് ശ​​വ​​ങ്ങ​​ള്‍ അ​​ട്ടി​​യ​​ട്ടി​​യാ​​യി കി​​ട​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ഞാ​​ന്‍ ക​​ണ്ടു. ഇ​​ടു​​ങ്ങി​​യ ഹ​​ന്‍സി​​ല്‍ ലൈ​​നി​​ല്‍ നാ​​ൽ​പ​​തോ അ​​മ്പ​തോ മൃ​​ത​​ദേ​​ഹ​​ങ്ങ​​ള്‍ കി​​ട​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. മ​​രി​​ച്ച​​വ​​രും മ​​രി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​രും ത​​റ​​യി​​ലെ​​മ്പാ​​ടും ചി​​ത​​റി​​ക്കി​​ട​​ക്കു​​ന്നു. അ​​ടു​​ത്ത പ്ര​​ഭാ​​ത​​ത്തി​​ല്‍ ഹ​​ന്‍സി​​ല്‍ ലൈ​​നി​​ല്‍ പ​​ത്തോ പ​​ന്ത്ര​​ണ്ടോ മൃ​​ത​​ദേ​​ഹ​​ങ്ങ​​ള്‍ ക​​ണ്ടു. മൂ​​ന്നോ നാ​​ലോ മൃ​​ത​​ദേ​​ഹ​​ങ്ങ​​ള്‍ ഞാ​​നെ​​ടു​​ത്ത​​ത് ഒ​​രു മാ​​ന്‍ഹോ​​ളി​​ല്‍ (ആ​​ള്‍നൂ​​ഴി) നി​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു.

അ​​മി​​ന്‍ ച​​ന്ദ്

ഹാ​​മി​​ര്‍ സി​ങ്ങി​​ന്‍റെ മ​​ക​​ന്‍

ര​​ജ​​പു​​ത്

സോ​​ഡ വി​​ൽ​പ​​ന​​ക്കാ​​ര​​ന്‍

ഓ​​ള്‍ഡ് ക​​ന​​ക് മ​​ണ്ഡി നി​​വാ​​സി,

അ​​മൃ​​ത് സ​​ര്‍.

മ​​റ്റൊ​​രു ദൃ​​ക്സാ​​ക്ഷി​​യു​​ടെ മൊ​​ഴി​കൂ​​ടി ചേ​​ര്‍ക്കു​​ന്നു: ഞാ​​ന്‍ 13 ഏ​​പ്രി​​ലി​​ന്‌ വൈ​​കു​​ന്നേ​​രം അ​​ഞ്ചു മ​​ണി​​യോ​​ടെ​​യാ​​ണ് ജാ​​ലി​​യ​​ന്‍വാ​​ലാ​ ബാ​​ഗി​​ലെ​​ത്തു​​ന്ന​​ത്. ലാ​​ല ദോ​​ല​​ന്‍ ദാ​​സി​​ന്‍റെ വീ​​ടി​​ന് സ​​മീ​​പ​​ത്തു​​ള്ള വ​​ഴി​​യി​​ലൂ​​ടെ​​യാ​​ണ് ഞാ​​ന്‍ ബാ​​ഗി​​ല്‍ പ്ര​​വേ​​ശി​​ച്ച​​ത്. സ​​മ്മേ​​ള​​നം ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന സ്ഥ​​ല​​ത്തി​​ന്‌ വ​​ള​​രെ അ​​ടു​​ത്തു​​വ​​രെ ഞാ​​നെ​​ത്തി. ജ​​ന​​ങ്ങ​​ള്‍, വ​​ന്നു വ​​ന്നു എ​​ന്നു​പ​​റ​​ഞ്ഞ്‌ നി​​ല​​വി​​ളി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് (ആ​​ഗ​​യാ, ആ​​ഗ​​യാ) എ​​നി​​ക്ക്‌ കേ​​ള്‍ക്കാ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​വ​​ര്‍ ഓ​​ടു​​ന്ന​​ത് എ​​നി​​ക്ക്‌ കാ​​ണാ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഞാ​​നൊ​​രു​ മൂ​​ല​​യി​​ല്‍ ഒ​​തു​​ങ്ങി​നി​​ന്നു. അ​​വി​​ടെ​നി​​ന്നു​ നോ​​ക്കു​​മ്പോ​​ള്‍ പ​​ട്ടാ​​ള​​ക്കാ​​ര്‍ പ്ര​​വേ​​ശ​​ന​ക​​വാ​​ട​​ത്തി​​ന​​ടു​​ത്ത് നി​​ല്‍ക്കു​​ന്ന​​വ​​ര്‍ക്കു​നേ​​രെ വെ​​ടി​​യു​​തി​​ര്‍ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഞാ​​ന്‍ നി​​ന്ന​സ്ഥ​​ല​​ത്ത് നി​​ര​​വ​​ധി പേ​​ര്‍ മ​​രി​​ച്ചു​വീ​​ഴു​​ന്ന​​തും മു​​റി​​വേ​​റ്റു​ വീ​​ഴു​​ന്ന​​തും ക​​ണ്ടു. എ​​ന്‍റെ വ​​ല​​തു​ക​​ണ്ണി​​ല്‍ പ​​രി​​ക്കേ​​റ്റു. ഒ​​രു​ വെ​​ടി​​യു​​ണ്ട വ​​ല​​തു​ചെ​​ന്നി ഉ​​ര​​സി​​പ്പോ​​യി. മ​​റ്റൊ​​രു വെ​​ടി​​യു​​ണ്ട വ​​ല​​തു​നെ​​ഞ്ചി​​ല്‍ ത​​ട്ടി ക​​ട​​ന്നു​പോ​​യി. 25 ദി​​വ​​സം ഞാ​​ന്‍ ചി​​കി​​ത്സ​​യി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു. എ​​ന്‍റെ വ​​ല​​തു​ക​​ണ്ണ്‌ നീ​​ക്കം ചെ​​യ്യേ​​ണ്ടി​വ​​ന്നു. ബോ​​ധം ന​​ശി​​ക്കും വ​​രെ എ​​നി​​ക്കു​ചു​​റ്റും ആ​​ളു​​ക​​ള്‍ മ​​രി​​ച്ചു​​വീ​​ഴു​​ന്ന​​തോ മു​​റി​​വേ​​റ്റു​വീ​​ഴു​​ന്ന​​തോ ഞാ​​ന്‍ ക​​ണ്ടു.

വ​​സീ​​ര്‍ അ​​ലി

35-36 വ​​യ​​സ്സ്‌

ഗോ​​ലം അ​​ലി​​യു​​ടെ മ​​ക​​ന്‍

ക​​ത്ര​​ദാ​​ല്‍ സി​ങ്ങി​​ലെ അ​​ധ്യാ​​പ​​ക​​ന്‍

കൗ​​ള്‍സ​​റി​​നു​ സ​​മീ​​പം,

ചി​​റ്റ​​ക​​ത്ര നി​​വാ​​സി

ലാ​​ഹോ​​റി ഗേ​​റ്റ്‌

അ​​മൃ​​ത്‌സര്‍.

ഈ ​​സാ​​ക്ഷി​മൊ​​ഴി​​ക​​ള്‍ സൂ​​ക്ഷ്മ​​മാ​​യി പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ക്കു​​മ്പോ​​ള്‍ ബ്രി​​ട്ടീ​​ഷു​​കാ​​രു​​ടെ പ​​തി​​വു​ത​​ന്ത്ര​​ങ്ങ​​ളി​​ലൊ​​ന്ന്‌ മ​​റ​​നീ​​ക്കി​വ​​രു​​ന്ന​​ത് കാ​​ണാം. മ​​ല​​ബാ​​ര്‍ ക​​ലാ​​പ​​വേ​​ള​​യി​​ല്‍ (ജാ​​ലി​​യ​​ന്‍വാ​​ലാ​ ബാ​​ഗ് ക​​ഴി​​ഞ്ഞ്‌ ര​​ണ്ടു വ​​ര്‍ഷ​​ത്തി​​നു ശേ​​ഷം) ബ്രി​​ട്ടീ​​ഷു​​കാ​​ര്‍ മാ​​പ്പി​​ള​​മാ​​രെ അ​​ടി​​ച്ച​​മ​​ര്‍ത്താ​​ന്‍ ഗൂ​​ര്‍ഖാ​പ​​ട്ടാ​​ള​​ത്തെ ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. പ്ര​​ത്യേ​​കി​​ച്ചും പാ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ട്‌. പാ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടെ ഗൂ​​ര്‍ഖ ക്യാ​​മ്പ്‌ മാ​​പ്പി​​ള ക​​ലാ​​പ​​കാ​​രി​​ക​​ള്‍ ആ​​ക്ര​​മി​​ച്ചു. ഗൂ​​ര്‍ഖ പ​​ട്ടാ​​ള​​ക്കാ​​രെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച്‌ മ​​ല​​ബാ​​ര്‍ ക​​ലാ​​പ​പ​​ഠ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലും വാ​​മൊ​​ഴി ആ​​ഖ്യാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലും സ​​മാ​​ന​​ത​​ക​​ളി​​ല്ലാ​​ത്ത ക്രൂ​​ര​​ന്മാ​​ര്‍ എ​​ന്ന പ​​രാ​​മ​​ര്‍ശം/​​വി​​ശേ​​ഷ​​ണം കാ​​ണാം. എ​​ന്തി​​നെ​യും തി​​ന്നു​​ന്ന​​വ​​ര്‍, എ​​ന്തു​ ക്രൂ​​ര​​ത​​യും കാ​​ണി​​ക്കാ​​ന്‍ മ​​ടി​​ക്കാ​​ത്ത​​വ​​ര്‍, സ്ത്രീ​​ക​​ളെ​​യും കു​​ഞ്ഞു​​ങ്ങ​​ളെ​​യുംപോ​​ലും നി​​ര്‍ദ​​യം കൈ​​കാ​​ര്യം ചെ​​യ്ത​​വ​​ര്‍... ഇ​​ങ്ങ​നെ എ​​ത്ര​​യോ 'വി​​ശേ​​ഷ​​ണ​​ങ്ങ​​ള്‍' ഗൂ​​ര്‍ഖ പ​​ട്ടാ​​ള​​ത്തെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച്‌ രേ​​ഖ​​പ്പെ​​ടു​​ത്ത​ി​യി​ട്ടു​​ണ്ട്‌. എ​​ന്നാ​​ല്‍, ബ്രി​​ട്ടീ​​ഷു​​കാ​​ര്‍ അ​​ഴി​​ച്ചു​വി​​ട്ടി​​രു​​ന്നി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ല്‍ ഗൂ​​ര്‍ഖ​​ക​​ള്‍ ഇ​​വ്വി​​ധം പെ​​രു​​മാ​​റു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നോ? ഒ​​രി​​ക്ക​​ലു​​മി​​ല്ല. കാ​​ര​​ണം, അ​​വ​​ര്‍ ബ്രി​​ട്ട​​ന്‍റെ ചോ​​റ്റു​പ​​ട്ടാ​​ളം​ത​​ന്നെ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഗൂ​​ര്‍ഖ​​ക​​ളി​​ലൂ​​ടെ പു​​റ​​ത്തു​വ​​ന്ന​​തെ​​ല്ലാം ബ്രി​​ട്ടീ​​ഷ് ഭീ​​ക​​ര​​ത​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന്‌ ഇ​​നി​​യും വേ​​ണ്ട​വി​​ധം തി​​രി​​ച്ച​​റി​​യ​​പ്പെ​​ട്ടി​​ല്ലെ​​ന്നു​വേ​​ണം മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കാ​​ന്‍. ബ്രി​​ട്ടീ​​ഷു​​കാ​​ര്‍ ഏ​​ത​​റ്റം​വ​​രെ പോ​​യാ​​ലും ഗൂ​​ര്‍ഖ​​ക​​ളെ​​പ്പോ​​ലെ ചെ​​യ്യി​​ല്ലെ​​ന്ന്‌ പ​​ല​​രും പ​​റ​​യു​​ന്ന​​തും ചി​​ല​​ര്‍ എ​​ഴു​​തി​​യ​​തും വാ​​യി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്‌. അ​​പ്പോ​​ഴെ​​ല്ലാം ത​​ങ്ങ​​ള്‍ചെ​​യ്‌​​ത മാ​​ര​​ക​ഹിം​​സ, നൃ​​ശം​​സ​​ത മ​​റ്റൊ​​രു ജ​​ന​​വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ന്‍റെ ചു​​മ​​ലി​​ല്‍ കൃ​​ത്യ​​മാ​​യി വെ​​ച്ചു​​കൊ​​ടു​​ക്കാ​​ന്‍ ക​​ഴി​​ഞ്ഞ ബ്രി​​ട്ടീ​​ഷു​​കാ​​രു​​ടെ കൗ​​ശ​​ല​ത്തെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് ഓ​​ര്‍ക്കാ​​റു​​ണ്ട്‌. ഇ​​ങ്ങ​നെ വാ​​ദി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​ര്‍ ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ഭീ​​ക​​ര​​ത മ​​റ്റൊ​​രു വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ന്‍റെ ചു​​മ​​ലി​​ലേ​​ക്ക്‌ മാ​​റ്റി​​ക്കെ​​ട്ടാ​​നു​​ള്ള ബ്രി​​ട്ടീ​​ഷു​​കാ​​രു​​ടെ കൊ​​ളോ​​ണി​​യ​​ല്‍ മി​​ടു​​ക്ക്‌ കാ​​ണാ​​തെ​പോ​​വു​​ക​​യാ​​ണ്. ഗൂ​​ര്‍ഖ പ​​ട്ടാ​​ള​​ത്തെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള ആ​​ഖ്യാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍നി​​ന്ന് ബ്രി​​ട്ടീ​​ഷു​​കാ​​രെ മാ​​റ്റി​നി​​ര്‍ത്തു​​മ്പോ​​ള്‍ സം​​ഭ​​വി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്‌ അ​​താ​​ണ്. ജാ​​ലി​​യ​​ന്‍വാ​​ലാ ബാ​​ഗി​​ല്‍ സം​​ഭ​​വി​​ച്ച​​ത് ഇ​​തി​​ന് സ​​മാ​​ന​​മാ​​യ മ​​റ്റൊ​​രു കൃ​​ത്യ​​മാ​​ണ്. ഇ​​വി​​ടെ ഗൂ​​ര്‍ഖ​​ക​​ളെ ര​​ണ്ടാം​നി​​ര​​യി​​ലേ​​ക്ക് പി​​ന്‍വ​​ലി​​ച്ചു. ആ​​ദ്യ​​നി​​ര​​യി​​ല്‍ ബ​​ലൂ​​ചി​​ക​​ളെ അ​​വ​​രോ​​ധി​​ച്ചു. അ​​വ​​ര്‍ മു​​സ്‍ലിം​​ക​​ളാ​​ണ്. സി​​ഖ്-​​മു​​സ്‍ലിം സൗ​​ഹൃ​​ദ​​ത്തി​​ന്‍റെ ക​​ട​​ക്ക​​ൽ ക​​ത്തി​​വെ​​ക്കാ​​ന്‍ ഇ​​തി​​ല്‍പ​​രം ന​​ല്ല മ​​റ്റൊ​​രാ​യു​​ധ​​മി​​ല്ലെ​​ന്നു​കൂ​​ടി ബ്രി​​ട്ടീ​​ഷു​​കാ​​ര്‍ മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കി. ബ്രി​​ട്ടീ​​ഷ്‌ രേ​​ഖ​​ക​​ളി​​ല്‍ മൊ​​ഹ​​മ്മ​​ദ​​ന്‍സ് എ​​ന്ന്‌ കൃ​​ത്യ​​മാ​​യി രേ​​ഖ​​പ്പെ​​ടു​​ത്ത​​പ്പെ​​ട്ടി​​ട്ടു​​ള്ള ബ​​ലൂ​​ചി​​ക​​ളെ​​വെ​​ച്ചു​​ള്ള പ​​രീ​​ക്ഷ​​ണം ഒ​​ട്ടും യാ​​ദൃ​​ച്ഛി​ക​​മാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ലെ​​ന്ന​​ര്‍ഥം. കൂ​​ട്ട​​ക്കൊ​​ല​​ക്കു​ശേ​​ഷം സി​​ഖ്-​​മു​​സ്‍ലിം അ​​ക​​ല്‍ച്ച​​യു​​ടെ പ്ര​​ധാ​​ന കാ​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ളി​​ലൊ​​ന്ന് ബ​​ലൂ​​ചി​​ക​​ളു​​ടെ ജാ​​ലി​​യ​​ന്‍വാ​​ലാ ​​ബാ​​ഗി​​ലെ സാ​​ന്നി​​ധ്യ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന്‌ പ​​ല​ പ​​ഠ​​ന​​ങ്ങ​​ളും സൂ​​ചി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്‌. അ​​മൃ​​ത്സ​റി​​ല്‍ ബ​​ലൂ​​ചി​​ക​​ളെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് ആ​​രോ​​ട് ചോ​​ദി​​ച്ചാ​​ലും 'ചോ​​ര​​യു​​ടെ ഒ​​റ്റു​​കാ​​ര്‍' എ​​ന്ന​​ര്‍ഥ​​മു​​ള്ള പ​​ഞ്ചാ​​ബി പ്ര​​യോ​​ഗം കേ​​ള്‍ക്കാം. ഇ​​ന്ത്യ-​​പാ​​ക് വി​​ഭ​​ജ​​നം ബ​​ലൂ​​ചി​​ക​​ളെ മ​​റ്റു രാ​​ജ്യ​​ക്കാ​​രാ​​ക്കി (പാ​​കി​സ്താ​​ന്‍, അ​​ഫ്ഗാ​​നി​​സ്താ​​ന്‍). ജാ​​ലി​​യ​​ന്‍വാ​​ലാ ബാ​​ഗി​​ന്‍റെ ചോ​​ര​​യു​​ടെ ഭാ​​ര​​ത്തി​​ന്‍റെ ഒ​​രു​ഭാ​​ഗം ബ​​ലൂ​​ചി​​ക​​ളു​​ടെ തോ​​ളി​​ല്‍ വെ​​ച്ചു​​കെ​​ട്ടി ബ്രി​​ട്ടീ​​ഷു​​കാ​​ര്‍. പ​​ഞ്ചാ​​ബി-​മു​​സ്‍ലിം അ​​ക​​ല്‍ച്ച​​യി​​ല്‍ ജാ​​ലി​​യ​​ന്‍വാ​​ലാ​ബാ​​ഗി​​ല്‍ ബ്രി​​ട്ടീ​​ഷ് കോ​​ള​​നി യു​​ക്തി പ്ര​​വ​​ര്‍ത്തി​​ച്ച​​തി​​ന്‍റെ പ്ര​​തി​​ഫ​​ല​​നം​കൂ​​ടി​​യു​​ണ്ട്. അ​​തി​​ന്നും പ​​ല ത​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ തു​​ട​​രു​​ന്നു​​മു​​ണ്ട്‌.





ജാ​​ലി​​യ​​ന്‍വാ​​ലാ ബാ​​ഗ് സം​​ഭ​​വ​​ത്തി​ന് 96 വ​​ര്‍ഷ​​ത്തി​​നു​ശേ​​ഷം ബ്രി​​ട്ട​​ന്‍ ഇ​​ങ്ങ​നെ പ​​റ​​ഞ്ഞു: ''shameful scar on British Indian history.'' പ​​േ​ക്ഷ, അ​​തൊ​​ന്നും മ​​നു​​ഷ്യ​മ​​ന​​സ്സു​​ക​​ളി​​ലു​​ണ്ടാ​​ക്കി​​യ മു​​റി​​വു​​ക​​ള്‍ ഉ​​ണ​​ക്കു​​ന്നി​​ല്ല.



ബ്രി​​ട്ടീ​​ഷ് പ​​ഞ്ചാ​​ബ് ലെ​ഫ്‌​​റ്റ​​ന​​ന്‍റ്‌ ഗ​​വ​​ര്‍ണ​​റും കൂ​​ട്ട​​ക്കൊ​​ല​​യു​​ടെ ആ​​സൂ​​ത്ര​​ക​​നു​​മാ​​യ മൈ​​ക്ക​​ല്‍ ഒ. ​​ഡ​​യ​​റെ 20 വ​​ര്‍ഷ​​ത്തോ​​ളം നി​​ര​​ന്ത​​ര​​മാ​​യി ശ്ര​​മി​​ച്ച്‌ കൊ​​ല​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യ ഉ​ധം സി​ങ്ങാ​​ണ്‌ ജാ​​ലി​​യ​​ന്‍വാ​​ലാ​​ ബാ​​ഗി​​ലെ 'അ​​വ​​സാ​​ന ര​​ക്ത​​സാ​​ക്ഷി'; നാ​​യ​​ക​​നും. സം​​ഭ​​വം ന​​ട​​ന്ന്‌ ര​​ണ്ടു പ​​തി​​റ്റാ​​ണ്ടി​​നു​ശേ​​ഷം വ​​ധ​​ശി​​ക്ഷ​​യി​​ലൂ​​ടെ ശ​​ഹീ​​ദാ​​വു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു ഉ​​ധം​ സി​ങ്. ഈ '​അ​​വ​​സാ​​ന ര​​ക്ത​സാ​​ക്ഷി' ഇ​​ന്ന​​വി​​ടം സ​​ന്ദ​​ര്‍ശി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​രി​​ലേ​​ക്ക്‌ ച​​രി​​ത്ര​പു​​രു​​ഷ​​നാ​​യി ന​​ട​​ന്ന​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​യി​ത​​ന്നെ അ​​നു​​ഭ​​വ​​പ്പെ​​ടും.

ഉ​ധം സി​ങ്ങി​​നെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള നി​​ര​​വ​​ധി പു​​സ്‌​​ത​​ക​​ങ്ങ​​ള്‍ പു​​റ​​ത്തു​വ​​ന്നി​​ട്ടു​​ണ്ട്‌. കേ​​സ​​ര്‍ സി​ങ് എ​​ഴു​​തി​​യ 'സ​​ര്‍ദാ​​ര്‍ ഉ​ധം​ സി​ങ്' എ​​ന്ന നോ​​വ​​ലു​​ള്‍പ്പെ​​ടെ. അ​​തി​​ല്‍ ഏ​​റ്റ​​വും മി​​ക​​ച്ച​​താ​​യി തോ​​ന്നി​​യി​​ട്ടു​​ള്ള​​ത് അ​​നി​​ത ആ​​ന​​ന്ദ്‌ എ​​ഴു​​തി​​യ The Patient Assassin: The True Tale of Massacre, Revenge and the Raj ആ​​ണ്. മാ​​ധ്യ​​മ​പ്ര​​വ​​ര്‍ത്ത​​ക​​യാ​​യ അ​​നി​​ത നി​​ര​​വ​​ധി ഗ​​വേ​​ഷ​​ണ​​ങ്ങ​​ള്‍ക്കു​ശേ​​ഷ​​മാ​​ണ് ഈ ​​പു​​സ്ത​​ക​​മെ​​ഴു​​തി​​യ​​ത്. ഗ്ര​​ന്ഥ​​കാ​​രി​​യു​​ടെ ഭ​​ര്‍ത്താ​​വി​​ന്‍റെ ബ​​ന്ധു​​ക്ക​​ളി​​ലൊ​​രാ​​ള്‍ക്കൊ​​പ്പം ഉ​ധം സി​ങ് ല​​ണ്ട​​നി​​ല്‍ താ​​മ​​സി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. ആ ​​വി​​പ്ല​​വ​​കാ​​രി​​യു​​ടെ മാ​​ന​​സി​​ക വ്യാ​​പാ​​ര​​ങ്ങ​​ള്‍ കൃ​​ത്യ​​മാ​​യി പി​​ടി​​ച്ചെ​​ടു​​ക്കാ​​ന്‍ സ​​ഹാ​​യി​​ച്ച​​ത് ഈ ​​ബ​​ന്ധു​​വി​​ന്‍റെ മ​​ക്ക​​ള്‍ ന​​ല്‍കി​​യ വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ളാ​​യി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന്‌ അ​​നി​​ത ആ​​ന​​ന്ദ്‌ വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്‌. പു​​സ്‌​​ത​​കം തു​​ട​​ങ്ങു​​ന്ന​​ത്‌ ചാ​​ള്‍സ്‌ ഡി​​ക്ക​​ന്‍സി​​ന്‍റെ നോ​​വ​​ല്‍ 'എ ​​ടെ​​യി​​ല്‍ ഓ​​ഫ്‌ ടു ​​സി​​റ്റീ​​സി'​ല്‍നി​​ന്നു​​ള്ള ഈ ​​വാ​​ക്യ​​വു​​മാ​​യാ​​ണ്: Vengeance and retribution require a long time; it is the rule. ജാ​​ലി​​യ​​ന്‍വാ​​ലാ​ ബാ​​ഗ് കൂ​​ട്ട​​ക്കൊ​​ല ന​​ട​​ക്കു​​മ്പോ​​ള്‍ ഉ​ധം ​സി​ങ് ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല, ദ​​ക്ഷി​​ണാ​​ഫ്രി​​ക്ക​​യി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന വി​​വാ​​ദ പ​​രാ​​മ​​ര്‍ശ​​വും ഈ ​​പു​​സ്‌​​ത​​ക​​ത്തി​​ലു​​ണ്ട്‌. വാ​​മൊ​​ഴി ച​​രി​​ത്ര​​ത്തി​​ല്‍ ര​​ണ്ട്‌ ആ​​ഖ്യാ​​ന​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ് പ്ര​​ബ​​ല​​മാ​​യി ഉ​​ള്ള​​ത്. ഒ​​ന്ന്‌, ജാ​​ലി​​യ​​ന്‍വാ​​ലാ​​ ബാ​​ഗി​​ലേ​​ക്ക് വ​​ന്ന​​വ​​ര്‍ക്ക്‌ ദാ​​ഹ​​ജ​​ലം വി​​ത​​ര​​ണം ചെ​​യ്തു​കൊ​​ണ്ടു​നി​​ന്ന ഉ​ധം. ര​​ണ്ട്‌, പ​​ക​​ല്‍ മു​​ഴു​​വ​​നു​​റ​​ങ്ങി പു​​റ​​ത്തു​ന​​ട​​ന്ന​​തൊ​​ന്നു​​മ​​റി​​യാ​​തെ രാ​​ത്രി ജാ​​ലി​​യ​​ന്‍വാ​​ലാ​ ബാ​​ഗി​​ലെ​​ത്തി ശ​​വ​​ക്കൂ​​ന​​ക​​ള്‍ കാ​​ണേ​​ണ്ടി​വ​​രു​​ന്ന ഉ​ധം. 'സ​​ർ​ദാ​​ര്‍ ഉ​ധം' സി​​നി​​മ​​യി​​ല്‍ രാ​​ത്രി ജാ​​ലി​​യ​​ന്‍വാ​​ലാ​​ ബാ​​ഗി​​ലെ​​ത്തു​​ന്ന നാ​​യ​​ക​​നെ​​യാ​​ണ് ചി​​ത്രീ​​ക​​രി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ള്ള​​ത്.

മ​​ല​​യാ​​ളി വി​​ദ്യാ​​ര്‍ഥിസം​​ഘ​​ത്തി​​നൊ​​പ്പം

ഉ​ധം​ സി​ങ് പ​​ല​​രു​​മാ​​യി ന​​ട​​ത്തി​​യ ക​​ത്തി​​ട​​പാ​​ടു​​ക​​ള്‍ അ​​മൃ​​ത്‌​​സ​​ര്‍ ഗു​​രു​​നാ​​നാ​​ക്ക്‌ യൂ​​നി​​വേ​​ഴ്സി​​റ്റി 1974ല്‍ ​​പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​രി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്‌ (എ​​ഡി​​റ്റ​​ര്‍മാ​​ര്‍: ജെ.​​എ​​സ്‌.​ ഗ്രെ​​വാ​​ള്‍, എ​​ച്ച്‌.​​കെ.​ പു​​രി). 1940 മാ​ർ​ച്ച്​ 15ന്​ ​ബ്രി​​ക്‌​​സ്റ്റ​​ണ്‍ ജ​​യി​​ലി​​ൽ​നി​ന്ന് എ​​ഴു​​തി​​യ ക​​ത്തി​​ല്‍ (ല​​ണ്ട​​നി​​ലെ ഒ​​രു ഗു​​രു​​ദ്വാ​​ര​​യു​​ടെ കെ​​യ​​ര്‍ ഓ​​ഫി​​ല്‍ മി​​സ്റ്റ​​ര്‍ സി​ങ്ങി​നെ​​ഴു​​തി​​യ ക​​ത്ത്‌) അ​​ദ്ദേ​​ഹം ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​ത്‌ പു​​സ്‌​​ത​​ക​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ്‌. ത​​നി​​ക്ക്‌ ധാ​​രാ​​ളം ഒ​​ഴി​​വു​സ​​മ​​യ​​മു​​ണ്ടെ​​ന്നും അ​​തി​​നാ​​ല്‍ പു​​സ്‌​​ത​​ക​​ങ്ങ​​ള്‍ അ​​യ​​ച്ചു​ത​​ന്നാ​​ല്‍ ന​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ന്നും ക​​ത്തി​​ല്‍ പ​​റ​​യു​​ന്നു. പു​​സ്‌​​ത​​ക​​ങ്ങ​​ള്‍ വേ​​ഗം വാ​​യി​​ച്ച്‌ ത​​നി​​ക്കൊ​​രു 'പ​​രീ​​ക്ഷ' എ​​ഴു​​താ​​ന്‍ പോ​​കേ​​ണ്ട​​തു​​ണ്ടെ​​ന്നും ഉ​ധം ഈ ​​ക​​ത്തി​​ല്‍ പ​​റ​​യു​​ന്നു​​ണ്ട്. ക​​ത്ത്‌ ഇ​​ങ്ങ​​നെ തു​​ട​​രു​​ന്നു -​ഉ​​ർ​ദു​​വി​​ലോ ഗു​​രു​​മു​​ഖി​​യി​​ലോ ഉ​​ള്ള പു​​സ്‌​​ത​​ക​​ങ്ങ​​ള്‍ കി​​ട്ടി​​യാ​​ല്‍ കൂ​​ടു​​ത​​ല്‍ എ​​ളു​​പ്പ​​ത്തി​​ലും വേ​​ഗ​​ത്തി​​ലും വാ​​യി​​ക്കാ​​ന്‍ ക​​ഴി​​യു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഒ​​രു​ കാ​​ര്യം പ്ര​​ത്യേ​​ക​​മാ​​യി പ​​റ​​യാ​​നു​​ണ്ട്‌. മ​​ത​​ഗ്ര​​ന്ഥ​​ങ്ങ​​ളൊ​​ന്നും​ത​​ന്നെ അ​​യ​​ക്ക​​രു​​ത്‌. പ്ര​​ത്യേ​​കി​​ച്ചും മൊ​​ഹ​​മ്മ​​ദ​​ന്‍ ഗ്ര​​ന്ഥ​​ങ്ങ​​ള്‍. ഭ​​ഗ​​ത്‌ സി​ങ്-​​നാ​​സ്‌​​തി​​ക ചി​​ന്ത​​ക​​ളി​​ല്‍ ഉ​ധം​ സി​ങ് വ​​ലി​​യ​തോ​​തി​​ല്‍ ആ​​ക​​ര്‍ഷി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടി​​രു​​ന്ന​​താ​​യി അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്‍റെ ജീ​​വ​​ച​​രി​​ത്ര​​കാ​​ര​​ന്മാ​​ര്‍ പ​​റ​​യു​​ന്നു​​ണ്ട്‌. എ​​ന്നാ​​ലി​​ന്ന്‌ അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്‍റെ ക​​ത്തി​​ലെ മൊ​​ഹ​​മ്മ​​ദ​​ന്‍ പ​​ര​ാ​മ​​ര്‍ശം ജാ​​ലി​​യ​​ന്‍വാ​​ലാ​​ ബാ​​ഗി​​ല്‍ മ​​നു​​ഷ്യ​​രെ കൊ​​ന്നൊ​​ടു​​ക്കി​​യ ബ​​ലൂ​​ചി സൈ​​നി​​ക​​രോ​​ടു​​ള്ള വെ​​റു​​പ്പി​​ന്‍റെ അ​​ബോ​​ധ​​മ​​ല്ലേ എ​​ന്ന്‌ കൃ​​ത്യ​​മാ​​യും തോ​​ന്നും. പൊ​​തു​​വി​​ല്‍ മ​​ത​​ഗ്ര​​ന്ഥ​​ങ്ങ​​ളൊ​​ന്നും വേ​​ണ്ടെ​​ന്നു​പ​​റ​​യു​​ക​​യും സ​​വി​​ശേ​​ഷ​​മാ​​യി ഒ​​രു​ മ​​ത​​ത്തെ എ​​ടു​​ത്തു​പ​​റ​​യു​​ക​​യും ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​തി​​ല്‍ ഈ ​​അ​​ബോ​​ധം​ത​​ന്നെ​​യാ​​കാം പ്ര​​വ​​ര്‍ത്തി​​ച്ച​​തെ​​ന്ന്‌ ഉ​​റ​​പ്പി​​ച്ചു​പ​​റ​​യാ​​ന്‍ ക​​ഴി​​യി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ലും അ​​ങ്ങ​നെ അ​​നു​​മാ​​നി​​ക്കാ​​വു​​ന്ന​​താ​​ണ്. ജ​​യി​​ലി​​ല്‍വെ​​ച്ച്‌ ത​​ന്‍റെ പേ​​ര്‌ രാം ​​മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് സി​ങ് ആ​​സാ​​ദ് എ​​ന്നാ​​ക്കി​​യി​​രു​​ന്നു ഉ​ധം. എ​​ന്നി​​ട്ടും ജാ​​ലി​​യ​​ന്‍വാ​​ലാ​ ​ബാ​​ഗി​​ല്‍ പ്ര​​വ​​ര്‍ത്തി​​ച്ച ബ്രി​​ട്ടീ​​ഷ് ബു​​ദ്ധി​​യു​​ടെ അ​​നു​​ര​​ണ​​നം അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ലും പ​​തി​​ച്ചു എ​​ന്നു​ത​​ന്നെ ക​​രു​​തേ​​ണ്ടി​വ​​രു​​ന്നു. ഇ​​ന്നും ഈ ​​മ​​നോ​​ഭാ​​വം സി​​ഖ്‌ സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ല്‍ പ​​ല​വി​​ധ​​ത്തി​​ല്‍ പ്ര​​വ​​ര്‍ത്തി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ഈ ​​യാ​​ത്ര​​യി​​ല്‍ കാ​​ണാ​​നും അ​​നു​​ഭ​​വി​​ക്കാ​​നും ക​​ഴി​​ഞ്ഞു. കോ​​ള​​നി​യു​​ക്തി​​ക​​ള്‍ പി​​ല്‍ക്കാ​​ല​​ത്തും മാ​​റ്റ​​മി​​ല്ലാ​​തെ പ്ര​​വ​​ര്‍ത്തി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ന്‍റെ ഉ​​ദാ​​ഹ​​ര​​ണം​കൂ​​ടി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു ഈ ​​അ​​നു​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ള്‍.



ജാ​​ലി​​യ​​ന്‍വാ​​ലാ​ ബാ​​ഗി​​ലെ വെ​​ടി​​ത്തു​​ള​​ക​​ള്‍ (വെളുത്ത ചത​​ുരത്തിനുള്ളിൽ)

നി​​ര​​വ​​ധി മൃ​​ത​​ദേ​​ഹ​​ങ്ങ​​ള്‍ വീ​​ണു​കി​​ട​​ന്ന ജാ​​ലി​​യ​​ന്‍വാ​​ലാ​​ ബാ​​ഗി​​ലെ കി​​ണ​​ര്‍ ഇ​​പ്പോ​​ള്‍ ഗ്ലാ​​സി​​ട്ട്‌ മൂ​​ടി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. അ​​തി​​ന​​ക​​ത്തേ​​ക്ക്‌ സ​​ഞ്ചാ​​രി​​ക​​ള്‍, പ്ര​​ത്യേ​​കി​​ച്ചും പ​​ഞ്ചാ​​ബി​​ക​​ള്‍ പ​​ണം എ​​റി​​യു​​ന്നു​​ണ്ട്‌. അ​​തി​​ലൊ​​രാ​​ളോ​​ട്‌ പ​​ണം കി​​ണ​​റ്റി​​ല്‍ ഇ​​ടു​​ന്ന​​തി​​ല്‍ എ​​ന്താ​​ണ് കാ​​ര്യം എ​​ന്നു​ ചോ​​ദി​​ച്ച​​പ്പോ​​ള്‍ കൊ​​ല്ല​​പ്പെ​​ട്ട​​വ​​രോ​​ടു​​ള്ള ആ​​ദ​​ര​​വ്‌ കാ​​ണി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള ഒ​​രു​വ​​ഴി, ഇ​​തേ ഞ​​ങ്ങ​​ള്‍ക്ക​​റി​​യൂ, അ​​തു​കൊ​​ണ്ട്‌ ഇ​​ങ്ങ​​നെ ചെ​​യ്യു​​ന്നു​​വെ​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു പ്ര​​തി​​ക​​ര​​ണം. അ​​തി​​ലെ ന്യാ​​യം എ​​ളു​​പ്പ​​ത്തി​​ല്‍ ബോ​​ധ്യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​താ​​യി​​രു​​ന്നു. ഗ്ലാ​​സി​​ട്ട്‌ മൂ​​ടി​​യി​​ട്ടും ആ ​​കി​​ണ​​റ്റി​​ല്‍നി​​ന്ന് മ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ന് തൊ​​ട്ടു​മു​​മ്പു​​ള്ള മ​​നു​​ഷ്യ​​രു​​ടെ വി​​ലാ​​പ​​ങ്ങ​​ള്‍ ഉ​​യ​​രു​​ക​​യാ​​ണോ എ​​ന്നൊ​​രു ഭ​​യം പി​​ടി​​കൂ​​ടാ​​ന്‍ തു​​ട​​ങ്ങി. ച​​രി​​ത്ര​പു​​സ്‌​​ത​​ക​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ വാ​​യി​​ച്ച നി​​ര​​വ​​ധി​ കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ള്‍ ആ ​​കി​​ണ​​റ്റി​​ൻവ​​ക്കി​​ല്‍ നി​​ല്‍ക്കു​​മ്പോ​​ള്‍ ഓ​​ർ​മ​​ക​​ളി​​ലൂ​​ടെ ക​​ട​​ന്നു​പോ​​യി. ജീ​​വ​​നും​കൊ​​ണ്ട്‌ ഓ​​ടി​ര​​ക്ഷ​​പ്പെ​​ടാൻ​​ ശ്രമി​​ച്ച മ​​നു​​ഷ്യ​​രു​​ടെ കൂ​​ട്ട​​ക്കു​​ഴി​​മാ​​ടം​പോ​​ലെ​യാ​​യി ആ ​കി​​ണ​​ര്‍. വെ​​ടി​​യേ​​റ്റ​ മ​​നു​​ഷ്യ​​ര്‍ ഒ​​ന്നി​​നു​പി​​റ​​കെ ഒ​​ന്നാ​​യി ഈ ​​കി​​ണ​​റ്റി​​ലേ​​ക്കു വീ​​ണു​കൊ​​ണ്ടി​​രു​​ന്നു.



അ​​വി​​ടെ​നി​​ന്ന്‌ അ​​ല്‍പം​ മാ​​റി​​യു​​ള്ള ഇ​​രി​​പ്പി​​ട​​ങ്ങ​​ളു​​ള്ള ഒ​​രി​​ട​​ത്ത്‌ കു​​റ​​ച്ചു​നേ​​ര​​മി​​രു​​ന്നു. സ​​ഞ്ചാ​​രി​​ക​​ളാ​​യ ഹ​​രി​​യാ​​ന സെ​​ന്‍ട്ര​​ല്‍ യൂ​​നി​വേ​​ഴ്സി​​റ്റി​​യി​​ലെ ഒ​​രു​സം​​ഘം മ​​ല​​യാ​​ളി​വി​​ദ്യാ​​ര്‍ഥി​​ക​​ളും ഇ​​രി​​പ്പി​​ട​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ വി​​ശ്ര​​മി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. എ​​ന്‍റെ തൊ​​ട്ട​​ടു​​ത്ത നാ​​ട്ടു​​കാ​​ര്‍. കൊ​​ണ്ടോ​​ട്ടി, മ​​ങ്ക​​ട തു​​ട​​ങ്ങി​​യ പ്ര​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍നി​​ന്നു​​ള്ള​​വ​​ര്‍. അ​​വ​​ര്‍ അ​​മൃ​​ത്‌​​സ​​ര്‍ കാ​​ണാ​​നി​​റ​​ങ്ങി​​യ​​താ​​ണ്. പ​​ഠി​​ക്കാ​​നും ജോ​​ലി​​ക്കും യു​​വ​​ത​​ല​​മു​​റ കേ​​ര​​ളം വി​​ടു​​ന്ന​​തി​​നെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച്‌, കേ​​ര​​ളം വൃ​​ദ്ധ​​രു​​ടെ മാ​​ത്ര​​മൊ​​രു സ്ഥ​​ല​​മാ​​യി മാ​​റു​​മോ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച്‌ ഞ​​ങ്ങ​​ള്‍ കു​​റ​​ച്ചു​നേ​​രം സം​​സാ​​രി​​ച്ചു. ഒ​​രു പ​​ട​​മെ​​ടു​​ത്തു. അ​​വ​​ര്‍ സു​​വ​​ര്‍ണ​ക്ഷേ​​ത്ര​​ത്തി​​ലെ താ​​മ​​സ​മു​​റി​​ക​​ള്‍ ചെ​​റി​​യ വാ​​ട​​ക​​ക്കെ​​ടു​​ത്താ​​ണ് അ​​മൃ​​ത്‌​​സ​​റി​​ല്‍ ത​​ങ്ങു​​ന്ന​​ത്‌. പ​​ല​​രും പ​​ല വി​​ഷ​​യ​​ങ്ങ​​ള്‍ പ​​ഠി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​ര്‍. നി​​യ​​മം മു​​ത​​ല്‍ ച​​രി​​ത്രം വ​​രെ. അ​​വ​​ര്‍ ഇ​​ന്ത്യ-​​പാ​​ക്‌ അ​​തി​​ര്‍ത്തി വാ​​ഗ കാ​​ണാ​​ന്‍ പോ​​യി. ഞ​​ങ്ങ​​ള്‍ പി​​രി​​ഞ്ഞു.

സ​​മീ​​പ​​കാ​​ല​​ത്ത് ബാ​​ഗി​​ല്‍ ന​​ട​​ന്ന 'വി​​ക​​സ​​നം' രാ​​ജ്യ​​ത്തി​​ന്‍റെ പ​​ല കോ​​ണു​​ക​​ളി​​ല്‍നി​​ന്ന് വി​​മ​​ര്‍ശ​​ന​​മു​​യ​​ര്‍ത്തി​​യി​​രു​​ന്നു. മു​​മ്പ്‌ ഇ​​വി​​ടം കാ​​ണാ​​ത്ത​​തി​​നാ​​ല്‍ ആ ​​മാ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ള്‍ വേ​​ണ്ട​വി​​ധം മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കാ​​ന്‍ സാ​​ധി​​ക്കു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല.

പി​​ന്നെ​​യും പ​​ല മ​​ണി​​ക്കൂ​​റു​​ക​​ള്‍ ജാ​​ലി​​യ​​ന്‍വാ​​ലാ​​ബാ​​ഗി​​ലെ മ്യൂ​​സി​​യ​​ങ്ങ​​ള്‍ ക​​ണ്ടു​ന​​ട​​ന്നു. ആ ​​ച​​രി​​ത്ര​​ഭൂ​​മി​​യി​​ലേ​​ക്ക്‌ നി​​ത്യ​​വും ആ​​യി​​ര​​ക്ക​​ണ​​ക്കി​​നാ​​ളു​​ക​​ള്‍ പ്ര​​വ​​ഹി​​ച്ചു​കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. ഗ്രാ​​മീ​​ണ​​ര്‍ മു​​ത​​ല്‍ ച​​രി​​ത്ര​​കാ​​ര​​ന്മാ​രും അ​​ക്കാ​​ദ​​മി​​ക്കു​​ക​​ളും ഉ​​ള്‍പ്പെ​​ടെ. അ​​വ​​രും ജാ​​ലി​​യ​​ന്‍വാ​​ലാ​​ ബാ​​ഗി​​ലെ 'അ​​വ​​സാ​​ന ര​​ക്‌​​ത​​സാ​​ക്ഷി'​യെ തേ​​ടു​​ന്നു.

അ​​വി​​ടെ​നി​​ന്ന് ന​​ട​​ന്ന് സു​​വ​​ര്‍ണ​​ക്ഷേ​​ത്ര​​ത്തി​​ലെ​​ത്തി. തി​​ക​​ച്ചും അ​​വി​​ചാ​​രി​​ത​​മാ​​യി ബി​​യാ​​ന്ത്‌ സി​ങ്ങി​​നെ പ​​രി​​ച​​യ​​പ്പെ​​ട്ടു. ക്ഷേ​​ത്ര​​ത്തി​​ല്‍ പ്ര​​വേ​​ശി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നു​മു​​മ്പ്‌ ചെ​​രി​​പ്പ്‌ സൂ​​ക്ഷി​​ക്കാ​​ന്‍കൊ​​ടു​​ക്കേ​​ണ്ട ഷൂ​ ഹൗ​​സി​​ന് മു​​ന്നി​​ലാ​​ണ് ഞ​​ങ്ങ​​ള്‍ ക​​ണ്ടു​​മു​​ട്ടി​​യ​​ത്. ചെ​​രി​പ്പ്‌ തി​​രി​​ച്ചു വാ​​ങ്ങാ​​ന്‍ ന​​ല്‍കു​​ന്ന ടോ​​ക്ക​​ണ്‍ അ​​ക്ക​​ങ്ങ​​ള്‍ കൊ​​ത്തി​​യ അ​​ലൂ​മി​​നി​​യ​​ക്ക​​ഷ​​ണ​​മാ​​ണ്‌. ഉ​ധം​​സി​ങ് ത​​ന്‍റെ ക​​ത്തു​​ക​​ളി​​ല്‍ ജ​​യി​​ല്‍ ന​​മ്പ​​റാ​​യ 1010 രേ​​ഖ​​പ്പെ​​ടു​​ത്താ​​റു​​ള്ള​​തു​​പോ​​ലെ അ​​തി​​ന​​ടു​​ത്തു​​ള്ള ഒ​​രു ന​​മ്പ​​റാ​​ണ് എ​​നി​​ക്ക്‌ കി​​ട്ടി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന്‌ ബി​​യാ​​ന്തി​​നോ​​ട്‌ പ​​റ​​ഞ്ഞ​​പ്പോ​​ള്‍ അ​​ദ്ദേ​​ഹം ചി​​രി​​ച്ചു. ഡ​ല്‍ഹി​​യി​​ല്‍ ക​​ര്‍ഷ​​ക​സ​​മ​​ര​​ത്തി​​ല്‍ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്ത ബി​​യാ​​ന്തും 15 സു​​ഹൃ​​ത്തു​​ക്ക​​ളും ജ​​ല​​ന്ധ​​റി​​ന​​ടു​​ത്തു​​ള്ള ഗ്രാ​​മ​​ത്തി​​ല്‍നി​​ന്ന് സു​​വ​​ര്‍ണ​​ക്ഷേ​​ത്ര​​ത്തി​​ല്‍ ആ​​രാ​​ധ​​ന​​ക​​ളി​​ലും പ്രാ​​ര്‍ഥ​​ന​​ക​​ളി​​ലും പ​​ങ്കെ​​ടു​​ക്കാ​​ന്‍ വ​​ന്ന​​താ​​യി​​രു​​ന്നു. രാ​​ജ്യ​​ത്തി​​ന്‍റെ ക​​ര്‍ഷ​​ക​​രു​​ടെ ആ​​ത്മാ​​ഭി​​മാ​​നം തി​​രി​​ച്ചു​പി​​ട​ി​ച്ച സ​​മ​​ര​​ത്തി​​ല്‍ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ക്ക​​വേ മ​​രി​​ച്ച​​വ​​ര്‍ ഇ​​ക്കാ​​ല​​ത്തി​​ന്‍റെ ശ​​ഹീ​​ദു​​ക​​ളാ​​ണെ​​ന്ന്‌ (ര​​ക്‌​​ത​​സാ​​ക്ഷി​​ക​​ള്‍) ബി​​യാ​​ന്ത് പ​​റ​​ഞ്ഞു. ഞ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പ്രാ​​ര്‍ഥ​​ന​​ക​​ളി​​ല്‍ നി​​റ​​ഞ്ഞു​നി​​ല്‍ക്കു​​ക അ​​വ​​രും അ​​വ​​രെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചു​​മു​​ള്ള ഓ​​ര്‍മ​​ക​​ളു​​മാ​​യി​​രി​​ക്കും. ഇ​​ങ്ങ​​നെ പ​​റ​​ഞ്ഞ്‌ ആ ​​സം​​ഘം ക്ഷേ​​ത്ര​​ത്തി​​ന​​ക​​ത്തേ​​ക്കു​പോ​​യി. ഞാ​​ന്‍ തീ​​ര്‍ഥ​​ക്കു​​ള​​ത്തി​​ലെ ത​​ണു​​ത്ത പ​​ട​​വു​​ക​​ളെ ല​​ക്ഷ്യ​​മാ​​ക്കി​​യും ന​​ട​​ന്നു.

മ​ാ​ന്റോ മാ​​ഞ്ഞു​പോ​​യ അ​​മൃ​​ത്‌​​സ​​ര്‍

ഞാ​​ന്‍ സാ​​ദ​​ത്ത് ഹ​​സ​​ന്‍ മ​ാ​ന്റോ​യു​​ടെ ത​​റ​​വാ​​ടു​വീ​​ട് അ​​മൃ​​ത്‌​​സ​​റി​​ല്‍ അ​​ന്വേ​​ഷി​​ച്ച് ന​​ട​​ന്നു. 1947ലെ ​​വ​​ര്‍ഗീ​​യ​ക​​ലാ​​പ​​ത്തി​​ല്‍ ആ ​​വീ​​ട് ക​​ത്തി​​യ​​മ​​ര്‍ന്നു​​വെ​​ന്ന് വാ​​യി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്.​ എ​​ങ്കി​​ലും എ​​ന്തെ​​ങ്കി​​ലും അ​​വ​​ശി​​ഷ്ടം, മ​ാ​ന്റോ​​യെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള ഓ​​ർ​മ​​ക​​ള്‍ -​​അ​​ങ്ങ​നെ വൃ​​ഥാ​​ മോ​​ഹി​​ച്ച് ഒ​​രു​ പ​​ക​​ല്‍ അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്‍റെ ത​​റ​​വാ​​ടു​വീ​​ടു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന അ​​മൃ​​ത്‌​​സ​​റി​​ലെ ക​​ര്‍താ​​ര്‍ ജ​​യ്മ​​ല്‍ സി​ങ്ങി​​ലെ അ​​ഭി​​ഭാ​​ഷ​​ക​​ത്തെ​​രു​​വി​​ലൂ​​ടെ ന​​ട​​ന്നു​നോ​​ക്കി. സി​​ഖ് റ​​ഫ​​റ​​ന്‍സ് ലൈ​​ബ്ര​​റി​​യി​​ല്‍ ഒ​​രു സാ​​യാ​​ഹ്നം ചെ​ല​​വി​​ട്ട​​ത് ഈ ​​വീ​​ടി​​നെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് എ​​ന്തെ​​ങ്കി​​ലും വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ള്‍ കി​​ട്ടു​​മോ എ​​ന്ന​​റി​​യാ​​നാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​വി​​ടെ വ​​ന്ന​​വ​​ര്‍ക്കൊ​​ന്നും മ​ാ​ന്റോ​​യെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചോ അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്‍റെ ത​​റ​​വാ​​ട് വീ​​ടി​​നെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചോ ഒ​​ന്നു​​മ​​റി​​യു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. ഇ​​ന്ത്യ-​​പാ​​ക്‌ (പ​​ഞ്ചാ​​ബ്) വി​​ഭ​​ജ​​ന​​ത്തെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് ലോ​​കോ​​ത്ത​​ര​​ങ്ങ​​ളാ​​യ ക​​ഥ​​ക​​ളെ​​ഴു​​തി​​യ സാ​​ദ​​ത്ത്‌ ഹ​​സ​​ന്‍ മ​ാ​ന്റോ​​യെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് ഒ​​രു വി​​വ​​ര​​വും കി​​ട്ടാ​​ത്ത ന​​ഗ​​ര​​മാ​​യി 32 വ​​ര്‍ഷം അ​​ദ്ദേ​​ഹം ജീ​​വി​​ച്ച അ​​മൃ​​ത് സ​​ര്‍ മാ​​റി​​ക്ക​​ഴി​​ഞ്ഞി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. ജ​​യ്മ​​ല്‍ സി​ങ്ങി​ലെ അ​​ഭി​​ഭാ​​ഷ​​ക​​ത്തെ​​രു​​വി​​ല്‍ നി​​ര​​വ​​ധി ക​​ട​​ക​​ള്‍ക്കും അ​​ഭി​​ഭാ​​ഷ​​ക​​രു​​ടെ ഓ​​ഫി​​സു​​ക​​ള്‍ക്കു​​മി​​ട​​യി​​ലൂ​​ടെ അ​​ല​​ഞ്ഞി​​ട്ടും മ​ാ​ന്റോ​​യെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള ഒ​​രു പ​​രാ​​മ​​ര്‍ശം​പോ​​ലും കേ​​ള്‍ക്കാ​​നാ​​യി​​ല്ല. ആ​​ഗ​​സ്റ്റ് 15 ഇ​​ന്ത്യ​​ന്‍ സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യ​​ത്തി​​ന്‍റെ മാ​​ത്രം ദി​​ന​​മ​​ല്ല, അ​​ത് വി​​ഭ​​ജ​​ന​​ത്തി​​ന്‍റെ​കൂ​​ടി ദി​​ന​​മാ​​ണ്.

സാ​​ദ​​ത്ത് ഹ​​സ​​ന്‍ മ​​ാന്റോ

മ​ാ​ന്റോ ത​​ന്‍റെ ആ​​ദ്യ​​ക​​ഥ 'ത​​മാ​​ശ' എ​​ഴു​​തി​​യ​​ത്‌ അ​​മൃ​​ത്‌​​സ​​റി​​ലെ ത​​റ​​വാ​​ടു​വീ​​ട്ടി​​ലി​​രു​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു. ആ ​​ക​​ഥ ജാ​​ലി​​യ​​ന്‍വാ​​ലാ​ ബാ​​ഗ്‌ കൂ​​ട്ട​​ക്കൊ​​ല​​യു​​ടെ പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ലം​കൂ​​ടി ഉ​​ള്‍ക്കൊ​​ണ്ട്‌ എ​​ഴു​​ത​​പ്പെ​​ട്ട​​താ​​ണ്. ക​​ഥ ഇ​​ങ്ങ​നെ തു​​ട​​ങ്ങു​​ന്നു: ര​​ണ്ടു​മൂ​​ന്ന് ദി​​വ​​സ​​മാ​​യി വി​​മാ​​ന​​ങ്ങ​​ള്‍ ക​​റു​​ത്ത ക​​ഴു​​ക​​ന്മാ​​രെ​​പ്പോ​​ലെ ചി​​റ​​കു​​വി​​ട​​ര്‍ത്തി നി​​ശ്ശ​​ബ്ദ​​മാ​​യ വെ​​ളി​​മ്പ്ര​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ ചു​​റ്റി​​ത്തി​​രി​​യു​​ന്നു; ഏ​​തോ ഇ​​ര​​യെ വേ​​ട്ട​​യാ​​ടും​പോ​​ലെ. അ​​വ​​സ​​ര​​ത്തി​​ലും അ​​ന​​വ​​സ​​ര​​ത്തി​​ലും ആ​​ഞ്ഞ​​ടി​​ക്കു​​ന്ന കൊ​​ടു​​ങ്കാ​​റ്റ്‌ വ​​രാ​​നി​​രി​​ക്കു​​ന്ന ര​​ക്തം കി​​നി​​യു​​ന്ന സം​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ളെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള സ​​ന്ദേ​​ശ​​വാ​​ഹ​​ക​​നാ​​യി. നി​​ര്‍ജ​​ന​​മാ​​യ അ​​ങ്ങാ​​ടി​​ക​​ളി​​ല്‍ ആ​​യു​​ധ​​ധാ​​രി​​ക​​ളാ​​യ പൊ​​ലീ​​സു​​കാ​​രു​​ടെ ഉ​​ലാ​​ത്ത​​ല്‍ ഭ​​യാ​​ന​​ക​​വും വി​​ചി​​ത്ര​​വു​​മാ​​യ സ​​മ​​യം വി​​ളി​​ച്ച​​റി​​യി​​ക്കു​​ന്നു. കു​​റ​​ച്ചു​കാ​​ലം മു​​മ്പ് ആ​​ള്‍ക്കൂ​​ട്ടം കാ​​ണാ​​മാ​​യി​​രു​​ന്ന അ​​ങ്ങാ​​ടി​​ക​​ള്‍ ഇ​​ന്ന്‌ അ​​ജ്ഞാ​​ത​​മാ​​യ ഏ​​തോ ഭ​​യ​​ത്താ​​ല്‍ ശൂ​​ന്യ​​മാ​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. പ​​ട്ട​​ണ​​ത്തി​​ന്‍റെ തു​​റ​​സ്സാ​​യ​ സ്ഥ​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ ര​​ഹ​​സ്യ​​മാ​​യ ഒ​​രു നി​​ശ്ശ​​ബ്ദ​​ത വ്യാ​​പി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. അ​​വി​​ടെ ഭ​​യാ​​ന​​ക​​മാ​​യ അ​​വ​​സ്ഥ​​യാ​​ണ് ഇ​​പ്പോ​​ള്‍ നി​​യ​​ന്ത്ര​​ണ​​മേ​​റ്റെ​​ടു​​ത്തി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് (മ​​ല​​യാ​​ള പ​​രി​​ഭാ​​ഷ -​ഡോ.​ ​പി.​​കെ.​ ച​​ന്ദ്ര​​ന്‍).



കൂ​​ട്ട​​ക്കൊ​​ല ക​​ഴി​​ഞ്ഞു​​ള്ള അ​​മൃ​​ത്‌​​സ​​റി​​ന്‍റെ ചി​​ത്ര​​മാ​​ണ് ഈ ​​വ​​രി​​ക​​ളി​​ലൂ​​ടെ മാ​ന്റോ വ​​ര​​ച്ചി​​ടു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന്‌ നി​​രൂ​​പ​​ക​​ര്‍ എ​​ഴു​​തി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്‌. ഖാ​​ലി​​ദ് എ​​ന്ന ബാ​​ല​​നും വാ​​പ്പ​​യും ഉ​​മ്മ​​യും ത​​മ്മി​​ലു​​ള്ള സം​​ഭാ​​ഷ​​ണ​​ങ്ങ​​ളി​​ലൂ​​ടെ മാ​ന്റോ അ​​ന്ന​​ത്തെ ന​​ഗ​​രാ​​വ​​സ്ഥ ചി​​ത്രീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്നു:

ഖാ​​ലി​​ദ്, വീ​​ട്ടി​​ലെ നി​​ശ്ശ​​ബ്ദ​​വും ഭീ​​തി​​ദ​​വു​​മാ​​യ അ​​ന്ത​​രീ​​ക്ഷ​​ത്തി​​ല്‍ ഭ​​യ​​ന്നി​​രി​​ക്കു​​ന്ന ഉ​​പ്പ​​യു​​ടെ അ​​ടു​​ത്തി​​രു​​ന്ന്‌ സം​​സാ​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു.

''ഉ​​പ്പ​​യെ​​ന്താ എ​​ന്നെ സ്‌​​കൂ​​ളി​​ല്‍ പോ​​കാ​​ന്‍ അ​​നു​​വ​​ദി​​ക്കാ​​ത്ത​​ത്‌?''

''മോ​​നേ ഇ​​ന്ന്‌ സ്കൂ​​ളി​​ന​​വ​​ധി​​യാ.''

''ഉ​​പ്പ​​യു​​ടെ ഓ​​ഫി​സി​​നും ഒ​​ഴി​​വാ​​വി​​ല്ലേ?''

''അ​​തേ, ഞ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ഓ​​ഫി​സി​​നും ഇ​​ന്ന്‌ ഒ​​ഴി​​വാ.''

''ന​​ന്നാ​​യി, ഇ​​ന്നു​​പ്പ​​യു​ടെ ന​​ല്ല ക​​ഥ കേ​​ള്‍ക്കാം'':

ഇ​​ങ്ങ​നെ ഖാ​​ലി​​ദി​​ന്‍റെ ലോ​​ക​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ, പു​​റം​ലോ​​ക​​ത്തെ അ​​വ​​സ്ഥ​​യെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള നി​​ര​​വ​​ധി സൂ​​ച​​ന​​ക​​ള്‍ ന​​ല്‍കു​​ക​​യാ​​ണ്‌ ഈ ​​ക​​ഥ​​യി​​ലൂ​​ടെ മാ​ന്റോ ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​ത്.

ആ ​​സൂ​​ച​​ന​​ക​​ളി​​ലൊ​​ന്ന്‌ ഇ​​താ​​ണ്:

സ​​മ​​യം നീ​​ങ്ങി... ര​​ക്ത​​ത്തി​​ല്‍ കു​​റി​​ക്കേ​​ണ്ട ആ ​​സ​​മ​​യം സ​​മാ​​ഗ​​ത​​മാ​​യി.

മൂ​​ന്നാം യാ​​മ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഖാ​​ലി​​ദും ഉ​​പ്പ​​യും ഉ​​മ്മ​​യും മു​​റ്റ​​ത്ത്‌ നി​​ശ്ശ​​ബ്ദ​​രാ​​യി പ​​ര​​സ്‌​​പ​​രം നോ​​ക്കി​​നി​​ല്‍ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. കാ​​റ്റ്‌ തേ​​ങ്ങി​​ക്കൊ​​ണ്ട്‌ അ​​ടി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. ക​​ട​​ക​​ട​ശ​​ബ്ദം കേ​​ട്ട​​പ്പോ​​ള്‍ ഖാ​​ലി​​ദി​​ന്‍റെ ഉ​​പ്പ​​യു​​ടെ മു​​ഖം ക​​ട​​ലാ​​സു​​പോ​​ലെ വി​​ള​​റി​വെ​​ളു​​ത്തു. നാ​​വി​​ല്‍നി​​ന്ന് ഇ​​ത്ര​​മാ​​ത്രം കേ​​ട്ടു: ''വെ​​ടി''.

ഖാ​​ലി​​ദി​​ന്‍റെ ഉ​​മ്മ​​ക്ക് പേ​​ടി​​കൊ​​ണ്ട്‌ ഒ​​രു​ വാ​​ക്കു​​പോ​​ലും പ​​റ​​യാ​​ന്‍ ​ക​ഴി​​ഞ്ഞി​​ല്ല. വെ​​ടി എ​​ന്ന വാ​​ക്കു കേ​​ട്ട​​പ്പോ​​ള്‍ അ​​വ​​രു​​ടെ നെ​​ഞ്ചി​​ലേ​​ക്ക് വെ​​ടി​​യേ​​റ്റ അ​​നു​​ഭ​​വ​​മു​​ണ്ടാ​​യി. ഈ ​​ശ​​ബ്ദം കേ​​ട്ട​​തും ഖാ​​ലി​​ദ് ഉ​​പ്പ​​യു​​ടെ വി​​ര​​ല്‍പി​​ടി​​ച്ച് പ​​റ​​യാ​​ൻ തു​​ട​​ങ്ങി: ''ഉ​​പ്പാ പോ​​കാം, ത​​മാ​​ശ തു​​ട​​ങ്ങി​​ക്ക​​ഴി​​ഞ്ഞു.''

''എ​​ന്തു​ ത​​മാ​​ശ?'' ഖാ​​ലി​​ദി​​ന്‍റെ ഉ​​പ്പ ത​​ന്‍റെ ഭ​​യം ഒ​​ളി​​പ്പി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടു​ ചോ​​ദി​​ച്ചു.

''ആ ​​ത​​മാ​​ശ... ഇ​​ന്നു രാ​​വി​​ലെ വി​​മാ​​നം ഇ​​ട്ടു​​പോ​​യ ക​​ട​​ലാ​​സി​​ല്‍ പ​​റ​​ഞ്ഞി​​ല്ലേ... ക​​ളി തു​​ട​​ങ്ങി... അ​​ത​​ല്ലേ ഇ​​ത്ര​​യും പ​​ട​​ക്ക​​ങ്ങ​​ള്‍ പൊ​​ട്ടു​​ന്ന​​ത് കേ​​ട്ട​​ത്?''

ജാ​​ലി​​യ​​ന്‍വാ​​ലാ​ ബാ​​ഗ്‌ നാ​​ളു​​ക​​ളി​​ല്‍ തു​​ട​​ങ്ങി പി​​ന്നീ​​ട് പ​​ല​ വ​​ര്‍ഷ​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ അ​​മൃ​​ത്‌​​സ​​ര്‍ സാ​​ക്ഷ്യം​വ​​ഹി​​ച്ച നി​​ര​​വ​​ധി സം​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ളെ കോ​​ര്‍ത്തി​​ണ​​ക്കി​​യാ​​ണ് മാ​ന്റോ 'ത​​മാ​​ശ' എ​​ഴു​​തി​​യ​​ത്. മും​​ബൈ​​യി​​ലും ഡ​ല്‍ഹി​​യി​​ലും പി​​ന്നീ​​ട് പാ​​കി​​സ്താ​​നി​​ലെ ലാ​​ഹോ​​റി​​ലും ജീ​​വി​​ച്ച മാ​ന്റോ​​യെ പാ​​കി​​സ്താ​​നി മാ​​ത്ര​​മാ​​യി 'പു​​തി​​യ ഇ​​ന്ത്യ' കാ​​ണു​​ന്നു. അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ലെ ഇ​​ന്ത്യ​​ക്കാ​​ര​​ന്‍ പൂ​​ർ​ണ​മാ​​യും വി​​സ്മൃ​​ത​​മാ​​യ​പോ​​ലെ അ​​മൃ​​ത്‌​​സ​​റി​​ല്‍ ന​​ട​​ക്കു​​മ്പോ​​ള്‍ തീ​​ര്‍ച്ച​​യാ​​യും എ​​നി​​ക്ക​​നു​​ഭ​​വ​​പ്പെ​​ട്ടു. 2018ല്‍ ​​ഇ​​റ​​ങ്ങി​​യ 'Manto saheb Friends and enemies on the great Maverick' എ​​ന്ന പു​​സ്ത​​ക​​ത്തെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചോ​​ര്‍ത്തു. സു​​ഹൃ​​ത്തു​​ക്ക​​ളും ശ​​ത്രു​​ക്ക​​ളും എ​​ഴു​​തു​​ന്ന ആ ​​പു​​സ്ത​​ക​​ത്തി​​ല്‍ എ​​ല്ലാ​​വ​​രും ഒ​​രേപോ​​ലെ സ​​മ്മ​​തി​​ക്കു​​ന്ന കാ​​ര്യം ഇ​​ന്ത്യ-​​പാ​​ക് വി​​ഭ​​ജ​​ന​​ത്തി​​ന്‍റെ വേ​​ദ​​ന മാ​ന്റോ എ​​ല്ലാ കാ​​ല​​ത്തേ​​ക്കു​​മാ​​യി ത​​ന്‍റെ ക​​ഥ​​ക​​ളി​​ല്‍ കൊ​​ത്തി​​വെ​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്നു എ​​ന്നാ​​ണ്‌. അ​​സാ​​ധാ​​ര​​ണ​​മാ​​യ ഓ​​ർ​മ​​ക്കു​​റി​​പ്പു​​ക​​ളു​​ടെ പു​​സ്‌​​ത​​ക​​മാ​​ണ​​ത്‌. പ​​ക്ഷേ, അ​​ദ്ദേ​​ഹം ത​​ന്‍റെ സ​​ര്‍ഗ​ജീ​​വി​​ത​​മാ​​രം​​ഭി​​ച്ച അ​​മൃ​​ത്‌​​സ​​റി​​ല്‍ മ​ാന്റോ​​യെ ഇ​​ന്ന്‌ ആ​​രും ഓ​​ര്‍ക്കു​​ന്നി​​ല്ല. സ്മാ​​ര​​ക​​ങ്ങ​​ളോ അ​​തി​​നു​​ള്ള ശ്ര​​മ​​ങ്ങ​​ളോ ഇ​​ല്ല. ഉ​​ർ​ദു കൂ​​ടു​​ത​​ല്‍ക്കൂ​​ടു​ത​​ല്‍ പാ​​ര്‍ശ്വ​​വ​​ത്ക​രി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട​തി​​നാ​​ല്‍ അ​​വി​​ടെ​​യു​​ള്ള പു​​സ്ത​​ക​​ക്ക​​ട​​ക​​ളി​​ലൊ​​ന്നും അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്‍റെ പു​​സ്‌​​ത​​ക​​ങ്ങ​​ൾ കാ​​ണാ​​നേ​​യി​​ല്ല. ഇം​​ഗ്ലീ​​ഷ് പ​​രി​​ഭാ​​ഷ​​ക​​ളു​​മി​​ല്ല. മാ​ന്റോ ഇ​​പ്പോ​​ള്‍ അ​​മൃ​​ത്‌​​സ​​റു​കാ​​ര്‍ക്കും ഒ​​രു 'പാ​​കി​​സ്താ​​നി'.

ഉ​​ധം ​സി​ങ്ങി​ന്‍റെ ക​​ത്തു​​ക​​ള്‍ -ക​​വ​​ര്‍

മ​​ട​​ക്ക​​യാ​​ത്ര തു​​ട​​ങ്ങു​​മ്പോ​​ള്‍ നാ​​ട്ടി​​ല്‍നി​​ന്ന് ഫോ​​ണ്‍ വ​​ന്നു, അ​​യാ​​ള്‍ പ​​റ​​ഞ്ഞു: ഞാ​​ന്‍ കൊ​​റി​​യ​​റു​​മാ​​യി വ​​ന്ന​​താ​​ണ്. ഇ​​വി​​ടെ ബെ​​ല്ല​​ടി​​ച്ചി​​ട്ട് ആ​​രും വാ​​തി​​ല്‍ തു​​റ​​ക്കു​​ന്നി​​ല്ല, വീ​​ട്ടി​​ല്‍ ആ​​രു​​മി​​ല്ല. ര​​ണ്ടു ദി​​വ​​സം​കൂ​​ടി ക​​ഴി​​ഞ്ഞേ വ​​രൂ, ഞാ​​ന്‍ മ​​റു​​പ​​ടി പ​​റ​​ഞ്ഞു. കൊ​​റി​​യ​​ര്‍ പാ​​ക്ക​​റ്റ് ഇ​​വി​​ടെ വ​​രാ​​ന്ത​​യി​​ലു​​ള്ള ചെ​​രി​​പ്പ് റാ​​ക്കി​​ല്‍ വെ​​ക്ക​​ട്ടെ എ​​ന്ന ചോ​​ദ്യ​​ത്തി​​ന് ശ​​രി എ​​ന്നു​പ​​റ​​ഞ്ഞു. മ​​ട​​ങ്ങി​​യെ​​ത്തി ചെ​​രി​​പ്പ് റാ​​ക്കി​​ല്‍ സു​​ര​​ക്ഷി​​ത​​മാ​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്ന കൊ​​റി​​യ​​ര്‍പ്പൊ​​തി എ​​ടു​​ത്തു​തു​​റ​​ന്നു, ഹാ, ​​അ​​ത് 'The Collected Stories of Saadat Hasan Manto '-Volume 1 Bombay and poona ആ​​യി​​രു​​ന്നു. ന​​സ്റീ​​ന്‍ റ​​ഹ്മാ​​ന്‍ വി​​വ​​ര്‍ത്ത​​നം​ചെ​​യ്ത്‌ അ​​ലെ​​ഫ് പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന മാ​ന്റോ​​യു​​ടെ 255 ക​​ഥ​​ക​​ളു​​ടെ ആ​​ദ്യ വാ​ള്യം. പു​​സ്ത​​ക​​ത്തി​​ന്‍റെ ക​​വ​​റി​​ല്‍ ജാ​​വേ​​ദ് അ​​ക്ത​​റി​​ന്‍റെ അ​​ഭി​​പ്രാ​​യം ഇ​​ങ്ങ​നെ രേ​​ഖ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നു: ''What a terrific read! As with all the best translation, reading Nasreen Rahman's translations of Manto's stories, I felt like I was reading the original'' -പ​​തു​​ക്കെ ഞാ​​നാ പു​​സ്‌​​ത​​ക​​ത്തി​​ന്‍റെ താ​​ളു​​ക​​ള്‍ സ​​ന്ദ​​ര്‍ശി​​ക്കാ​​ന്‍ തു​​ട​​ങ്ങി.



●