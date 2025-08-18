വോട്ടുകൊള്ള

Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On date_range 18 Aug 2025 7:15 AM IST
    Updated On date_range 18 Aug 2025 7:15 AM IST
    ജനാധിപത്യത്തി​ന്റെ സത്തയാണ്​ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​. ഇന്ത്യപോലെ വിശാലവും ബൃഹത്തുമായ രാജ്യത്ത്​ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ പ്രക്രിയ അതിസങ്കീർണവും ഭഗീരഥപ്രയത്നവുമാണ്. അതിൽ തർക്കമില്ല. അതൊക്കെയായിരിക്കു​േമ്പാഴും തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ എന്ന പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച്​ ഉയരുന്ന ഏതൊരു നേർത്ത ആക്ഷേപവും സംശയവും ഫലത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുക ജനാധിപത്യത്തെ തന്നെയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ പ്രക്രിയ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടുവെന്നാൽ ജനാധിപത്യം ധ്വംസിക്കപ്പെട്ടുവെന്നു തന്നെയാണർഥം. അത്​ മനസ്സിലാക്കാൻ രാഷ്​ട്രതന്ത്രശാസ്​ത്രം പഠി​േക്കണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല.

    ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ പ്രക്രിയ വലിയ രീതിയിൽ സംശയത്തി​ന്റെ നിഴലിലാണ്​. വോട്ടുയന്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ ഒരുവശത്ത്​, പഴയ ബാലറ്റിലേക്ക്​ മടങ്ങുകയേ നിവൃത്തിയുള്ളൂവെന്ന വാദം മറുവശത്ത്​. കുത്തിയാലും സ്വന്തം സ്​ഥാനാർഥിക്കല്ലാതെ ബി.ജെ.പി അക്കൗണ്ടിൽ വോട്ടുകൾ ചെന്നുവീഴുന്നുവെന്ന പ്രതിഭാസം വേറെ. ചെയ്​തതിനേക്കാൾ വോട്ടുകൾ എണ്ണിയപ്പോൾ മഹാരാഷ്​ട്രയിലടക്കം വന്നു. അടുത്തകാലത്തായി ഇലക്​ഷൻ കമീഷ​ന്റെ നിലപാടുകളും തുറന്ന പക്ഷപാതിത്വവും ഒാരോ സംഭവത്തിലും കൂടുതലായി തുറന്നുകാട്ടപ്പെട്ടു. കമീഷ​ന്റെ നിയമനംപോലും സംശയത്തി​ന്റെ നിഴലിലായതും മോദി ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ്​. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടുചെയ്തവരുടെ ബൂത്തുതല കണക്കുകൾ ഫോം 17 -സി ഒന്നാം ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയത് പരസ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ നിയമപരമായ ബാധ്യതയൊന്നും തങ്ങൾ​ക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇലക്ഷൻ കമീഷൻ ഒഴിഞ്ഞു. ബൂത്തുതല സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ പൗരന് നൽകാൻ പഞ്ചാബ്-ഹരിയാന ഹൈകോടതി കൽപിച്ചപ്പോൾ അതു നൽകാതിരിക്കാൻ സർക്കാറിനെക്കൊണ്ട് കമീഷൻ നിയമം മാറ്റിയെഴുതിച്ചു. സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തതും കമീഷൻതന്നെ. വിവിപാറ്റ് രേഖകൾ വേണമെന്ന ആവശ്യമാക​െട്ട കമീഷൻ ആദ്യമേ തന്നെ നിഷേധിച്ചു.

    ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്​ രാഹുൽ ഗാന്ധി രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ പ്രക്രിയയിലെ വലിയ ക്രമക്കേടുകൾ എടുത്തുകാട്ടിയിരിക്കുന്നു. തികഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ, തെളിവുകളുടെ പിൻബലത്തോടെ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനെതിരെ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചത്​ ​ഗുരുതരമായ ‘വോട്ടുമോഷണ’ ആരോപണമാണ്​. കമീഷന്റെ തന്നെ രേഖകളും ഡേറ്റയും പരിശോധിച്ച്, ആറുമാസമെടുത്ത് തയാറാക്കിയ വിശദവിവരണം വാർത്താസമ്മേളനത്തിലൂടെ രാജ്യത്തിന് മുമ്പാകെ രാഹുൽ ഗാന്ധി മുന്നോട്ടു​െവച്ചു. അദ്ദേഹം മുഖ്യമായി എടുത്തത്​ കർണാടക ബംഗളൂരു സെൻട്രൽ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ മഹാദേവപുര നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ്​. അവിടെ ആറര ലക്ഷം വോട്ടുകളിൽ ഒരുലക്ഷത്തിലധികം വ്യാജമാണെന്ന്​ രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി. കള്ളപ്പേര്, കള്ളവിലാസം, കള്ള ഫോട്ടോകൾ തുടങ്ങി പലതരം കൃത്രിമങ്ങൾ വഴി വോട്ടർപട്ടിക പെരുപ്പിച്ചു എന്നിങ്ങനെയാണ്​ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണം തെളിവുകളുടെ പിൻബലത്തിൽ മുന്നേറിയത്​.

    എന്നാൽ, ഇൗ ആരോപണത്തോട്​ ഇലക്ഷൻ കമീഷന്റെയും മോദി സർക്കാറിന്റെയും സമീപനമെന്താണ്​? രാഹുൽ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാനോ വിശദീകരിക്കാനോ കമീഷൻ തയാറായിട്ടില്ല. പകരം രാഹുൽ ഗാന്ധി തെളിവ്​ നൽകണമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ്​ കാര്യങ്ങൾ. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കേസിൽ കുടുക്കാനുള്ള നീക്കവും മറുവശത്ത്​ നടക്കുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണം ബി.ജെ.പി ജയിച്ച തൃശൂരിലടക്കം വാസ്​തവമാണെന്നുള്ള സൂചനകളും തെളിവുകളും ‘തുടക്ക’മെഴുതുന്ന ആഴ്​ചയിൽ പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്​. രാജ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രശ്​നത്തെ ആർക്കും കണ്ടില്ലെന്ന്​ നടിക്കാനാവില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനെ സർക്കാർ നിയ​ന്ത്രണത്തിൽനിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായി ഭരണഘടന വിഭാവനംചെയ്ത രീതിയിൽതന്നെ പുനഃക്രമീകരിക്കണം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ സുതാര്യവും സത്യസന്ധവുമായി നടത്താൻ ഒാരോ പൗരനും ശബ്​ദമുയർത്തേണ്ട സമയമാണിത്​. ഇലക്ഷൻ കമീഷനും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും ഇങ്ങനെയായാൽ പോരാ എന്ന്​ ഉച്ചത്തിൽതന്നെ പറയണം. അത്​ ഒാരോ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസിയുടെയും കടമയാണ്​; ബാധ്യതയും.


