Madhyamam
    തുടക്കം

ട്രംപ് രാജാവല്ല

    Posted On date_range 27 Oct 2025 7:15 AM IST
    Updated On date_range 27 Oct 2025 7:15 AM IST
    Donald Trump
    By
    മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് എഡിറ്റോറിയൽ
    അമേരിക്കയിൽനിന്ന് വര​ുന്ന നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുവോ? ഇടക്കെങ്കിലും അവിടെനിന്ന് ശുഭോദായകമായ ചില വെട്ടങ്ങൾ ലോക​െമങ്ങും പടരുന്നുണ്ട്; നേർത്തതെങ്കിലും. തീർത്തും യുദ്ധക്കൊതിയനും ഫാഷിസ്റ്റും മതിഭ്രമത്തിൽ ജൽപനങ്ങൾ ഉരുവിടുകയുംചെയ്യുന്ന ട്രംപിലേക്ക് അല്ല ഇത്തവണ കാമറ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിലെ തെരുവുകളിലേക്കാണ്. അവിടെ പതിനായിരങ്ങളുടെ പ്രകടനം നടക്കുന്നുണ്ട്. അവർ വിളിച്ചു പറയുന്നു, ‘No Kings.’ അമേരിക്കക്ക് രാജാക്കൻമാർ വേണ്ടെന്ന്. ട്രംപ് രാജാവല്ലെന്ന്!

    ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 18ന്​ ​ ന​ട​ന്ന പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ റാ​ലി​ക​ളിൽ ലക്ഷങ്ങളാണ് പ​ങ്കെടുത്തത്. യു.​എ​സ്​ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ​യും ജ​നാ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ളെ​യും ച​വി​ട്ടി​മെ​തി​ച്ചു​ള്ള ട്രം​പി​ന്‍റെ ഏ​കാധിപത്യ വാഴ്ചക്കെതിരെയുള്ള ഉറച്ച ശബ്ദമാണ് റാലിയിൽ മുഴങ്ങിയത്. ‘അമേരിക്കയിലെ ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാനും’ ‘സ്വേച്ഛാധിപത്യ’ ഭരണം ചെറുക്കാനും ആഹ്വാനംചെയ്താണ് പ്രതിഷേധ റാലികൾ നടന്നത്. റാലികളിൽ ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റു​ക​ളും ലി​ബ​റ​ലു​ക​ളും ട്രം​പി​നെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്ക​ൻ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കാ​രും അ​ണി​നി​ര​ന്നു. ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ വാ​ഷി​ങ്​​ട​ൺ, ഷി​കാ​ഗോ, ന്യൂ​യോ​ർ​ക്, ലോ​സ്​ ആ​ഞ്ജ​ല​സ്​ തു​ട​ങ്ങി അ​മ്പ​ത്​ സ്റ്റേ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി 2700ലേ​റെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നടന്നു. ന്യൂയോർക് നഗരത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ടൈംസ് സ്ക്വയറിൽ രാവിലെ ആരംഭിച്ച റാലിയിൽ ഇരുപതിനായിരത്തിലേറെ ആളുകളാണ് പങ്കെടുത്തത്. സം​ഘ​ർ​ഷ​ര​ഹി​ത​വും സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​വു​മാ​യിരുന്നു പ്രതിഷേധങ്ങളെല്ലാം. ജൂ​ൺ 14ന്​ ​അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ​ സേ​ന​യു​ടെ 250ാം വാ​ർ​ഷി​കം ത​ന്‍റെ 79ാം ജ​ന്മ​ദി​ന വാ​ർ​ഷി​ക​മാ​യി ട്രം​പ്​ ആ​ച​രി​ച്ചിരുന്നു. അ​ന്നാ​ണ്​ ‘രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​ർ വേ​ണ്ട’ എ​ന്ന പ്ര​ക്ഷോ​ഭം രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റിയത്. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത ആ ​റാ​ലി​ക​ൾ ട്രം​പി​ന്‍റെ ജ​ന്മ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മ​ങ്ങ​ലേ​ൽ​പി​ച്ചു. അ​തി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ്​ ശ​നി​യാ​ഴ്ച കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ​‘നോ ​കി​ങ്​​സ്​’ റാ​ലി​ക​ൾ.

    എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രംപിനെതിരെ ഇത്രയേറെ പ്രതിഷേധം? ഒന്നാമതായി അമേരിക്ക സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. സ​ർ​ക്കാ​ർ​ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഒ​ക്​​ടോ​ബ​റി​ന​പ്പു​റം ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള ബി​ല്ലു​ക​ൾ പാ​സാ​ക്കി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ട്രംപ് പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തൊഴിലാളികൾ കടുത്ത അക്ഷമരാണ്. 14 ല​ക്ഷം സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ശൂ​ന്യ​വേ​ത​നാ​വ​ധി​യി​ലോ ശ​മ്പ​ള​മി​ല്ലാ ജോ​ലി​യി​ലോ ആ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. വി​വി​ധ സേ​വ​ന​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ൽ, നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത ശൂ​ന്യ​വേ​ത​നാ​വ​ധി, അ​ട​ച്ചി​ട​ൽ എ​ന്നി​വ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കിവരികയാണ്. നേരത്തേ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ആ​തു​ര​സേ​വ​നം പ്രാ​പ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ര​ക്ഷ​ക്കു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക​സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​ല​വ് ചു​രു​ക്ക​ലി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ട്രംപ് വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ചിരുന്നു.​ യു.​എ​സ് സൈ​നി​ക​രു​ടെ ശ​മ്പ​ളംപോ​ലും അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി, സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി പ​ണി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന ക​രാ​റു​കാ​ർ​ക്കു​ള്ള പ്ര​തി​ഫ​ലം മു​ട​ങ്ങി. രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ ഭ​ക്ഷ​ണ​വി​ത​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മൊ​ക്കെ മു​ട​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്നു.

    കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ വം​ശീ​യാ​തി​ക്ര​മം, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ അ​ട്ടി​മ​റി, ആ​രോ​ഗ്യ​സു​ര​ക്ഷ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, പ​രി​സ്ഥി​തി പ​രി​ര​ക്ഷ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ടി​സ്ഥാ​നാ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ചെ​ല​വ്​ വെ​ട്ടി​ച്ചു​രു​ക്ക​ൽ, ശ​ത​കോ​ടീ​ശ്വ​ര​ന്മാ​രു​മൊ​ത്തു​ള്ള ച​ങ്ങാ​ത്ത ​മു​ത​ലാ​ളി​ത്ത കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​ന് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ജ​ന​ദ്രോ​ഹ ന​യ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ്​ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗം ജ​ന​ങ്ങ​ളു​​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്. ജനശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാൻ കുടിയേറ്റക്കാരെ പുറത്താക്കൽപോലുള്ള നാടകങ്ങൾ ഒരുവശത്ത് ട്രംപ് നടത്തുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഒന്നുപോലും പാലിക്കാൻ ​പ്രസിഡന്റിനായിട്ടുമില്ല.

    ട്രംപിന്റെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾ ‘ ട്രംപ് നോ കിങ്’ പ്രതിഷേധങ്ങളല്ല ‘ഹേറ്റ് അമേരിക്ക’ റാലികൾ ആണെന്ന് വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിഷേധക്കാർ തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധമുള്ളവർ എന്നാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തൽ. പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനാണ് ഭരണകൂട നീക്കം. അമേരിക്കയിലെ ഈ പ്രത​ിഷേധം ട്രംപിനെ കടപുഴക്കുമെന്ന് കരുതുക വയ്യ. പക്ഷേ, സമഗ്രാധിപത്യത്തിന്റെ, ലോക പൊലീസിന്റെ ഉച്ചിയിൽ ചെറു പ്രഹരമേൽക്കുമ്പോൾ മർദിത രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ജനത്തിന് സന്തോഷിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റെന്ത്?


