Madhyamam
    8 Sept 2025 7:15 AM IST
    Updated On date_range 8 Sept 2025 7:15 AM IST
    മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് എഡിറ്റോറിയൽ
    നമ്മുടേത്​ കഥയുടെ കാലമാണ്​. നിറയെ കഥകൾ. ചെറുതും വലുതുമായ അസംഖ്യം. അത്​ സ്വാഭാവികമാണ്​. കാരണം, മൊത്തം രാജ്യവും കാലവും കഥ​ക്ക്​ നല്ല പ്ലോട്ടാണ്. കഥകളിലും കെട്ടുകഥകളിലും നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളാണ്​ രാജ്യത്ത്​ അരങ്ങേറുന്നത്​. ഭയപ്പെടുത്തുന്ന, വിഷമിപ്പിക്കുന്ന, ചോരയൊഴുകുന്ന, അയൽപക്കത്തെ മനുഷ്യർ ഭീകരരൂപികളാകുന്ന, വസ്​ത്രത്തി​ന്റെയും ഭക്ഷണത്തി​ന്റെയും പേരിൽ

    കൊല്ലപ്പെടുന്ന, മനുഷ്യനേക്കാൾ മൃഗങ്ങൾക്ക്​ പ്രാമുഖ്യം കിട്ടുന്ന, വിസർജ്യങ്ങൾ മഹത്ത്വമാകുന്ന, ​​െഎതിഹ്യങ്ങൾ ശാസ്​ത്രമാകുന്ന കാലം. ഇവിടെ കഥകൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ. എല്ലാ കഥയും എഴുതാൻ അനുവാദമു​​േണ്ടാ, അനുവദിക്കപ്പെടുമോ എന്ന ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമായി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ‘കഥ’യായി മാറും. അതാണ്​ വർത്തമാന അവസ്ഥ.

    ആഴ്​ചപ്പതിപ്പിനോട്​ അലോസരം തോന്നേണ്ടതില്ല. അയച്ചുകിട്ടുന്ന കഥകൾ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്​ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതിന്​ അപ്പുറമാണ്​. പല കഥകളും വായനയെ പിടിച്ചുകുലുക്കുന്നു. സർഗാത്മകതയുടെയും ഭാവുകത്വത്തി​ന്റെയും മികച്ച രചനകളാണ്​ പലതും. മാധ്യമം വാർഷികപ്പതിപ്പിലും ഇൗ കഥാപതിപ്പിലുമായി ഏതാണ്ട്​ 30 കഥകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ. മറ്റൊരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനും കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ. പക്ഷേ, ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്ന കഥകളുടെ എണ്ണം അറിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഞെട്ടിയേക്കും. ഒട്ടും അതിശയോക്തി കലർത്തിയല്ല ഇത്​ എഴുതുന്നത്​. പുതിയകാലത്ത്​ പുതിയ എഴുത്തുകാർ അനുദിനം കടന്നുവരികയാണ്​. അവർ വര​െട്ട. സ്വാഗതം. മലയാള ഭാവുകത്വവും കഥകളും പുതിയ വഴികൾ വെട്ട​െട്ട. ഇൗ കഥാപതിപ്പ്​ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. സമകാലിക അവസ്ഥകളുടെ നേർപതിപ്പ്​. നിങ്ങൾക്ക്​ ഇഷ്​ടമാകും.


