Madhyamam
    Posted On date_range 26 Jan 2026 7:15 AM IST
    Updated On date_range 26 Jan 2026 7:15 AM IST
    By
    മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് എഡിറ്റോറിയൽ
    ക്രീമെല്ലാം അങ്കിൾ സാമിന് എന്നത് ഒരു ചൊല്ലാണ്. യാങ്കികളു​െട യുദ്ധക്കൊതിയെയും മൂന്നാംലോക രാജ്യങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കാനും ചൂഷണംചെയ്യാനുമുള്ള അമിത ത്വരയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്ന്. അടുത്തിടെ, എല്ലാ അന്തർദേശീയ നിയമങ്ങളും ലംഘിച്ച് വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ൽ ക​ട​ന്നുക​യ​റിയത​ും ആ രീതിയ​​ുടെ തുടർച്ചതന്നെ. വെനിസ്വേല പ്രസിഡന്റ് മ​ദൂ​റോ​യെ ത​ട​വു​കാ​ര​നാ​ക്കി​ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം തത്ത്വത്തിൽ കൈക്കലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്ക. ലക്ഷ്യം എണ്ണ തന്നെ.

    അമേരിക്കയുടെയും പ്രസിഡന്റ് ​ട്രംപിന്റെയും കണ്ണ് ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻലാൻഡിലാണ്. ആ​ർ​ട്ടി​ക് ധ്രു​വ​ത്തി​ലു​ള്ള ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ദ്വീ​പാ​ണ് ഗ്രീ​ൻ​ല​ാൻ​ഡ്. വി​ല​കൊ​ടു​ത്ത് ആ ദ്വീപ് വാങ്ങുമെന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ ആദ്യ വാദം. പിന്നെ എങ്ങനെയും ഗ്രീൻലാൻഡിനെ അമേരിക്കയുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നായി അടുത്ത പ്രഖ്യാപനം. കഴിഞ്ഞ ഊഴത്തിൽ ഗ്രീൻലാൻഡ് വാങ്ങുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. സൈ​നി​കശ​ക്തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചും ഗ്രീ​ൻ​ല​ാൻ​ഡി​നെ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം എന്ന് ട്രംപ് പരസ്യമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

    ഡെ​ന്മാ​ർക്കാണ് ഗ്രീൻലാൻഡിന്റെ ഉടമ. 60,000ത്തി​ൽ താ​ഴെ മാ​ത്രം ജ​ന​സം​ഖ്യ​. ഗ്രീ​ൻ​ല​ാൻ​ഡ് വി​ൽ​പ​ന​ക്കു വെ​ച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഡെൻമാർക്ക് പലതവണ മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഐ​സ് നി​റ​ഞ്ഞ ഗ്രീ​ൻ​ല​ാൻ​ഡ് ധാതു സമ്പുഷ്ടമാണ്. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ർ​വ​വ്യാ​പി​യാ​യ സെ​മി​ക​ണ്ട​ക്ടേ​ഴ്സ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​പൂ​ർ​വ​ ലോ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഗ്രീൻലാൻഡിലുണ്ട്. അ​തി​നുപു​റ​മെ​ ആ​ണ​വോ​ർ​ജ​വും ആ​ണ​വാ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ യൂ​റേ​നി​യ​വും ഇഷ്ടംപോലെ. ഗ്രീ​ൻ​ല​ാൻ​ഡി​ന്‍റെ ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​വും സ​ുപ്രധാനമാണ്. ആ​ഗോ​ളതാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ലം നാ​വി​ക​യോ​ഗ്യ​മാ​യി വ​രു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ഷ്യ​യി​ലേ​ക്കും യൂ​റോ​പ്പി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള ജ​ല​ഗ​താ​ഗ​തം കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ളു​പ്പ​മാ​വും.

    നാ​റ്റോ അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഡെ​ന്മാ​ർ​ക്കും അ​മേ​രി​ക്ക​യും പ​ര​സ്പ​രം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​ണ്. ഒ​രു അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ മേ​ലു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണം മു​ഴു​വ​ൻ നാ​റ്റോ​യു​ടെ നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ം. അമേരിക്കക്ക് നാറ്റോ ഒന്നും വിഷയമല്ല എന്ന് പലവട്ടം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈ​നി​ക​മാ​യി ആ​ക്ര​മി​ച്ചാ​ൽ ​ഡെൻമാർക്കിന് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഡെ​ന്മാ​ർ​ക്കി​ന്‍റെ ജ​ന​സം​ഖ്യ അ​ഞ്ച​ര ദശലക്ഷമാണെങ്കിൽ അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ജനസംഖ്യ 330 മി​ല്യ​നാ​ണ്.

    അതേസമയം, റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്ക​ൻ-​ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റ്​ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സം​യു​ക്ത മു​ൻ​കൈ​യി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സെ​ന​റ്റി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നാ​റ്റോ ഐ​ക്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ ബി​ൽ ഗ്രീ​ൻ​ല​ാൻ​ഡിന് അനുകൂലമാണ്. ഗ്രീൻലാൻഡ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട നാ​റ്റോ ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശം പി​ടി​ച്ച​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നെ ത​ട​യു​ന്ന​താ​ണ് ബിൽ. പ്ര​തി​രോ​ധ വ​കു​പ്പും സ്റ്റേ​റ്റ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്‍റും ഏ​തെ​ങ്കി​ലും നാ​റ്റോ അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭൂ​ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​യ​ന്ത്ര​ണം പി​ടി​ച്ച​ട​ക്കാ​നോ ഉ​പ​രോ​ധ​മേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നോ സ്റ്റേ​റ്റ് ഫ​ണ്ട് വി​നി​യോ​ഗി​ച്ചു കൂ​ടാ. ബിൽ വിജയിച്ചാലും യുദ്ധക്കൊതിയനും വലതുപക്ഷ ഭീകരനുമായ ട്രംപ് എന്തുചെയ്യുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ട്രംപിനെ അമേരിക്കൻ ജനത നിലക്കുനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ട്രംപ് അമേരിക്കക്കും ലോകത്തിനും വരുത്താൻ പോകുന്ന നാശം ചില്ലറയായിരിക്കില്ല.


    News Summary - Trump is now on Greenland
