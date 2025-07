ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ക​ളി​ക​ൾ

cancel

കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ ഒ​രി​ക്ക​ൽകൂ​ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ-സ​ർ​ക്കാ​ർ പോ​രി​ന്​ വേ​ദി​യാ​വു​ക​യാ​ണ്. ജൂ​ലൈ 14ന്​ ​വ​ന്ന ​ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി ആ ​പോ​രി​ന്റെ ചി​ല ദു​ഷി​ച്ച വ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ത്തു​കാ​ട്ടു​ന്നു. ആ​​രി​​ഫ്​ മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ്​ ഖാ​​ൻ മ​ട​ങ്ങി​യ​ശേ​ഷം എ​ത്തി​യ പു​തി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ രാ​​ജേ​​​ന്ദ്ര ആ​​ർ​​ലേ​​ക്ക​​റ​ും കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​ജ​ണ്ട​യോ​ടെ​യാ​ണ്​ മു​ന്നോ​ട്ടു നീ​ങ്ങു​ന്ന​ത്​ എ​ന്ന്​ സു​വ്യ​ക്തം. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലും മ​റ്റ്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്​ഥാ​പനങ്ങ​ളി​ലും ഹി​ന്ദു​ത്വ അ​ജ​ണ്ട​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ ഇ​രു​വ​രും നി​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്​ എ​ന്ന​ത്​ ര​ഹ​സ്യ​മ​ല്ല. കേ​​ര​​ള സാ​​ങ്കേ​​തി​​ക (കെ.​​ടി.​​യു)-ഡി​​ജി​​റ്റ​​ൽ സ​​ർ‌​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​ക​​ളി​​ൽ താ​​ൽ​​ക്കാ​​ലി​​ക വി.​​സി​​മാ​​രു​​ടെ നി​​യ​​മ​​നം നി​​യ​​മ​​പ​​ര​​മ​​ല്ലെ​​ന്നാണ്​ ​ഹൈ​​കോ​​ട​​തി ഡി​​വി​​ഷ​​ൻ​​ബെ​​ഞ്ച് ജൂ​ലൈ 14ന്​ ​വി​ധി​ച്ച​ത്. മേ​​യ്​ 19ലെ ​​സിം​​ഗി​​ൾ​​ബെ​​ഞ്ചി​​ന്‍റെ സ​​മാ​​ന ഉ​​ത്ത​​ര​​വ്​ ചോ​​ദ്യം​​ചെ​​യ്ത്​ കെ.​​ടി.​​യു വി.​​സി ഡോ. ​​കെ. ശി​​വ​​പ്ര​​സാ​​ദ്, ഡി​​ജി​​റ്റ​​ൽ സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല വി.​​സി ഡോ. ​​സി​​സ തോ​​മ​​സ് എ​​ന്നി​​വ​​രും ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​ർ രാ​​​ജേ​​ന്ദ്ര ആർ​​ലേ​​ക്ക​​റും ന​​ൽ​​കി​​യ അ​​പ്പീ​​ൽ ഹ​​ര​​ജി​​ക​​ൾ ത​​ള്ളി​​യാ​​ണ്​ ജ​​സ്റ്റി​​സ്​ അ​​നി​​ൽ കെ. ​​ന​​രേ​​ന്ദ്ര​​ൻ, ജ​​സ്റ്റി​​സ്​ പി.​​വി. ബാ​​ല​​കൃ​​ഷ്ണ​​ൻ എ​​ന്നി​​വ​​ര​​ട​​ങ്ങു​​ന്ന ഡി​​വി​​ഷ​​ൻ​​ ബെ​​ഞ്ചി​​ന്‍റെ ഉ​​ത്ത​​ര​​വ്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​യു​​ടെ​​യും വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ളു​​ടെ​​യും ഉ​​ത്ത​​മ താ​​ൽ​​പ​​ര്യ സം​​ര​​ക്ഷ​​ണ​​ത്തി​​ന്​ സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​ക​​ളി​​ൽ വൈ​​സ്​ ചാ​​ൻ​​സ​​ല​​റു​​ടെ സ്ഥി​​ര​​നി​​യ​​മ​​ന​​ത്തി​​ന്​ ചാ​​ൻ​​സ​​ല​​റും സ​​ർ​​ക്കാ​​റും എ​​ത്ര​​യും​​ വേ​​ഗം ന​​ട​​പ​​ടി​​യെ​​ടു​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നും കോ​​ട​​തി ഉ​​ത്ത​​ര​​വി​​ട്ടു. നി​​യ​​മ​​ന​​ത്തി​​നാ​​യി സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ന​​ൽ​​കി​​യ പ​​ട്ടി​​ക അ​​വ​​ഗ​​ണി​​ച്ചാ​ണ്​ ഡോ. ​​കെ. ശി​​വ​​പ്ര​​സാ​​ദ്, ഡോ. ​​സി​​സ തോ​​മ​​സ് എ​​ന്നി​​വ​​രെ താ​​ൽ​​ക്കാ​​ലി​​ക വി.​​സി​​മാ​​രാ​​യി അ​​ന്ന​​ത്തെ ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​ർ ആ​​രി​​ഫ് മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് ഖാ​​ൻ നി​യ​മി​ച്ച​ത്. നി​​യ​​മ​​നം നി​​യ​​മ​​പ​​ര​​മ​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ലും ന​​യ​​പ​​ര​​മാ​​യ തീ​​രു​​മാ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ​​ടു​​ക്ക​​രു​​തെ​​ന്ന നി​​ർ​​ദേ​​ശ​​ത്തോ​​ടെ മേ​​യ് 27ന് ​​കാ​​ലാ​​വ​​ധി പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​കു​​ന്ന ഇ​​രു വി.​​സി​​മാ​​ർക്കും ത​​ൽ​​സ്ഥാ​​ന​​ത്ത് തു​​ട​​രാ​​ൻ സിം​​ഗി​​ൾ​​ബെ​​ഞ്ച്​ അ​​നു​​മ​​തി ന​​ൽ​​കി​​യി​​രു​​ന്നു. സാ​​ങ്കേ​​തി​​ക സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല നി​​യ​​മം വ​​കു​​പ്പ് 13 (7) പ്ര​​കാ​​ര​​വും ഡി​​ജി​​റ്റ​​ൽ സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല നി​​യ​​മം വ​​കു​​പ്പ് 11 (10) പ്ര​​കാ​​ര​​വും സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ശി​​പാ​​ർ​​ശ​​യു​​ടെ അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തി​​ൽ ആ​​റു​​മാ​​സ​​ത്തേ​​ക്കാ​​ണ് ചാ​​ൻ​​സ​​ല​​ർ​​ക്ക്​ താ​​ൽ​​ക്കാ​​ലി​​ക വി.​​സി​​മാ​​രെ നി​​യ​​മി​​ക്കാ​​നാ​​വു​​ക​​യെ​​ന്ന്​ കോ​​ട​​തി ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടി. എ​​ന്നാ​​ൽ, സ്ഥി​​ര​​നി​​യ​​മ​​നം ന​​ട​​ക്കാ​​ത്ത സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ​ മ​​റ്റൊ​​രു ഉ​​ത്ത​​ര​​വു​​ണ്ടാ​​കും​​ വ​​രെ എ​​ന്ന രീ​​തി​​യി​​ലാ​​ണ്​ ര​​ണ്ട്​ വി.​​സി​​മാ​​രെ​​യും നി​​യ​​മി​​ച്ച്​ 2024 ന​​വം​​ബ​​ർ 27ന് ​​ചാ​​ൻ​​സ​​ല​​ർ വി​​ജ്ഞാ​​പ​​നം പു​​റ​​പ്പെ​​ടു​​വി​​ച്ച​​ത്. നി​​യ​​മ​​ങ്ങ​​ൾ കാ​​റ്റി​​ൽ​​പ​​റ​​ത്തി സ്വ​​ന്ത​​ക്കാ​​രെ താ​​ൽ​​ക്കാ​​ലി​​ക വി.​​സി​​മാ​​രാ​​യി വാ​​ഴി​​ച്ച്​ പി​​ൻ​​വാ​​തി​​ലി​​ലൂ​​ടെ സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല ഭ​​ര​​ണം കൈ​​പ്പി​​ടി​​യി​​ലൊ​​തു​​ക്കാ​​ൻ ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​റെ മു​​ന്നി​​ൽ നി​​ർ​​ത്തി സം​​ഘ്​​​പ​​രി​​വാ​​ർ ന​​ട​​ത്തി​​യ നീ​​ക്ക​​ത്തി​​നേ​​റ്റ തി​​രി​​ച്ച​​ടി​യാ​ണ്​ കോ​ട​തിവി​ധി. സാ​​​ങ്കേ​​തി​​ക സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​യി​​ലും ഡി​​ജി​​റ്റ​​ൽ സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​യി​​ലും സ്ഥി​​രം വി.​​സി നി​​യ​​മ​​ന​​ത്തി​​ന്​ ചാ​​ന്‍സ​​ല​​റാ​​യ ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​റും സം​​സ്ഥാ​​ന സ​​ർ​​ക്കാ​​റും മു​​​ൻ​​കൈ​​യെ​​ടു​​ത്ത് പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന ഹൈ​​കോ​​ട​​തി വി​​ധി സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​ക​​ളി​​ൽ പു​​തി​​യ പോ​​ർ​​മു​​ഖം തു​​റ​​ക്കും. 14 സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​ക​​ളി​​ൽ 13ഉം ​​താ​​ൽ​​ക്കാ​​ലി​​ക വി.​​സി ഭ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ലാ​​ണ്. സ​ർ​ക്കാറിന്റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​ന്​ ഗ​വ​ർ​ണ​റും ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ സ​ർ​ക്കാ​രും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​ല്ലെ​ന്ന​​ കാ​ര്യം വ്യ​ക്തമാ​ണ്. ഇ​തി​നി​ടെ കേ​​ര​​ള സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​യി​​ലും അ​ധി​കാ​ര പോ​​ര്​ മു​​റു​​കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ര​ജി​സ്​​ട്രാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ വി.​സി ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്​ ഗൗ​ര​വ​മാ​യ നി​യ​മ​വ്യ​വ​ഹ​ാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ എ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​യി​​ൽ പ്ര​​ശ്​​​ന​​ങ്ങ​​ൾ തു​​ട​​രു​​ന്ന​​തി​​നി​​ടെ ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​ർ രാ​​​ജേ​​ന്ദ്ര ആർ​​ലേ​​ക്ക​​റും വൈ​​സ്​ ചാ​​ൻ​​സ​​ല​​ർ ഡോ. ​​മോ​​ഹ​​ന​​ൻ കു​​ന്നു​​മ്മ​​ലും തൃ​​ശൂ​​രി​​ൽ കൂ​​ടി​​ക്കാ​​ഴ്ച ന​​ട​​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​താ​യ​ത്​ ഇ​വി​ടെ​യും സം​ഘ​്പ​രി​വാ​ർ താ​ൽ​പ​ര്യം മു​ന്നിൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ്​ മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്ന​ത്. ഫ​ല​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലെ​യും ഭ​ര​ണ​വും നി​ർ​വ​ഹ​ണ​വും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ണ്. കു​റ​ച്ചു​ നാ​ളാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ണ്. ഇ​ഷ്​​ട​ക്കാ​രെ ക്ര​മംവി​ട്ട്​ നി​യ​മി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​വും പ​ഴി​കേ​ൾ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ആ ​ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ പി​ടി​ച്ചാ​ണ്​ മു​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ത​ന്റെ ഹി​ന്ദു​ത്വ അ​ജ​ണ്ട​ക​ൾ പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്. അ​തി​പ്പോ​ൾ പു​തി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റും തു​ട​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ മാ​ത്രം. ഇ​വി​ടെ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ​്ട്രീ​യ അ​ജ​ണ്ട​ക​ൾ​ക്കും കേ​ര​ളം വ​ഴ​ങ്ങി​ക്കൊ​ടു​ക്ക​രു​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സരം​ഗം ക​ലു​ഷ​മാ​യി തു​ട​ര​രു​ത്. കാ​ര​ണം, ആ​ത്യ​ന്തി​ക​മാ​യി ഇ​ത്​ ബാ​ധി​ക്കു​ക വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ​യാ​ണ്, അ​തു​വ​ഴി ന​മ്മു​ടെ സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്തെ​യു​മാ​ണ്. ന​മു​ക്ക്​ വേ​ണ്ട​ത്​ മി​ക​ച്ച​തും ശാ​സ്​​ത്രീ​യ​വു​മാ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ്.

Show More expand_more

News Summary -

Universities in Kerala could become a battleground for the governor and the government