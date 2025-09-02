Begin typing your search above and press return to search.
    ദു​ർ​ബ​ല ചി​ത്ത​രേ നി​ങ്ങ​ൾ പോ​കേ​ണ്ട ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ!

    ദു​ർ​ബ​ല ചി​ത്ത​രേ നി​ങ്ങ​ൾ പോ​കേ​ണ്ട ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ!
    മിത്ര സതീഷ്
    ഇ​തോ​പ്യ​യി​ലെ ഉ​ൾ​നാ​ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ലേ​ഖി​ക. ഹ​മ​ർ ഗോ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കൊ​പ്പ​മു​ള്ള നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ് എ​ഴു​തു​ന്ന​ത്. ഗു​ർ​ദാ പോ​ലു​ള്ള ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽഎ​ന്തു​ത​രം കാ​ഴ്ച​ക​ളാ​ണ്, ജീ​വി​ത​മാ​ണു​ള്ള​ത്?“മ​ണീ മ​ണീ… ഡോ​ള​ർ ഡോ​ള​ർ...” എ​ന്നെ തൊ​ട്ട കു​ഞ്ഞു കൈ​യു​ടെ ഉ​ട​മ​ക്ക് ഏ​ഴു വ​യ​സ്സു കാ​ണും; മെ​ലി​ഞ്ഞി​രു​ണ്ട ശ​രീ​രം. അ​വ​ൻ ത​ന്റെ ആ​വ​ശ്യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഒ​ന്നാ​ലോ​ചി​ച്ചാ​ൽ ആ​വ​ശ്യം തി​ക​ച്ചും ന്യാ​യ​മാ​ണ്. ഞാ​ൻ ക്ഷ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ത്ത അ​തി​ഥി​യാ​ണ്. അ​വ​ന്റെ ഗോ​ത്ര​മാ​യ ഹ​മ​റി​നെ​പ്പ​റ്റി കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ വ​ഴി​പോ​ക്ക​യാ​യ...

    ഇ​തോ​പ്യ​യി​ലെ ഉ​ൾ​നാ​ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ലേ​ഖി​ക. ഹ​മ​ർ ഗോ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കൊ​പ്പ​മു​ള്ള നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ് എ​ഴു​തു​ന്ന​ത്. ഗു​ർ​ദാ പോ​ലു​ള്ള ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽഎ​ന്തു​ത​രം കാ​ഴ്ച​ക​ളാ​ണ്, ജീ​വി​ത​മാ​ണു​ള്ള​ത്?

    “മ​ണീ മ​ണീ… ഡോ​ള​ർ ഡോ​ള​ർ...” എ​ന്നെ തൊ​ട്ട കു​ഞ്ഞു കൈ​യു​ടെ ഉ​ട​മ​ക്ക് ഏ​ഴു വ​യ​സ്സു കാ​ണും; മെ​ലി​ഞ്ഞി​രു​ണ്ട ശ​രീ​രം. അ​വ​ൻ ത​ന്റെ ആ​വ​ശ്യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഒ​ന്നാ​ലോ​ചി​ച്ചാ​ൽ ആ​വ​ശ്യം തി​ക​ച്ചും ന്യാ​യ​മാ​ണ്. ഞാ​ൻ ക്ഷ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ത്ത അ​തി​ഥി​യാ​ണ്. അ​വ​ന്റെ ഗോ​ത്ര​മാ​യ ഹ​മ​റി​നെ​പ്പ​റ്റി കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ വ​ഴി​പോ​ക്ക​യാ​യ യു​വ​തി. അ​വ​നു പൈ​സ കൊ​ടു​ത്താ​ൽ അ​തും അ​പ​ക​ടം ക്ഷ​ണി​ച്ചു​വ​രു​ത്തും. ഇ​ത്യോ​പ്യ​യി​ലെ കു​ഞ്ഞു യാ​ച​ക​ർ സൂ​ത്ര​ശാ​ലി​ക​ളാ​ണെ​ന്ന കാ​ര്യം ഗൈ​ഡ്ബു​ക്കു​ക​ളി​ൽ എ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു കു​ട്ടി​ക്ക് പൈ​സ കൊ​ടു​ത്താ​ൽ നൂ​റു കു​ട്ടി​ക​ൾ ഈ​യാം​പാ​റ്റ​ക​ളെ​പ്പോ​ലെ പൊ​തി​യും. ടൂ​റി​സ്റ്റി​ന്റെ ബാ​ഗു​മാ​യി അ​വ​ർ നി​മി​ഷ​നേ​രം​കൊ​ണ്ട് അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​കും. അ​വ​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ ര​ണ്ടു​മൂ​ന്നു കു​ട്ടി​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്നു. ഒ​രു​ത്ത​ൻ ഞൊ​ടി​യി​ട​യി​ല്‍ ബാ​ഗി​ൽ പി​ടു​ത്ത​മി​ട്ടു. ഞാ​ൻ ചു​ണ്ടു കോ​ട്ടി, മു​ഖ​ത്ത് സ​ങ്ക​ട​ഭാ​വം വ​രു​ത്തി നോ ​മ​ണീ, എ​ന്ന​യ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ കൈ​മ​ല​ർ​ത്തി.

    “ഫി​ര​ഞ്ചി, ഫി​ര​ഞ്ചി, ഡോ​ള​ർ ഡോ​ള​ർ.” അ​വ​ർ വി​ടാ​നു​ള്ള ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​മി​ല്ല. വി​ദേ​ശി​ക​ളെ അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നുവേ​ണ്ടി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പ​ദ​മാ​ണ് ഫി​ര​ഞ്ചി. ഭാ​ഗ്യ​ത്തി​ന് എ​ബി​യും, ഓ​യ്‌​ത​യും എ​ന്റെ ര​ക്ഷ​ക്കെ​ത്തി. അ​വ​രെ ക​ണ്ട​തും കു​ട്ടി​ക​ൾ സ്ഥ​ലം കാ​ലി​യാ​ക്കി. തെ​ക്ക​ൻ ഇ​ത്യോ​പ്യ​യി​ലെ കൊ​ച്ചു പ​ട്ട​ണ​മാ​യ ജി​ങ്ക​യി​ൽ ​െവ​ച്ചാ​ണ് ഞാ​ൻ എ​ബി​യെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഓ​മോ വാ​ലി​യി​ലെ ഗോ​ത്ര​വ​ർ​ഗ​ക്കാ​രെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​മ്പോ​ൾ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ​റി​യാ​വു​ന്ന ഗൈ​ഡ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് എ​ബി​യെ യാ​ത്ര​യി​ൽ ഒ​പ്പം കൂ​ട്ടി. ഹ​മ​ർ ഗോ​ത്ര​വ​ർ​ഗ​ക്കാ​ര​നാ​യ ഓ​യ്‌​ത​യു​ടെ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്റെ താ​മ​സം പ​റ​ഞ്ഞു​െ​വ​ച്ച​ത്. ജി​ങ്ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു വാ​നി​ൽ രാ​വി​ലെ തി​രി​ച്ച ഞ​ങ്ങ​ൾ ടു​ർ​മി​യി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ഉ​ച്ച​യാ​യി. അ​വി​ടെ​െ​വ​ച്ച് ഓ​യ്ത ഞ​ങ്ങ​ളെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് ച​ന്ത​യി​ലേ​ക്കു കൂ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. എ​ല്ലാ തി​ങ്ക​ളും ശ​നി​യും ഹ​മ​ർ ഗോ​ത്ര​വ​ർ​ഗ​ക്കാ​രു​ടെ ച​ന്ത അ​വി​ടെ​യു​ള്ള വ​ലി​യ മൈ​താ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഇ​ത്യോ​പ്യ​യി​ലെ ലോ​ക്ക​ൽ ക​റ​ൻ​സി ബി​ർ ആ​ണ്. മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലു​ള്ള ആ​ളു​ക​ളു​ടെ ഫോ​ട്ടോ​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ബി​ർ കൊ​ടു​ക്ക​ണം. ഡോ​ള​ർ മാ​റാ​ൻ എ​ബി​യും ഓ​യ്‌​ത​യും പോ​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് കു​ട്ടി​ക​ൾ എ​ന്നെ വ​ള​ഞ്ഞ​ത്.

    ക​മ്പോ​ള​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ തി​ര​ക്കൊ​ന്നു​മി​ല്ല. ഉ​ഗ്ര​പ്ര​താ​പി​യാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സൂ​ര്യ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​നേ​ടാ​നാ​യി ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചു​വ​ട്ടി​ലേ​ക്കും, ദ്ര​വി​ച്ച കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ണ​ലി​ലേ​ക്കു​മാ​യി ഒ​തു​ങ്ങി​ക്കൂ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്പ്രി​ങ്ങു​പോ​ലു​ള്ള മു​ടി തോ​ള​റ്റം വെ​ട്ടി​യ ഹ​മ​ർ സ്ത്രീ​ക​ളെ പെ​ട്ടെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യാം. കാ​വി​മ​ണ്ണും നെ​യ്യും പു​ര​ട്ടി​യാ​ണ് അ​വ​ർ മു​ടി ചു​രു​ട്ടു​ന്ന​ത്. മു​ട്ടു​വ​രെ​യു​ള്ള പാ​വാ​ട​യും ബ​നി​യ​നു​മാ​ണ് വേ​ഷം. ക​ടും നി​റ​മു​ള്ള വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​വ​ർ ധ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ളം നി​റ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ഴ്ച​ക്കാ​യി ഞാ​ൻ കൊ​തി​ച്ചു. ഒ​രു പ​ക്ഷേ അ​വ​രു​ടെ ദ​രി​ദ്ര​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ നി​റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു പ്ര​സ​ക്തി​യു​മി​ല്ലാ​യി​രി​ക്കാം.

    നാ​ണം മ​റ​യ്ക്കാ​നു​ള്ള തു​ണി എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റ​മു​ള്ള പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​വ​ർ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​യി തോ​ന്നു​ന്നി​ല്ല. എ​ല്ലാ​വ​രും ചെ​റി​യ മു​ത്തു​ക​ൾ കോ​ർ​ത്ത ധാ​രാ​ളം മാ​ല​ക​ൾ ക​ഴു​ത്തി​ലും, വെ​ള്ളി​യു​ടെ​യും ചെ​മ്പി​ന്റെ​യും നേ​ർ​ത്ത വ​ള​ക​ൾ കൈ​ക​ളി​ലും കൈ​മു​ട്ടി​നു മു​ക​ളി​ലു​ള്ള ക​ക്ഷ​ത്തോ​ടു ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള ഭാ​ഗ​ത്തും ധ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്രാ​യ​മാ​യ സ്ത്രീ​ക​ൾ നി​റ​യെ ക​വ​ടി തു​ന്നി​ച്ചേ​ർ​ത്ത ആ​ട്ടി​ൻ​തോ​ലു​കൊ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു മാ​റു മ​റ​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. പൂ​ർ​ണ​മാ​യും മ​റ​ച്ചു​വെ​ന്നു പ​റ​യാ​നാ​വി​ല്ല. ഇ​ടു​ങ്ങി​യ മു​ല​ക​ളും, തൂ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന വ​യ​റു​മെ​ല്ലാം പു​റ​ത്തു​ചാ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​ല​യി​ൽ, ക​വ​ടി​കൊ​ണ്ടു​ണ്ടാ​ക്കി​യ നേ​ർ​ത്ത ബെ​ൽ​റ്റും കെ​ട്ടി​െ​വ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ൽ​ക്കാ​നാ​യി നി​ര​ത്തി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ഞാ​ൻ ചു​റ്റി​ന​ട​ന്നു ക​ണ്ടു. പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഷീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ടെ​ഫ്‌ എ​ന്ന ധാ​ന്യം വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യി കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ന്റെ പൊ​ടി വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ ക​ല​ക്കി മൂ​ന്നു​ദി​വ​സം പു​ളി​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​ഞ്ചി​റ എ​ന്ന ഇ​ത്യോ​പ്യ​ൻ ദോ​ശ​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. ചോ​ള​പ്പൊ​ടി​യും മ​ണി​ച്ചോ​ള​പ്പൊ​ടി​യും ചാ​ക്കു​ക​ളി​ലാ​ക്കി സ്ത്രീ​ക​ൾ ചു​മ​ന്നു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്നു.

    “ഭ​ക്ഷ​ണ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ചോ​ള​വും, മ​ദ്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ മ​ണി​ച്ചോ​ള​വും ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. ഇ​ത്യോ​പ്യ​ക്കാ​രു​ടെ ദേ​ശീ​യ ഭ​ക്ഷ​ണം ഇ​ഞ്ചി​റ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും, ടെ​ഫി​നു വി​ല കൂ​ടു​ത​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ ഞ​ങ്ങ​ളാ​രും വാ​ങ്ങാ​റി​ല്ല.” ഓ​യ്ത പ​റ​ഞ്ഞു. ന​മ്മു​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ മ​ഗ് പോ​ലെ പ​ല​ത​രം ഉ​പ​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഒ​ന്നാ​ണ്, മ​ത്ത​ങ്ങ​പോ​ലു​ള്ള ഏ​തോ ഒ​രു കാ​യു​ടെ ഉ​ണ​ങ്ങി​യ പു​റ​ന്തോ​ടാ​യ ക​ല​ബാ​ഷ്. കാ​പ്പി കു​ടി​ക്കാ​നും, ക​ഞ്ഞി കു​ടി​ക്കാ​നും, വെ​ള്ളം കോ​രാ​നു​മെ​ല്ലാം ക​ല​ബാ​ഷ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും. വി​റ​ക്, വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി, കാ​വി​മ​ണ്ണ്, തേ​ൻ, തു​ട​ങ്ങി​യ​വ വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ​െവ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രും അ​വി​ടെ ധാ​രാ​ള​മാ​യു​ണ്ട്. തേ​ൻ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച് ഒ​രു പാ​ത്രം തു​റ​ന്നു​നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ ക​ണ്ട​ത് തേ​നീ​ച്ച​ക്കൂ​ടും ച​ത്ത തേ​നീ​ച്ച​ക​ളെ​യു​മാ​യി​രു​ന്നു; അ​ത് വാ​ങ്ങാ​നും ആ​ളു​ക​ൾ വ​രു​മ​ത്രേ! പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും പ​ഴ​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​വി​ടെ​ങ്ങും വി​ൽ​പ​ന​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന​ത് കൗ​തു​ക​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തു​പോ​ലെ, ഒ​രൊ​റ്റ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രെ​യും ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും ക​ച്ച​വ​ട​സ്ഥ​ല​ത്ത് കാ​ണാ​നാ​വി​ല്ല; അ​വ​ർ കാ​ലി​മേ​യ്ക്കു​ന്ന പ​ണി​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ക​ച്ച​വ​ടം, വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ക, കു​ട്ടി​ക​ളെ നോ​ക്കു​ക, വെ​ള്ള​വും വി​റ​കും ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ജോ​ലി​ക​ൾ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യി സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണ് ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ച്ചു​ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഒ​രു അ​ർ​ധ​ന​ഗ്ന ന​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട​ത്. ത​ടി​കൊ​ണ്ടു​ണ്ടാ​ക്കി​യ മു​ത്തു​മാ​ല​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ ക​ഴു​ത്തു മു​ത​ൽ വ​യ​റു​വ​രെ പു​റം​ച​ട്ട​പോ​ലെ ആ​വ​ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വ​രു​ടെ മു​ഖ​വും പ്രാ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​ശ​ത തൊ​ട്ടു​തീ​ണ്ടാ​ത്ത മു​ഖ​ഭാ​വ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച​ത്. ആ ​തി​ള​ങ്ങു​ന്ന ക​ണ്ണു​ക​ളും, എ​ന്തി​നെ​യും വെ​ല്ലു​ന്ന മു​ഖ​ഭാ​വ​വും പ​ക​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തോ​ടെ അ​മ്മ​ച്ചി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു. ഫോ​ട്ടോ​ക്കു വേ​ണ്ടി പോ​സ് ചെ​യ്യാ​ൻ അ​വ​ർ​ക്കു പൂ​ർ​ണ​സ​മ്മ​ത​മാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​ഫ​ല​മാ​യി ഞാ​ൻ കൊ​ടു​ത്ത ബി​ർ അ​വ​ർ നി​ര​സി​ച്ചു. പ​ക​രം ദൂ​രെ​യു​ള്ള ഷെ​ഡി​ലേ​ക്ക് കൈ ​ചൂ​ണ്ടി.

    “അ​തി​വി​ട​ത്തെ ലോ​ക്ക​ൽ മ​ദ്യ​ശാ​ല​യാ​ണ്. അ​വ​ർ​ക്ക് മ​ദ്യം വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ടു​ത്ത്, നി​ങ്ങ​ളും ഒ​പ്പം ചേ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.” എ​ബി ചി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ഞാ​നാ​കെ കു​ഴ​ഞ്ഞു. ലോ​ക്ക​ൽ മ​ദ്യ​ത്തി​ൽ വ​ല്ല മെ​ഥ​നോ​ളും ക​ല​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടേ​ൽ ക​ണ്ണ​ടി​ച്ചു​പോ​കും. അ​വ​രോ​ട് പ​റ്റി​ല്ലെ​ന്നു പ​റ​യാ​നും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട്. എ​ന്താ​യാ​ലും ആ ​ക​ട​യി​ൽ പോ​യി അ​വ​ർ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള മ​ദ്യം വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ചി​ന്തി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ അ​വ​രെ​ന്റെ കൈ​യി​ൽ മു​റു​കെ​പ്പി​ടി​ച്ചു.

     

    ഹമർ ഗോത്രക്കാർക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന ബു​ൾ ജം​പി​ങ് ചടങ്ങ്

    “അ​മ്മ​ച്ചീ... എ​ന്റെ മു​ഖ​ത്തു ക​ള്ള​ല​ക്ഷ​ണ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, നി​ങ്ങ​ളെ ഞാ​ൻ പ​റ്റി​ക്കൂ​ലാ... സാ​ധ​നം വാ​ങ്ങി​ത്ത​ന്നി​രി​ക്കും.” മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ അ​വ​രോ​ടു പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്ത് മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ട്ടാ​ണെ​ന്ന​റി​യി​ല്ല, അ​വ​ർ പ​ല്ലു മു​ഴു​വ​ൻ വെ​ളി​യി​ൽ കാ​ണി​ച്ച് വെ​ളു​ക്കെ​ച്ചി​രി​ച്ചു.

    ക​ട​യു​ടെ മൂ​ല​യി​ൽ മൂ​ന്നാ​ലു സ്ത്രീ​ക​ളി​രു​ന്നു മ​ദ്യം കു​ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടെ കൈ​ക​ളി​ലും വ​ലി​യ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ജ​ഗു​ക​ളു​ണ്ട്. അ​മ്മ​ച്ചി ഒ​രു ജ​ഗ് മ​ദ്യം വാ​ങ്ങി​യ​ശേ​ഷം എ​ന്നെ അ​ടു​ത്തി​രു​ത്തി അ​ത് കു​ടി​ക്കാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ചു. ഞാ​ൻ ജ​ഗി​നു​ള്ളി​ലേ​ക്കു നോ​ക്കി; പി​ണ്ണാ​ക്ക് ക​ല​ക്കി​െ​വ​ച്ച​തു​പോ​ലു​ള്ള നി​റ​വും, അ​സ​ഹ്യ​മാ​യ ദു​ർ​ഗ​ന്ധ​വു​മു​ള്ള ദ്രാ​വ​കം! അ​മ്മ​ച്ചി​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്റെ മു​ഖ​ത്തോ​ട്ട് ഉ​റ്റു​നോ​ക്കി​യി​രി​പ്പാ​ണ്. മ​ന​സ്സി​ല്ലാ​മ​ന​സ്സോ​ടെ ഞാ​ന​തു രു​ചി​ച്ചു; വ​ലി​യ ത​ര​ക്കേ​ടി​ല്ലാ​ത്ത രു​ചി. കൊ​ള്ളാ​മെ​ന്ന ആം​ഗ്യം കാ​ണി​ച്ച് ജ​ഗ് തി​രി​കെ​ക്കൊ​ടു​ത്തു. അ​മ്മ​ച്ചി സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ അ​ത് കു​ടി​ച്ചു. നി​മി​ഷ​നേ​രം​കൊ​ണ്ട് ജ​ഗ് കാ​ലി! അ​വ​ർ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ വീ​ണ്ടും നോ​ക്കി. ഞാ​ൻ ഒ​രു ജ​ഗു​കൂ​ടി അ​വ​ർ​ക്ക് വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. ഇ​തി​നി​ടെ ഓ​യ്ത അ​വ​രു​ടെ വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. അ​മ്മ​ച്ചി​ക്ക് സ്വ​ന്തം വ​യ​സ്സ​റി​യി​ല്ല. പ​ഴ​യ​തു​പോ​ലെ വെ​ള്ളം കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നോ, വി​റ​കു കീ​റാ​ൻ പോ​കാ​നോ ഒ​ന്നും വ​യ്യ. ച​ന്ത​യി​ൽ വ​ന്ന് ആ​ളു​ക​ളെ കാ​ണു​ന്ന​ത് ഇ​ഷ്ട​മാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ച​ന്ത​യു​ള്ള ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നി​റ​ങ്ങി ച​ന്ത​യി​ൽ ക​റ​ങ്ങി​ത്തി​രി​ഞ്ഞു​ നി​ൽ​ക്കും. പ​രി​ച​യ​ക്കാ​രാ​രെ​ങ്കി​ലും അ​വ​ർ​ക്ക് മ​ദ്യം വാ​ങ്ങി ന​ൽ​കും. ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഒ​രു ഫി​ര​ഞ്ചി അ​വ​രെ സ​ൽ​ക്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്; അ​ത​വ​രു​ടെ മ​ന​സ്സു​നി​റ​ച്ചു.

    വൈ​കി​ട്ട് നാ​ലു മ​ണി​യോ​ടെ ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​വി​ട​ന്നി​റ​ങ്ങി. മ​ദ്യ​ത്തി​ന്റെ പൈ​സ കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ചെ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഞാ​ൻ ഞെ​ട്ടി. ഒ​രു ജ​ഗി​നു വെ​റും പ​ത്തു രൂ​പ! ഒ​രു ഫാ​ക്ട​റി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് കി​ട്ടു​ന്ന ശ​രാ​ശ​രി മാ​സ​ശ​മ്പ​ളം മൂ​വാ​യി​രം രൂ​പ മാ​ത്ര​മാ​ണ്.

    “ഓ​യ്ത... ഈ ​മ​ദ്യ​ത്തി​ന്റെ പേ​രെ​ന്താ​ണ്? ഇ​ത് ക​ട​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണോ കി​ട്ടു​ന്ന​ത്?”

    “ഞ​ങ്ങ​ളി​തി​നെ ബോ​റെ​യ്ഡോ എ​ന്നാ​ണ് വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ണി​ച്ചോ​ള​ത്തി​ന്റെ പൊ​ടി, വെ​ള്ളം ചേ​ർ​ത്ത് കു​ഴ​ച്ച് ഉ​രു​ള​ക​ളാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷം വെ​ള്ള​ത്തി​ലി​ട്ട് പ​ത്തു പ​ന്ത്ര​ണ്ടു മ​ണി​ക്കൂ​ർ തി​ള​പ്പി​ക്കും. എ​ന്നി​ട്ട് മൂ​ന്നു ദി​വ​സം അ​ന​ക്കാ​തെ ​െവ​ച്ച​ശേ​ഷം ഉ​രു​ള​യെ​ല്ലാം ഉ​ട​ച്ച് ആ ​വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ​ത്ത​ന്നെ ക​ല​ക്കും; അ​താ​ണ് ബോ​റെ​യ്ഡോ. വി​ശേ​ഷ​ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ഇ​വ​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ ച​ന്ത​യു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ട​യി​ൽ വ​ന്നു വാ​ങ്ങും. ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം കി​ട്ടി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും പ​രാ​തി​യി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ ബോ​റെ​യ്ഡോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ദി​വ​സ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചി​ന്തി​ക്കാ​ൻ​പോ​ലു​മാ​കി​ല്ല.”

    തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ, ഹ​മ​ർ ഭാ​ഷ​യാ​യ ബ​ന്ന​യി​ലെ ര​ണ്ടു മൂ​ന്നു വാ​ച​ക​ങ്ങ​ൾ ആ​ദ്യ​മേ പ​ഠി​ച്ചു​െ​വ​ച്ചു. ന​ഗ​യാ എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് ആ​ളു​ക​ളെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്. ഹ​ത്തേ​നെ എ​ന്നാ​ൽ സു​ഖ​മാ​ണോ? ന​ന്ദി പ​റ​യാ​ൻ ബാ​ർ​ജോ​യ്‌​മി എ​ന്നു പ​റ​യ​ണം. ഓ​യ്ത​യു​ടെ ബൈ​ക്കി​ൽ ട്രി​പ്പി​ൾ​സ​ടി​ച്ചാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ ഗു​ര്ദാ എ​ന്ന അ​വ​ന്റെ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലേ​ക്കു പോ​യ​ത്. വ​ര​ണ്ട ഭൂ​മി​യി​ലൂ​ടെ അ​ര മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ള​മു​ള്ള ആ ​യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ ദു​ർ​ല​ഭ​മാ​യി കു​റ്റി​ച്ചെ​ടി​ക​ളും മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ കാ​ണു​ന്ന​ത​രം മ​ര​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടു. ക​മ്പോ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കു പോ​കു​ന്ന ധാ​രാ​ളം സ്ത്രീ​ക​ൾ വ​ഴി​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മ​ന​സ്സി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഗ്രാ​മ​സ​ങ്ക​ൽ​പ​വു​മാ​യി യ​ഥാ​ർ​ഥ​ ഗു​ര്ദാ​ക്ക് ഒ​രു സാ​മ്യ​വു​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. വി​ജ​ന​വും വി​ശാ​ല​വു​മാ​യ പ​റ​മ്പി​ൽ അ​ങ്ങി​ങ്ങാ​യി ഏ​ഴെ​ട്ടു കു​ടി​ലു​ക​ൾ. ഉ​ണ​ങ്ങി​യ കു​റ്റി​ച്ചെ​ടി​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​െ​വ​ച്ചാ​ണ് അ​തി​രു​ക​ളു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. വൃ​ത്താ​കൃ​തി​യി​ൽ ക​മ്പു​ക​ൾ ചേ​ർ​ത്തു​ണ്ടാ​ക്കി​യ അ​വ​രു​ടെ കു​ടി​ൽ പു​ല്ലു മേ​ഞ്ഞ​താ​ണ്. ക​ത​കി​ല്ലാ​ത്ത ആ ​കു​ടി​ലി​ന്റെ അ​ക​ത്തേ​ക്കു ക​ട​ക്കാ​ൻ ക​മ്പു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലൂ​ടെ ചെ​റി​യൊ​രു ദ്വാ​ര​മു​ണ്ട്.

     

    ഹ​മ​ർ ഗോ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ അവരുടെ വീടിന് മുന്നിലിരിക്കുന്നു, ലഹരിയുടെ നിമിഷത്തിൽ ഗോത്രത്തിലെ രണ്ടുപേർ

    “ച​ന്ത​യി​ൽ പോ​യ പെ​ണ്ണു​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ആ​റു മ​ണി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ തി​രി​കെ​യെ​ത്തും. ഏ​താ​ണ്ട് അ​തേ സ​മ​യ​ത്തു​ത​ന്നെ കാ​ലി​മേ​യ്ക്കാ​ൻ പോ​യ​വ​രും വീ​ട​ണ​യും. ത​ൽ​ക്കാ​ലം ഇ​വി​ടെ​യെ​വി​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​രി​ക്കാം.” ഓ​യ്ത മു​ന്നി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    കു​റ​ച്ച​പ്പു​റ​ത്തു മാ​റി ആ​ള​ന​ക്കം കേ​ട്ട​തും ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​ങ്ങോ​ട്ടേ​ക്കു പോ​യി. ഒ​രു വീ​ടി​ന്റെ മു​റ്റ​ത്ത് പ്രാ​യ​മാ​യ ഒ​രു സ്ത്രീ​യെ​യും ര​ണ്ടു ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രി​ക​ളെ​യും, അ​വ​രു​ടെ തൊ​ട്ട​ടു​ത്താ​യി നി​ല​ത്ത് വെ​റും ത​റ​യി​ൽ സു​ഖ​മാ​യി കി​ട​ന്നു​റ​ങ്ങു​ന്ന ര​ണ്ടു കൈ​ക്കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ​യും ക​ണ്ടു. സ്ത്രീ​ക​ൾ മാ​റു മ​റ​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. മു​ല​ക​ൾ കാ​ണി​ച്ചു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ ഇ​രി​പ്പ് എ​ന്നെ അ​സ്വ​സ്ഥ​യാ​ക്കി. എ​ബി​യും ഒാ​യ്‌​ത​യും അ​വ​രു​ടെ അ​ടു​ത്ത് പോ​യി ഇ​രു​ന്നു. ഒ​രു സ്ത്രീ ​എ​നി​ക്കി​രി​ക്കാ​ൻ നി​ല​ത്ത് ആ​ട്ടി​ൻ​തോ​ൽ വി​രി​ച്ചു. സ്ത്രീ​ക​ൾ മൂ​ന്നു​പേ​രും എ​ന്നെ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​രു​ടെ ന​ഗ്‌​ന​ത എ​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​ക്കി​യ അ​സ്വ​സ്ഥ​ത മ​റ​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ ഞാ​ൻ ഓ​യ്‌​ത​യോ​ട് സം​സാ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    “നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളാ​ണോ ഇ​വ​ർ?”

    “അ​തെ. പ​ണ്ട് ഞ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഞാ​ൻ ഗൈ​ഡാ​യി ജോ​ലി​ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ എ​ന്റെ കു​ടും​ബം ടൗ​ണി​ലേ​ക്ക് താ​മ​സം മാ​റ്റി. ഈ ​ഇ​രി​ക്കു​ന്ന ഗി​ർ​മ​യെ മ​റ്റൊ​രു ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ച്ച​യ​ച്ച​താ​ണ്. അ​ടു​ത്ത​യാ​ഴ്ച അ​വ​ളു​ടെ സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ ക​ല്യാ​ണ​മാ​ണ്. അ​തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് അ​വ​ൾ വ​ന്ന​ത്.”

    ര​ണ്ടു സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ​യും ക​ഴു​ത്തി​ൽ കി​ട​ക്കു​ന്ന മാ​ല അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച​ത്. ഒ​രു വി​ര​ൽ വീ​തി​യു​ള്ള ര​ണ്ടു വെ​ള്ളി​വ​ള​യ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴു​ത്തി​ൽ ഒ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്നു. ഗി​ർ​മ​യു​ടെ ക​ഴു​ത്തി​ലും ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു മാ​ല​യും അ​തു​കൂ​ടാ​തെ ര​ണ്ടു വി​ര​ൽ വീ​തി​യു​ള്ള ത​ടി​യും ലോ​ഹ​വും​കൊ​ണ്ടു​ണ്ടാ​ക്കി​യ മ​റ്റൊ​രു വ​ള​യ​വു​മു​ണ്ട്. ഗി​ർ​മ​യു​ടെ ക​ഴു​ത്തു കാ​ണാ​ൻ പ​റ്റു​ന്നി​ല്ല. ഞാ​ൻ നോ​ക്കു​ന്ന​തു ക​ണ്ട് ഗി​ർ​മ ത​ന്റെ ത​ടി​യ​ൻ ത​ടി​വ​ള​യം ത​ട​വി എ​ന്നെ നോ​ക്കി പു​ഞ്ചി​രി​ച്ചു. അ​വ​ൾ ഓ​യ്‌​ത​യോ​ട് എ​ന്തോ പ​റ​ഞ്ഞു.

    “ഗി​ർ​മ ത​ന്റെ പു​രു​ഷ​ന്റെ ആ​ദ്യ ഭാ​ര്യ​യാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​വ​ൾ ക​ഴു​ത്തി​ൽ ത​ടി​കൊ​ണ്ടു​ള്ള വ​ള​യം അ​ണി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്ക് മൂ​ന്നോ നാ​ലോ ഭാ​ര്യ​യെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാം. സ്ത്രീ​ധ​നം കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ന്നു​ണ്ടാ​ക​ണം എ​ന്നു​മാ​ത്രം.”

    “എ​ന്നു​വ​ച്ചാ​ൽ?”

    “പെ​ണ്ണി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് സ്ത്രീ​ധ​ന​മാ​യി ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളെ കൊ​ടു​ത്താ​ൽ മാ​ത്ര​മേ പെ​ണ്ണി​നെ കി​ട്ടൂ.”

     

    ഹമർ ഗോത്രക്കാർക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന ബു​ൾ ജം​പി​ങ് ചടങ്ങിനിടെ സ്ത്രീകളെ തല്ലുന്നു

    “ഗി​ർ​മ​യു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് എ​ത്ര കി​ട്ടി?”

    “നാ​ൽ​പ​ത് ആ​ടു​ക​ൾ.”

    “ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഭാ​ര്യ​യാ​കു​മ്പോ​ൾ സ്ത്രീ​ധ​നം കു​റ​യു​മോ?”

    “ഇ​ല്ല. പെ​ണ്ണി​ന്റെ കു​ടും​ബ​മാ​ണ് എ​ത്ര സ്ത്രീ​ധ​നം വേ​ണ​മെ​ന്ന​ത് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തു കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി പു​രു​ഷ​ൻ മു​ന്നോ​ട്ടു വ​ന്നാ​ൽ അ​വ​ർ കെ​ട്ടി​ച്ചു കൊ​ടു​ക്കും. വ​ര​ന്റെ വ​യ​സ്സോ, ഭാ​ര്യ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​മോ ഒ​ന്നും പ്ര​ശ്ന​മ​ല്ല. പൊ​തു​വെ സ്ത്രീ​ക​ൾ പ​തി​നേ​ഴു പ​തി​നെ​ട്ടു വ​യ​സ്സാ​കു​മ്പോ​ൾ ക​ല്യാ​ണം ക​ഴി​ക്കും. സ്ത്രീ​ധ​നം ത​യാ​റാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ആ​ണു​ങ്ങ​ൾ വൈ​കി​യാ​ണ് ക​ല്യാ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ക.”

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഉ​റ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്ന കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളി​ലൊ​രാ​ൾ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു. അ​മ്മ​യ​തി​നെ മു​ല​യൂ​ട്ടു​ന്ന​തി​നി​ടെ കു​ഞ്ഞ് പ​ച്ച​നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള ദ്രാ​വ​കം​പോ​ലു​ള്ള അ​പ്പി​യി​ട്ടു. സ്ത്രീ​യു​ടെ തു​ട​യി​ലൂ​ടെ അ​ത് ഒ​ലി​ച്ചി​റ​ങ്ങി. അ​ടു​ത്തു കി​ട​ന്ന ചു​ള്ളി​ക്ക​മ്പു​കൊ​ണ്ട് അ​പ്പി വ​ടി​ച്ചു​ക​ള​ഞ്ഞ​ശേ​ഷം അ​വ​ർ മു​ല​യൂ​ട്ടു​ന്ന​ത് തു​ട​ർ​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ന്നി​ലൂ​ടെ ര​ണ്ടു സ്ത്രീ​ക​ൾ മ​ഞ്ഞനി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള വ​ലി​യ ക​ന്നാ​സു​ക​ൾ പു​റ​ത്ത് കെ​ട്ടി​െ​വ​ച്ച് ന​ട​ന്നു പോ​കു​ന്ന​തു ക​ണ്ടു.

    “ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള ആ​ളു​ക​ൾ വ​രാ​ൻ ഇ​നി​യും സ​മ​യ​മെ​ടു​ക്കും. ന​മു​ക്ക്, വെ​ള്ള​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന ഈ ​സ്ത്രീ​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം പു​ഴ​ക്ക​ട​വി​ലേ​ക്കു പോ​കാം.” എ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​വി​ടെ​പ്പോ​യി ത​ണു​ത്ത കാ​റ്റു​കൊ​ള്ളാം എ​ന്ന ചി​ന്ത​യി​ൽ ഞാ​ൻ സ​മ്മ​തം മൂ​ളി; ഓ​യ്ത വ​ന്നി​ല്ല. ഞ​ങ്ങ​ൾ ര​ണ്ടാ​ളും സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ പി​റ​കെ ​െവ​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചു. മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഓ​മോ ന​ദി ക​ര​ക​വി​ഞ്ഞൊ​ഴു​കു​ന്ന ഇ​ട​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം പൂ​ഴി​മ​ണ്ണു​കൊ​ണ്ട് നി​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​തു​വ​ഴി ഷൂ ​ഇ​ട്ടു ന​ട​ക്കു​ക അ​ത്ര എ​ളു​പ്പ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഞ​ങ്ങ​ളും മു​ന്നേ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള അ​ക​ലം കൂ​ടി​ക്കൂ​ടി​ വ​ന്നു. ഇ​ട​ക്കെ​പ്പോ​ഴോ ആ ​സ്ത്രീ​ക​ൾ അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​രാ​യി. ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​വി​ടെ​യെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ, ഉ​ണ​ങ്ങി വ​ര​ണ്ടു​പോ​യ വീ​തി​യു​ള്ള ന​ദി​യാ​ണ് ക​ണ്ട​ത്. ന​ദീ​ത​ട​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു റി​ങ് ആ​ഴ​ത്തി​ൽ ഒ​രു കി​ണ​ർ കു​ഴി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നേ​ര​ത്തേ ക​ണ്ട സ്ത്രീ​ക​ൾ അ​തി​ന​ക​ത്തി​റ​ങ്ങി ക​ല​ബാ​ഷ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മ​ണ്ണും വെ​ള്ള​വും ക​ല​ർ​ന്ന മി​ശ്രി​തം പു​റ​ത്തേ​ക്ക് കോ​രി​യി​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. കു​റ​ച്ചു നേ​ര​ത്തെ അ​ധ്വാ​ന​ത്തി​നു ശേ​ഷം ത​വി​ട്ടു​നി​റ​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളം ക​ണ്ടു​തു​ട​ങ്ങി. അ​വ​ര​ത് ആ​ർ​ത്തി​യോ​ടെ കു​ടി​ച്ചു. അ​വ​രി​ലൊ​രാ​ൾ കി​ണ​റ്റി​ന​ക​ത്തു​നി​ന്നും പു​റ​ത്തേ​ക്കു വ​ന്നു. കി​ണ​റ്റി​ലു​ള്ള സ്ത്രീ ​ക​ല​ബാ​ഷി​ൽ വെ​ള്ളം കോ​രി മു​ക​ളി​ലു​ള്ള സ്ത്രീ​ക്ക് കൊ​ടു​ത്തു. അ​വ​ര​ത് മു​പ്പ​തു ലി​റ്റ​റോ​ളം വ​രു​ന്ന വ​ലി​യ ക​ന്നാ​സി​ൽ നി​റ​ച്ചു. ക​ന്നാ​സ് നി​റ​ഞ്ഞ​തി​നു ശേ​ഷം അ​ത് പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഷീ​റ്റു​കൊ​ണ്ട് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ തു​ണി​ത്തൊ​ട്ടി​ലു​പോ​ലെ തോ​ന്നി​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നി​ൽ ഇ​റ​ക്കി​െ​വ​ച്ച് ചു​മ​ലി​ൽ തൂ​ക്കി അ​വ​ർ ന​ട​ന്ന​ക​ന്നു. അ​ത് ക​ണ്ടു നി​ന്ന എ​നി​ക്ക് ശ്വാ​സം​മു​ട്ടി. ഒ​രു ഭാ​ര​വും ചു​മ​ക്കാ​തെ അ​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ മ​ണ​ലി​ലൂ​ടെ ആ​യാ​സ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് മു​പ്പ​തു കി​ലോ ഭാ​ര​വു​മാ​യി ഈ ​സ്ത്രീ​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​നി​ടെ, അ​വ​രു​ടെ ചു​മ​ലി​ലു​ള്ള പാ​ടു​ക​ൾ ഞാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചു. തോ​ളി​നോ​ടു ചേ​ർ​ന്ന് വൃ​ത്താ​കൃ​തി​യി​ലു​ള്ള മു​റി​വു​ണ​ങ്ങി​യ പാ​ടു​ക​ളും, ന​ട്ടെ​ല്ലി​ന്റെ കു​റു​കെ മ​റ്റെ​ന്തോ വി​കൃ​ത​മാ​യ പാ​ടു​ക​ളും ക​ണ്ടു.

    “ഈ ​പാ​ടു​ക​ൾ എ​ന്തി​ന്റെ​യാ​ണ്?” ഞാ​ൻ എ​ബി​യോ​ടു ചോ​ദി​ച്ചു.

     

    ലഹരി കൂട്ട് തയാറാക്കുന്ന ഗോത്ര വനിത,ഹമർ ഗോത്രക്കാരുടെ വീടുകളിലൊന്ന്

    “തോ​ളി​ൽ ക​ണ്ട പാ​ടു​ക​ൾ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ർ​ധ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ്. മു​ള്ളു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് തൊ​ലി പൊ​ക്കി വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യാ​ണ് ആ ​പാ​ടു​ക​ളു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ണും പെ​ണ്ണും ഇ​ത്‌ ചെ​യ്യാ​റു​ണ്ട്.”

    “വി​കൃ​ത​മാ​യ ആ ​പാ​ടു​ക​ളോ?”

    “അ​ത്... ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭാ​ര്യ​മാ​രെ ച​മ്മ​ട്ടി​കൊ​ണ്ടു പ്ര​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ഭ​ർ​ത്താ​ക്ക​ന്മാ​ർ​ക്ക് അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, ചി​ല ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യും സ്ത്രീ​ക​ൾ ചാ​ട്ട​യ​ടി​യേ​ൽ​ക്കാ​ൻ സ്വ​യം ത​യാ​റാ​കാ​റു​ണ്ട്.”

    “എ​ന്ത്? അ​ടി​കൊ​ണ്ട് പു​റം​പൊ​ളി​യാ​ൻ സ്ത്രീ​ക​ൾ നി​ന്നു​ത​രു​മെ​ന്നോ?”

    “നി​ങ്ങ​ൾ ക്ഷോ​ഭി​ക്ക​രു​ത്. ഇ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള ചി​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. പു​റം പൊ​ളി​ഞ്ഞ സ്ത്രീ​ക​ളെ​യാ​ണ് പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ ക​ല്യാ​ണം ക​ഴി​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​പ്പെ​ടു​ക. ആ ​പാ​ടു​ക​ൾ സ്ത്രീ​യു​ടെ ശാ​രീ​രി​ക​ക്ഷ​മ​ത​യു​ടെ​യും, സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യു​ടെ​യും അ​ട​യാ​ള​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.”

    എ​നി​ക്ക് ത​ല ക​റ​ങ്ങു​ന്ന​തു​പോ​ലെ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. ഗോ​ത്ര​സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ത്രീ​യു​ടെ അ​വ​സ്ഥ ദ​യ​നീ​യ​മാ​ണെ​ന്ന​ത് പ​ല​യി​ട​ത്തും വാ​യി​ച്ച​താ​ണെ​ങ്കി​ലും, മാ​റു​മ​റ​യ്ക്കാ​തെ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തും, ചാ​ട്ട​യ​ടി കൊ​ള്ളു​ന്ന​തു​മൊ​ക്കെ എ​ന്റെ ചി​ന്താ​ശേ​ഷി​ക്കു പു​റ​ത്താ​യി​രു​ന്നു.

     

    കുഴിയിൽനിന്ന് വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നവർ,ഹമർ ഗോത്രക്കാർ ക​ഞ്ഞി കു​ടി​ക്കാ​നും വെ​ള്ളം കോ​രാ​നു​മെ​ല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ക​ല​ബാ​ഷം പിടിച്ച് ലേഖിക 

    ഞ​ങ്ങ​ൾ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ളെ ക​ണ്ടു​തു​ട​ങ്ങി. ഞാ​ൻ അ​വ​രെ കാ​ണു​ന്ന​തി​ലു​മ​ധി​കം കൗ​തു​ക​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ എ​ന്നെ നോ​ക്കി​യ​ത്. വി​ദേ​ശി​ക​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ ആ ​ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ പോ​കാ​റി​ല്ല. ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ താ​മ​സി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഞാ​ൻ ക​ടും​പി​ടി​ത്തം പി​ടി​ച്ച​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് സു​ഹൃ​ത്താ​യ ഓ​യ്‌​ത ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു യാ​ത്ര ഏ​ർ​പ്പാ​ടാ​ക്കി​യ​ത്. വി​റ​കു പെ​റു​ക്കി പോ​കു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ൾ, ക​ന്നി​നെ മേ​യ്ക്കാ​ൻ പോ​യ കൊ​ച്ചു​കു​ട്ടി​ക​ൾ, തേ​നെ​ടു​ക്കാ​ൻ പോ​യ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പ​ല​രെ​യും വ​ഴി​യി​ൽ ക​ണ്ടു​മു​ട്ടി. ചി​ല കു​ട്ടി​ക​ൾ എ​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റാ​ൻ ഓ​രോ വി​കൃ​തി​ക​ൾ കാ​ണി​ച്ചു. ത​ല​കു​ത്തി​മ​റി​യു​ക​യും പ​ശു​വി​ന്റെ വാ​ലു പി​ടി​ച്ചു വ​ലി​ക്കു​ക​യും ആ​ടി​ന്റെ കൊ​മ്പു പി​ടി​ച്ചു വ​ലി​ക്കു​ക​യു​മൊ​ക്കെ ചെ​യ്തു.

    “കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ന് സ്കൂ​ളി​ല്ലേ?” ഞാ​ൻ എ​ബി​യോ​ടു ചോ​ദി​ച്ചു.

    “ഇ​ന്നെ​ന്ന​ല്ല, അ​വ​ർ​ക്കൊ​രി​ക്ക​ലും സ്കൂ​ളി​ല്ല. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ വി​ടി​ല്ല. ആ​ണാ​യാ​ലും പെ​ണ്ണാ​യാ​ലും ഇ​തേ സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. ഏ​ഴെ​ട്ടു വ​യ​സ്സു​മു​ത​ൽ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ ക​ന്നി​നെ മേ​യ്ക്കു​ക​യും, പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​യി​ലേ​ർ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    “സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​തി​നെ​തി​രെ ഒ​ന്നും ചെ​യ്യി​ല്ലേ? നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം എ​ന്നൊ​ന്നി​ല്ലേ?”

    “ഗോ​ത്ര​വ​ർ​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​വ​രു​ടെ നി​യ​മം മാ​ത്ര​മേ ന​ട​ക്കൂ. അ​ല്ലാ​തെ​ത്ത​ന്നെ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് നൂ​റു​കൂ​ട്ടം പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്; ഇ​തി​ൽ അ​വ​ർ ഇ​ട​പെ​ടി​ല്ല. ചി​ല വി​ദേ​ശ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​വാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​ത് അ​മ്പേ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഓ​യ്‌​ത​യു​ടെ വീ​ട്ടു​കാ​ർ അ​വ​നെ ഒ​രു വി​ദേ​ശി​ക്കൊ​പ്പം അ​ഡി​സി​ൽ വി​ട്ടു പ​ഠി​പ്പി​ച്ചു. അ​തി​ന്റെ മെ​ച്ചം അ​വ​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി. പ​ക്ഷേ, ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ ചി​ന്ത​ക​ളെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​ൻ അ​വ​നു സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. ഹ​മ​ർ വ​ർ​ഗ​ക്കാ​രെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക​ന്നു​കാ​ലി​യാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ അ​മൂ​ല്യ നി​ധി. ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ട്ടു​ക എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റ​മു​ള്ള ഒ​രു സ്വ​പ്ന​വും അ​വ​ർ​ക്കി​ല്ല.”

    ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ നി​റ​യെ സ്ത്രീ​ക​ളെ ക​ണ്ടു. അ​വ​രെ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ പോ​യ ഞാ​ൻ അ​വ​സാ​നം അ​വ​രു​ടെ പ​ഠ​ന​ത്തി​നു വി​ധേ​യ​യാ​യി. ഇ​തി​നി​ടെ ഗി​ർ​മ വ​ന്നെ​ന്റെ കൈ​പി​ടി​ച്ച് കു​ടി​ലി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. ഇ​ന്നു രാ​ത്രി ഗി​ർ​മ​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ ത​ങ്ങാ​മെ​ന്ന് ഓ​യ്ത പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രു കു​ടി​ലി​നു​ള്ളി​ൽ പ​തി​ന​ഞ്ചോ​ളം പേ​രാ​ണ് ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്ത് ടെ​ന്റ​ടി​ക്കു​ന്ന​താ​വും ന​ന്നാ​വു​ക, എ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യം എ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു. ഏ​താ​യാ​ലും ഗി​ർ​മ​യു​ടെ കു​ടി​ലി​ൽ പോ​യി. അ​വി​ടെ​വ​ച്ച് അ​വ​ളു​ടെ സ​ഹോ​ദ​രി​യും ക​ല്യാ​ണ​പ്പെ​ണ്ണു​മാ​യ ആ​ച്ചെ​യെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​വ​ളെ ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ എ​നി​ക്ക് ക​ര​ച്ചി​ലാ​ണ് വ​ന്ന​ത്. എ​ന്റെ മ​ക​ളു​ടെ പ്രാ​യം മാ​ത്ര​മു​ള്ള ഒ​രു കൊ​ച്ചുപെ​ണ്ണ് മു​ല​യും കാ​ണി​ച്ചു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ങ്ങ​നെ സ​ഹി​ക്കാ​നാ​വും?

    “എ​ന്തി​നാ​ണ് കൊ​ച്ചു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ ഇ​ങ്ങ​നെ ന​ഗ്ന​രാ​ക്കി നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്? എ​ന്താ​ണ് ഇ​തി​നൊ​രു മാ​റ്റം കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ആ​രും ശ്ര​മി​ക്കാ​ത്ത​ത്?

    “ആ​ചാ​ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ​ത്. ഞാ​ൻ എ​ന്തു ചെ​യ്യാ​നാ​ണ്? പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ മാ​റു മ​റ​ച്ചു ന​ട​ന്നാ​ൽ ച​മ്മ​ട്ടി​കൊ​ണ്ടു​ള്ള പ്ര​ഹ​ര​മേ​ൽ​ക്കും.”

    “അ​പ്പോ​ൾ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ ബ​നി​യ​നി​ട്ടു ന​ട​ക്കു​ന്ന​തോ? അ​വ​ർ​ക്ക് ആ​ചാ​ര​മി​ല്ലേ?”

    “ഉ​ടു​പ്പി​ട്ടു ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ആ​ണു​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ള്ള ആ​ചാ​രം.”

    “സ്ത്രീ​ക​ളു​ടേ​ത് ആ​ചാ​ര​മ​ല്ല, ദു​രാ​ചാ​ര​മാ​ണ്.” ഞാ​ൻ ദേ​ഷ്യ​ത്തോ​ടെ പി​റു​പി​റു​ത്തു.

    എ​ന്നെ ഗി​ർ​മ​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലാ​ക്കി അ​വ​ർ ര​ണ്ടാ​ളും ടെ​ന്റ് വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ടു​ർ​മി​യി​ലേ​ക്കു പോ​യി. ഭാ​ഷ അ​റി​യാ​ത്ത ഒ​രുകൂ​ട്ടം സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കു ന​ടു​വി​ൽ ഞാ​ൻ ഒ​റ്റ​യ്ക്കാ​യി. ഗി​ർ​മ എ​ന്നെ കു​ടി​ലി​ന്റെ ഉ​ള്ളി​ലേ​ക്കു ക്ഷ​ണി​ച്ചു. ചെ​റി​യ ക​വാ​ട​ത്തി​ലൂ​ടെ ഉ​ള്ളി​ലെ​ത്താ​ൻ പാ​ടു​പെ​ട്ടു. ഉ​ള്ളി​ൽ ക​ളി​മ​ണ്ണു​കൊ​ണ്ടു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ഉ​റ​ച്ച ത​റ. മൂ​ല​യി​ൽ ക​ത്തു​ന്ന അ​ടു​പ്പി​ന​രി​കെ വി​രി​ച്ചു​െവ​ച്ച ആ​ട്ടി​ൻ​തോ​ലി​ൽ ഞാ​ൻ ഇ​രു​ന്നു. അ​ടു​പ്പ​ത്തു​െ​വ​ച്ച തി​ള​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഗി​ർ​മ കാ​പ്പി​ക്കു​രു​വി​ന്റെ തോ​ട് വാ​രി​യി​ട്ടു. ആ​ച്ചെ അ​ടു​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന അ​ര​ക​ല്ലി​ൽ ധാ​ന്യം പൊ​ടി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. മു​ട്ടു​കു​ത്തി​നി​ന്നാ​ണ് അ​ര​ക​ല്ലി​ലു​ള്ള അ​ഭ്യാ​സം. കാ​പ്പി തി​ള​ച്ച​പ്പോ​ൾ ക​ല​ബാ​ഷി​ലൊ​ഴി​ച്ച് എ​നി​ക്കു ​െവ​ച്ചു​നീ​ട്ടി. കാ​പ്പി​യു​ടെ യാ​തൊ​രു ഗു​ണ​വും മ​ണ​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത, ക​ഷാ​യ​വെ​ള്ളം​പോ​ലു​ള്ള ഒ​രു ദ്രാ​വ​ക​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ക​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് കാ​പ്പി കു​ടി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം ഞാ​ൻ പു​റ​ത്തേ​ക്കി​റ​ങ്ങി.

     

    ഹമർ ഗോത്രക്കാർക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന ബു​ൾ ജം​പി​ങ് ചടങ്ങിനിടെ പുറത്ത് അടിയേറ്റ സ്ത്രീകൾ,ഹമർ ഗോത്രവാസികൾ കുടിലിനു മുന്നിൽ

    നേ​രം ഇ​രു​ട്ടി തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടും ടെ​ന്റി​നു പോ​യ​വ​രു​ടെ വി​വ​ര​മൊ​ന്നു​മി​ല്ല. ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ റേ​ഞ്ച് ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ട് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​ൻ വ​ഴി​യൊ​ന്നു​മി​ല്ല. റേ​ഞ്ച് പോ​യി​ട്ട് ക​റ​ന്റു​പോ​ലു​മി​ല്ല. ശ​രി​ക്കും പ്രാ​കൃ​ത​മാ​യ ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കു​ന്ന ഗോ​ത്ര​വ​ർ​ഗം. വീ​ടി​നു വെ​ളി​യി​ൽ അ​ടു​പ്പു കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വി​ടെ വ​ലി​യൊ​രു പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളം തി​ള​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്തി​നാ​യി​രി​ക്കും? ഞാ​ൻ സ്വ​യം ചോ​ദി​ച്ചു. കു​ടി​ക്കാ​ന​ല്ല, കു​ളി​ക്കാ​നാ​കാ​നും വ​ഴി​യി​ല്ല. കാ​ര​ണം, മാ​സ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ ത​വ​ണ മാ​ത്ര​മേ ഇ​വ​ർ കു​ളി​ക്കാ​റു​ള്ളൂ. കു​ളി​ക്കാ​നാ​യി, വെ​ള്ളം കോ​രി​യ കി​ണ​റു​പോ​ലു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു കി​ണ​റു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് എ​ബി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ആ​ച്ചെ, നേ​ര​ത്തേ പൊ​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന പൊ​ടി നി​റ​ച്ച പ​ര​ന്ന പാ​ത്ര​വു​മാ​യി പു​റ​ത്തേ​ക്കു വ​ന്നു. കൂ​ടെ വ​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ളി​ലൊ​രാ​ൾ ആ​ച്ചെ​യു​ടെ കൈ​യി​ൽ​നി​ന്നു പാ​ത്രം വാ​ങ്ങി​ച്ച​ശേ​ഷം അ​തി​ൽ വെ​ള്ളം ചേ​ർ​ത്തു കു​ഴ​ക്കു​വാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. കു​ഴ​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് അ​ത് വ​ലി​യ ഉ​രു​ള​ക​ളാ​ക്കി വെ​ള്ള​ത്തി​ലേ​ക്കു ത​ട്ടി. രാ​വി​ലെ കു​ടി​ച്ച ബോ​ർ​ഡേ​യ് മ​ദ്യ​മാ​യി​രി​ക്കും അ​വ​ർ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​ന​സ്സു പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഞാ​ൻ അ​വി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ത​ടി​ക്ക​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ പു​റ​ത്ത് ക​യ​റി​യി​രി​പ്പാ​യി. ചു​റ്റും കൂ​രാ​കൂ​രി​രു​ട്ട്, അ​ടു​പ്പി​ൽ പു​ക​യു​ന്ന തീ​യു​ടെ വെ​ളി​ച്ച​വും ആ​കാ​ശ​ത്തു​ദി​ച്ച ച​ന്ദ്ര​നു​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ തി​ക​ച്ചും അ​ന്ധ​കാ​ര​മാ​യി പോ​യേ​നെ. ഓ​രോ​ന്നാ​ലോ​ചി​ച്ചി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഏ​ഴെ​ട്ടു പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന കു​ട്ടി​പ്പ​ട്ടാ​ളം എ​ന്നെ പൊ​തി​ഞ്ഞു. അ​വ​രു​ടെ നേ​താ​വെ​ന്നു തോ​ന്നി​ക്കു​ന്ന എ​ട്ടു വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നാ​യ ഒ​രു പീ​ക്കി​രി​പ്പ​യ്യ​ൻ അ​വ​രു​ടെ ഭാ​ഷ​യി​ൽ എ​ന്നോ​ട് എ​ന്തൊ​ക്കെ​യോ ചോ​ദി​ച്ചു. എ​നി​ക്ക് ഒ​ന്നി​നും ഉ​ത്ത​ര​മി​ല്ലെ​ന്നു ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ മൊ​ബൈ​ലി​നു നേ​രെ വി​ര​ൽ ചൂ​ണ്ടി, അ​തി​ലു​ള്ള ഫോ​ട്ടോ​സ് കാ​ണി​ക്കാ​ൻ ആം​ഗ്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​റ​ഞ്ഞു. ഞാ​ൻ ഫോ​ട്ടോ കാ​ണി​ക്കാ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ ആ​ർ​ത്തു​വി​ളി​ക്കാ​നും ബ​ഹ​ളം വെ​ക്കാ​നും തു​ട​ങ്ങി. മൊ​ബൈ​ൽ എ​ല്ലാ​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് വ​ലി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ ഞാ​ൻ പെ​ട്ടെ​ന്ന് അ​തെ​ടു​ത്ത് ബാ​ഗി​ലേ​ക്കു വെ​ച്ചു.

     

    ഹമർ സ്ത്രീകൾ

    ഇ​തി​നി​ടെ സ​മ​യം നോ​ക്കാ​ൻ സ്മാ​ർ​ട്ട് വാ​ച്ചി​ലെ ബ​ട്ട​ൺ ഞെ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ വെ​ളി​ച്ചം വ​ന്ന​ത് ക​ണ്ട കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ അ​തി​ലേ​ക്കാ​യി. കു​റേ നേ​രം അ​വ​ര​ത് ഓ​ൺ ചെ​യ്തു ക​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഞാ​ൻ കൈ ​സ്വെ​റ്റ​റി​നു​ള്ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ൾ വി​ടാ​നു​ള്ള ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​മി​ല്ല. അ​വ​ർ ഓ​രോ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ച്ച് അ​തി​ന്റെ പേ​ര് അ​വ​രു​ടെ ഭാ​ഷ​യി​ൽ പ​റ​യും; ഞാ​ന​ത് ഏ​റ്റു​പ​റ​യ​ണം. തേ​സി (ച​ന്ദ്ര​ൻ), അ​ർ​ഫി (സൂ​ര്യ​ൻ), ഉ​ഷ (പ​ട്ടി) തു​ട​ങ്ങി​യ വാ​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നെ പ​ഠി​പ്പി​ച്ചു. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും എ​ബി തി​രി​ച്ചെ​ത്തി. ഫോ​ണി​ൽ പാ​ട്ടു​െ​വ​ച്ച​തോ​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ എ​ന്നെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് പാ​ട്ടി​നൊ​ത്ത് തു​ള്ളാ​നാ​രം​ഭി​ച്ചു. പി​ള്ളേ​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​തി​രി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ എ​ബി എ​ന്റെ ടെ​ന്റ് ത​യാ​റാ​ക്കി. ഞാ​ൻ കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടി​ൽ പോ​യി മൂ​ത്ര​മൊ​ഴി​ച്ചു വ​ന്ന് ടെ​ന്റി​ൽ ക​യ​റി​ക്കി​ട​ന്നു. പു​റ​ത്തു പാ​ട്ടും ഡാ​ൻ​സും പൊ​ടി​പൊ​ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ക്ഷീ​ണം കാ​ര​ണം ഞാ​ൻ പെ​ട്ടെ​ന്നു​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യി.

    രാ​വി​ലെ ആ​റു മ​ണി​ക്ക് കോ​ഴി കൂ​വു​ന്ന​തു കേ​ട്ടാ​ണ് എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ​ത്. ഞാ​ൻ ടെ​ന്റി​ൽ​നി​ന്നു പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി. എ​ബി​യും ഓ​യ്‌​ത​യും മു​റ്റ​ത്ത് ഒ​രു പാ​യ​പോ​ലും വി​രി​ക്കാ​തെ വെ​റും നി​ല​ത്ത് കി​ട​ന്നു​റ​ങ്ങു​ന്നു. കു​ടി​ലി​നു​ള്ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ന​ക്ക​മൊ​ന്നും കേ​ൾ​ക്കു​ന്നി​ല്ല, എ​ല്ലാ​വ​രും ന​ല്ല ഉ​റ​ക്ക​മാ​ണ്. ഞാ​ൻ പ്ര​ഭാ​ത​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്ത് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി. മു​റ്റ​ത്തു​ള്ള ത​ടി​ക്ക​ഷ​ണ​ത്തി​ലി​രു​ന്ന് ആ​ച്ചെ, നി​ല​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ഗി​ർ​മ​യു​ടെ മു​ടി ശ​രി​യാ​ക്കു​ന്നു. സ്പ്രി​ങ്ങു​പോ​ലെ തൂ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്ന മു​ടി​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ വെ​ണ്ണ തേ​ച്ച് ന​ന്നാ​യി പി​രി​ച്ചു. ശേ​ഷം കാ​വി​മ​ണ്ണ് വി​ത​റി വീ​ണ്ടും പി​രി​ച്ചു. സ്പ്രി​ങ്ങി​നെ​ല്ലാം ഒ​രേ നീ​ളം വ​രു​ത്താ​നാ​യി ഒ​രു ചെ​റി​യ ക​ല്ലെ​ടു​ത്ത് മു​ടി​യോ​ടു ചേ​ർ​ത്തു പി​ടി​ച്ച് ക​ത്തി​കൊ​ണ്ട് മു​ടി വെ​ട്ടി. ഹ​മ​ർ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ മു​ടി​യു​ടെ സ്റ്റൈ​ലി​നെ ഗോ​ശ്ച എ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യു​ക. ക​ല്യാ​ണം ക​ഴി​ച്ച സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ ഇ​ങ്ങ​നെ മു​ടി അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കാ​നാ​വൂ. എ​ബി എ​ന്റെ​യ​രി​കി​ൽ വ​ന്നു.

    “ഇ​ന്ന​ലെ രാ​ത്രി ഓ​യ്ത​ക്ക് വ​യ​റു​വേ​ദ​ന വ​ന്നു. പാ​തി​രാ​ത്രി​യി​ൽ ടൗ​ണി​ൽ പോ​യെ​ങ്കി​ലും ഡോ​ക്ട​റി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. രാ​വി​ലെ എ​നി​ക്ക് അ​വ​നെ ആ​ശു​പ​ത്രി​വ​രെ കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ണം. ഗി​ർ​മ​യും ആ​ച്ചെ​യും നി​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നോ​ക്കും. ആ​ച്ചെ​യു​ടെ ചെ​ക്ക​ൻ​വീ​ട്ടു​കാ​ർ വൈ​കി​ട്ട് വ​രും. രാ​വി​ലെ ആ​ടി​നെ അ​റ​ുക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നി​ങ്ങ​ൾ അ​തെ​ല്ലാം ക​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ഞാ​ൻ തി​രി​കെ വ​രാം.” ഭാ​ഷ അ​റി​യാ​ത്ത​തി​ന്റെ പ്ര​ശ്‌​ന​മൊ​ഴി​ച്ചാ​ൽ എ​നി​ക്ക് വേ​റെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടൊ​ന്നു​മി​ല്ല. ഞാ​ൻ അ​വി​ടെ നി​ന്നോ​ളാ​മെ​ന്നേ​റ്റു.

    ഒ​മ്പ​തു മ​ണി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​രും സ​ജീ​വ​മാ​യി. കു​ട്ടി​ക​ൾ ക​ന്നു​ക​ളെ​യും തെ​ളി​ച്ചു പൊ​യ്ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. മൂ​ന്നാ​ലാ​ണു​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു ആ​ടി​നെ​യും​കൊ​ണ്ട് അ​ങ്ങോ​ട്ടു വ​ന്നു. ഒ​രാ​ളു​ടെ കൈ​യി​ൽ മെ​ലി​ഞ്ഞു നീ​ണ്ട ക​ത്തി​യു​ണ്ട്. അ​വ​ർ കു​ടി​ലി​ന്റെ പി​റ​കു​വ​ശ​ത്തേ​ക്കു പോ​യ​പ്പോ​ൾ ആ​ച്ചെ ഒ​രു ക​ല​ബാ​ഷും എ​ടു​ത്ത് അ​വ​രു​ടെ പി​ന്നാ​ലെ ന​ട​ന്നു. ആ​ടി​നെ കൊ​ല്ലു​ന്ന​ത് കാ​ണാ​നു​ള്ള ധൈ​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ട് ഞാ​ൻ അ​ങ്ങോ​ട്ടേ​ക്കു​ പോ​യി​ല്ല. ആ​ടി​ന്റെ നി​ല​വി​ളി നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം പ​രി​പൂ​ർ​ണ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​യി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​മാ​റി. കു​റ​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞ് ആ​ച്ചെ തി​രി​കെ​വ​ന്ന് ക​ല​ബാ​ഷ് എ​ന്റെ കൈ​യി​ൽ വെ​ച്ചു​ത​ന്നു; അ​തി​ൽ ചൂ​ടുര​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്നു. ഞാ​ൻ അ​റി​യാ​തെ ഒ​ര​ടി പു​റ​കോ​ട്ടു മാ​റി. അ​വ​ൾ അ​തു കു​ടി​ക്കാ​ൻ എ​ന്നെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഞാ​ൻ നി​ര​സി​ച്ചു. ധൈ​ര്യം സം​ഭ​രി​ച്ച് പു​റ​കു​വ​ശ​ത്തു പോ​യി നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ, ക​ശാ​പ്പു​കാ​ര​ൻ ആ​ടി​ന്റെ വ​യ​റു കീ​റു​ന്ന​താ​ണ് ക​ണ്ട​ത്. ഒ​രു സ്ത്രീ ​പ​ത്തു വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യാ​യ മ​ക​ളു​മാ​യി അ​വി​ടെ​യെ​ത്തി.

    ആ​ടി​ന്റെ വ​യ​റു മു​റി​ച്ച് അ​യാ​ൾ കു​ട്ടി​യു​ടെ അ​മ്മ​യ്ക്കു കൊ​ടു​ത്തു. അ​മ്മ ത​ന്റെ മ​ക​ളു​ടെ ത​ല ആ​ടി​ന്റെ വ​യ​റി​നു​ള്ളി​ൽ ക​ട​ത്തി കു​റ​ച്ചു നേ​രം അ​ങ്ങ​നെ പി​ടി​ച്ചു​നി​ന്നു. ആ ​കു​ട്ടി​യു​ടെ ത​ല​വേ​ദ​ന മാ​റാ​നാ​ണ് ഇ​പ്ര​കാ​രം ആ​ടി​ന്റെ ആ​മാ​ശ​യ​ത്തി​ന​ക​ത്തെ മ​ണം ശ്വ​സി​ച്ച​തെ​ന്ന് പി​ന്നീ​ട​റി​ഞ്ഞു! ക​ശാ​പ്പു​കാ​ര​ൻ ആ​ടി​ന്റെ ഹൃ​ദ​യം, ക​ര​ൾ, വൃ​ക്ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ​ല്ലാം മു​റി​ച്ചു ക​ഷ്ണ​ങ്ങ​ളാ​ക്കി ഒ​രു ഇ​ല​യി​ൽ വെ​ച്ചു. ആ​ണു​ങ്ങ​ൾ അ​തു​മെ​ടു​ത്ത് വ​ട്ട​ത്തി​ലി​രു​ന്ന് പ​ച്ച​ക്ക് ഭ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. ഒ​പ്പം ആ​ച്ചെ എ​നി​ക്ക് ​െവ​ച്ചു​നീ​ട്ടി​യ ര​ക്ത​വും അ​വ​ർ മാ​റി മാ​റി കു​ടി​ച്ചു. എ​ല്ലി​നോ​ടു ചേ​ർ​ന്ന ഭാ​ഗം വെ​ട്ടി അ​വി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന അ​ടു​പ്പി​ന്റെ മു​ക​ളി​ൽ ചു​ടാ​നും ബാ​ക്കി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം കൊ​ത്തി​യ​രി​ഞ്ഞു വ​ലി​യ പാ​ത്ര​ത്തി​ലാ​ക്കി തി​ള​പ്പി​ക്കാ​നും വെ​ച്ചു. ആ​ണു​ങ്ങ​ൾ കു​ടി​ച്ച​ശേ​ഷം മി​ച്ചം വ​ന്ന ആ​ട്ടി​ൻ ര​ക്ത​വും, മൈ​ദ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ കു​ഴ​ച്ചു ചെ​റി​യ ഉ​രു​ള​യാ​ക്കി​യ​തും അ​തി​ൽ ചേ​ർ​ത്തു. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും എ​ബി തി​രി​കെ​യെ​ത്തി. അ​വി​ടെ ക​ണ്ട കാ​ഴ്ച​ക​ൾ മ​നം​പി​ര​ട്ട​ലു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തി​നാ​ൽ, എ​ത്ര​യും വേ​ഗം അ​വി​ട​ന്ന് തി​രി​ക്കാ​മെ​ന്നു തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. പോ​കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് കു​റ​ച്ചു പൈ​സ​യും, എ​ന്റെ ര​ണ്ടു ക​മ്മ​ലും ആ​ച്ചെ​ക്ക് വി​വാ​ഹ​സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കി.

    വെള്ളം ശേഖരിക്കാൻ പോകുന്ന ഹമർ ഗോത്ര സ്ത്രീ,ഗോത്ര സ്ത്രീകൾ മാർക്കറ്റിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ 

    ടു​ർ​മി​യി​ലെ ഒ​രു ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​യി​ൽ പോ​യി കു​റേ​നേ​രം വെ​റു​തെ ഇ​രു​ന്നു. ക​ഴി​ക്കാ​നൊ​ന്നും തോ​ന്നി​യി​ല്ല. എ​ബി നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഒ​രു ബ​ൺ വാ​ങ്ങി ക​ഴി​ച്ചു. അ​ന്ന് ഉ​ച്ച​ക്ക് അ​ടു​ത്തു​ള്ള ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ ഹ​മ​ർ ഗോ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ബു​ൾ ജം​പി​ങ് ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന​റി​ഞ്ഞു. ലോ​ക​ത്തി​ലെ​ ത​ന്നെ വി​ചി​ത്ര​മാ​യ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണി​ത്. ക​ല്യാ​ണ​പ്രാ​യ​മാ​യെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ ഹ​മ​ർ ഗോ​ത്ര​ത്തി​ലെ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ, നി​ര​ത്തി നി​ർ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന പ​ശു​ക്ക​ളു​ടെ​യും കാ​ള​ക​ളു​ടെ​യും മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ നാ​ലു ത​വ​ണ ന​ഗ്ന​രാ​യി ഓ​ട​ണം. ഓ​ട്ടം പി​ഴ​ച്ചാ​ൽ ക​ല്യാ​ണം ക​ഴി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നു മാ​ത്ര​മ​ല്ല വ​ലി​യ നാ​ണ​ക്കേ​ടു​മാ​ണ്. ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കു മു​ന്നി​ൽ ത​ന്റെ ആ​ണ​ത്തം തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ വീ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് ധാ​രാ​ളം പ​ണം ചെ​ല​വാ​കും. ച​ട​ങ്ങി​നാ​യി ദൂ​രെ​യു​ള്ള ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ ന​ട​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ് വ​ന്നു​ചേ​രും. അ​വ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം ഭ​ക്ഷ​ണ​വും മ​ദ്യ​വും ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത് ചെ​ക്ക​ന്റെ വീ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ്. കു​റ​ച്ച​ധി​കം പൈ​സ സ്വ​രൂ​പി​ച്ചശേ​ഷം മാ​ത്ര​മേ ച​ട​ങ്ങു ന​ട​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കൂ. വ​ല്ല​പ്പോ​ഴും ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങാ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് ബു​ൾ ജം​പി​ങ് കാ​ണാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഞാ​ൻ ക​രു​തി​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    വ​യ്യാ​യ്ക മാ​റാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ട് ഓ​യ്ത​ക്ക് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ടെ വ​രാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. അ​വ​സാ​നം, അ​ങ്ങോ​ട്ടേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി​യ​റി​യാ​വു​ന്ന ഒ​രു പ​യ്യ​നെ ഓ​യ്‌​ത ഏ​ർ​പ്പാ​ടാ​ക്കി; പ​ത്തു പ​ന്ത്ര​ണ്ടു വ​യ​സ്സു​ള്ള ഒ​രു ചെ​ക്ക​ൻ. ഞ​ങ്ങ​ൾ മൂ​വ​രും ബൈ​ക്കി​ൽ യാ​ത്ര തു​ട​ങ്ങി. അ​തി​വി​ജ​ന​മാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സ​ഞ്ചാ​രം. എ​നി​ക്ക​ൽ​പം പേ​ടി തോ​ന്നി. പോ​കു​ന്തോ​റും വ​ഴി കൂ​ടു​ത​ൽ മോ​ശ​മാ​യി. പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും എ​നി​ക്കി​റ​ങ്ങി ന​ട​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ചെ​ക്ക​ന് തി​രി​ച്ചു​പോ​കാ​നു​ള്ള വ​ഴി​യ​റി​യാ​മോ എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക തോ​ന്നി. ഫോ​ണി​ലാ​ണേ​ൽ റെ​യ്ഞ്ചു​മി​ല്ല. ര​ണ്ടു മൂ​ന്നു​വ​ട്ടം വ​ഴി​തെ​റ്റി. അ​ൽ​പം ചു​റ്റി​യ​ശേ​ഷം ഞ​ങ്ങ​ൾ ച​ട​ങ്ങു ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി. ഗ്രാ​മ​ത്തി​ല​ല്ല, വ​ര​ണ്ട ന​ദി​യു​ടെ ക​ര​യി​ലാ​ണ് ച​ട​ങ്ങു ന​ട​ക്കു​ക.

    ബൈ​ക്ക് പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്ത് ഒ​രു കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം ന​ട​ക്ക​ണം. ദൂ​രെ പാ​ട്ടും ബ​ഹ​ള​വും കേ​ൾ​ക്കാം. ഞ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ഴി​മ​ണ്ണി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്ന് അ​വി​ടെ​യെ​ത്തി. നൂ​റോ​ളം ഹ​മ​ർ സ്ത്രീ​ക​ളും പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും അ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ കൈ​യി​ൽ ലോ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പീ​പ്പി ക​ണ്ടു. കാ​ലി​ലും അ​ര​യി​ലും കി​ലു​ക്ക് തൂ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വ​ർ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ​ന ച​ങ്ങ​ല​യു​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലു​ള്ള ശ​ബ്ദ​മു​ണ്ടാ​കു​ന്നു. കു​റ​ച്ചു സ്ത്രീ​ക​ൾ വ​ട്ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പാ​ട്ടു പാ​ടി ന​ട​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. ര​ണ്ടു​വ​രി പാ​ടി​ക്ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ ന​ട​ത്തം നി​ർ​ത്തി ര​ണ്ടു ചാ​ട്ടം ചാ​ടി പീ​പ്പി​യൂ​തും. ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ഈ ​ചാ​ട്ട​വും പീ​പ്പി​യൂ​ത്തും തു​ട​ർ​ന്നു. ഇ​ട​ക്ക് എ​ബി വ​ഴി ഞാ​ൻ ക​ഥാ​നാ​യ​ക​നാ​യ ചൂ​ന​യെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ക​യും സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യുംചെ​യ്തു. ന​ല്ല ഉ​യ​ര​മു​ള്ള മെ​ലി​ഞ്ഞ ശ​രീ​രം. ലു​ങ്കി​പോ​ല​ത്തെ ഒ​ന്നാ​ണ് അ​വ​ന്റെ വേ​ഷം.

    “കാ​ള​ക​ളു​ടെ മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ താ​ഴെ വീ​ഴാ​തെ ഓ​ടാ​ൻ പ​റ്റു​മെ​ന്ന് നി​ന​ക്ക് ഉ​റ​പ്പാ​ണോ?”

    “തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും. ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റ​ച്ചു മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ഞാ​നും കൂ​ട്ടു​കാ​രും അ​തി​ന്റെ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നും കാ​ള​യു​ടെ പു​റ​ത്തു ചാ​ടി പ​രി​ശീ​ലി​ക്കും.”

    “ഇ​ത്ര​യും പേ​രു​ടെ മു​ന്നി​ൽ ഇ​തു ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ പേ​ടി തോ​ന്നി​ല്ലേ.”

    “ഇ​തെ​ല്ലാം എ​ന്റെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളാ​ണ്. അ​വ​രെ​ല്ലാം എ​നി​ക്കു വേ​ണ്ടി പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കും. ഈ ​കൂ​ട്ട​ത്തി​ലെ ഒ​രു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യാ​വും എ​ന്റെ ഭാ​വി വ​ധു. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ഞാ​ൻ ധൈ​ര്യം കാ​ണി​ച്ച​ല്ലേ പ​റ്റൂ.”

    ഒ​രു സ്ത്രീ ​വ​ലി​യ വാ​യി​ൽ എ​ന്തോ വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞ​തും സ്ത്രീ​ക​ൾ ഡാ​ൻ​സ് നി​ർ​ത്തി അ​വ​രു​ടെ പി​റ​കെ ഓ​ടി. ഞാ​നും അ​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ഓ​ടി. ഒ​രു പ​യ്യ​ൻ, നീ​ള​മു​ള്ള നേ​ർ​ത്ത വ​ടി​യു​ടെ കെ​ട്ടു​മാ​യി വ​രു​ന്നു. സ്ത്രീ​ക​ൾ വ​ടി കി​ട്ടാ​നാ​യി അ​ടി​പി​ടി​കൂ​ടി. വ​ടി കി​ട്ടി​യ സ്ത്രീ​ക​ൾ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ പി​ന്നാ​ലെ ഓ​ടി​ത്തു​ട​ങ്ങി. സ്ത്രീ​ക​ൾ വ​രു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ അ​വ​രി​ൽ​നി​ന്നു ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ഓ​ടി​യൊ​ളി​ച്ചു. ഞാ​ൻ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ബി​യെ ക​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ച് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു.

     

    കാലികളെ മേച്ച് കുടിലുകളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവർ,കാവി മണ്ണും നെയ്യും പുരട്ടി കുഞ്ഞിന്‍റെ മുടി സ്പ്രിങ് പോലെയാക്കുന്നു 

    “ബു​ൾ ജം​പി​ങ് ച​ട​ങ്ങ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച പു​രു​ഷ​ന്മാ​രെ മാ​സ എ​ന്നാ​ണ് വി​ളി​ക്കു​ക. ക​ല്യാ​ണം ക​ഴി​യു​ന്ന​തു​വ​രെ അ​വ​ർ മാ​സ​ക​ളാ​ണ്. മാ​സ​ക​ളു​ടെ കൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ചാ​ട്ട​യ​ടി കി​ട്ടു​ന്ന​ത് സ്ത്രീ​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​മാ​ണ്. അ​ടി വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ഒ​ഴു​കു​ന്ന ര​ക്ത​മാ​ണ് ചെ​റു​ക്ക​നും, അ​വ​ന്റെ വീ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കു​മു​ള്ള സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ സ​മ്മാ​നം. ചോ​ര​യൊ​ഴു​ക്കി​യ സ്ത്രീ​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് ചെ​റു​ക്ക​നും വീ​ട്ടു​കാ​രും എ​ന്നും ക​ട​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കും. അ​ടി​ക്കാ​നാ​യി പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് സ്ത്രീ​ക​ൾ മാ​സ​യു​ടെ പി​റ​കെ ഓ​ടു​ന്ന​ത്.”

    എ​ന്തൊ​ക്കെ ഭ്രാ​ന്ത​ൻ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഓ​രോ നാ​ട്ടി​ലും അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ നി​ർ​ബ​ന്ധ​ത്തി​നു വ​ഴ​ങ്ങി മാ​സ​ക​ൾ അ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചു. വ​ടി​യു​ടെ അ​റ്റം അ​വ​രു​ടെ പു​റ​ത്തു വ​ന്നു പ​തി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ മു​റി​വു​ണ്ടാ​യി. ര​ണ്ടു​മൂ​ന്ന് അ​ടി ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ര​ക്തം പൊ​ടി​ഞ്ഞു​തു​ട​ങ്ങി. വ​ല്ലാ​ത്തൊ​രു കാ​ഴ്ച​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. അ​ടി കി​ട്ടു​മ്പോ​ൾ സ്ത്രീ​ക​ൾ പു​ള​യു​ക​പോ​ലും ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. തൊ​ട്ടു മു​ന്നെ ന​ട​ത്തി​യ പാ​ട്ടും ഡാ​ൻ​സും അ​വ​രെ ഒ​രു ട്രാ​ൻ​സ് സ്റ്റേ​റ്റി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​ക​ണം. അ​തു​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ല​ധി​കം മ​ദ്യം അ​ക​ത്താ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​ക​ണം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ലെ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് പു​റം പൊ​ളി​ഞ്ഞു ചോ​ര വ​രു​മ്പോ​ൾ ഒ​ന്നും സം​ഭ​വി​ക്കാ​ത്ത​തു​പോ​ലെ നി​ൽ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ക? അ​ടി വാ​ങ്ങി​ക്കു​ന്ന കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഒ​രു ചെ​റി​യ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ബി​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ഞാ​ൻ അ​വ​ളോ​ടു സം​സാ​രി​ച്ചു.

    “നി​ന​ക്ക് അ​ടി കൊ​ള്ളു​മ്പോ​ൾ വേ​ദ​നി​ക്കി​ല്ലേ?”

    “ഇ​ല്ല.”

    “നീ ​ക​ള്ള​മാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. നി​ന്റെ ക​ണ്ണി​ൽ വെ​ള്ളം നി​റ​യു​ന്നു​ണ്ട​ല്ലോ.” അ​ൽ​പം ച​മ്മ​ലോ​ടെ അ​വ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    “ചെ​റി​യ വേ​ദ​ന​യു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഞാ​ൻ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.”

    “നി​ന്റെ വീ​ട്ടു​കാ​ർ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ച​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണോ നീ ​ഇ​തി​നു ത​യാ​റാ​യ​ത്?”

    “അ​ല്ല. ഞാ​ൻ സ്വ​മേ​ധ​യാ മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്ന​താ​ണ്.”

    “എ​ന്തി​ന്?”

    “അ​ടി​യേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ എ​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​നോ​ടും വീ​ട്ടു​കാ​രോ​ടു​മു​ള്ള സ്നേ​ഹ​മാ​ണ് ഞാ​ൻ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഞാ​ൻ വ​ലു​താ​യ കാ​ര്യം മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ ഇ​തേ മാ​ർ​ഗ​മു​ള്ളൂ. ആ​ണു​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്റെ പു​റ​ത്ത് അ​ടി​യു​ടെ പാ​ടു​ക​ൾ കാ​ണ​ണം.” ഇ​ത്ര​യും പ​റ​ഞ്ഞ് അ​വ​ൾ ബാ​ക്കി അ​ടി വാ​ങ്ങി​ക്കാ​ൻ ഓ​ടി. ക​ണ്മു​ന്നി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ പൈ​ശാ​ചി​ക​മാ​യ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ഞാ​ൻ നി​സ്സം​ഗ​ഭാ​വ​ത്തോ​ടെ നോ​ക്കി​നി​ന്നു. ഈ ​കാ​ഴ്ച​ക​ളെ​ല്ലാം ക​ണ്ട ര​ണ്ടു വി​ദേ​ശ വ​നി​ത​ക​ൾ മാ​റി​നി​ന്ന് ഏ​ങ്ങി​ക്ക​ര​യു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ദു​ർ​ബ​ല​ ചി​ത്ത​ർ​ക്ക് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​യ ഇ​ട​മ​ല്ല ആ​ഫ്രി​ക്ക. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഗോ​ത്ര​ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ!

     

    ഹമർ ഗോത്ര സ്ത്രീകൾ മാർക്കറ്റിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ

    അ​ടി​മാ​ല ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ആ​ളു​ക​ളെ​ല്ലാം കു​റ്റി​ക്കാ​ടു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്നു​നീ​ങ്ങി അ​വ​സാ​ന​മൊ​രു മൈ​താ​ന​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്നു. അ​വി​ടെ കു​റേ പ​ശു​ക്ക​ളെ​യും കാ​ള​ക​ളെ​യും നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ളു​ക​ളെ ക​ണ്ട് ഭ​യ​ന്ന് അ​വ ചി​ത​റി​യോ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ വ​ള​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. പൂ​ർ​വാ​ശ്ര​മ​ത്തി​ലെ പാ​പ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴു​കി​ക്ക​ള​യു​ന്ന​തി​നാ​യി ചൂ​ന​യു​ടെ ദേ​ഹ​ത്തു മു​ഴു​വ​ൻ മ​ണ്ണു പു​ര​ട്ടി. അ​വ​ൻ ഉ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന ലു​ങ്കി മാ​റ്റി, ആ​ട്ടി​ൻ​തോ​ലു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഒ​രു നേ​ർ​ത്ത പൂ​ണൂ​ലു​പോ​ലു​ള്ള ബെ​ൽ​റ്റ് മാ​ത്രം ധ​രി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ണു​ങ്ങ​ൾ അ​വ​നു ചു​റ്റും​നി​ന്ന് എ​ന്തൊ​ക്കെ​യോ പൂ​ജ​ക​ൾ ചെ​യ്തു. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും കാ​ള​ക​ളെ​യും പ​ശു​ക്ക​ളെ​യും നി​ര​ത്തി​നി​ർ​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. പ​ശു​വി​ന്റെ വാ​ലി​ലും കൊ​മ്പി​ലും ഓ​രോ​രു​ത്ത​ർ പി​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പൂ​ജ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തും, ചൂ​ന അ​തി​ന്റെ പു​റ​ത്തേ​ക്കു ചാ​ടാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി നി​ന്നു.

    സ്ത്രീ​ക​ൾ വ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഓ​ടു​ക​യും പാ​ട്ടു പാ​ടു​ക​യും പീ​പ്പി ഊ​തു​ക​യും ചാ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ശു​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നൂ​റു മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ മാ​റി​നി​ന്നി​രു​ന്ന ചൂ​ന പെ​ട്ടെ​ന്ന് ഓ​ടി​വ​ന്ന് ആ​ദ്യ​ത്തെ പ​ശു​വി​ന്റെ മു​തു​കി​ൽ ചാ​ടി​ക്ക​യ​റി. ക​യ​റി​യ അ​തേ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ, പ​ശു​ക്ക​ളു​ടെ മു​തു​കി​ലൂ​ടെ ഓ​ടി അ​പ്പു​റ​ത്തെ​ത്തി. എ​ന്താ​ണ് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ​ശു​ക്ക​ൾ​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് അ​വ​ൻ തി​രി​കെ അ​ടു​ത്ത റൗ​ണ്ടും ഓ​ടി. ആ​ളു​ക​ൾ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ ആ​ർ​പ്പു​വി​ളി​ച്ചു. അ​വ​ൻ അ​തൊ​ന്നും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​തെ മൂ​ന്നാ​മ​തും നാ​ലാ​മ​തും ഓ​ടി ച​ട​ങ്ങു തീ​ർ​ത്തു. അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കാ​ൻ ഓ​ടി​യെ​ത്തി​യ ആ​ളു​ക​ൾ​ ത​ന്നെ എ​ടു​ത്തു​യ​ർ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ അ​വ​ൻ വെ​ളു​ക്കെ​ച്ചി​രി​ച്ചു. ആ ​പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തെ അ​തി​ജീ​വി​ച്ചു എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ത​നി​ക്ക് സ്വീ​കാ​ര്യ​ത ല​ഭി​ച്ചു​വെ​ന്ന​താ​കാം അ​വ​ന്റെ തു​റ​ന്ന ചി​രി​യു​ടെ കാ​ര​ണം. സ​ന്ധ്യ​യു​ടെ ചെ​ഞ്ചു​വ​പ്പി​നെ വെ​ല്ലു​ന്ന ചോ​ര​പ്പാ​ടു​ക​ളു​മാ​യി സ്ത്രീ​ക​ൾ അ​പ്പോ​ഴും അ​വ​നു ചു​റ്റും നൃ​ത്തം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. ക​ഠി​ന​വ്യ​ഥ​ക​ൾ സ​ഹി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ആ ​നൃ​ത്തം ലോ​കാ​വ​സാ​നംവ​രെ തു​ട​രു​മെ​ന്നു തോ​ന്നി!

